Cloud managed services kunnen verschillende voordelen bieden voor organisaties die hun applicaties willen ondersteunen. Deze diensten kunnen de totale eigendomskosten van een applicatie helpen verlagen en vele andere voordelen bieden. Het belangrijkste is misschien wel dat cloud managed services de prestaties en beschikbaarheid van een applicatie kunnen helpen verbeteren.

Cloud Managed Services is een vorm van cloud computing waarbij de IT-infrastructuur en -activiteiten worden uitbesteed aan een derde partij. Cloud-managed service providers (MSP's) bieden hun klanten een compleet pakket IT-diensten die op afstand, via internet, worden geleverd en beheerd vanuit het datacenter van de MSP. Deze vorm van cloud computing stelt bedrijven in staat het beheer en onderhoud van hun IT-infrastructuur over te laten aan een team van deskundigen, waardoor interne middelen vrijkomen om zich te richten op de kernactiviteiten van het bedrijf.

In dit artikel gaan we dieper in op enkele voordelen die kunnen worden behaald door te werken met door de cloud beheerde diensten ter ondersteuning van uw app.

Wat is cloud computing?

Cloud computing is een model om op eenvoudige wijze en op aanvraag netwerktoegang mogelijk te maken voor het combineren van computerbronnen (bijvoorbeeld webs, servers, opslag, toepassingen en diensten). Met deze technologie kunnen ondernemingen hun IT-resources naar behoefte op- of afschalen en alleen betalen voor wat ze gebruiken.

Het levert computerdiensten - servers, ruimte, databases, verbindingen, software, inzicht en informatie - via het internet (cloud) om verbeterde, flexibele middelen en schaalvoordelen te bieden. Met cloud computing kunnen bedrijven de aanzienlijke initiële kapitaaluitgaven voor IT-infrastructuur vermijden, waardoor zij deze middelen aan andere bedrijfsprofessionals kunnen toewijzen. Bovendien kan cloud computing bedrijven helpen hun doelstellingen van grotere wendbaarheid en snellere marktintroductietijd te bereiken.

Er zijn 3 basistypen clouddiensten: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS).

Met IaaS kunnen bedrijven on-demand computerbronnen - zoals virtuele machines (VM's), opslag en netwerken - huren van een cloudprovider.

Met PaaS kunnen bedrijven toepassingen op een cloudplatform implementeren zonder de onderliggende infrastructuur te hoeven beheren.

SaaS is software die de provider aanbiedt op basis van betaling per gebruik.

Veel bedrijven gebruiken een combinatie van deze servicemodellen om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Ze kunnen bijvoorbeeld IaaS gebruiken om VM's voor ontwikkeling en testen beschikbaar te stellen, PaaS om hun applicaties te implementeren en SaaS voor e-mail en samenwerking.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een cloud service provider?

U kunt uw app gemakkelijker schalen . Met door de cloud beheerde diensten kunt u snel resources toevoegen of verwijderen als dat nodig is om in te spelen op veranderingen in de vraag. Hierdoor kunt u geld besparen op infrastructuurkosten, aangezien u alleen betaalt voor wat u gebruikt. Een ander voordeel is dat u kunt profiteren van de nieuwste technologie. Cloudbeheerde diensten worden voortdurend bijgewerkt met de nieuwste functies en beveiligingspatches. Dit kan u helpen uw app up-to-date en veilig te houden zonder te hoeven investeren in uw eigen infrastructuur.

Werken met cloudbeheerde diensten kan u helpen u te concentreren op uw kernactiviteiten. Door app-beheer uit te besteden aan een team van experts, kunt u uw eigen tijd vrijmaken om aan andere gebieden van uw bedrijf te werken. Dit kan u helpen uw algehele efficiëntie en effectiviteit te verbeteren. Bovendien bieden aanbieders van clouddiensten verschillende beveiligingsfuncties om uw gegevens veilig te houden, waaronder gegevensversleuteling en activiteitenregistratie. Bovendien bieden veel aanbieders van clouddiensten verschillende diensten met toegevoegde waarde, zoals disaster recovery en 24/7 klantenondersteuning.

Wat zijn de 5+2 voordelen van cloud computing?

Er zijn veel voordelen van cloud computing, maar hier zijn de top vijf:

Kostenbesparingen:

Een van de belangrijkste voordelen van cloud computing is het potentieel voor kostenbesparing. Met cloud computing betaalt u alleen voor uw resources, waardoor u geld kunt besparen in vergelijking met traditionele on-premise oplossingen. Bij on-premise oplossingen koopt u soms meer dan nodig, en dat wordt na verloop van tijd verspild zonder dat het daadwerkelijk wordt gebruikt. Daarentegen heeft u misschien een server of harde schijf nodig die u niet geregeld heeft. Die moet je dan met spoed inrichten, wat meer kost dan normaal. Met cloud computing heb je dat probleem niet. Als je een functie niet nodig hebt, koop je die niet. Als je het voor een bepaalde tijd nodig hebt, kun je het aanschaffen, gebruiken en vervolgens weer verwijderen. U hoeft dus niet extra te betalen.

Flexibiliteit en schaalbaarheid:

Cloud computing is de nieuwe norm voor bedrijven van elke omvang. De flexibiliteit en schaalbaarheid maken het een ideale oplossing voor bedrijven die snel en gemakkelijk willen groeien en schalen. Met cloud computing kunnen bedrijven nieuwe gebruikers en toepassingen toevoegen zonder zich zorgen te hoeven maken over de uitbreiding van hun infrastructuur. En als ze moeten terugschalen, kunnen ze dat snel en efficiënt doen. Dit maakt cloud computing een wenselijke optie voor bedrijven die snel willen kunnen reageren op veranderingen in de markt.

Verhoogde efficiëntie:

Cloud computing kan u ook helpen efficiënter te werken. Met on-premise oplossingen heeft u vaak te maken met onderhoud en updates. Maar bij cloud computing neemt de provider deze taken voor zijn rekening, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten.

Betrouwbaarheid:

Cloud providers bieden hoge niveaus van beveiliging en betrouwbaarheid, met meerdere beschermingslagen. Beveiliging is een essentiële overweging voor bedrijven met betrekking tot IT-infrastructuur en -activiteiten. MSP's kunnen hun klanten toegang bieden tot de nieuwste beveiligingstechnologieën en -praktijken, die kunnen helpen om gegevens en systemen te beschermen tegen malware en cyberaanvallen.

Verbeterde samenwerking:

Cloud computing heeft de manier waarop bedrijven en organisaties samenwerken radicaal veranderd. Door gegevens en toepassingen in de cloud op te slaan, kunnen bedrijven werknemers overal en altijd toegang geven tot informatie en deze delen. Deze toegenomen flexibiliteit en toegankelijkheid heeft geleid tot een betere samenwerking en een hogere productiviteit. Bovendien heeft cloud computing het voor bedrijven gemakkelijker gemaakt om contact te leggen met klanten en partners, waardoor de samenwerking verder is verbeterd.

Beter noodherstel:

Cloudgebaseerde oplossingen voor back-up en noodherstel zijn doorgaans effectiever en goedkoper dan traditionele oplossingen op locatie. Door gegevens en toepassingen in de cloud op te slaan, kunnen bedrijven zich gemakkelijker beschermen tegen gegevensverlies als gevolg van hardwarestoringen of natuurrampen.

Verhoogde beveiliging:

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan cloud computing veiliger zijn dan oplossingen op locatie. Bij de juiste provider worden uw gegevens opgeslagen in een veilige, private cloud en kunt u gebruikmaken van geavanceerde beveiligingsfuncties zoals tweefactorauthenticatie. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van cloud computing. Organisaties die overstappen op de cloud kunnen vaak aanzienlijke kostenbesparingen, verhoogde efficiëntie en verbeterde prestaties ervaren.

Hoe beslist u of cloud managed services de juiste keuze zijn voor uw bedrijf?

Er zijn een paar belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beslissing of cloud managed services de juiste keuze zijn voor u en uw bedrijf. Een van de belangrijkste is of uw bedrijf klaar is voor de overgang. Als u nog on-premise software en hardware gebruikt, is het essentieel om te overwegen hoe goed die infrastructuur zal integreren met cloud-gebaseerde oplossingen. Het is ook belangrijk na te denken over de vaardigheden van uw team en of zij al dan niet bereid zijn een cloudomgeving te beheren.

Een andere belangrijke factor zijn de kosten. Door de cloud beheerde diensten kunnen uw bedrijf op de lange termijn geld besparen, maar u moet er zeker van zijn dat u bereid bent de investering vooraf te doen. U kunt het beste ook overwegen of het abonnementsmodel goed bij uw bedrijf past. Het is misschien niet de beste optie als u niet zeker weet hoe lang u de dienst nodig zult hebben of als uw behoeften na verloop van tijd zullen veranderen.

Ten slotte kunt u het beste de risico's en voordelen van een overstap naar de cloud tegen elkaar afwegen. Potentiële veiligheidsrisico's zijn verbonden aan elke overstap naar nieuwe technologie, maar u moet beslissen of die risico's de potentiële voordelen waard zijn. Cloud managed services kunnen uw bedrijf flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparingen bieden, maar u moet er wel zeker van zijn dat u voorbereid bent op de overstap.

Wat zijn de voor- en nadelen van clouddiensten?

Voordelen

Het gebruik van door de cloud beheerde externe diensten heeft vele voordelen. Het meest voor de hand liggende voordeel is wellicht de kostenbesparing. Met door de cloud beheerde externe diensten kunnen bedrijven de hoge aanloopkosten vermijden die gepaard gaan met traditionele oplossingen op locatie. Daarnaast bieden cloud managed diensten op afstand bedrijven meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Bedrijven kunnen naar behoefte eenvoudig gebruikers toevoegen of verwijderen en hun diensten op- of afschalen naarmate de bedrijfsbehoeften veranderen. Door de cloud beheerde diensten op afstand bieden bedrijven ook meer veiligheid en betrouwbaarheid. Met cloudgebaseerde oplossingen kunnen bedrijven profiteren van de nieuwste beveiligingsupdates en -patches en er zeker van zijn dat hun gegevens veilig zijn geback-upt.

Nadelen

Afhankelijkheid van internet

Een van de nadelen, dat ook een voordeel is, is dat het afhankelijk is van het internet. U hebt geen toegang tot uw databases als u geen goed werkende internetverbinding hebt. Clouddiensten kunnen onbetrouwbaar zijn, met in sommige gevallen dienstuitval en gegevensverlies. Uw werk komt stil te liggen als u uw gegevens moet raadplegen en geen toegang hebt tot internet. In fysieke databases zou dat niet veel uitmaken. Tegenwoordig hebt u echter overal internet voor nodig, dus dat zal niet veel uitmaken. Zorg voor zekerheid, voordat u clouddiensten gaat gebruiken, voor een betrouwbaar internet om uw werk gaande te houden.

Veiligheidsrisico's

Een van de belangrijkste nadelen is dat het controleren of beperken van de toegang tot gegevens en toepassingen in de cloud een uitdaging kan zijn. Fysieke gegevens kunnen gemakkelijk worden beschermd, maar virtuele gegevens zijn zeer vluchtig, en ongeïdentificeerde bronnen kunnen er toegang toe krijgen. Dit kan een veiligheidsrisico vormen, vooral als gevoelige of vertrouwelijke informatie in de cloud is opgeslagen.

Beperkte toegang

Meestal hebben leveranciers van clouddiensten hun eigen regels. Ze zijn misschien niet flexibel, en u zult hun regels moeten volgen. Dit kan resulteren in beperkte toegang tot bepaalde functies die van vitaal belang zijn voor uw bedrijf. Dit is zeker een nadeel voor de meerderheid.

Back-up tijd

Het kan een langdurig proces worden met clouddiensten als u een back-up moet maken of iets moet herstellen. Met harde schijven lijkt het een minimale taak, maar bij clouddiensten kan het problematisch zijn. Kleine bestanden maken geen verschil, maar als u een back-up maakt van hele servers, is het tijdrovend.

Prijsfactor

De meeste mensen willen besparen op de prijzen en verschillende kosten van het runnen van een app of bedrijf. Het is de belangrijkste reden om clouddiensten te adopteren. De prijzen zijn echter afhankelijk van de benodigde software. Als u high-end software met geavanceerde technologieën nodig hebt, kunnen de kosten hoger zijn dan bij een in-house server. Maak daarom prijsvergelijkingen voordat u verder gaat.

Wat is het belang van cloud computing?

Met Cloud Computing kunt u IT-resources op aanvraag krijgen. U moet betalen volgens het model van pay-as-you-go pricing. Het stelt bedrijven in staat de kapitaalinvestering in hardware en software vooraf te vermijden en alleen te betalen voor de middelen die zij gebruiken. De middelen kunnen snel worden op- of afgeschaald om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften, en bedrijven betalen alleen voor de middelen die ze gebruiken, wat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Dankzij cloud computing kunnen bedrijven wendbaarder zijn en beter inspelen op veranderingen in de markt, aangezien zij hun IT-middelen en -toepassingen snel kunnen opschalen of verlagen als dat nodig is. Bovendien kan cloud computing bedrijven helpen hun noodherstel- en bedrijfscontinuïteitsplanning te verbeteren, aangezien zij hun IT-infrastructuur en applicaties snel en gemakkelijk in de cloud kunnen repliceren.

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat het beste moment om te beginnen met cloud managed tools afhangt van de specifieke behoeften van uw organisatie. Meestal is het echter het beste om cloudmanaged tools te gebruiken wanneer u klaar bent om de gegevens en applicaties van uw organisatie naar de cloud te migreren. Zo kunt u profiteren van de vele voordelen die cloudgebaseerde tools kunnen bieden, zoals meer flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparingen.

Hoe kiest u een Cloud Managed service voor uw bedrijf?

Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van een cloud managed service voor uw bedrijf.

Ten eerste moet u nagaan wat voor soort bedrijf u hebt en wat voor soort dienst u nodig hebt. Bepaal of u IaaS-, PaaS- of SaaS-diensten nodig hebt. Als u een klein bedrijf hebt, hebt u misschien niet zoveel opslagruimte nodig als een groot bedrijf. Houd dus rekening met de omvang van uw bedrijf en handel dienovereenkomstig.

Ten tweede moet u rekening houden met de prijs van de dienst. Sommige diensten zijn duurder vanwege hun dienstenaanbod of merknaam. Probeer daarom uw opties uit en krijg de beste deal voor uzelf.

Ten derde moet u rekening houden met de kenmerken van de dienst. De markt is verzadigd met verschillende aanbieders van cloud-managed diensten. Hun dienstenaanbod varieert echter meestal. Daarom moet u informeren naar hun kenmerken.

Ten vierde is het essentieel om de reputatie van het bedrijf in overweging te nemen. Aangezien u hen vertrouwt met uw bedrijfsvoering, moet u de reputatie van de provider onderzoeken. Zoek uit of ze uw gegevens kunnen beschermen en veiligheid kunnen bieden.

Ten slotte is de klantenservice van het bedrijf van vitaal belang. De provider moet het beste met klanten omgaan. Als dat anders is, kunnen ze u verkeerd behandelen en zo uw klantenbestand schaden.

Daarom hebt u de beste cloudservice nodig om uw last te dragen.

AppMaster: een no-code ontwikkelingsplatform

AppMaster is een no-code-platform waarmee u snel en gemakkelijk aangepaste mobiele en webapps kunt maken zonder te coderen. U kunt AppMaster gebruiken om apps te ontwikkelen voor zowel iOS- als Android-apparaten, en u hoeft geen ontwikkelaar in te huren of te leren coderen. AppMaster is perfect voor bedrijven, organisaties en particulieren die hun eigen apps willen maken zonder gedoe. Je hebt een technische achtergrond nodig om ermee te werken, maar we weten zeker dat het je geld, energie en tijd zal besparen.

Hoe werkt het?

Het platform gebruikt een drag-and-drop interface om apps te bouwen in plaats van codes te schrijven. Het biedt ook veel functies die het gemakkelijk maken om apps te beheren en bij te werken, waaronder pushmeldingen en analyses. Als u de last van het maken van een geavanceerde applicatie wilt verlichten, kunt u iemand met minimale programmeerkennis inschakelen en een geweldige app bouwen met de sterkste backend die beschikbaar is in no-code platforms.

Conclusie

Cloud managed services zijn perfect voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen. Het heeft verschillende voordelen om uw app concurrerend en efficiënter te maken. Bovendien bespaart het geld en verhoogt het de samenwerking en flexibiliteit. We hopen dat u iets meer hebt geleerd over hoe cloud-managed services nuttig kunnen zijn voor uw bedrijf.