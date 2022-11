I servizi gestiti dal cloud possono offrire diversi vantaggi alle organizzazioni che desiderano supportare le proprie applicazioni. Questi servizi possono contribuire a ridurre il costo complessivo di proprietà di un'applicazione e offrire molti altri vantaggi. Forse l'aspetto più importante è che i servizi gestiti in cloud possono contribuire a migliorare le prestazioni e la disponibilità di un'applicazione.

I servizi gestiti dal cloud sono un tipo di cloud computing che si riferisce all'esternalizzazione dell'infrastruttura e delle operazioni IT a un fornitore terzo. I fornitori di servizi gestiti in-the-cloud (MSP) offrono ai loro clienti un pacchetto completo di servizi IT che vengono forniti e gestiti in remoto, via Internet, dal centro dati dell'MSP. Questo tipo di cloud computing consente alle aziende di scaricare la gestione e la manutenzione della propria infrastruttura IT su un team di esperti, liberando risorse interne per concentrarsi sulle attività aziendali principali.

In questo articolo esamineremo più da vicino alcuni vantaggi che si possono ottenere lavorando con i servizi gestiti dal cloud per supportare la vostra applicazione.

Che cos'è il cloud computing?

Il cloud computing è un modello che consente di combinare in modo semplice e on-demand le risorse informatiche (ad esempio, web, server, storage, applicazioni e servizi). Questa tecnologia consente alle aziende di aumentare o diminuire le risorse IT in base alle necessità, pagando solo per ciò che si utilizza.

Fornisce servizi informatici - server, spazio, database, connessioni, software, intuizioni e informazioni - tramite Internet (cloud) per offrire risorse migliori e flessibili ed economie di scala. Con il cloud computing, le aziende possono evitare le ingenti spese di capitale iniziali per l'infrastruttura IT, consentendo loro di riassegnare tali fondi ad altre attività aziendali. Inoltre, il cloud computing può aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi di una maggiore agilità e di un più rapido time to market.

Esistono 3 tipi fondamentali di servizi cloud: Infrastruttura come servizio (IaaS), Piattaforma come servizio (PaaS) e Software come servizio (SaaS).

Con gli IaaS, le aziende possono affittare risorse informatiche on-demand, come macchine virtuali (VM), storage e networking, da un cloud provider.

Con il PaaS, le aziende possono distribuire applicazioni su una piattaforma cloud senza dover gestire l'infrastruttura sottostante.

Il SaaS è un software che il fornitore offre in base al pagamento per l'uso.

Molte aziende utilizzano una combinazione di questi modelli di servizio per soddisfare le loro esigenze specifiche. Ad esempio, possono utilizzare IaaS per fornire macchine virtuali per lo sviluppo e il test, PaaS per distribuire le applicazioni e SaaS per la posta elettronica e la collaborazione.

Quali sono i vantaggi di utilizzare un provider di servizi cloud?

È possibile scalare l'applicazione più facilmente. Con i servizi gestiti in-the-cloud, è possibile aggiungere o rimuovere rapidamente le risorse necessarie per rispondere alle variazioni della domanda. Questo può aiutarvi a risparmiare sui costi dell'infrastruttura, in quanto pagate solo per ciò che utilizzate. Un altro vantaggio è quello di poter sfruttare le tecnologie più recenti. I servizi gestiti dal cloud vengono costantemente aggiornati con le ultime funzionalità e patch di sicurezza. Questo può aiutarvi a mantenere la vostra applicazione aggiornata e sicura senza dover investire nella vostra infrastruttura.

Lavorare con i servizi gestiti in cloud può aiutarvi a concentrarvi sul vostro core business. Affidando la gestione delle app a un team di esperti, potete liberare il vostro tempo per dedicarvi ad altre aree della vostra attività. Questo può aiutarvi a migliorare l'efficienza e l'efficacia complessive. Inoltre, i fornitori di servizi cloud offrono diverse funzioni di sicurezza per mantenere i vostri dati al sicuro, tra cui la crittografia dei dati e la registrazione delle attività. Inoltre, molti fornitori di servizi cloud offrono vari servizi a valore aggiunto, come il disaster recovery e l'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quali sono i 5+2 vantaggi del cloud computing?

I vantaggi del cloud computing sono molti, ma ecco i cinque principali:

Risparmio sui costi:

Uno dei vantaggi più significativi del cloud computing è il potenziale di risparmio sui costi. Con il cloud computing si pagano solo le risorse, il che può far risparmiare rispetto alle soluzioni tradizionali on-premise. Nelle soluzioni on-premise, a volte si acquista più del necessario e si spreca nel tempo senza che se ne faccia un uso effettivo. Al contrario, potreste aver bisogno di un server o di un disco rigido che non avete predisposto. Dovrete installarlo d'urgenza, con un costo maggiore del solito. Con il cloud computing, questo problema non si pone. Se una funzione non vi serve, non la comprate. Se ne avete bisogno per un periodo di tempo specifico, potete acquistarla, usarla e poi rimuoverla. Quindi, non è necessario pagare un extra.

Flessibilità e scalabilità:

Il cloud computing è la nuova norma per le aziende di tutte le dimensioni. La sua flessibilità e scalabilità lo rendono una soluzione ideale per le aziende che vogliono crescere e scalare rapidamente e facilmente. Con il cloud computing, le aziende possono aggiungere nuovi utenti e applicazioni senza preoccuparsi di aumentare l'infrastruttura. E se devono ridimensionarsi, possono farlo in modo rapido ed efficiente. Questo rende il cloud computing un'opzione desiderabile per le aziende che vogliono essere in grado di rispondere prontamente ai cambiamenti del mercato.

Maggiore efficienza:

Il cloud computing può anche aiutarvi a essere più efficienti. Con le soluzioni on-premise, spesso ci si deve occupare della manutenzione e degli aggiornamenti. Con il cloud computing, invece, è il fornitore a occuparsi di queste attività, consentendovi di concentrarvi sul vostro core business.

Affidabilità:

I fornitori di cloud computing offrono alti livelli di sicurezza e affidabilità, con più livelli di protezione. La sicurezza è una considerazione essenziale per le aziende per quanto riguarda l'infrastruttura e le operazioni IT. Gli MSP possono fornire ai loro clienti l'accesso alle più recenti tecnologie e pratiche di sicurezza, che possono aiutare a proteggere i dati e i sistemi da malware e cyberattacchi.

Miglioramento della collaborazione:

Il cloud computing ha rivoluzionato il modo in cui le aziende e le organizzazioni collaborano. Archiviando dati e applicazioni nel cloud, le aziende possono consentire ai dipendenti di accedere e condividere le informazioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questa maggiore flessibilità e accessibilità ha portato a una migliore collaborazione e a un aumento della produttività. Inoltre, il cloud computing ha reso più facile per le aziende connettersi con clienti e partner, migliorando ulteriormente la collaborazione.

Migliore Disaster Recovery:

Le soluzioni di backup e disaster recovery basate sul cloud sono in genere più efficaci e meno costose delle soluzioni tradizionali on-premise. Archiviando i dati e le applicazioni nel cloud, le aziende possono proteggersi più facilmente dalla perdita di dati dovuta a guasti hardware o disastri naturali.

Maggiore sicurezza:

Contrariamente a quanto si pensa, il cloud computing può essere più sicuro delle soluzioni on-premise. Con il fornitore giusto, i vostri dati saranno archiviati in un cloud privato e sicuro e potrete usufruire di funzioni di sicurezza avanzate come l'autenticazione a due fattori. Questi sono solo alcuni dei numerosi vantaggi del cloud computing. Le organizzazioni che passano al cloud possono spesso sperimentare significativi risparmi sui costi, una maggiore efficienza e migliori prestazioni.

Come decidere se i servizi gestiti in cloud sono la scelta giusta per la vostra azienda?

Ci sono alcuni fattori chiave da considerare per decidere se i servizi gestiti in cloud sono la scelta giusta per voi e per la vostra azienda. Uno dei più importanti è se la vostra azienda è pronta o meno per la transizione. Se si utilizzano ancora software e hardware on-premise, è essenziale considerare la capacità dell'infrastruttura di integrarsi con le soluzioni basate sul cloud. È anche importante pensare alle competenze del vostro team e al fatto che sia pronto o meno a gestire un ambiente cloud.

Un altro fattore chiave è il costo. I servizi gestiti dal cloud possono far risparmiare la vostra azienda nel lungo periodo, ma dovete essere sicuri di essere pronti a fare l'investimento iniziale. Sarebbe meglio se consideraste anche se il modello di abbonamento è adatto alla vostra azienda. Potrebbe non essere l'opzione migliore se non siete sicuri di quanto tempo avrete bisogno del servizio o se le vostre esigenze cambieranno nel tempo.

Infine, è bene valutare i rischi e i benefici del passaggio al cloud. I potenziali rischi per la sicurezza sono associati a qualsiasi passaggio a una nuova tecnologia, ma è necessario decidere se tali rischi valgono i potenziali vantaggi. I servizi gestiti dal cloud possono offrire alla vostra azienda flessibilità, scalabilità e risparmio, ma dovete essere sicuri di essere pronti a fare la transizione.

Quali sono i pro e i contro dei servizi cloud?

I pro

I vantaggi dell'utilizzo di servizi remoti gestiti nel cloud sono molteplici. Il vantaggio più evidente è forse il risparmio sui costi. Con i servizi remoti gestiti nel cloud, le aziende possono evitare gli elevati costi iniziali associati alle soluzioni tradizionali on-premise. Inoltre, i servizi remoti gestiti nel cloud offrono alle aziende una maggiore flessibilità e scalabilità. Le aziende possono facilmente aggiungere o rimuovere utenti in base alle necessità e scalare i servizi in base all'evoluzione delle esigenze aziendali. I servizi remoti gestiti in cloud offrono alle aziende anche maggiore sicurezza e affidabilità. Con le soluzioni basate sul cloud, le aziende possono beneficiare degli ultimi aggiornamenti e patch di sicurezza e avere la certezza che i loro dati siano protetti e al sicuro.

Contro

Dipendenza da Internet

Uno dei contro, che è anche un vantaggio, è che dipende da Internet. Non è possibile accedere ai database se non si dispone di una solida connessione a Internet. I servizi cloud possono essere inaffidabili e in alcuni casi si verificano interruzioni del servizio e perdite di dati. Il vostro lavoro si fermerà se avete bisogno di accedere ai vostri dati e non avete accesso a Internet. Nei database fisici, questo non avrebbe molta importanza. Tuttavia, al giorno d'oggi Internet serve per tutto, quindi non sarà un problema. Per sicurezza, prima di adottare i servizi cloud, è necessario disporre di una rete Internet affidabile per portare avanti il proprio lavoro.

Rischi per la sicurezza

Uno degli svantaggi più significativi è che controllare o limitare l'accesso ai dati e alle applicazioni basate sul cloud può essere difficile. I dati fisici possono essere facilmente protetti, ma i dati virtuali sono altamente volatili e fonti non identificate possono accedervi. Questo può rappresentare un rischio per la sicurezza, soprattutto se nel cloud sono archiviate informazioni sensibili o riservate.

Accesso limitato

Di solito i fornitori di servizi cloud hanno le loro regole. Potrebbero non mostrare flessibilità e voi dovrete seguire le loro regole. Ciò può comportare un accesso limitato ad alcune funzioni vitali per l'azienda. È sicuramente uno svantaggio per la maggior parte dei clienti.

Tempo di backup

Con i servizi cloud il processo può diventare lungo se si deve eseguire un backup o un ripristino. Con i dischi rigidi sembra un compito minimo, ma può essere problematico nel caso dei servizi cloud. I file di piccole dimensioni non fanno differenza, ma se si tratta di eseguire il backup di interi server, il processo richiede molto tempo.

Fattore prezzo

La maggior parte delle persone desidera ridurre i prezzi e i diversi costi di gestione di un'applicazione o di un'azienda. È il motivo principale per cui si adottano i servizi cloud. Tuttavia, i prezzi dipendono dal software richiesto. Se avete bisogno di un software di fascia alta che utilizzi tecnologie all'avanguardia, i costi potrebbero essere più elevati rispetto alla configurazione di un server interno. Pertanto, prima di procedere, è bene confrontare i prezzi.

Qual è l'importanza del cloud computing?

Con il cloud computing è possibile ottenere risorse IT su richiesta. È necessario pagare in base al modello di prezzo "pay-as-you-go". Ciò consente alle aziende di evitare gli investimenti iniziali in hardware e software e di pagare solo per le risorse utilizzate. Le risorse possono essere aumentate o ridotte rapidamente per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali e le aziende pagano solo per le risorse che utilizzano, il che può comportare notevoli risparmi sui costi.

Il cloud computing consente alle aziende di essere più agili e reattive ai cambiamenti del mercato, potendo aumentare o diminuire rapidamente le risorse e le applicazioni IT in base alle necessità. Inoltre, il cloud computing può aiutare le aziende a migliorare la pianificazione del disaster recovery e della continuità aziendale, in quanto possono replicare rapidamente e facilmente l'infrastruttura e le applicazioni IT nel cloud.

Qual è il momento migliore per iniziare a utilizzare gli strumenti gestiti dal cloud?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché il momento migliore per iniziare a utilizzare gli strumenti gestiti dal cloud varia a seconda delle esigenze specifiche dell'organizzazione. Tuttavia, di solito è meglio utilizzare gli strumenti gestiti dal cloud quando si è pronti a migrare i dati e le applicazioni della propria organizzazione nel cloud. In questo modo è possibile sfruttare i numerosi vantaggi che gli strumenti basati sul cloud possono offrire, come una maggiore flessibilità, scalabilità e risparmio economico.

Come scegliere un servizio di Cloud Managed per la vostra azienda?

Ci sono alcuni aspetti da considerare quando si sceglie un servizio gestito in cloud per la propria azienda.

Innanzitutto, è necessario considerare il tipo di azienda e il tipo di servizio di cui si ha bisogno. Stabilite se avete bisogno di servizi IaaS, PaaS o SaaS. Inoltre, se avete una piccola azienda, potreste non aver bisogno di tanto storage quanto una grande azienda. Quindi, considerate le dimensioni della vostra azienda e agite di conseguenza.

In secondo luogo, è necessario considerare il prezzo del servizio. Alcuni servizi sono più costosi a causa della loro gamma di servizi o del loro marchio. Pertanto, provate le opzioni disponibili e trovate l'offerta migliore per voi.

In terzo luogo, è necessario considerare le caratteristiche del servizio. Il mercato è saturo di numerosi fornitori di servizi gestiti in cloud. Tuttavia, la loro gamma di servizi di solito varia. Per questo motivo è necessario informarsi sulle loro caratteristiche.

In quarto luogo, è essenziale considerare la reputazione dell'azienda. Dal momento che gli affidate le vostre operazioni commerciali, dovreste indagare sulla reputazione del fornitore. Scoprite se è in grado di proteggere i vostri dati e di garantire la sicurezza.

Infine, il servizio clienti dell'azienda è fondamentale. Il fornitore dovrebbe essere il migliore nel gestire i clienti. Se il caso è diverso, potrebbero trattare male il cliente e quindi danneggiare la sua base di clienti.

Pertanto, è necessario che il miglior servizio cloud si faccia carico del vostro fardello.

AppMaster: una piattaforma di sviluppo no-code

AppMaster è una piattaforma no-code che consente di creare rapidamente e facilmente applicazioni mobili e web personalizzate senza bisogno di codifica. È possibile utilizzare AppMaster per sviluppare applicazioni per dispositivi iOS e Android, senza dover assumere uno sviluppatore o imparare a codificare. AppMaster è perfetto per le aziende, le organizzazioni e i privati che vogliono creare le proprie applicazioni senza problemi. È necessario un background tecnico per poterlo utilizzare, ma siamo certi che vi farà risparmiare denaro, energia e tempo.

Come funziona?

La piattaforma utilizza un'interfaccia drag-and-drop per creare applicazioni invece di scrivere codici. Offre inoltre molte funzioni che semplificano la gestione e l'aggiornamento delle app, tra cui notifiche push e analisi. Se si vuole alleggerire il peso della creazione di un'applicazione avanzata, si può ricorrere a qualcuno con conoscenze minime di programmazione e costruire una grande app con il backend più solido disponibile nelle piattaforme no-code.

Conclusione

I servizi gestiti dal cloud sono perfetti per le aziende che desiderano semplificare le proprie operazioni. Presentano diversi vantaggi per rendere la vostra app competitiva e più efficiente. Inoltre, consentono di risparmiare denaro e di aumentare la collaborazione e la flessibilità. Ci auguriamo che abbiate imparato qualcosa in più su come i servizi gestiti dal cloud possano essere utili alla vostra azienda.