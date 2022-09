Los servicios administrados en la nube pueden proporcionar varios beneficios para las organizaciones que buscan respaldar sus aplicaciones. Estos servicios pueden ayudar a reducir el costo total de propiedad de una aplicación y ofrecen muchas otras ventajas. Quizás lo más importante es que los servicios administrados en la nube pueden ayudar a mejorar el rendimiento y la disponibilidad de una aplicación.

Los servicios administrados en la nube son un tipo de computación en la nube que se refiere a la subcontratación de la infraestructura y las operaciones de TI a un proveedor externo. Los proveedores de servicios administrados en la nube (MSP) ofrecen a sus clientes un paquete completo de servicios de TI que se entregan y administran de forma remota, a través de Internet, desde el centro de datos del MSP. Este tipo de computación en la nube permite a las empresas descargar la gestión y el mantenimiento de su infraestructura de TI a un equipo de expertos, lo que libera recursos internos para centrarse en las actividades comerciales principales.

En este artículo, analizaremos más de cerca algunos de los beneficios que se pueden obtener al trabajar con servicios administrados en la nube para respaldar su aplicación.

¿Qué es la computación en la nube?

La computación en la nube es un modelo para habilitar permisos de red fáciles y bajo demanda para combinar recursos informáticos (por ejemplo, webs, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios). Esta tecnología permite a las empresas ampliar o reducir sus recursos de TI según sea necesario, pagando solo por lo que usan.

Ofrece servicios informáticos (servidores, espacio, bases de datos , conexiones, software, conocimientos e información) a través de Internet (nube) para ofrecer recursos mejorados y flexibles y economías de escala. Con la computación en la nube, las empresas pueden evitar los importantes gastos de capital iniciales para la infraestructura de TI, lo que les permite reasignar esos fondos a otras prioridades comerciales. Además, la computación en la nube puede ayudar a las empresas a lograr sus objetivos de mayor agilidad y menor tiempo de comercialización.

Hay 3 tipos básicos de servicios en la nube: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS) .

Con IaaS, las empresas pueden alquilar recursos informáticos bajo demanda, como máquinas virtuales (VM), almacenamiento y redes, de un proveedor de nube.

Con PaaS, las empresas pueden implementar aplicaciones en una plataforma en la nube sin tener que administrar la infraestructura subyacente.

SaaS es un software que el proveedor ofrece en forma de pago por uso.

Muchas empresas utilizan una combinación de estos modelos de servicio para satisfacer sus necesidades específicas. Por ejemplo, pueden usar IaaS para aprovisionar máquinas virtuales para desarrollo y pruebas, PaaS para implementar sus aplicaciones y SaaS para correo electrónico y colaboración.

¿Cuáles son los beneficios de usar un proveedor de servicios en la nube?

Puede escalar su aplicación más fácilmente. Con los servicios administrados en la nube, puede agregar o quitar recursos rápidamente según sea necesario para responder a los cambios en la demanda. Esto puede ayudarlo a ahorrar dinero en costos de infraestructura, ya que solo paga por lo que usa. Otro beneficio es que puede aprovechar la última tecnología. Los servicios administrados en la nube se actualizan constantemente con las últimas funciones y parches de seguridad. Esto puede ayudarlo a mantener su aplicación actualizada y segura sin tener que invertir en su propia infraestructura.

Trabajar con servicios administrados en la nube puede ayudarlo a concentrarse en su negocio principal. Al subcontratar la administración de aplicaciones a un equipo de expertos, puede liberar su propio tiempo para trabajar en otras áreas de su negocio. Esto puede ayudarlo a mejorar su eficiencia y eficacia general. Además, los proveedores de servicios en la nube ofrecen varias funciones de seguridad para mantener sus datos seguros, incluido el cifrado de datos y el registro de actividades. Además, muchos proveedores de servicios en la nube ofrecen varios servicios de valor agregado, como recuperación ante desastres y atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana.

¿Cuáles son los 5+2 beneficios de la computación en la nube?

Hay muchos beneficios de la computación en la nube, pero estos son los cinco principales:

Ahorro de costes:

Uno de los beneficios más significativos de la computación en la nube es el potencial de ahorro de costos. Con la computación en la nube, solo paga por sus recursos, lo que puede ahorrarle dinero en comparación con las soluciones locales tradicionales. Soluciones locales, a veces compra más de lo necesario y se desperdicia con el tiempo sin ningún uso real. Por el contrario, es posible que necesite un servidor o un disco duro que no haya dispuesto. Tendrás que configurarlo con urgencia, lo que te costará más de lo habitual. Con la computación en la nube, no tienes ese problema. Si no necesita una función, no la compre. Si lo necesita por un tiempo específico, puede aprovecharlo, usarlo y luego eliminarlo nuevamente. Por lo tanto, usted no tiene que pagar extra.

Flexibilidad y escalabilidad:

La computación en la nube es la nueva norma para las empresas de todos los tamaños. Su flexibilidad y escalabilidad lo convierten en una solución ideal para empresas que desean crecer y escalar de forma rápida y sencilla. Con la computación en la nube, las empresas pueden agregar nuevos usuarios y aplicaciones sin preocuparse por aumentar su infraestructura. Y, si necesitan reducir la escala, pueden hacerlo de manera rápida y eficiente. Esto hace que la computación en la nube sea una opción deseable para las empresas que desean poder responder rápidamente a los cambios en el mercado.

Eficiencia incrementada:

La computación en la nube también puede ayudarlo a ser más eficiente. Con las soluciones locales, a menudo tiene que lidiar con el mantenimiento y las actualizaciones. Pero con la computación en la nube, el proveedor maneja esas tareas para que pueda concentrarse en su negocio principal.

Fiabilidad:

Los proveedores de la nube ofrecen altos niveles de seguridad y confiabilidad, con múltiples capas de protección. La seguridad es una consideración esencial para las empresas con respecto a la infraestructura y las operaciones de TI. Los MSP pueden brindar a sus clientes acceso a las últimas tecnologías y prácticas de seguridad, lo que puede ayudar a proteger los datos y los sistemas contra el malware y los ataques cibernéticos.

Colaboración mejorada:

La computación en la nube ha revolucionado la forma en que las empresas y las organizaciones colaboran. Al almacenar datos y aplicaciones en la nube, las empresas pueden permitir que los empleados accedan y compartan información desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta mayor flexibilidad y accesibilidad ha llevado a una mejor colaboración y una mayor productividad. Además, la computación en la nube ha facilitado que las empresas se conecten con clientes y socios, mejorando aún más la colaboración.

Mejor recuperación ante desastres:

Las soluciones de copia de seguridad y recuperación ante desastres basadas en la nube suelen ser más eficaces y menos costosas que las soluciones locales tradicionales. Al almacenar datos y aplicaciones en la nube, las empresas pueden protegerse más fácilmente de la pérdida de datos debido a fallas de hardware o desastres naturales.

Seguridad incrementada:

Contrariamente a la creencia popular, la computación en la nube en realidad puede ser más segura que las soluciones locales. Con el proveedor adecuado, sus datos se almacenarán en una nube privada y segura, y podrá aprovechar las funciones de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores. Estos son solo algunos de los muchos beneficios de la computación en la nube. Las organizaciones que se trasladan a la nube a menudo pueden experimentar importantes ahorros de costos, mayor eficiencia y mejor rendimiento.

¿Cómo decidir si los servicios gestionados en la nube son la opción adecuada para su negocio?

Hay algunos factores clave a tener en cuenta al decidir si los servicios gestionados en la nube son la opción adecuada para usted y su empresa. Uno de los más importantes es si su empresa está lista o no para la transición. Si todavía usa software y hardware en las instalaciones, es esencial considerar qué tan bien se integrará esa infraestructura con las soluciones basadas en la nube. También es importante pensar en las habilidades de su equipo y si están o no preparados para administrar un entorno de nube.

Otro factor clave es el costo. Los servicios gestionados en la nube pueden ahorrarle dinero a su empresa a largo plazo, pero debe asegurarse de estar preparado para hacer la inversión inicial. Sería mejor si también considerara si el modelo de suscripción es adecuado o no para su negocio. Puede que no sea la mejor opción si no está seguro de cuánto tiempo necesitará el servicio o si sus necesidades cambiarán con el tiempo.

Finalmente, lo mejor sería sopesar los riesgos y beneficios de pasar a la nube. Los posibles riesgos de seguridad están asociados con cualquier cambio a una nueva tecnología, pero debe decidir si esos riesgos valen las posibles recompensas. Los servicios gestionados en la nube pueden ofrecer a su empresa flexibilidad, escalabilidad y ahorro de costes, pero debe asegurarse de estar preparado para hacer la transición.

¿Cuáles son los pros y los contras de los servicios en la nube?

ventajas

Hay muchos beneficios al usar servicios remotos administrados en la nube. Quizás el beneficio más obvio es el ahorro de costos. Con los servicios remotos administrados en la nube, las empresas pueden evitar los altos costos iniciales asociados con las soluciones locales tradicionales. Además, los servicios remotos gestionados en la nube ofrecen a las empresas una mayor flexibilidad y escalabilidad. Las empresas pueden agregar o eliminar usuarios fácilmente según sea necesario y escalar sus servicios hacia arriba o hacia abajo a medida que cambien las necesidades comerciales. Los servicios remotos administrados en la nube también ofrecen a las empresas mayor seguridad y confiabilidad. Con las soluciones basadas en la nube, las empresas pueden beneficiarse de las últimas actualizaciones y parches de seguridad y estar seguros de que sus datos están respaldados y seguros.

Contras

Dependencia de Internet

Uno de los contras, que también es una ventaja, es que depende de Internet. No puede acceder a sus bases de datos si no tiene una conexión a Internet que funcione bien. Los servicios en la nube pueden ser poco confiables, con interrupciones del servicio y pérdida de datos en algunos casos. Su trabajo se detendrá si necesita acceder a sus datos y no tiene acceso a Internet. En bases de datos físicas, eso no importaría mucho. Sin embargo, actualmente necesita Internet para todo, por lo que no será un gran problema. Para estar seguro, antes de adoptar servicios en la nube, establezca una conexión a Internet confiable para continuar con su trabajo.

Riesgos de seguridad

Una de las desventajas más significativas es que controlar o limitar el acceso a datos y aplicaciones basados en la nube puede ser un desafío. Los datos físicos se pueden proteger fácilmente, pero los datos virtuales son muy volátiles y fuentes no identificadas pueden acceder a ellos. Esto puede ser un riesgo para la seguridad, especialmente si la información sensible o confidencial se almacena en la nube.

Acceso limitado

Por lo general, los proveedores de servicios en la nube tienen sus propias reglas. Es posible que no muestren flexibilidad y tendrás que seguir sus reglas. Puede resultar en un acceso limitado a ciertas características vitales para su negocio. Definitivamente es una desventaja para la mayoría.

Tiempo de respaldo

Puede convertirse en un proceso largo con los servicios en la nube si necesita hacer una copia de seguridad o restaurar algo. Con los discos duros parece una tarea mínima, pero puede ser problemática en el caso de los servicios en la nube. Los archivos pequeños no marcarán la diferencia, pero si está haciendo una copia de seguridad de servidores completos, lleva mucho tiempo.

factor de precio

La mayoría de la gente quiere reducir los precios y los diferentes costos de ejecutar una aplicación o negocio. Es la principal razón para adoptar servicios en la nube. Sin embargo, los precios dependen del software requerido. Si necesita un software de gama alta que utilice tecnologías de vanguardia, los costos pueden ser más altos que la configuración del servidor interno. Por lo tanto, haga comparaciones de precios antes de seguir adelante.

¿Cuál es la importancia de la computación en la nube?

Con la computación en la nube, puede obtener recursos de TI a pedido. Tiene que pagar según el modelo de precios de pago por uso. Permite a las empresas evitar la inversión de capital inicial en hardware y software y pagar solo por los recursos que utilizan. Los recursos se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo rápidamente para satisfacer las necesidades comerciales cambiantes, y las empresas solo pagan por los recursos que utilizan, lo que puede generar ahorros de costos significativos.

La computación en la nube permite que las empresas sean más ágiles y receptivas a los cambios del mercado, ya que pueden ampliar o reducir rápidamente sus recursos y aplicaciones de TI según sea necesario. Además, la computación en la nube puede ayudar a las empresas a mejorar su recuperación ante desastres y la planificación de la continuidad del negocio, ya que pueden replicar rápida y fácilmente su infraestructura de TI y sus aplicaciones en la nube.

¿Cuándo es el mejor momento para comenzar a usar las herramientas administradas en la nube?

No existe una respuesta única para esta pregunta, ya que el mejor momento para comenzar a usar herramientas administradas en la nube variará según las necesidades específicas de su organización. Sin embargo, generalmente es mejor usar herramientas administradas en la nube cuando esté listo para migrar los datos y las aplicaciones de su organización a la nube. De esta manera, puede aprovechar los muchos beneficios que pueden ofrecer las herramientas basadas en la nube, como una mayor flexibilidad, escalabilidad y ahorro de costos.

¿Cómo elegir un servicio Cloud Managed para tu negocio?

Hay algunas cosas que debe considerar al elegir un servicio administrado en la nube para su negocio.

Primero, debe considerar qué tipo de negocio tiene y qué tipo de servicio necesita. Determine si necesita servicios IaaS, PaaS o SaaS. Además, si tiene una pequeña empresa, es posible que no necesite tanto almacenamiento como una gran empresa. Por lo tanto, considere la escala de su negocio y actúe en consecuencia.

En segundo lugar, debe considerar el precio del servicio. Algunos servicios son más caros debido a su gama de servicios oa su marca. Por lo tanto, pruebe sus opciones y obtenga la mejor oferta para usted.

En tercer lugar, debe considerar las características del servicio. El mercado está saturado con varios proveedores de servicios gestionados en la nube. Sin embargo, su gama de servicios suele variar. Es por eso que debes informarte sobre sus características.

Cuarto, es esencial considerar la reputación de la empresa. Dado que les confía sus operaciones comerciales, debe investigar la reputación del proveedor. Averigüe si pueden proteger sus datos y proporcionar seguridad.

Por último, el servicio de atención al cliente de la empresa es vital. El proveedor debe ser el mejor en el manejo de los clientes. Si el caso es diferente, es posible que lo traten mal y, por lo tanto, perjudiquen a su base de clientes.

Por lo tanto, necesita el mejor servicio en la nube para asumir su carga.

AppMaster: una plataforma de desarrollo sin código

AppMaster es una plataforma sin código que le permite crear rápida y fácilmente aplicaciones móviles y web personalizadas sin codificación . Puede usar AppMaster para desarrollar aplicaciones para dispositivos iOS y Android, y no es necesario contratar a un desarrollador ni aprender a programar. AppMaster es perfecto para empresas, organizaciones e individuos que desean crear sus propias aplicaciones sin problemas. Necesita experiencia técnica para resolverlo, pero estamos seguros de que le ahorrará dinero, energía y tiempo.

¿Como funciona?

La plataforma utiliza una interfaz de arrastrar y soltar para crear aplicaciones en lugar de escribir códigos. También ofrece muchas características que facilitan la administración y actualización de aplicaciones, incluidas las notificaciones automáticas y el análisis. Si desea aliviar su carga de crear una aplicación avanzada, puede usar a alguien con conocimientos mínimos de programación y crear una excelente aplicación con el backend más sólido disponible en plataformas sin código.

Conclusión

Los servicios administrados en la nube son perfectos para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. Tiene varias ventajas para hacer que su aplicación sea competitiva y más eficiente. Además, ahorra dinero y aumenta la colaboración y la flexibilidad. Esperamos que haya aprendido un poco más sobre cómo los servicios administrados en la nube pueden ser útiles para su empresa.