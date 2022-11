Một số phát triển, bao gồm điện toán đám mây và kiến trúc dựa trên vi dịch vụ, đã được thực hiện nhờ các API RESTful. Họ đã miêu tả giao tiếp và điện toán trực tuyến là đơn giản. Do đó, bất kỳ nhà phát triển nào cũng phải hiểu REST là gì , cách thức hoạt động, lợi ích của nó và cách tạo ra các dịch vụ an toàn để bắt kịp thời đại. Vì chúng có thể hỗ trợ họ tạo ra các giải pháp có thể mở rộng, dễ bảo trì và cho phép sản phẩm của họ tiếp cận toàn cầu nhờ sức mạnh của internet, nên nhiều doanh nghiệp thích các nhà phát triển có hiểu biết về REST.

Làm cách nào để chuẩn bị cho các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến API RESTful?

Các câu hỏi phỏng vấn API REST thường gặp nhất liên quan đến các dịch vụ web RESTful trong các cuộc phỏng vấn API REST và các câu hỏi liên quan đến thư viện JAX-RS và các dịch vụ web RESTful được xây dựng bằng khung công tác Spring MVC, được đề cập trong phần bên dưới. Trước khi ngồi hoặc lên lịch phỏng vấn, việc chuẩn bị cho tất cả các câu hỏi phỏng vấn API REST đã đề cập là rất quan trọng.

REST là gì?

REST, mô tả Chuyển trạng thái đại diện, chịu trách nhiệm phát triển các ứng dụng trang web được thiết lập trên giao thức HTTP. REST chỉ định một số quy tắc mà tính hữu ích liên quan đến trang web phải đính kèm để tin vào điều đó. Các đề xuất đảm bảo các phương thức HTTP được tiêu chuẩn hóa giữa máy chủ và người dùng để truyền các nội dung gửi hầu như.

API REST là gì?

API RESTful giúp trao đổi thông tin trực tuyến an toàn giữa hai hệ thống máy tính. Để hoàn thành nhiều hoạt động khác nhau, phần lớn các ứng dụng kinh doanh trao đổi dữ liệu với các chương trình nội bộ và bên ngoài khác. Ví dụ: khi hệ thống tài khoản nội bộ của bạn chia sẻ thông tin nhân viên với hệ thống ngân hàng bên ngoài để tạo phiếu lương. Nó có thể được thực hiện với API REST vì thông tin này là thông tin cá nhân của từng cá nhân và các tiêu chuẩn phần mềm API REST là an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.

RESTful API được biết đến là API được liên kết với REST theo một cách nào đó. Tất cả dữ liệu được coi là tài nguyên trong API REST và & được xác định bởi một đơn vị hằng số tiêu chuẩn chính xác được gọi là (URI). API Twitter tạo một tweet dưới dạng tài nguyên mà người dùng có thể truy cập và truy xuất. Sử dụng API Twitter, người dùng có thể xuất bản các tweet một cách dễ dàng.

Các nguyên tắc của REST là gì?

Máy khách-máy chủ cho phép một chuỗi các phản hồi được sử dụng để truyền giữa người tiêu dùng và máy chủ. Cả hai có thể gửi và chấp nhận phản hồi từ nhau. Tầm nhìn rõ ràng về phương pháp máy khách-máy chủ này sẽ cho phép cả hai lực lượng hoạt động mà không cần hỗ trợ lẫn nhau.

Hệ thống lớp

Giữa máy khách và máy chủ API, các lớp là máy chủ. Các máy chủ khác nhau này thực hiện một số tác vụ, chẳng hạn như phát hiện thư rác và nâng cao hiệu suất. Các thông báo được gửi giữa máy khách và máy chủ giao diện lập trình ứng dụng (API) không bị ảnh hưởng khi thêm hoặc xóa các lớp vì REST (trạng thái đại diện) sử dụng kiến trúc mô-đun.

Giao diện thống nhất

Máy khách và máy chủ phải luôn sử dụng cùng một giao thức cho tất cả các giao tiếp. Giao thức này là HTTP REST. Bởi vì mọi ứng dụng đều sử dụng cùng một ngôn ngữ để yêu cầu và cung cấp dữ liệu, nên một giao diện thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp.

không quốc tịch

Trong giao tiếp phi trạng thái, máy chủ không lưu giữ bản ghi nào về các phản hồi đã được gửi. Mọi phản hồi đều có thông tin đầu vào đầy đủ cần thiết để kết thúc giao dịch. Nó cải thiện khả năng giải thích bằng cách giảm tải máy chủ và sử dụng bộ nhớ. Nó cũng loại bỏ khả năng một yêu cầu có thể thất bại do thông tin không đầy đủ.

Có thể lưu vào bộ nhớ đệm

Máy khách có thể lưu vào bộ đệm bất kỳ tài nguyên nào để tăng hiệu suất bằng cách sử dụng câu trả lời của máy chủ từ các máy chủ cho biết tài nguyên có thể lưu vào bộ đệm hay không. REST cũng chứa điều kiện tùy chọn sau.

mã theo yêu cầu

Phản hồi của API có thể chứa mã thực thi mà người dùng có thể chạy. Do đó, ứng dụng khách có thể thực thi mã ở mặt sau của chính nó.

Sự khác biệt giữa AJAX và REST là gì?

Sự khác biệt giữa AJAX và REST là:

AJAX LÊN ĐỈNH Các đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng trong Ajax để gửi yêu cầu đến máy chủ. Tuy nhiên, mã từ JavaScript cung cấp câu trả lời để tự động thay đổi trang hiện tại. Việc sử dụng tài nguyên rất quan trọng đối với cấu trúc URI và mẫu yêu cầu/phản hồi. được sử dụng bởi REST. Ajax là một nhóm công nghệ cho phép cập nhật động giao diện người dùng mà không cần tải lại trang. Người dùng có thể yêu cầu dữ liệu hoặc thông tin từ máy chủ bằng cách sử dụng kiểu kiến trúc phần mềm REST. Ajax loại bỏ giao tiếp không đồng bộ giữa máy chủ và người dùng. REST yêu cầu giao tiếp giữa máy chủ và người dùng.

Kiến trúc microservice hoạt động như thế nào?

Một phương pháp kiến trúc để phát triển các ứng dụng đám mây được gọi là microservices. Mỗi ứng dụng bao gồm một số dịch vụ, mỗi dịch vụ thực thi trong một quy trình riêng biệt và tương tác với các dịch vụ khác thông qua API. Phương pháp tạo ứng dụng được gọi là "kiến trúc vi dịch vụ" đã trở thành phương pháp hay nhất theo thời gian. Các thành phần của kiến trúc microservice dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.

khách hàng

Yêu cầu được gửi bởi nhiều người dùng bằng nhiều thiết bị khác nhau.

nhà cung cấp nhận dạng

Xác minh danh tính của người dùng hoặc khách hàng và cung cấp mã thông báo bảo mật.

cổng API

Các yêu cầu của khách hàng được xử lý thông qua API Gateway.

Nội dung tĩnh

Tất cả nội dung của hệ thống được chứa trong nội dung tĩnh.

Ban quản lý

Xác định lỗi và cân bằng các dịch vụ trên các nút.

khám phá dịch vụ

Một công cụ để xác định đường dẫn giao tiếp giữa các dịch vụ siêu nhỏ.

Mạng phân phối nội dung

Một mạng phân tán của các máy chủ proxy và các trung tâm dữ liệu liên quan.

dịch vụ từ xa

Thông tin được lưu trữ trên mạng các thiết bị CNTT có thể được truy cập từ xa với sự trợ giúp của dịch vụ từ xa.

Các phương thức HTTP được REST hỗ trợ là gì?

Các phương thức REST HTTP được hỗ trợ là:

GET - phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất trong các trang web và API, GET nhận tài nguyên từ máy chủ dữ liệu cụ thể.

POST - thông qua phương thức POST, dữ liệu được gửi đến máy chủ API để cập nhật tài nguyên. Khi một máy chủ nhận được dữ liệu, nó sẽ lưu trữ nó trong phần thân yêu cầu HTTP.

PUT - nó gửi dữ liệu tới API để tạo và cập nhật tài nguyên.

XÓA - như tên gợi ý, phương pháp này được sử dụng để xóa tài nguyên tại các URL cụ thể.

TÙY CHỌN - nó nêu chi tiết các kỹ thuật được hỗ trợ.

HEAD - siêu dữ liệu về URL yêu cầu được trả về. Hãy xem xét tình huống từ quan điểm của một bản ghi. Giả sử có một bản ghi cho một nhân viên với nhân viên số 1. Mỗi hoạt động sau đây sẽ chỉ ra điều gì đó khác nhau.

POST - vì chúng tôi đang truy xuất thông tin cho nhân viên 1, người đã được tạo, điều này không áp dụng được.

NHẬN - điều này sẽ được sử dụng để truy xuất thông tin của nhân viên thông qua API web RESTful và mã số nhân viên sẽ là 1.

PUT - sử dụng API web RESTful, PUT sẽ được sử dụng để cập nhật thông tin của nhân viên để phản ánh Nhân viên số 1.

XÓA - chức năng này dùng để xóa thông tin của nhân viên có mã số nhân viên là 1.

Sự khác biệt giữa PUT và POST là gì?

Sự khác biệt giữa PUT và Post như sau:

PUT - xác định chính xác và cụ thể một tệp hoặc tài nguyên tại URI được cung cấp (số nhận dạng tài nguyên thống nhất). PUT thay đổi một tệp hiện có nếu nó tồn tại ở mã định danh tài nguyên thống nhất đó - URI. PUT tạo thành một tệp nếu đã tồn tại một tệp. Ngoài ra, PUT là bình thường, cho thấy nó không ảnh hưởng đến các tệp nhưng tần suất nó được sử dụng.

POST - nó gửi dữ liệu đến một mã định danh tài nguyên thống nhất riêng biệt - URI và hy vọng rằng tệp tài nguyên ở đó sẽ quản lý nhu cầu. Tại thời điểm này, máy chủ trang web có thể quyết định những gì có thể được thực hiện với dữ liệu trong ngữ cảnh của tệp đã chọn. Ngoài ra, chiến lược POST không phải là tạm thời, điều đó có nghĩa là nếu bạn sử dụng nó nhiều lần, nó sẽ tiếp tục tạo các tệp mới.

Sự khác biệt giữa SOA nguyên khối và Kiến trúc vi dịch vụ là gì?

Các ứng dụng nguyên khối có tốc độ phát triển rất chậm và được tạo thành từ các đơn vị không thể chia cắt, được kết nối với nhau. Các dịch vụ nhỏ hơn, được kết nối tối thiểu tạo nên SOA, vốn cũng có sự phát triển hạn chế.

Microservices là những dịch vụ cực kỳ nhỏ, được kết nối lỏng lẻo, độc lập với chu kỳ phát triển lặp đi lặp lại nhanh chóng.

URI là gì?

Mã định danh tài nguyên thống nhất được gọi là URI. URI trong REST là một chuỗi chỉ định tài nguyên của máy chủ web. Mỗi tài nguyên có một URI riêng biệt, khi được sử dụng trong yêu cầu HTTP, cho phép khách hàng nhắm mục tiêu và thực hiện các hành động trên đó. Định địa chỉ là quá trình hướng lưu lượng truy cập đến tài nguyên bằng URI của nó.

Định dạng của URI là:

<giao thức>://<tên dịch vụ>/<ResourceType>/<ResourceID>

Có hai loại URI

1. URL - thông tin về việc truy xuất tài nguyên từ vị trí của nó có sẵn trong Bộ định vị tài nguyên thống nhất.

Các URL chứa thông tin về tên máy chủ mạng (sampleServer.com) và đường dẫn đến nội dung (/samplePage.html) và chúng bắt đầu bằng một giao thức (chẳng hạn như FTP, HTTP, v.v.). Nó cũng có thể có tiêu chí tìm kiếm.

2. URN - bằng cách sử dụng tên vừa phân biệt vừa bền, tên tài nguyên thống nhất xác định tài nguyên.

Vị trí của tài nguyên trên internet không nhất thiết phải được chỉ định bởi URN. Chúng đóng vai trò là mô hình cho các trình phân tích cú pháp khác sử dụng khi xác định tài nguyên.

Bất cứ khi nào URN xác định một tài liệu, nó có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành một URL bằng cách sử dụng "trình phân giải" để sau đó có thể tải xuống.

Các tính năng của Dịch vụ Web RESTful là gì?

Các tính năng này có trong mọi dịch vụ web RESTful:

Mô hình giao tiếp Client-Server là nền tảng của dịch vụ.

Dịch vụ sử dụng Giao thức HTTP để tìm nạp dữ liệu/tài nguyên, chạy truy vấn và thực hiện các tác vụ khác.

"Nhắn tin" là phương thức được sử dụng để liên lạc giữa máy khách và máy chủ.

Dịch vụ có thể truy cập tài nguyên thông qua sử dụng URI.

Nó tuân thủ ý tưởng không trạng thái, trong đó yêu cầu và câu trả lời của khách hàng không phụ thuộc vào người khác và do đó mang lại sự chắc chắn hoàn toàn rằng dữ liệu cần thiết sẽ được lấy.

Để giảm các cuộc gọi máy chủ cho cùng một loại yêu cầu lặp lại, các dịch vụ này cũng sử dụng ý tưởng về bộ nhớ đệm.

Các dịch vụ này cũng có thể triển khai mẫu kiến trúc REST bằng các dịch vụ SOAP.

Mã trạng thái HTTP là gì?

Các mã tiêu chuẩn được sử dụng trong trạng thái HTTP tương ứng với các trạng thái hoàn thành tác vụ của máy chủ đã được thiết lập. Chẳng hạn, Trạng thái HTTP 404 chỉ ra rằng máy chủ không có tài nguyên được yêu cầu.

Hãy xem mã trạng thái HTTP và hiểu ý nghĩa của chúng:

200 - OK, thành công là hiển nhiên.

201 - khi yêu cầu POST hoặc PUT tạo tài nguyên thành công, mã phản hồi là 201 - ĐÃ TẠO. Sử dụng tiêu đề vị trí, trả lại URL cho tài nguyên mới được tạo.

304 - trong trường hợp yêu cầu GET có điều kiện, mã trạng thái 304 KHÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI được sử dụng để tiết kiệm băng thông mạng. Các cơ quan phản hồi phải vô hiệu. Ngày, địa điểm và các thông tin khác phải có trong tiêu đề.

400 - YÊU CẦU LỖI cho biết đầu vào không hợp lệ, chẳng hạn như thiếu dữ liệu hoặc lỗi xác thực, đã được cung cấp.

401 - FORBIDDEN chỉ ra rằng người dùng không có quyền truy cập vào phương pháp đang được sử dụng, chẳng hạn như xóa quyền truy cập mà không có quyền quản trị viên.

404 - LỖI chỉ ra rằng không thể tìm thấy phương thức được yêu cầu.

409 - XUNG ĐỘT Khi phương thức được thực thi, nó cho biết có vấn đề xung đột, chẳng hạn như chèn các mục nhập trùng lặp.

500 - Mã LỖI MÁY CHỦ NỘI BỘ chỉ ra rằng máy chủ đã đưa ra một ngoại lệ trong khi phương thức đang được thực thi.

Bạn có thể cho tôi biết những nhược điểm của dịch vụ web RESTful không?

Nhược điểm của dịch vụ web RESTful là:

Các phiên trong các dịch vụ web RESTful không thể được duy trì do trợ lý dính vào khái niệm không trạng thái.

Các hạn chế về bảo mật và bảo vệ không cần thiết đối với REST. Một số giao thức được sử dụng để bảo vệ an toàn. Làm như vậy sẽ đưa ra cảnh báo có thể sử dụng trong khi xác định nên chọn tiêu chuẩn bảo vệ và an toàn nào, ví dụ - xác thực SSL/TLS.

Phân biệt giữa SOAP và REST?

Sự khác biệt giữa SOAP và REST là:

XÀ BÔNG LÊN ĐỈNH Một giao thức gọi là SOAP được sử dụng để triển khai các dịch vụ web REST là một mẫu thiết kế kiến trúc để phát triển các dịch vụ web Các hướng dẫn do SOAP cung cấp nhằm mục đích tuân thủ nghiêm ngặt REST vạch ra các tiêu chí, tuy nhiên, chúng không cần phải tuân thủ đầy đủ Vì máy khách và máy chủ SOAP có liên quan chặt chẽ hơn, nên nó có thể so sánh với các chương trình máy tính để bàn có hợp đồng nghiêm ngặt về vấn đề này Máy khách REST dễ thích ứng hơn trình duyệt và độc lập với thiết kế của máy chủ miễn là nó tuân thủ các tiêu chuẩn giao tiếp cần thiết SOAP chỉ hỗ trợ truyền XML giữa máy khách và máy chủ Nhiều loại dữ liệu, bao gồm XML, JSON, MIME, Văn bản, v.v., được cung cấp bởi REST SOAP Đọc không thể được lưu trữ Các truy vấn đọc REST có thể được lưu vào bộ đệm Các giao diện dịch vụ được SOAP sử dụng để hiển thị logic tài nguyên Logic tài nguyên được hiển thị bằng REST bằng URI SOAP chậm hơn REST nhanh hơn Là một giao thức, SOAP thiết lập các giao thức bảo mật của riêng nó REST chỉ thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo mật dựa trên giao thức triển khai Mặc dù SOAP không được chọn thường xuyên, nhưng nó được sử dụng khi yêu cầu vận chuyển dữ liệu có trạng thái và độ tin cậy cao hơn Ngày nay, REST thường được các nhà phát triển ưa thích hơn vì nó mang lại khả năng mở rộng và khả năng bảo trì cao hơn

Điều gì cấu thành các thành phần cốt lõi của Phản hồi HTTP?

Phản hồi HTTP có bốn thành phần chính như sau:

Mã trạng thái phản hồi - mã này hiển thị mã trạng thái của máy chủ để phản hồi yêu cầu tài nguyên. Ví dụ: Lỗi phía máy khách được biểu thị bằng 400, trong khi câu trả lời thành công được biểu thị bằng 200.

Phiên bản HTTP - phiên bản giao thức HTTP được biểu thị bằng phiên bản HTTP.

Tiêu đề phản hồi - siêu dữ liệu của thông báo phản hồi có trong phần này. Dữ liệu có thể được sử dụng để cung cấp những thứ như độ dài nội dung, loại, ngày phản hồi, loại máy chủ, v.v.

Nội dung phản hồi - tài nguyên hoặc thông báo mà máy chủ thực sự trả về được chứa trong nội dung phản hồi.

Sự khác biệt giữa WebSockets và REST là gì?

Dưới đây là một số khác biệt giữa WebSockets và REST được đề cập dưới đây:

REST dựa trên các hoạt động CRUD, trong khi WebSocket là một giao thức cấp thấp dựa trên các khái niệm về ổ cắm và cổng, là cơ chế vận chuyển cơ bản.

Trong khi các ứng dụng RESTful phải thiết kế hoạt động của chúng dựa trên các động từ và HTTP, WebSocket yêu cầu sử dụng địa chỉ IP và thông tin Cổng, đây là các chi tiết cấp thấp hơn cho bất kỳ ứng dụng nào. WebSocket là một giao thức có trạng thái, trong khi REST được xây dựng trên một giao thức không có trạng thái, nghĩa là cả máy khách và máy chủ đều không cần biết về nhau.

Trái ngược với REST, dựa trên HTTP, có thể mở rộng theo chiều ngang, các kết nối WebSocket có thể mở rộng theo chiều dọc trên một máy chủ. Giao tiếp dựa trên REST tương đối đắt hơn, nhưng giao tiếp WebSocket ít tốn kém hơn.

Chúng tôi có thể triển khai bảo mật lớp vận chuyển (TLS) trong REST không?

Chúng tôi có thể, Vâng! Giao tiếp của máy khách-máy chủ trong REST được mã hóa bằng TLS, điều này cũng cung cấp cho người dùng khả năng xác định máy chủ. Vì nó thay thế Lớp cổng bảo mật (SSL), nên đây là một hình thức liên lạc an toàn giữa người dùng và máy chủ. Vì HTTPS hoạt động tốt với Lớp cổng bảo mật (SSL) & Bảo mật lớp vận chuyển (TLS), nên nó rất hữu ích khi tạo các dịch vụ web RESTful. Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là REST đi kèm với các khía cạnh của giao thức mà nó sử dụng. Do đó, các biện pháp bảo vệ an toàn dựa trên giao thức của REST.

Kích thước tải trọng tối đa có thể được gửi trong các phương thức POST là bao nhiêu?

Về mặt lý thuyết, độ lớn của tải trọng có thể được chuyển tải trong phương thức đăng tải là không hạn chế. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là tải trọng lớn hơn sẽ tiêu tốn nhiều băng thông hơn và mất nhiều thời gian hơn để xử lý, ảnh hưởng đến khả năng phản hồi của máy chủ.

Liệt kê các chú thích chính có trong API JAX-RS

Đường dẫn - phần này nêu chi tiết đường dẫn Mã định danh tài nguyên đồng nhất (URI) tương đối của tài nguyên REST.

GET - chỉ định này cho phương thức yêu cầu tương ứng với HTTP GET. Họ xử lý các truy vấn GET.

POST - chỉ định này cho phương thức yêu cầu tương ứng với HTTP POST. Họ giải quyết các yêu cầu POST.

PUT - trình chỉ định này cho phương thức yêu cầu tương ứng với các yêu cầu HTTP PUT. Họ giải quyết các yêu cầu PUT.

XÓA - nó được định nghĩa là trình chỉ định cho phương thức yêu cầu được sử dụng cho XÓA HTTP. Họ xử lý các yêu cầu XÓA.

HEAD - chỉ định này cho phương thức yêu cầu tương ứng với HTTP HEAD. Họ giải quyết các yêu cầu HEAD.

PathParam - các nhà phát triển có thể sử dụng tham số đường dẫn Mã định danh tài nguyên thống nhất (URI) này để trích xuất các tham số từ URI cho các lớp/phương thức tài nguyên.

QueryParam - lớp/phương thức tài nguyên có thể sử dụng các truy vấn này đã được nhà phát triển trích xuất từ Mã định danh tài nguyên đồng nhất (URI) bằng cách sử dụng tham số truy vấn Mã định danh tài nguyên đồng nhất (URI) này.

Sản xuất - các bản trình bày tài nguyên MIME được tạo và gửi tới người dùng dưới dạng phản hồi được chỉ định tại đây.

Consumes - chi tiết này trình bày tài nguyên MIME mà máy chủ sẽ chấp nhận hoặc sử dụng khi nhận lại chúng từ người dùng.

Xác định RestTemplate vào mùa xuân

Lớp chính để người dùng truy cập vào các dịch vụ RESTful được gọi là RestTemplate. Sử dụng các hạn chế REST, giao tiếp với máy chủ được thực hiện. Điều này có thể so sánh với các phần mẫu khác nhau do Spring cung cấp, chẳng hạn như JdbcTemplate và HibernateTemplate. RestTemplate cung cấp cho các phương thức khả năng giao tiếp bằng cách sử dụng mẫu URI (Mã định danh tài nguyên thống nhất), tham số đường dẫn URI (Mã định danh tài nguyên thống nhất), loại yêu cầu/phản hồi, đối tượng yêu cầu, v.v. Nó cung cấp chi tiết triển khai cấp cao cho các Phương thức HTTP như GET , POST, PUT, v.v.

Phần này từ Spring 4.3 cung cấp các chú thích thường được sử dụng như @GetMapping, PutMapping, @PostMapping, v.v. Trước đó, Spring cung cấp giải thích @RequestMapping để chỉ định các phương thức được sử dụng.

Việc sử dụng @RequestMapping là gì?

Các yêu cầu được ánh xạ tới các phương thức xử lý cụ thể bằng cách sử dụng chú thích.

Dispatcher Servlet quản lý tất cả định tuyến ứng dụng web đến trong Spring. Bằng cách sử dụng các trình xử lý yêu cầu, nó quyết định bộ điều khiển nào trong số tất cả sẽ được dùng để xử lý yêu cầu khi nó nhận được. Tất cả các lớp có chú thích @Controller đều được quét bởi Dispatcher Servlet.

Các chú thích @RequestMapping, được định nghĩa bên trong các phương thức và lớp của bộ điều khiển, rất cần thiết cho quá trình định tuyến yêu cầu.

Liệt kê các công cụ hoặc API để phát triển hoặc thử nghiệm API web

Với sự trợ giúp của các công cụ khác nhau như Postman, Swagger, v.v., các dịch vụ web RESTful có thể được kiểm tra. Postman có nhiều tính năng, bao gồm khả năng gửi yêu cầu đến điểm cuối, hiển thị phản hồi có thể được chuyển đổi thành JSON hoặc XML và phân tích các tham số yêu cầu như tiêu đề và tham số truy vấn, cũng như tiêu đề phản hồi. Giống như Postman, Swagger cung cấp một số chức năng cũng như khả năng ghi lại các điểm cuối . Chúng tôi cũng có thể kiểm tra hiệu suất và tải của API bằng các công cụ như Jmeter.

Bộ nhớ đệm là gì?

Khi một phản hồi của máy chủ được lưu vào bộ đệm, nó sẽ được lưu để có thể sử dụng một bản sao mới bất cứ khi nào cần thiết thay vì phải tạo lại cùng một phản hồi. Kỹ thuật này không chỉ giảm bớt gánh nặng cho máy chủ mà còn cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của nó. Phản hồi chỉ có thể được lưu vào bộ đệm của máy khách và chỉ trong một thời gian ngắn.

Tiêu đề của tài nguyên và mô tả ngắn gọn được bao gồm bên dưới để quy trình lưu vào bộ nhớ đệm có thể xác định chúng:

Ngày và thời gian tài nguyên được tạo

Ngày và giờ cập nhật tài nguyên, thường giữ thông tin mới nhất

Tiêu đề để kiểm soát bộ đệm

Ngày và giờ mà tài nguyên được lưu trong bộ nhớ cache sẽ ngừng hoạt động

Độ tuổi thiết lập điểm bắt đầu khi tài nguyên được tìm nạp

Các tài nguyên tốt nhất để tìm hiểu API REST là gì?

Có rất nhiều tài nguyên có sẵn để tìm hiểu API REST để phát triển trang web và ứng dụng di động . Top 5 được liệt kê dưới đây:

Dịch vụ web RESTful

Để bắt đầu phát triển một ứng dụng sử dụng API, cuốn sách hướng dẫn có tên RESTful Web Services của Leonard Richardson sẽ là một tài sản tuyệt vời về vấn đề này. Đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu và muốn hiểu những điều cơ bản về dịch vụ trang web Chuyển giao trạng thái đại diện (REST). Tài nguyên đã tiết lộ cách chức năng Chuyển giao trạng thái đại diện (REST) và nhiều dịch vụ thiết yếu khác liên quan đến web cùng với các ví dụ. Nó không dựa trên bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, vì vậy sự hiểu biết về API RESTful sẽ không bị ràng buộc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Hướng dẫn API REST

Hướng dẫn API REST là một tài nguyên trực tuyến tuyệt vời để tìm hiểu Chuyển giao trạng thái đại diện (REST) nếu bạn không phải là người thích đọc sách hoặc đọc sách. Tài nguyên này sẽ giúp bạn tìm hiểu REST từ đầu đến cuối, bao gồm tất cả các khía cạnh cơ bản. Hướng dẫn này bắt đầu với việc giới thiệu Chuyển trạng thái đại diện (REST), sau đó sẽ đi theo đường dẫn của các ví dụ liên quan đến chiến lược và kiến thức liên quan đến HTTP, v.v.

Quy tắc thiết kế API REST

Đây cũng là một cuốn sách tài nguyên tuyệt vời về hướng dẫn Chuyển trạng thái đại diện (REST) khi tác giả của cuốn sách Mark Masse truyền đạt kinh nghiệm và chiến lược mà ông đã thực hiện để giúp xây dựng ứng dụng của mình bằng API REST. Trong tài nguyên này, anh ấy đã thảo luận về các phương pháp tạo URI ứng dụng, cách tiếp cận để truyền siêu dữ liệu qua các tiêu đề HTTP và loại phương tiện nào có thể được sử dụng. Hơn nữa, làm thế nào để liên quan đến sự đổi mới trong việc thiết kế các phương thức gửi và mã trạng thái phản hồi của HTTP.

Bản tin hàng tuần dành cho nhà phát triển API

Có một tài nguyên tuyệt vời được gọi là bản tin hàng tuần dành cho nhà phát triển API; nó là một tài nguyên cập nhật để học API RESTful vì nó tập trung nhiều vào kỹ thuật, cấu trúc, mở rộng và kiến trúc API cho các ứng dụng dựa trên web và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bản tin được thiết kế đặc biệt cho các nhà phát triển, quản lý dự án và kiến trúc sư.

Yên tâm nghỉ ngơi

Đây là một phương tiện thử nghiệm REST nguồn mở, may mắn dành cho những người có kinh nghiệm với một ngôn ngữ lập trình có tên là Java. Tài nguyên này tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình kiểm tra và xác thực các quy trình API RESTful. REST-Assured cũng loại bỏ sự cần thiết phải tạo mã soạn sẵn để thử nghiệm các phản ứng phức tạp và hỗ trợ cú pháp BDD.

Tóm lại

Để kết luận, bài viết trên chia sẻ các câu hỏi phỏng vấn API REST. Nó bao gồm tất cả các câu hỏi phỏng vấn API REST dành cho những người sắp ứng tuyển hoặc đã ứng tuyển cho các công việc tương tự yêu cầu kiến thức về RESTful API. Đây là những câu hỏi phổ biến nhất mà người phỏng vấn có thể hỏi bạn trong cuộc phỏng vấn việc làm. Ngoài ra, hãy kiểm tra các tài nguyên được đề cập trước khi bạn tham gia cuộc phỏng vấn cuối cùng.

Hơn nữa, nếu bạn muốn xây dựng ứng dụng trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, AppMaster có thể là lựa chọn cuối cùng của bạn. Đó là một nền tảng không có mã cho phép bạn xây dựng tất cả các loại ứng dụng bằng các phương pháp kéo và thả dễ dàng và không yêu cầu kinh nghiệm hoặc kiến thức mã hóa trước đó. Kiểm tra các giao dịch ngày hôm nay.