Các dịch vụ do đám mây quản lý có thể mang lại một số lợi ích cho các tổ chức muốn hỗ trợ các ứng dụng của họ. Các dịch vụ này có thể giúp giảm chi phí sở hữu chung cho một ứng dụng và mang lại nhiều lợi ích khác. Có lẽ quan trọng nhất, các dịch vụ do đám mây quản lý có thể giúp cải thiện hiệu suất và tính khả dụng của ứng dụng.

Dịch vụ do đám mây quản lý là một loại điện toán đám mây đề cập đến việc thuê ngoài cơ sở hạ tầng CNTT và các hoạt động cho nhà cung cấp bên thứ ba. Các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bằng đám mây (MSP) cung cấp cho khách hàng của họ gói dịch vụ CNTT hoàn chỉnh được phân phối và quản lý từ xa, qua Internet, từ trung tâm dữ liệu của MSP. Loại điện toán đám mây này cho phép các doanh nghiệp giảm tải việc quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT của họ cho một nhóm chuyên gia, giải phóng các nguồn lực nội bộ để tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn một số lợi ích có thể đạt được khi làm việc với các dịch vụ do đám mây quản lý để hỗ trợ ứng dụng của bạn.

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là một mô hình cho phép cấp phép mạng theo yêu cầu, dễ dàng để kết hợp các tài nguyên điện toán (ví dụ: web, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ). Công nghệ này cho phép các doanh nghiệp tăng hoặc giảm quy mô tài nguyên CNTT khi cần, chỉ trả tiền cho những gì họ sử dụng.

Nó cung cấp các dịch vụ điện toán - máy chủ, không gian, cơ sở dữ liệu , kết nối, phần mềm, thông tin chuyên sâu và thông tin - qua Internet (đám mây) để cung cấp các nguồn tài nguyên linh hoạt, được cải thiện và tính kinh tế theo quy mô. Với điện toán đám mây, doanh nghiệp có thể tránh được chi phí vốn trả trước đáng kể cho cơ sở hạ tầng CNTT, cho phép họ phân bổ lại các khoản tiền đó cho các ưu tiên kinh doanh khác. Ngoài ra, điện toán đám mây có thể giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng tính linh hoạt và thời gian tiếp cận thị trường nhanh hơn.

Có 3 loại dịch vụ đám mây cơ bản: Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ (IaaS), Nền tảng dưới dạng Dịch vụ (PaaS) và Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) .

Với IaaS, doanh nghiệp có thể thuê tài nguyên điện toán theo yêu cầu - chẳng hạn như máy ảo (VM), bộ lưu trữ và kết nối mạng - từ nhà cung cấp đám mây.

Với PaaS, doanh nghiệp có thể triển khai các ứng dụng trên nền tảng đám mây mà không cần phải quản lý cơ sở hạ tầng bên dưới.

SaaS là phần mềm mà nhà cung cấp cung cấp trên cơ sở trả tiền cho mỗi lần sử dụng.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng kết hợp các mô hình dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ. Ví dụ: họ có thể sử dụng IaaS để cung cấp máy ảo để phát triển và thử nghiệm, PaaS để triển khai các ứng dụng của họ và SaaS để gửi email và cộng tác.

Lợi ích của việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đám mây là gì?

Bạn có thể mở rộng quy mô ứng dụng của mình dễ dàng hơn. Với các dịch vụ do đám mây quản lý, bạn có thể nhanh chóng thêm hoặc xóa tài nguyên khi cần để đáp ứng những thay đổi về nhu cầu. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho chi phí cơ sở hạ tầng, vì bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Một lợi ích khác là bạn có thể tận dụng công nghệ mới nhất. Các dịch vụ do đám mây quản lý liên tục được cập nhật với các tính năng và bản vá bảo mật mới nhất. Điều này có thể giúp bạn giữ cho ứng dụng của mình luôn cập nhật và bảo mật mà không cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Làm việc với các dịch vụ do đám mây quản lý có thể giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Bằng cách thuê ngoài quản lý ứng dụng cho một nhóm chuyên gia, bạn có thể giải phóng thời gian của mình để làm việc trên các lĩnh vực khác trong doanh nghiệp của mình. Điều này có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất và hiệu quả tổng thể của mình. Hơn nữa, các nhà cung cấp dịch vụ Đám mây cung cấp nhiều tính năng bảo mật khác nhau để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn, bao gồm mã hóa dữ liệu và ghi nhật ký hoạt động. Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau, chẳng hạn như khắc phục thảm họa và hỗ trợ khách hàng 24/7.

Lợi ích 5+2 của điện toán đám mây là gì?

Có rất nhiều lợi ích của điện toán đám mây, nhưng đây là năm lợi ích hàng đầu:

Tiết kiệm chi phí:

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của điện toán đám mây là khả năng tiết kiệm chi phí. Với điện toán đám mây, bạn chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên của mình, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền so với các giải pháp tại chỗ truyền thống. Các giải pháp tại chỗ, đôi khi bạn mua nhiều hơn mức cần thiết và nó sẽ bị lãng phí theo thời gian mà không có bất kỳ mục đích sử dụng thực tế nào. Ngược lại, bạn có thể cần một máy chủ hoặc đĩa cứng mà bạn chưa sắp xếp. Bạn sẽ phải thiết lập khẩn cấp, điều này sẽ tốn kém hơn bình thường. Với điện toán đám mây, bạn không gặp vấn đề đó. Nếu bạn không cần một tính năng, bạn không mua nó. Nếu bạn cần nó trong một thời gian cụ thể, bạn có thể tận dụng nó, sử dụng nó và sau đó gỡ bỏ nó một lần nữa. Vì vậy, bạn không phải trả thêm tiền.

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng:

Điện toán đám mây là tiêu chuẩn mới cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các công ty muốn phát triển và mở rộng quy mô một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với điện toán đám mây, doanh nghiệp có thể thêm người dùng và ứng dụng mới mà không phải lo lắng về việc tăng cơ sở hạ tầng của họ. Và, nếu họ cần thu nhỏ lại quy mô, họ có thể làm điều đó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này làm cho điện toán đám mây trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho các doanh nghiệp muốn có thể phản ứng kịp thời với những thay đổi trên thị trường.

Tăng hiệu quả:

Điện toán đám mây cũng có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Với các giải pháp tại chỗ, bạn thường phải xử lý việc bảo trì và cập nhật. Nhưng với điện toán đám mây, nhà cung cấp sẽ xử lý các tác vụ đó để bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Độ tin cậy:

Các nhà cung cấp đám mây cung cấp mức độ bảo mật và độ tin cậy cao, với nhiều lớp bảo vệ. Bảo mật là một cân nhắc thiết yếu đối với các doanh nghiệp liên quan đến cơ sở hạ tầng và hoạt động CNTT. MSP có thể cung cấp cho khách hàng của họ quyền truy cập vào các phương pháp và công nghệ bảo mật mới nhất, có thể giúp bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi phần mềm độc hại và các cuộc tấn công mạng.

Cộng tác được cải thiện:

Điện toán đám mây đã cách mạng hóa cách thức cộng tác của các doanh nghiệp và tổ chức. Bằng cách lưu trữ dữ liệu và ứng dụng trên đám mây, các công ty có thể cho phép nhân viên truy cập và chia sẻ thông tin từ mọi nơi, mọi lúc. Tính linh hoạt và khả năng truy cập tăng lên này đã dẫn đến sự cộng tác được cải thiện và tăng năng suất. Ngoài ra, điện toán đám mây đã giúp các doanh nghiệp kết nối với khách hàng và đối tác dễ dàng hơn, cải thiện hơn nữa sự hợp tác.

Phục hồi thảm họa tốt hơn:

Các giải pháp sao lưu và khắc phục thảm họa dựa trên đám mây thường hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với các giải pháp tại chỗ truyền thống. Bằng cách lưu trữ dữ liệu và ứng dụng trên đám mây, doanh nghiệp có thể dễ dàng tự bảo vệ mình khỏi bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng hoặc thiên tai.

Tăng cường an ninh:

Trái ngược với niềm tin phổ biến, điện toán đám mây thực sự có thể an toàn hơn các giải pháp tại chỗ. Với nhà cung cấp phù hợp, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong một đám mây riêng, an toàn và bạn có thể tận dụng các tính năng bảo mật nâng cao như xác thực hai yếu tố. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều lợi ích của điện toán đám mây. Các tổ chức chuyển sang đám mây thường có thể tiết kiệm đáng kể chi phí, tăng hiệu quả và cải thiện hiệu suất.

Làm cách nào để quyết định xem các dịch vụ do đám mây quản lý có phải là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp của bạn hay không?

Có một vài yếu tố chính cần xem xét khi quyết định xem các dịch vụ do đám mây quản lý có phải là lựa chọn phù hợp cho bạn và doanh nghiệp của bạn hay không. Một trong những điều quan trọng nhất là liệu công ty của bạn đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi hay chưa. Nếu bạn vẫn đang sử dụng phần cứng và phần mềm tại chỗ, điều cần thiết là xem xét cơ sở hạ tầng đó sẽ tích hợp tốt như thế nào với các giải pháp dựa trên đám mây. Điều quan trọng nữa là phải suy nghĩ về các kỹ năng của nhóm của bạn và liệu họ có sẵn sàng quản lý môi trường đám mây hay không.

Một yếu tố quan trọng khác là chi phí. Các dịch vụ do đám mây quản lý có thể tiết kiệm tiền cho công ty của bạn trong thời gian dài, nhưng bạn phải chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện khoản đầu tư trả trước. Sẽ là tốt nhất nếu bạn cũng xem xét liệu mô hình đăng ký có phù hợp với doanh nghiệp của mình hay không. Nó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất nếu bạn không chắc mình sẽ cần dịch vụ trong bao lâu hoặc liệu nhu cầu của bạn có thay đổi theo thời gian hay không.

Cuối cùng, cân nhắc rủi ro và lợi ích của việc chuyển sang đám mây sẽ là điều tốt nhất. Rủi ro bảo mật tiềm ẩn có liên quan đến bất kỳ bước chuyển sang công nghệ mới nào, nhưng bạn cần quyết định xem những rủi ro đó có xứng đáng với phần thưởng tiềm năng hay không. Các dịch vụ do đám mây quản lý có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn tính linh hoạt, khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí, nhưng bạn phải chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng để thực hiện quá trình chuyển đổi.

Những ưu và nhược điểm của dịch vụ đám mây là gì?

ưu

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng các dịch vụ từ xa do đám mây quản lý. Có lẽ lợi ích rõ ràng nhất là tiết kiệm chi phí. Với các dịch vụ từ xa do đám mây quản lý, doanh nghiệp có thể tránh được chi phí trả trước cao liên quan đến các giải pháp tại chỗ truyền thống. Ngoài ra, các dịch vụ từ xa do đám mây quản lý giúp doanh nghiệp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Các công ty có thể dễ dàng thêm hoặc xóa người dùng khi cần và tăng hoặc giảm quy mô dịch vụ của họ khi nhu cầu kinh doanh thay đổi. Các dịch vụ từ xa do đám mây quản lý cũng mang lại cho doanh nghiệp độ bảo mật và độ tin cậy cao hơn. Với các giải pháp dựa trên đám mây, các công ty có thể hưởng lợi từ các bản vá và cập nhật bảo mật mới nhất, đồng thời yên tâm rằng dữ liệu của họ được sao lưu và an toàn.

Nhược điểm

phụ thuộc Internet

Một trong những nhược điểm, cũng là một lợi thế, là nó phụ thuộc vào Internet. Bạn không thể truy cập cơ sở dữ liệu của mình nếu bạn không có kết nối internet hoạt động mạnh mẽ. Dịch vụ đám mây có thể không đáng tin cậy, trong một số trường hợp xảy ra sự cố ngừng dịch vụ và mất dữ liệu. Công việc của bạn sẽ tạm dừng nếu bạn cần truy cập dữ liệu của mình và không có quyền truy cập Internet. Trong cơ sở dữ liệu vật lý, điều đó sẽ không quan trọng lắm. Tuy nhiên, ngày nay bạn cần có Internet cho mọi thứ, vì vậy đó sẽ không phải là vấn đề lớn. Để an toàn, trước khi áp dụng các dịch vụ đám mây, hãy thiết lập một mạng internet đáng tin cậy để giúp công việc của bạn tiếp tục.

Rủi ro bảo mật

Một trong những nhược điểm đáng kể nhất là việc kiểm soát hoặc hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu và ứng dụng dựa trên đám mây có thể là một thách thức. Dữ liệu vật lý có thể được bảo vệ dễ dàng, nhưng dữ liệu ảo rất dễ bay hơi và các nguồn không xác định có thể truy cập dữ liệu đó. Đây có thể là một rủi ro bảo mật, đặc biệt nếu thông tin nhạy cảm hoặc bí mật được lưu trữ trên đám mây.

Truy cập hạn chế

Thông thường, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có các quy tắc riêng của họ. Họ có thể không thể hiện sự linh hoạt và bạn sẽ phải tuân theo các quy tắc của họ. Nó có thể dẫn đến việc truy cập hạn chế vào một số tính năng quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Đó chắc chắn là một bất lợi cho số đông.

Thời gian sao lưu

Nó có thể trở thành một quá trình dài với các dịch vụ đám mây nếu bạn cần sao lưu hoặc khôi phục thứ gì đó. Với đĩa cứng, đây có vẻ như là một nhiệm vụ tối thiểu, nhưng nó có thể là vấn đề trong trường hợp dịch vụ đám mây. Các tệp nhỏ sẽ không tạo ra sự khác biệt, nhưng nếu bạn đang sao lưu toàn bộ máy chủ thì sẽ rất tốn thời gian.

Yếu tố giá

Hầu hết mọi người muốn giảm giá và các chi phí khác khi chạy một ứng dụng hoặc doanh nghiệp. Đó là lý do hàng đầu để áp dụng các dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, giá cả phụ thuộc vào phần mềm cần thiết. Nếu bạn cần phần mềm cao cấp sử dụng các công nghệ tiên tiến, chi phí có thể cao hơn so với thiết lập máy chủ nội bộ. Do đó, hãy so sánh giá trước khi tiếp tục.

Tầm quan trọng của điện toán đám mây là gì?

Với Điện toán đám mây, bạn có thể nhận tài nguyên CNTT theo yêu cầu. Bạn phải trả tiền theo mô hình định giá trả theo mức sử dụng. Nó cho phép các doanh nghiệp tránh đầu tư vốn trả trước vào phần cứng và phần mềm và chỉ trả tiền cho các tài nguyên mà họ sử dụng. Các tài nguyên có thể nhanh chóng được tăng hoặc giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi và doanh nghiệp chỉ trả tiền cho các tài nguyên họ sử dụng, điều này có thể giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Điện toán đám mây cho phép các doanh nghiệp linh hoạt hơn và phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường, vì họ có thể nhanh chóng tăng hoặc giảm quy mô tài nguyên CNTT và ứng dụng của mình khi cần. Ngoài ra, điện toán đám mây có thể giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng khắc phục thảm họa và lập kế hoạch kinh doanh liên tục, vì họ có thể nhanh chóng và dễ dàng sao chép cơ sở hạ tầng CNTT và các ứng dụng của mình trên đám mây.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để bắt đầu sử dụng Công cụ được quản lý trên đám mây?

Không có câu trả lời chung cho tất cả câu hỏi này, vì thời điểm tốt nhất để bắt đầu sử dụng các công cụ do đám mây quản lý sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của tổ chức bạn. Tuy nhiên, thông thường tốt nhất là sử dụng các công cụ do đám mây quản lý khi bạn đã sẵn sàng di chuyển dữ liệu và ứng dụng của tổ chức mình sang đám mây. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng nhiều lợi ích mà các công cụ dựa trên đám mây có thể mang lại, chẳng hạn như tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí.

Làm cách nào để chọn dịch vụ Cloud Managed cho doanh nghiệp của bạn?

Có một số điều cần xem xét khi chọn dịch vụ được quản lý bằng đám mây cho doanh nghiệp của bạn.

Trước tiên, bạn cần xem xét loại hình kinh doanh của bạn và loại dịch vụ bạn cần. Xác định xem bạn cần các dịch vụ IaaS, PaaS hay SaaS. Hơn nữa, nếu bạn có một doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể không cần nhiều dung lượng lưu trữ như một doanh nghiệp lớn. Vì vậy, hãy xem xét quy mô kinh doanh của bạn và hành động phù hợp.

Thứ hai, bạn cần quan tâm đến giá của dịch vụ. Một số dịch vụ đắt hơn do phạm vi dịch vụ hoặc tên thương hiệu của chúng. Do đó, hãy thử các lựa chọn của bạn và nhận được thỏa thuận tốt nhất cho chính mình.

Thứ ba, bạn cần xem xét các tính năng của dịch vụ. Thị trường đã bão hòa với một số nhà cung cấp dịch vụ do đám mây quản lý. Tuy nhiên, phạm vi dịch vụ của họ thường khác nhau. Đó là lý do tại sao bạn nên hỏi về các tính năng của họ.

Thứ tư, điều cần thiết là phải xem xét danh tiếng của công ty. Vì bạn tin tưởng giao cho họ các hoạt động kinh doanh của mình, bạn nên điều tra danh tiếng của nhà cung cấp. Tìm hiểu xem họ có thể bảo vệ dữ liệu của bạn và cung cấp bảo mật hay không.

Cuối cùng, dịch vụ khách hàng của công ty là rất quan trọng. Nhà cung cấp nên xử lý khách hàng tốt nhất. Nếu trường hợp khác, họ có thể xử lý sai bạn và do đó làm tổn thương cơ sở khách hàng của bạn.

Do đó, bạn cần dịch vụ đám mây tốt nhất để gánh vác gánh nặng của mình.

AppMaster: một nền tảng phát triển không cần mã

AppMaster là một nền tảng không cần mã cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo các ứng dụng web và di động tùy chỉnh mà không cần viết mã . Bạn có thể sử dụng AppMaster để phát triển ứng dụng cho cả thiết bị iOS và Android và không cần thuê nhà phát triển hoặc học cách viết mã. AppMaster hoàn hảo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân muốn tạo ứng dụng của riêng họ mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Bạn cần có nền tảng kỹ thuật để làm việc với nó, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền, năng lượng và thời gian.

Làm thế nào nó hoạt động?

Nền tảng này sử dụng giao diện kéo và thả để xây dựng ứng dụng thay vì viết mã. Nó cũng cung cấp nhiều tính năng giúp dễ dàng quản lý và cập nhật ứng dụng, bao gồm thông báo đẩy và phân tích. Nếu bạn muốn giảm bớt gánh nặng khi tạo một ứng dụng nâng cao, bạn có thể sử dụng một người có kiến thức lập trình tối thiểu và xây dựng một ứng dụng tuyệt vời với phần phụ trợ mạnh nhất có sẵn trong các nền tảng không cần mã.

Sự kết luận

Các dịch vụ do đám mây quản lý là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp đang tìm cách hợp lý hóa hoạt động của mình. Nó có một số lợi thế để làm cho ứng dụng của bạn cạnh tranh và hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó tiết kiệm tiền và tăng cường hợp tác và tính linh hoạt. Chúng tôi hy vọng bạn đã tìm hiểu thêm một chút về cách các dịch vụ do đám mây quản lý có thể hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.