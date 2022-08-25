Uygulama ölçeklendirme, uygulamanızdaki büyümeyi ifade eder. Büyüme, uygulamanın iş ihtiyacını karşılamak için aldığı veya geliştirdiği trafik açısından olabilir. Herhangi bir başarılı işletme gibi, pozitif büyüme elde etmek için ölçeklenebilirliğe bağlıdır ve uygulama da öyle. Günümüz çağında iş ölçeklenebilirliği, uygulama ölçeklendirme ile el ele gitmektedir. Uygulama ölçeklendirmenin neden önemli olduğu ve bunu nasıl yapabileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Bir Uygulamada Ölçeklenebilirlik Nedir?

Uygulama ölçeklendirme söz konusu olduğunda, genellikle büyüyen uygulamanın veritabanı ve arka uç değişiklikleri anlamına gelir. Uygulamayı ölçeklendirmenin birçok farklı yolu olabilir. Genellikle iş türünden uygulamanın geliştirilmesine kadar değişir.

Uygulamanızın Neden Ölçeklenebilir Olması Gerekiyor?

Basitleştirmek için, bir uygulama günde 100 kullanıcı alıyorsa ve etkin kullanıcı tabanı hızla günde 1000 kullanıcıya çıkıyorsa. Optimize edilmemiş bir arka uca sahip uygulama, bu kadar artan trafiği kaldıramaz. Çoğunlukla geliştirme aşamasında ölçeklenebilirliğin akılda tutulmamasından kaynaklanır.

Başarılı olmaya başlayan bir işletme gibi, tüm müşterilerini eğlendirmek için onu ölçeklendirmek de büyük bir ihtiyaç haline gelir. Aynısı uygulama için de geçerlidir; ölçeklenebilirlik, kullanıcıları sürdürmek ve trafiğe hoş bir deneyim sağlamak için çok önemli hale geliyor. Ancak, uygulamanın geliştirme aşamasında optimizasyon kaçırılırsa, uygulamanın genişletilmesi için arka uç optimizasyonu sağlayan üçüncü taraf çözümler kullanılabilir.

Bir Uygulamayı Nasıl Ölçeklendirirsiniz?

Kullanıcı deneyiminden ve uygulama performansından ödün vermeden optimize edilmiş bir arka ucu desteklemiyorsa, bir uygulamayı ölçeklendirmek zor olabilir. Bir uygulamayı ölçeklendirmek uygulama geliştiricisinin sorumluluğundadır. Bununla birlikte, uygulama sahibi veya bir başlangıç, ölçeklendirme sürecinde neler olduğunun ve neden ölçeklendirmenin gerekli olduğunun da farkında olmalıdır.

İster mobil tabanlı ister web tabanlı bir uygulama olsun, düşünce süreci ve uygulama aynıdır. Ölçeklendirme işlemine başlamadan önce, uygulamanızın ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilirlikten nerede yoksun olduğunu bilmelisiniz.

Doğru Teknolojiyi Kullanmak

Bir uygulama, doğasına bağlı olarak birden fazla farklı teknolojinin kullanılmasından oluşur. Örneğin, Node.JS, arka uç geliştirme ve değiştirme için oldukça sık kullanılır. Mobil ve web uygulaması geliştirmeleri ile uyumluluğu nedeniyle diğerlerine göre tercih edilmektedir. Uygulamanız bunu kullanarak oluşturulmuşsa, ölçeklendirme işlemi oldukça etkili bir şekilde yapılabilir.

Uygulama Sunucularının Ölçeklendirilmesi

Müşteri talepleri arttığında, bunları bir iş gibi yerine getirmek için kaynaklara ihtiyacınız olacak. Bir uygulamanın trafiği hızla artıyorsa, yükü etkili bir şekilde halletmek için barındırma sunucularına ihtiyacınız olacaktır. Barındırma CPU'larını ölçeklendirmenin uzun süre sürdürülebilir olmadığını hatırlamak önemlidir. CPU'lar yalnızca belirli bir ölçek düzeyine izin verebilir ve artık ölçekleyemeyeceğiniz bir nokta gelir. Ek olarak, iyi sunucular maliyetli olduğundan ve ucuz olanlar müşteri deneyimine zarar verebileceğinden bu işlem oldukça pahalı olabilir. Yük dengeleyiciler, yükü uygulamadan gelen istekleri etkin bir şekilde dağıtmak için burada kullanılabilir. Yatay düzeyde uygulama ölçeklendirmesine yol açabilir.

Önbelleğe Alma ve Dağıtımı Kullanarak Veritabanını Ölçeklendirme

Bir uygulama çok fazla trafik alırsa, düğümler nedeniyle veritabanı etkilenebilir. Veritabanı işleme kapasitesini artırmak için en çok kullanılan verileri dağıtılmış önbellek sisteminde saklayabilirsiniz. Önbellek sistemi, veritabanının artan trafik talebine göre verileri optimize etmesine ve öncelik vermesine izin verecektir. Ancak bu özellik yalnızca Azure veya Amazon gibi bulut tabanlı sunucularda kullanılabilir.

Önbelleğe alma iyi sonuçlar vermiyorsa, bir veritabanından yatay ölçeklemeye geçmeyi deneyebilirsiniz. Verilerin farklı DB örneklerinde depolanmasını sağlar. Bu uzun bir süreçtir ve çok fazla manuel çalışma gerektirir. Bununla birlikte, bazı bulut tabanlı hizmetler bunu otomatikleştirilmiş bir süreçle kolaylaştırabilir.

Uygulamanın Duyarlılığını Geliştirme

Duyarlı bir uygulama, uygulama performansında ve ölçeklendirmede hayati bir rol oynar. Birçok uygulama, veritabanlarında kuyruk sistemleri içerir. Uygulamanın trafikten gelen istekleri belirlemesine ve öncelik vermesine yardımcı olur. Bununla, uygulamanın aşırı yük almaması ve etkin bir şekilde dağıtması kolaylaşıyor.

Üçüncü Taraf Uygulama Ölçekleyicilerini Kullanma

3. taraf ölçekleyicileri kullanmak, uygulama ölçeklendirmesinin ardındaki tüm kapsamlı çalışmaları ortadan kaldırmanın harika bir yolu olabilir. Müşteri deneyimini bozmadan uygulamanızı değiştirmek ve ölçeklendirmek onların görevi olacaktır. Bu yöntem, teknik olmayan bir geçmişe sahip olanlar için şiddetle tavsiye edilir. Uygulamanın arka ucuyla yanlış kurcalamanın zarar verici sonuçları olacaktır. Bu yüzden profesyonellerin bunu sizin için yapmasına izin vermek daha iyidir.

Uygulamanın Ölçeklenebilir Olduğundan Nasıl Emin Olursunuz?

Uygulama ölçeği daha iyi performans gösterebilir ve alacağı tüm genişletilmiş trafiğin üstesinden gelmeye hazır olabilir mi? Çoğu uygulama sahibinin aklına gelen ilk soru bu ve haklı olarak da öyle. İşinizin doğası ne olursa olsun, her zaman ölçeklenebilir bir uygulamayla başlamak akıllıca olacaktır. Ne yazık ki, bazı Uygulamalar, tasarım yapılarındaki ölçeklenebilirlik nedeniyle bunu sınırlar. Ancak uygulamanızın ölçeklenebilir olduğundan emin olabilir misiniz? Ölçeklenebilirlik potansiyelini kontrol etmek için uygulamada bir ölçeklenebilirlik testi gerçekleştirmelisiniz. Bu yardım, uygulamanızın ölçeklenebilir olup olmadığını belirler.

Ölçeklenebilirlik Testi Oluşturma

Kararlılık testinin rolü, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden ne kadar trafiği kaldırabileceklerini bulmaktır. Testler, ana özellikleri değerlendirecektir: yanıt süresi, saniye başına ağ ve bellek kullanımı isabetleri ve aynı anda birkaç kullanıcıyla yükleme. Bir sonuca varmak için bahsedilen tüm senaryolar süreç boyunca izlenmelidir.

Çok sayıda sanal kullanıcı kullanın. Minimum sayıda kullanıcıyla başlayın ve yük maksimuma ulaşana kadar artırmaya devam edin.

Testi her çalıştırdığınızda tüm ayarların aynı olduğundan emin olun.

Sonuçları aldıktan sonra, bir sonuca varma zamanı.

Sonuçları Analiz Etme

Yaptığınız test daha çok uygulamanın performans yönetimini kapsıyor. Siteyi ölçeklendirmek için gereken diğer tüm kritik faktörleri belirlemek için daha derine inmeliyiz.

Artan sanal kullanıcıların yanıt süresinin nasıl etkilendiğini kontrol edin.

Artan kullanıcı sayısı ile uygulamanın gecikmesinde veya gecikmesinde artış.

Kullanıcı sınırını aştıktan sonra çökme.

Bu test sonuçları, uygulamanızın ölçeklenebilirliğinin mümkün olup olmadığını ve en çok hangi alanlarda iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, uygulamanın ne zaman ölçeklenmekte olduğunu ve onu geliştirmek için neler yapabileceğinizi gösterebilir.

Web Uygulamasında Ölçekleme Nedir?

Web uygulaması ölçeklendirme, artan eşzamanlı kullanıcı sayısını web uygulaması performansından ödün vermeden yönetmek anlamına gelir. Uygulamayı ister 1 bin ister 10 bin kullanıcı aktif olarak kullanıyor olsun, kullanıcı deneyimi aynı olacak, çıkmaza girmeyecek. Dikey, Yatay ve Çapraz ölçekleme gibi farklı yöntemler web uygulamasını ölçeklenebilir hale getirir. Her şey web uygulamasının doğasına ve beklenen trafiğe bağlıdır.

Sıfırdan bir web uygulaması oluşturmak istiyorsanız, ölçeklenebilirlik için yer bırakmak mümkündür. Peki ya halihazırda çalışan bir web uygulamanız varsa? O da ölçeklenebilir mi? Evet, kurulu bir web uygulamasını ölçeklendirmek mümkündür. İşte Nasıl:

Veritabanı Ölçeklendirme

Web uygulaması veritabanı, tüm önemli şeylerin depolandığı yerdir. Web uygulaması çok fazla trafik alıyorsa, ana odak noktası veritabanını ölçeklendirmek olmalıdır. Karmaşık süreçlerin yükünü azaltarak veritabanının bilgi işlem sürecini dağıtabilirsiniz.

Arka Uç Ölçeklendirme

Web uygulamanızda arka uç ölçeklendirme için yer varsa, uygulamanızı kolayca genişletebilirsiniz. Önce uygulamanın hangi noktasının ölçeklenmesi gerektiğini kontrol etmek için sanal kullanıcılarla test etmeyi ve her küçük ayrıntıyı fark etmeyi deneyin.

Üçüncü Tarafları Kullanma

Ölçeklendirme işlemi yanıltıcıdır ve uygun özenle yapılması gerekir, aksi takdirde tüm uygulamaya zarar verebilir. Uygulamanızın ölçeklenebilir bir arka ucu yoksa ne olur? Web uygulamanızın arka ucunu tamamen ölçeklendirmek için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına güvenebilirsiniz. Birçok eski uygulama ölçeklenebilirlik özelliğini desteklemez. Üçüncü taraf ölçekleyicileri kullanmak, sıfırdan web uygulamaları oluşturmaktan daha iyidir.

Web Uygulamasında Ölçeklenebilirlik Neden Önemlidir?

Büyüyen bir işletmenin müşterilerinin taleplerini karşılamak için genişlemesi gerektiği gibi, web uygulaması ölçeklenebilirliği de bir o kadar önemlidir. Sadece web uygulaması sahibi için değil, kullanıcıları için de önemlidir. Çünkü artan sayıda uygulama kullanıcınız varsa, uygulamanın çökeceği veya çok fazla gecikeceği bir nokta gelir.

Ölçeklenebilir bir web uygulamasından elde ettiğiniz avantajlardan bazıları şunlardır:

Müşteri deneyimi

Herhangi bir hizmet veya ürün sağlayıcı işi söz konusu olduğunda, müşteri deneyimi temel odak noktasıdır. Web uygulaması ölçeklenebilirliği, uygulama performansından ödün vermeden olabildiğince fazla kullanıcı trafiği elde etmesini sağlayacaktır.

Geliştirilmiş YG

Uygulama ölçeklenebilirliği, başarılı bir işletmeyle el ele gider. Uygulama daha fazla trafik alırsa, sahibi daha fazla kazanç elde eder. Uygulamanın ölçeklenebilir bir arka ucuyla, tüm kullanıcılara benzer bir deneyim sağlamak için büyümeye devam etmek mümkündür.

Uygun Maliyetli Yol

Ölçeklenebilir bir arka uçla, küçük bir web uygulamasıyla başlayıp trafik arttıkça büyütmek mümkündür. Bu ölçeklenebilirlik, onu daha uygun maliyetli hale getirir ve potansiyel uygulama sahiplerini küçük bir yatırımla başlamaya teşvik eder.

Performansta Kararlılık

Bir kullanıcı, bir uygulamadan her kullanıldığında aynı veya daha iyi bir deneyim bekler. Ölçeklenebilirlik özelliği olmayan bir uygulama, trafik belirli bir sayıya ulaştığında gecikecek veya çalışmayacaktır. Ölçeklenebilir bir web sitesi uygulamasındaki bu kararlılık, trafiğin yüksek olduğu promosyon kampanyalarında ve diğer etkinliklerde bile her zamanki gibi çalışmasına yardımcı olur. Öte yandan, ölçeklenemeyen bir uygulama, müşteri deneyimine zarar verebilecek artan yükleme süreleri, çökmeler veya gecikmeler sağlayacaktır.

Sonsuz Özelleştirme

Birçok işletme sahibi, işlerini sürekli değişen trendlere göre kişiselleştirme eğilimindedir. Ölçeklenebilirlik olmadan, -end ve depolama sınırlamaları nedeniyle uygulamanızı sık sık özelleştirmeniz imkansızdır. Özelleştirme, daha fazla ürün ve hizmet ekleyebilir veya işletme büyüdükçe uygulamanın hissini değiştirebilir. Optimize edilmiş ve ölçeklenebilir bir arka uç ile her şey mümkün.

API'de ölçekleme nedir?

API'de ölçeklenebilirlik, performanstan ödün vermeden trafikten gelen eşzamanlı istekleri işleme yeteneğini ifade eder. Çok daha eski web ve mobil temel uygulamalar, genellikle ölçeklendirmeye yer vermeyen eski API'leri kullanır. Birçok geliştirici, müşterilerinin işletmelerini sürdürülebilirlikle büyütmelerine yardımcı olmak için artık bu ölçeklenebilir API'leri kullanıyor. Amazon gibi bazı bulut tabanlı hizmetler de API ölçeklendirme özellikleri sunuyor. Bir API ölçeklendirmesinin Dikey ve Yatay olarak çalışabilmesinin iki yolu vardır.

Dikey API Ölçeklendirme

İşletmeniz yeniyse ve büyük olasılıkla sınırlı trafik alacaksa dikey API ölçeklendirmesi önerilir. Daha az pahalı sunucu gerektirdiğinden daha bütçe dostu bir yaklaşımdır. Daha fazla donanım yükü kullanır; daha fazla bellek ve daha hızlı işlemcilerle, API'nizin daha fazla trafiği işlemesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra, API'yi optimize etmek için kodlar da kullanılabilir. Ancak, API'niz giderek daha fazla trafik alıyorsa, sonunda API ölçeklemenizi yatay konuma getirmeniz gereken bir nokta gelecektir.

Yatay API Ölçeklendirme

Yatay API Ölçeklendirme, donanım yerine ölçeklenecek sunuculara dayanır. Dikey API'niz daha fazla ölçeklendirmenin yapılamayacağı bir noktaya ulaştıysa, yatay API ölçeklendirmesi gidilecek yoldur. API'yi ölçeklendirmek için pahalı bir yöntemdir, ancak Google ve Facebook gibi en iyi şirketlerden biridir. Yatay API ölçeklendirmesi hızlıdır ve dikeyden çok daha dinamiktir.

Çözüm

Ölçeklenebilirlik, her mobil ve web tabanlı uygulamaya eklenmesi gereken çok önemli bir özelliktir. Ne yazık ki, çoğu uygulama ölçeklenebilirliğe izin vermez veya süreç teknoloji dışı bir kişi için çok karmaşıktır. İşte bu noktada AppMaster gibi kodsuz platformlar devreye girer. Varsayılan olarak neredeyse tüm dengeleyicilerde çalışma yeteneğine sahip olan ve yükü neredeyse sınırsız bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanıyan tam özellikli bir mobil uygulama veya web uygulaması oluşturabilirsiniz. Artık uygulamanızın ölçekleme sınırlaması konusunda endişelenmenize gerek yok.

SSS

S. Ölçeklenebilir uygulamalara sahip olmak neden önemlidir?

Ölçeklenebilirlik, uygulamaların daha fazla trafik aldıkça devam etmesi ve büyümesi için çok önemlidir. Ölçeklenebilir uygulamalarla, gereksinime göre arka uç ekleme ve değiştirme olanağınız vardır.

S. Halihazırda kurulmuş bir uygulama ölçeği olabilir mi?

Evet, yalnızca uygulamanın arka ucu ölçeklenebilirliğe izin veriyorsa. Uygulama eski çerçeveler kullanılarak yapılırsa, ölçekleme potansiyelini sınırlar.

S. Uygulama ölçeklendirmenin faydaları nelerdir?

Kullanıcılara tutarlı bir müşteri deneyimi sağlamanın yanı sıra, uygulama ölçeklendirmenin birçok faydası vardır. Birkaçını saymak gerekirse, Gelişmiş Yatırım Getirisi, özelleştirme ve maliyet etkinliği gibi.

S. Üçüncü taraf ölçekleyiciler güvenilir midir?

Evet, yerleşik üçüncü taraf ölçekleyiciler. Ayrıca, ölçeklendirmenin yanı sıra başka ek özellikler de sağlarlar.