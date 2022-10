Mehrere Entwicklungen, einschließlich Cloud Computing und Microservices-basierter Architektur, wurden durch RESTful- APIs ermöglicht. Sie haben Online-Kommunikation und Computer als einfach dargestellt. Daher muss jeder Entwickler verstehen, was REST ist , wie es funktioniert, welche Vorteile es hat und wie man sichere Dienste erstellt, um mit der Zeit Schritt zu halten. Viele Unternehmen bevorzugen Entwickler mit REST-Verständnis, da sie sie bei der Entwicklung von Lösungen unterstützen können, die skalierbar und einfach zu warten sind und es ihren Produkten ermöglichen, dank der Leistungsfähigkeit des Internets die ganze Welt zu erreichen.

Wie bereite ich mich auf die RESTful-API-bezogenen Interviewfragen vor?

Die häufigsten REST-API-Interviewfragen zu RESTful-Webdiensten während REST-API-Interviews und Anfragen zur JAX-RS-Bibliothek und zu RESTful-Webdiensten, die mit dem Spring MVC-Framework erstellt wurden, werden im folgenden Abschnitt erwähnt. Bevor Sie ein Vorstellungsgespräch führen oder planen, ist die Vorbereitung auf alle genannten REST-API-Interviewfragen von entscheidender Bedeutung.

Was ist REST?

REST, das den Representational State Transfer beschreibt, ist für die Entwicklung von Website-Apps verantwortlich, die auf dem HTTP-Protokoll eingerichtet sind. REST legt mehrere Regeln fest, die der Website-bezogene Nutzen erfüllen muss, um es zu glauben. Die Vorschläge stellen standardisierte HTTP-Methoden zwischen Server und Benutzer sicher, um Einreichungen virtuell zu übertragen.

Was ist eine REST-API?

Die RESTful-API ermöglicht einen sicheren Online-Informationsaustausch zwischen zwei Computersystemen. Um eine Vielzahl von Aktivitäten auszuführen, tauschen die meisten Geschäftsanwendungen Daten mit anderen internen und externen Programmen aus. Zum Beispiel, wenn Ihr internes Kontensystem Mitarbeiterinformationen mit dem externen Banksystem teilt, um Gehaltsabrechnungen zu erstellen. Dies kann mit der REST-API erfolgen, da diese Informationen individuell und persönlich sind und die REST-API-Softwarestandards sicher, effizient und vertrauenswürdig sind.

Die RESTful-API ist als API bekannt, die auf irgendeine Weise mit REST verknüpft ist. Alle Daten werden in der REST-API als Ressourcen betrachtet und durch eine präzise Standardkonstanteneinheit namens (URI) bestimmt. Die Twitter-API erstellt einen Tweet als Ressource, auf die der Benutzer zugreifen und die er abrufen kann. Mit der Twitter-API können Benutzer ganz einfach Tweets veröffentlichen.

Was sind die Prinzipien von REST?

Client-Server ermöglicht eine Folge von Antworten, die zur Übertragung zwischen Verbraucher und Server verwendet werden. Beide können Antworten voneinander senden und entgegennehmen. Diese klare Vision der Client-Server-Methode wird es beiden Kräften ermöglichen, ohne gegenseitige Unterstützung zu operieren.

Schichtensystem

Zwischen dem Client und dem API-Server sind Schichten Server. Diese verschiedenen Server führen verschiedene Aufgaben aus, wie z. B. das Erkennen von Spam und das Verbessern der Leistung. Die zwischen dem Client und dem API-Server (Application Programming Interface) gesendeten Nachrichten bleiben vom Hinzufügen oder Entfernen von Schichten unbeeinflusst, da REST (representational state) eine modulare Architektur verwendet.

Einheitliche Oberfläche

Client und Server müssen für alle Kommunikationen immer das gleiche Protokoll verwenden. Dieses Protokoll ist HTTP REST. Da jede Anwendung dieselbe Sprache zum Anfordern und Bereitstellen von Daten verwendet, erleichtert eine einheitliche Oberfläche die Integration.

Staatenlos

Bei der zustandslosen Kommunikation führt der Server keine Aufzeichnungen über die bereits gesendeten Antworten. Jede Antwort enthält den vollständigen Input, der zum Abschluss der Geschäfte erforderlich ist. Es verbessert die Interpretation, indem es die Serverlast und die Speichernutzung verringert. Es schließt auch die Möglichkeit aus, dass eine Anfrage aufgrund unvollständiger Informationen fehlschlägt.

Cachefähig

Clients können beliebige Ressourcen zwischenspeichern, um die Leistung zu steigern, indem sie Serverantworten von Servern verwenden, die angeben, ob eine Ressource zwischengespeichert werden kann oder nicht. REST enthält auch die folgende optionale Bedingung.

Code-on-Demand

Die Antwort einer API kann ausführbaren Code enthalten, den Benutzer ausführen können. Somit kann die Clientanwendung den Code auf ihrem eigenen Backend ausführen.

Was ist der Unterschied zwischen AJAX und REST?

Der Unterschied zwischen AJAX und REST ist:

AJAX SICH AUSRUHEN XMLHttpRequest-Objekte werden in Ajax zum Senden von Anfragen an den Server verwendet. Der Code aus JavaScript liefert jedoch die Antworten, um die aktuelle Seite dynamisch zu ändern. Die Nutzung von Ressourcen ist wichtig für die URI-Struktur und das Anforderungs-/Antwortmuster. von REST verwendet. Ajax ist eine Gruppe von Technologien, die die dynamische Aktualisierung der Benutzeroberfläche ermöglicht, ohne dass die Seite neu geladen werden muss. Benutzer können Daten oder Informationen von Servern anfordern, die den REST-Softwarearchitekturstil verwenden. Ajax eliminiert die asynchrone Kommunikation zwischen dem Server und dem Benutzer. REST erfordert die Kommunikation zwischen dem Server und dem Benutzer.

Wie funktioniert die Microservice-Architektur?

Eine architektonische Methode zur Entwicklung von Cloud-Anwendungen wird als Microservices bezeichnet. Jede Anwendung besteht aus einer Reihe von Diensten, von denen jeder in einem separaten Prozess ausgeführt wird und über APIs mit den anderen interagiert. Eine Methode zum Erstellen von Anwendungen, die als „Microservices-Architektur“ bekannt ist, hat sich im Laufe der Zeit zu einer bewährten Methode entwickelt. Die Komponenten der Microservice-Architektur orientieren sich an den Bedürfnissen des Business.

Kunden

Anfragen werden von zahlreichen Benutzern mit verschiedenen Geräten gesendet.

Identitätsanbieter

Überprüfen Sie die Identitäten von Benutzern oder Kunden und stellen Sie Sicherheitstoken bereit.

API-Gateway

Clientanfragen werden über API Gateway verarbeitet.

Statischer Inhalt

Das gesamte Material des Systems ist in statischem Inhalt enthalten.

Management

Ermittelt Fehler und gleicht Dienste über Knoten hinweg aus.

Diensterkennung

Ein Tool zum Bestimmen des Kommunikationspfads zwischen Microservices.

Content-Delivery-Netzwerk

Ein verteiltes Netzwerk aus Proxy-Servern und zugehörigen Rechenzentren.

Remote-Service

Auf Informationen, die in einem Netzwerk von IT-Geräten gespeichert sind, kann mit Hilfe eines Remote-Dienstes aus der Ferne zugegriffen werden.

Welche HTTP-Methoden werden von REST unterstützt?

Die von REST HTTP unterstützten Methoden sind:

GET – die am weitesten verbreitete Methode in Websites und APIs, GET erhält Ressourcen vom spezifischen Datenserver.

POST – Durch die POST-Methode werden Daten an den API-Server gesendet, um die Ressource zu aktualisieren. Wenn ein Server die Daten empfängt, speichert er sie im HTTP-Anfragetext.

PUT - es sendet Daten an die API, um die Ressourcen zu erstellen und zu aktualisieren.

LÖSCHEN - wie der Name schon sagt, wird diese Methode verwendet, um die Ressourcen an bestimmten URLs zu löschen.

OPTIONEN - es beschreibt die unterstützten Techniken.

HEAD - die Metadaten über die Anforderungs-URL werden zurückgegeben. Untersuchen wir die Situation aus der Sicht eines einzelnen Datensatzes. Angenommen, es gäbe einen Datensatz für eine Arbeitskraft mit der Mitarbeiternummer 1. Die folgenden Aktivitäten würden jeweils auf etwas anderes hinweisen.

POST - da wir Informationen für Mitarbeiter 1 abrufen, der bereits erstellt wurde, ist dies nicht zutreffend.

GET - dies würde verwendet, um die Informationen des Mitarbeiters über die RESTful-Web-API abzurufen, und die Mitarbeiternummer wäre 1.

PUT – unter Verwendung der RESTful-Web-API würde PUT verwendet, um die Informationen des Mitarbeiters zu aktualisieren, um Mitarbeiter Nr. 1 widerzuspiegeln.

LÖSCHEN - diese Funktion wird verwendet, um die Informationen des Mitarbeiters mit der Mitarbeiternummer 1 zu entfernen.

Was ist der Unterschied zwischen PUT und POST?

Der Unterschied zwischen PUT und Post ist wie folgt:

PUT – identifiziert genau und insbesondere eine Datei oder Ressource an einem bereitgestellten URI (Uniform Resource Identifier). PUT ändert eine vorhandene Datei, wenn sie unter dieser einheitlichen Ressourcenkennung - URI - existiert. PUT erstellt eine Datei, wenn bereits eine vorhanden ist. Außerdem ist PUT idempotent, was darauf hindeutet, dass es sich noch nicht auf Dateien auswirkt, wie häufig es verwendet wird.

POST – es sendet Daten an einen eindeutigen einheitlichen Ressourcenbezeichner – URI – und erwartet, dass die dortige Ressourcendatei die Nachfrage verwaltet. In diesem Moment kann der Website-Server entscheiden, was mit den Daten im Kontext der ausgewählten Datei geschehen soll. Außerdem ist die POST-Strategie nicht idempotent, was bedeutet, dass sie, wenn Sie sie mehr als einmal verwenden, die Generierung neuer Dateien wieder aufnimmt.

Was ist der Unterschied zwischen monolithischer SOA und Microservices-Architektur?

Monolithische Apps entwickeln sich sehr langsam und bestehen aus miteinander verbundenen, unteilbaren Einheiten. Kleinere, minimal verbundene Dienste bilden SOA, das ebenfalls nur begrenzt entwickelt werden kann.

Microservices sind unglaublich kleine, lose verbundene, eigenständige Dienste mit einem schnellen iterativen Entwicklungszyklus.

Was ist URI?

Ein Uniform Resource Identifier wird als URI bezeichnet. Ein URI in REST ist eine Zeichenfolge, die die Ressource eines Webservers bezeichnet. Jede Ressource hat einen eindeutigen URI, der es Clients ermöglicht, sie anzusprechen und Aktionen darauf auszuführen, wenn sie in einer HTTP-Anforderung verwendet wird. Die Adressierung ist der Prozess, bei dem der Datenverkehr mithilfe seines URI an eine Ressource geleitet wird.

Das Format der URI ist:

<Protokoll>://<Dienstname>/<Ressourcentyp>/<Ressourcen-ID>

Es gibt zwei Arten von URIs

1. URL – die Informationen zum Abrufen einer Ressource von ihrem Standort sind im Uniform Resource Locator verfügbar.

URLs enthalten Informationen über den Netzwerk-Hostnamen (sampleServer.com) und den Pfad zum Inhalt (/samplePage.html) und beginnen mit einem Protokoll (z. B. FTP, HTTP usw.). Es kann auch Suchkriterien enthalten.

2. URN – Durch die Verwendung eines eindeutigen und dauerhaften Namens identifiziert ein einheitlicher Ressourcenname die Ressource.

Der Ort der Ressource im Internet wird nicht unbedingt durch die URN angegeben. Sie dienen anderen Parsern als Modelle zum Identifizieren von Ressourcen.

Immer wenn eine URN ein Dokument identifiziert, lässt sie sich per „Resolver“ schnell in eine URL umwandeln, um sie dann herunterzuladen.

Was sind die Funktionen von RESTful-Webdiensten?

Diese Funktionen sind in jedem RESTful-Webdienst vorhanden:

Das Client-Server-Kommunikationsmodell ist die Grundlage des Dienstes.

Der Dienst verwendet das HTTP-Protokoll, um Daten/Ressourcen abzurufen, Abfragen auszuführen und andere Aufgaben auszuführen.

"Messaging" ist die Methode, die verwendet wird, um zwischen dem Client und dem Server zu kommunizieren.

Der Dienst kann über URIs auf Ressourcen zugreifen.

Es hält an der Staatenlosigkeitsidee fest, bei der die Anfrage und Antwort des Clients nicht von anderen abhängig sind, und bietet so die volle Sicherheit, dass die erforderlichen Daten erhalten werden.

Um Serveraufrufe für die gleiche Art sich wiederholender Anfragen zu reduzieren, verwenden diese Dienste auch die Idee des Caching.

Diese Dienste können auch das REST-Architekturmuster mithilfe von SOAP-Diensten implementieren.

Was sind HTTP-Statuscodes?

Standardcodes, die im HTTP-Status verwendet werden, entsprechen etablierten Server-Task-Abschlussstatus. Der HTTP-Status 404 zeigt beispielsweise an, dass der Server nicht über die angeforderte Ressource verfügt.

Schauen wir uns die HTTP-Statuscodes an und verstehen ihre Bedeutung:

200 - OK, der Erfolg ist offensichtlich.

201 – Wenn eine POST- oder PUT-Anforderung erfolgreich eine Ressource erstellt, lautet der Antwortcode 201 – CREATED. Geben Sie mithilfe des Location-Headers die URL an die neu generierte Ressource zurück.

304 – Im Fall von bedingten GET-Anforderungen wird der Statuscode 304 NOT MODIFIED verwendet, um Netzwerkbandbreite zu sparen. Antwortkörper müssen leer sein. Daten, Orte und andere Informationen sollten in den Kopfzeilen stehen.

400 - BAD REQUEST zeigt an, dass eine ungültige Eingabe, wie z. B. fehlende Daten oder ein Validierungsfehler, bereitgestellt wurde.

401 - FORBIDDEN gibt an, dass der Benutzer keinen Zugriff auf die verwendete Methode hat, z. B. das Löschen des Zugriffs ohne Administratorrechte.

404 - ERROR zeigt an, dass die angeforderte Methode nicht gefunden werden kann.

409 – KONFLIKTE Wenn die Methode ausgeführt wird, zeigt sie einen Konflikt an, wie z. B. das Einfügen doppelter Einträge.

500 - INTERNAL SERVER ERROR Code zeigt an, dass der Server eine Ausnahme ausgelöst hat, während die Methode ausgeführt wurde.

Können Sie mir die Nachteile von RESTful-Webdiensten nennen?

Die Nachteile von RESTful-Webdiensten sind:

Sitzungen in RESTful-Webdiensten können nicht aufrechterhalten werden, da der Assistent am Konzept der Zustandslosigkeit festhält.

Sicherheits- und Schutzbeschränkungen sind für REST nicht wesentlich. Einige Protokolle werden für Sicherheitsvorkehrungen verwendet. Dadurch erhalten Sie eine Warnung, die verwendet werden kann, um zu bestimmen, welche Schutz- und Sicherheitsstandards zu wählen sind, z. B. SSL/TLS-Authentifizierungen.

Unterscheiden Sie zwischen SOAP und REST?

Der Unterschied zwischen SOAP und REST ist:

SEIFE SICH AUSRUHEN Zur Implementierung von Webdiensten wird ein Protokoll namens SOAP verwendet REST ist ein architektonisches Entwurfsmuster zur Entwicklung von Webdiensten Die von SOAP bereitgestellten Richtlinien sind strikt einzuhalten REST gibt Kriterien vor, die jedoch nicht vollständig eingehalten werden müssen Da SOAP-Client und -Server enger zusammengehören, ist es vergleichbar mit Desktop-Programmen mit diesbezüglich strengeren Verträgen Der REST-Client ist anpassungsfähiger als ein Browser und unabhängig vom Design des Servers, solange er die erforderlichen Kommunikationsstandards erfüllt Von SOAP wird nur die XML-Übertragung zwischen dem Client und dem Server unterstützt Mehrere Datentypen, einschließlich XML, JSON, MIME, Text usw., werden von REST bereitgestellt SOAP-Lesevorgänge können nicht zwischengespeichert werden REST-Leseabfragen können zwischengespeichert werden Serviceschnittstellen werden von SOAP verwendet, um Ressourcenlogik bereitzustellen Die Ressourcenlogik wird mit REST unter Verwendung von URI verfügbar gemacht SOAP ist langsamer RUHE ist schneller Als Protokoll richtet SOAP seine eigenen Sicherheitsprotokolle ein REST übernimmt nur Sicherheitsvorkehrungen basierend auf dem Implementierungsprotokoll Obwohl SOAP nicht häufig gewählt wird, wird es verwendet, wenn zustandsbehafteter Datentransport und höhere Zuverlässigkeit erforderlich sind Heutzutage wird REST häufig von Entwicklern bevorzugt, da es mehr Skalierbarkeit und Wartbarkeit bietet

Was sind die Kernkomponenten von HTTP Response?

Die HTTP-Antwort hat die folgenden vier Hauptkomponenten:

Antwortstatuscode – zeigt den Statuscode des Servers als Antwort auf die Ressourcenanforderung an. Beispiel: Ein clientseitiger Fehler wird durch 400 dargestellt, während eine erfolgreiche Antwort durch 200 dargestellt wird.

HTTP-Version – Die Version des HTTP-Protokolls wird durch die HTTP-Version angezeigt.

Response Header – Die Metadaten der Antwortnachricht sind in diesem Abschnitt enthalten. Daten können verwendet werden, um Dinge wie Inhaltslänge, Typ, Antwortdatum, Servertyp usw. bereitzustellen.

Antworttext – Die Ressource oder Nachricht, die der Server tatsächlich zurückgegeben hat, ist im Antworttext enthalten.

Was sind die Unterschiede zwischen WebSockets und REST?

Hier sind einige Unterschiede zwischen WebSockets und REST, die unten erwähnt werden:

REST basiert auf CRUD-Operationen, während WebSocket ein Low-Level-Protokoll ist, das auf den Konzepten von Socket und Port basiert, die den grundlegenden Transportmechanismus darstellen.

Während RESTful-Anwendungen ihre Operationen basierend auf Verben und HTTP entwerfen müssen, verlangt WebSocket die Verwendung von IP-Adresse und Portinformationen, die für jede Anwendung Details auf niedrigerer Ebene sind. WebSocket ist ein zustandsbehaftetes Protokoll, während REST auf einem zustandslosen Protokoll aufbaut, was bedeutet, dass weder der Client noch der Server voneinander Kenntnis haben müssen.

Im Gegensatz zu REST, das auf HTTP basiert und horizontal skaliert werden kann, können WebSocket-Verbindungen auf einem einzelnen Server vertikal skaliert werden. Die REST-basierte Kommunikation ist vergleichsweise teurer, die WebSocket-Kommunikation jedoch günstiger.

Können wir Transport Layer Security (TLS) in REST implementieren?

Wir können, ja! Die Kommunikation des Client-Servers in REST wird mit TLS verschlüsselt, was dem Benutzer auch die Möglichkeit bietet, den Server zu ermitteln. Da es das Secure Socket Layer (SSL) ersetzt, ist es eine Form der sicheren Kommunikation zwischen Benutzer und Server. Da HTTPS gut mit Secure Socket Layer (SSL) und Transport Layer Security (TLS) funktioniert, ist es beim Erstellen von RESTful-Webdiensten nützlich. Hier ist es wichtig zu beachten, dass REST in die Aspekte des verwendeten Protokolls einfließt. Daher verlassen sich die Sicherheitsvorkehrungen auf das Protokoll von REST.

Was ist die maximale Nutzlastgröße, die in POST-Methoden gesendet werden kann?

Die Größe der im Postverfahren förderbaren Nutzlast ist theoretisch unbegrenzt. Beachten Sie jedoch, dass größere Payloads mehr Bandbreite verbrauchen und länger für die Verarbeitung benötigen, was sich auf die Reaktionsfähigkeit des Servers auswirkt.

Listen Sie die wichtigsten Anmerkungen auf, die in der JAX-RS-API vorhanden sind

Pfad: Dies gibt den relativen URI-Pfad (Uniform Resource Identifier) der REST-Ressource an.

GET - dieser Bezeichner für die Anforderungsmethode entspricht HTTP GET. Sie verarbeiten GET-Abfragen.

POST - dieser Bezeichner für die Anforderungsmethode entspricht HTTP POST. Sie bearbeiten POST-Anfragen.

PUT – dieser Bezeichner für die Anforderungsmethode entspricht HTTP-PUT-Anforderungen. Sie bearbeiten PUT-Anfragen.

DELETE – ist als Bezeichner für die Anforderungsmethode definiert, die für HTTP DELETE verwendet wird. Sie behandeln die DELETE-Anforderungen.

HEAD - dieser Bezeichner für die Anfragemethode entspricht HTTP HEAD. Sie bearbeiten HEAD-Anfragen.

PathParam – Entwickler können diesen URI-Pfadparameter (Uniform Resource Identifier) verwenden, um Parameter aus URIs für Ressourcenklassen/-methoden zu extrahieren.

QueryParam – die Ressourcenklasse/Methoden können diese Abfragen verwenden, die vom Entwickler unter Verwendung dieses Uniform Resource Identifier (URI)-Abfrageparameters aus dem Uniform Resource Identifier (URI) extrahiert wurden.

Produziert - Hier werden die MIME-Ressourcenpräsentationen angegeben, die erstellt und als Antwort an den Benutzer gesendet werden.

Verbraucht – hier werden die MIME-Ressourcenpräsentationen aufgeführt, die der Server akzeptiert oder verwendet, wenn er sie vom Benutzer zurückerhält.

Definieren Sie RestTemplate in Spring

Die primäre Klasse für den Benutzerzugriff auf RESTful-Dienste heißt RestTemplate. Unter Verwendung von REST-Einschränkungen wird die Kommunikation mit dem Server hergestellt. Dies ist vergleichbar mit verschiedenen von Spring angebotenen Vorlagenabschnitten wie JdbcTemplate und HibernateTemplate. Das RestTemplate gibt den Methoden die Möglichkeit, unter Verwendung der (Uniform Resource Identifier) URI-Vorlage, URI (Uniform Resource Identifier)-Pfadparameter, Anforderungs-/Antwortarten, Anforderungsobjekte usw. zu kommunizieren. Es bietet Implementierungsdetails auf hoher Ebene für HTTP-Methoden wie GET , POST, PUT usw.

Dieser Abschnitt von Spring 4.3 bietet häufig verwendete Anmerkungen wie @GetMapping, PutMapping, @PostMapping usw. Davor bietet Spring die @RequestMapping-Interpretation an, um die verwendeten Methoden anzugeben.

Wozu dient @RequestMapping?

Anfragen werden mithilfe der Annotation bestimmten Handler-Methoden zugeordnet.

Das Dispatcher-Servlet verwaltet das gesamte Routing eingehender Webanwendungen in Spring. Durch die Verwendung von Request-Handlern entscheidet es, welcher Controller von allen die Anfrage bearbeiten soll, wenn er sie erhält. Alle Klassen mit der Annotation @Controller werden vom Dispatcher-Servlet gescannt.

Die @RequestMapping-Annotationen, die in den Controller-Methoden und -Klassen definiert sind, sind für den Request-Routing-Prozess unerlässlich.

Mit Hilfe verschiedener Tools wie Postman, Swagger etc. können RESTful Webservices getestet werden. Postman verfügt über viele Funktionen, darunter die Möglichkeit, Anforderungen an Endpunkte zu senden, Antworten anzuzeigen, die in JSON oder XML konvertiert werden können, und Anforderungsparameter wie Header und Abfrageparameter sowie Antwortheader zu analysieren. Wie Postman bietet Swagger eine Reihe von Funktionalitäten sowie die Möglichkeit, Endpunkte zu dokumentieren. Wir können auch die Leistung und Auslastung von APIs mit Tools wie Jmeter testen.

Was ist Caching?

Wenn eine Serverantwort zwischengespeichert wird, wird sie gespeichert, sodass bei Bedarf eine neue Kopie verwendet werden kann, anstatt dieselbe Antwort erneut generieren zu müssen. Diese Technik entlastet nicht nur den Server, sondern verbessert auch seine Leistung und Skalierbarkeit. Die Antwort kann nur vom Client und nur für kurze Zeit zwischengespeichert werden.

Der Header der Ressourcen und eine kurze Beschreibung sind unten enthalten, damit das Caching-Verfahren sie identifizieren kann:

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Ressource

Datum und Uhrzeit der Ressourcenaktualisierung, die normalerweise die neuesten Informationen enthält

Header für die Cache-Steuerung

Datum und Uhrzeit, zu der die zwischengespeicherte Ressource nicht mehr funktioniert

Das Alter, das den Startpunkt für den Abruf der Ressource festlegt

Was sind die besten Ressourcen, um die REST-API zu lernen?

Es gibt viele verfügbare Ressourcen zum Erlernen der REST-API zum Entwickeln von Websites und mobilen Anwendungen . Die Top 5 sind unten aufgeführt:

RESTful-Webdienste

Um mit der Entwicklung einer Anwendung mit API-Nutzung zu beginnen, wird dieser Leitfaden namens RESTful Web Services Wonder von Leonard Richardson in dieser Hinsicht eine große Bereicherung sein. Vor allem, wenn Sie Anfänger sind und die Grundlagen der Representational State Transfer (REST)-Website-Dienste verstehen möchten. Die Ressource enthüllte anhand von Beispielen, wie Representational State Transfer (REST) und mehrere andere wichtige webbezogene Dienste funktionieren. Es basiert nicht auf einer Programmiersprache, sodass das Verständnis von RESTful-APIs nicht an eine Programmiersprache gebunden ist.

REST-API-Tutorial

Das REST-API-Tutorial ist eine großartige Online-Ressource zum Erlernen des Representational State Transfer (REST), wenn Sie kein Buch- oder Lesemensch sind. Diese Ressource wird Ihnen dabei helfen, REST von Anfang bis Ende zu lernen und alle grundlegenden Aspekte abzudecken. Dieses Tutorial beginnt mit der Einführung von Representational State Transfer (REST) und folgt dann dem Pfad von Beispielen zu HTTP-bezogenen Strategien und Wissen usw.

Regelwerk für das REST-API-Design

Dies ist auch ein großartiges Ressourcenbuch für die Anleitung zum Representational State Transfer (REST), da der Autor des Buches, Mark Masse, seine Erfahrungen und Strategien übermittelt, die er bei seiner Anwendungserstellung mit der REST-API unterstützt hat. In dieser Ressource erörterte er Verfahren zum Entwickeln der Anwendungs-URIs, Ansätze zum Übertragen von Metadaten über HTTP-Header und welche Arten von Medien verwendet werden können. Darüber hinaus, wie man Innovationen in die Gestaltung der Übermittlungsmethoden und Antwortstatuscodes von HTTP einbezieht.

Wöchentlicher Newsletter für API-Entwickler

Es gibt eine großartige Ressource namens API Developer Weekly Newsletter; Es ist eine aktuelle Ressource zum Erlernen der RESTful-API, da es sich stark auf API-Technik, -Struktur, -Erweiterung und -Architektur für webbasierte Anwendungen und mobile Apps konzentriert. Der Newsletter richtet sich speziell an Entwickler, Projektleiter und Architekten.

Seien Sie versichert

Dies ist ein glückliches Open-Source-REST-Testmedium für Leute, die Erfahrung mit einer Programmiersprache namens Java haben. Diese Ressource erleichtert das Verfahren zum Testen und Validieren von RESTful-API-Prozessen. REST-Assured beseitigt auch die Notwendigkeit, Boilerplate-Code zum Testen komplexer Reaktionen zu erstellen, und unterstützt die BDD-Syntax.

Kurzgesagt

Um abschließend zu sein, teilt der oben erwähnte Artikel die REST-API-Interviewfragen. Es deckt alle REST-API-Interviewfragen für Personen ab, die sich für ähnliche Stellen bewerben oder beworben haben, die RESTful-API-Kenntnisse erfordern. Dies sind die häufigsten Fragen, die Ihnen ein Interviewer während des Vorstellungsgesprächs stellen kann. Sehen Sie sich auch die genannten Ressourcen an, bevor Sie sich zu einem abschließenden Vorstellungsgespräch setzen.

Wenn Sie darüber hinaus Ihre Website-Anwendung oder mobile App erstellen möchten, kann AppMaster Ihre ultimative Wahl sein. Es ist eine No-Code-Plattform , mit der Sie alle Arten von Anwendungen einfach erstellen könneng-and-drop-wirklich-und-wie-hilft-es-ihnen-die-von-ihnen-gewunschte-software-zu-erhalten">Drag-and-Drop-Methoden und erfordern keine Programmiererfahrung oder -kenntnisse die Angebote heute.