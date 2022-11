Usługi zarządzane w chmurze mogą zapewnić kilka korzyści dla organizacji poszukujących wsparcia dla swoich aplikacji. Usługi te mogą pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania aplikacji i oferują wiele innych korzyści. Być może najważniejsze jest to, że usługi zarządzane w chmurze mogą pomóc poprawić wydajność i dostępność aplikacji.

Usługi zarządzane w chmurze to rodzaj chmury obliczeniowej, która odnosi się do outsourcingu infrastruktury IT i operacji do dostawcy zewnętrznego. Dostawcy usług zarządzanych w chmurze (MSP) oferują swoim klientom kompletny pakiet usług informatycznych, które są dostarczane i zarządzane zdalnie, przez Internet, z centrum danych MSP. Ten rodzaj chmury obliczeniowej pozwala firmom odciążyć zespół ekspertów od zarządzania i utrzymania infrastruktury IT, uwalniając zasoby wewnętrzne, które można skoncentrować na podstawowych działaniach biznesowych.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej niektórym korzyściom, jakie można uzyskać dzięki współpracy z usługami zarządzanymi w chmurze w celu wsparcia aplikacji.

Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to model umożliwiający łatwe, dostępne na żądanie pozwolenie sieciowe na łączenie zasobów obliczeniowych (na przykład stron internetowych, serwerów, pamięci masowej, aplikacji i usług). Technologia ta umożliwia przedsiębiorstwom skalowanie w górę lub w dół ich zasobów informatycznych w zależności od potrzeb, płacąc tylko za to, co wykorzystują.

Dostarcza ona usługi obliczeniowe - serwery, przestrzeń, bazy danych, połączenia, oprogramowanie, wgląd i informacje - przez Internet (chmura), aby zaoferować ulepszone, elastyczne zasoby i korzyści skali. Dzięki chmurze obliczeniowej firmy mogą uniknąć znacznych wstępnych wydatków kapitałowych na infrastrukturę IT, co umożliwia im przesunięcie tych środków na inne dziedziny działalności. Ponadto, chmura obliczeniowa może pomóc firmom w osiągnięciu celów związanych z większą sprawnością i szybszym wprowadzaniem produktów na rynek.

Istnieją 3 podstawowe rodzaje usług w chmurze: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) oraz Software as a Service (SaaS).

W przypadku IaaS firmy mogą wynajmować zasoby obliczeniowe na żądanie - takie jak maszyny wirtualne (VM), pamięć masowa i sieć - od dostawcy usług w chmurze.

Dzięki PaaS firmy mogą wdrażać aplikacje na platformie chmurowej bez konieczności zarządzania infrastrukturą bazową.

SaaS to oprogramowanie, które dostawca oferuje na zasadzie "pay-per-use".

Wiele firm korzysta z kombinacji tych modeli usług, aby spełnić swoje specyficzne potrzeby. Mogą na przykład korzystać z IaaS do dostarczania maszyn wirtualnych na potrzeby rozwoju i testowania, PaaS do wdrażania aplikacji, a SaaS do obsługi poczty elektronicznej i współpracy.

Jakie są korzyści z korzystania z usług dostawcy usług w chmurze?

Możesz łatwiej skalować swoją aplikację. Dzięki usługom zarządzanym w chmurze można szybko dodawać lub usuwać zasoby w zależności od potrzeb, aby reagować na zmiany zapotrzebowania. To może pomóc Ci zaoszczędzić na kosztach infrastruktury, ponieważ płacisz tylko za to, co wykorzystujesz. Kolejną korzyścią jest możliwość korzystania z najnowszych technologii. Usługi zarządzane w chmurze są stale aktualizowane o najnowsze funkcje i poprawki bezpieczeństwa. Może to pomóc w utrzymaniu aktualności i bezpieczeństwa aplikacji bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę.

Praca z usługami zarządzanymi w chmurze może pomóc Ci skupić się na podstawowej działalności. Zlecając zarządzanie aplikacjami zespołowi ekspertów, możesz uwolnić swój własny czas, aby pracować nad innymi obszarami swojej działalności. Może to pomóc w poprawie ogólnej wydajności i efektywności. Ponadto dostawcy usług w chmurze oferują różne funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, w tym szyfrowanie danych i rejestrowanie aktywności. Ponadto wielu dostawców usług w chmurze oferuje różne usługi dodatkowe, takie jak odzyskiwanie danych po awarii i całodobowa obsługa klienta.

Jakie są korzyści 5+2 z przetwarzania w chmurze?

Istnieje wiele korzyści z przetwarzania w chmurze, ale oto pięć najważniejszych:

Oszczędność kosztów:

Jedną z najbardziej znaczących korzyści z chmury obliczeniowej jest potencjał oszczędności kosztów. W chmurze obliczeniowej płacisz tylko za swoje zasoby, co może zaoszczędzić pieniądze w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami on-premises. W rozwiązaniach lokalnych, czasami kupujesz więcej niż potrzeba, a to marnuje się w czasie bez rzeczywistego wykorzystania. W przeciwieństwie do tego, możesz potrzebować serwera lub dysku twardego, którego nie zorganizowałeś. Będziesz musiał skonfigurować go w trybie pilnym, co będzie kosztować więcej niż zwykle. Z chmurą obliczeniową nie masz tego problemu. Jeśli nie potrzebujesz jakiejś funkcji, nie kupujesz jej. Jeśli potrzebujesz jej na określony czas, możesz ją nabyć, użyć, a następnie ponownie usunąć. Więc, nie musisz płacić dodatkowo.

Elastyczność i skalowalność:

Cloud computing jest nową normą dla firm wszystkich rozmiarów. Jej elastyczność i skalowalność sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą się rozwijać i skalować szybko i łatwo. Dzięki chmurze obliczeniowej firmy mogą dodawać nowych użytkowników i aplikacje bez obawy o zwiększenie infrastruktury. A jeśli będą musiały zmniejszyć skalę, mogą to zrobić szybko i sprawnie. To czyni chmurę obliczeniową pożądaną opcją dla firm, które chcą być w stanie szybko reagować na zmiany na rynku.

Zwiększona wydajność:

Chmura obliczeniowa może również pomóc Ci być bardziej wydajnym. W przypadku rozwiązań stacjonarnych często trzeba zajmować się konserwacją i aktualizacjami. Natomiast w przypadku chmury obliczeniowej dostawca zajmuje się tymi zadaniami, dzięki czemu użytkownik może skupić się na swojej podstawowej działalności.

Niezawodność:

Dostawcy chmury oferują wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności, z wieloma warstwami ochrony. Bezpieczeństwo jest istotną kwestią dla firm w zakresie infrastruktury i operacji IT. Dostawcy usług MSP mogą zapewnić swoim klientom dostęp do najnowszych technologii i praktyk bezpieczeństwa, co może pomóc w ochronie danych i systemów przed złośliwym oprogramowaniem i cyberatakami.

Ulepszona współpraca:

Cloud computing zrewolucjonizował sposób współpracy firm i organizacji. Przechowując dane i aplikacje w chmurze, firmy mogą umożliwić pracownikom dostęp i dzielenie się informacjami z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Ta zwiększona elastyczność i dostępność doprowadziła do poprawy współpracy i zwiększenia produktywności. Ponadto, chmura obliczeniowa ułatwiła firmom kontakt z klientami i partnerami, co jeszcze bardziej usprawniło współpracę.

Lepsze odzyskiwanie danych po awarii:

Oparte na chmurze rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii są zwykle bardziej skuteczne i tańsze niż tradycyjne rozwiązania lokalne. Dzięki przechowywaniu danych i aplikacji w chmurze firmy mogą łatwiej chronić się przed utratą danych w wyniku awarii sprzętu lub klęsk żywiołowych.

Zwiększone bezpieczeństwo:

Wbrew powszechnemu przekonaniu, cloud computing może być w rzeczywistości bardziej bezpieczny niż rozwiązania lokalne. U właściwego dostawcy dane będą przechowywane w bezpiecznej, prywatnej chmurze i można skorzystać z zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe. To tylko kilka z wielu korzyści płynących z chmury obliczeniowej. Organizacje, które przechodzą do chmury, często doświadczają znacznych oszczędności kosztów, zwiększonej efektywności i lepszej wydajności.

Jak zdecydować, czy usługi zarządzane w chmurze są właściwym wyborem dla Twojej firmy?

Istnieje kilka kluczowych czynników, które należy rozważyć przy podejmowaniu decyzji, czy usługi zarządzane w chmurze są właściwym wyborem dla Ciebie i Twojej firmy. Jednym z najważniejszych jest to, czy Twoja firma jest gotowa na przejście. Jeśli nadal korzystasz z oprogramowania i sprzętu w siedzibie firmy, koniecznie zastanów się, jak dobrze ta infrastruktura zintegruje się z rozwiązaniami opartymi na chmurze. Ważne jest również, aby zastanowić się nad umiejętnościami zespołu i tym, czy jest on przygotowany do zarządzania środowiskiem chmury.

Kolejnym kluczowym czynnikiem jest koszt. Usługi zarządzane w chmurze mogą w dłuższej perspektywie zaoszczędzić firmie pieniądze, ale trzeba mieć pewność, że jest się przygotowanym do poniesienia początkowej inwestycji. Najlepiej byłoby, gdybyś rozważył również, czy model subskrypcji jest dobrze dopasowany do Twojej firmy. Może to nie być najlepsza opcja, jeśli nie jesteś pewien, jak długo będziesz potrzebował usługi lub czy Twoje potrzeby zmienią się w czasie.

Wreszcie, rozważenie ryzyka i korzyści wynikających z przejścia do chmury byłoby najlepszym rozwiązaniem. Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa są związane z każdym przejściem na nową technologię, ale musisz zdecydować, czy te zagrożenia są warte potencjalnych korzyści. Usługi zarządzane w chmurze mogą zaoferować Twojej firmie elastyczność, skalowalność i oszczędności, ale musisz mieć pewność, że jesteś przygotowany na to przejście.

Jakie są plusy i minusy usług w chmurze?

Plusy

Istnieje wiele korzyści z korzystania z usług zdalnych zarządzanych w chmurze. Być może najbardziej oczywistą korzyścią jest oszczędność kosztów. Dzięki usługom zdalnym zarządzanym w chmurze firmy mogą uniknąć wysokich kosztów początkowych związanych z tradycyjnymi rozwiązaniami lokalnymi. Ponadto usługi zdalne zarządzane w chmurze oferują firmom większą elastyczność i skalowalność. Firmy mogą łatwo dodawać i usuwać użytkowników w zależności od potrzeb oraz skalować swoje usługi w górę lub w dół w miarę zmian potrzeb biznesowych. Usługi zdalne zarządzane w chmurze oferują również firmom zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność. Dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze firmy mogą korzystać z najnowszych aktualizacji i poprawek zabezpieczeń oraz mieć pewność, że ich dane są zabezpieczone w kopii zapasowej i bezpieczne.

Wady

Zależność od Internetu

Jednym z minusów, który jest również zaletą, jest to, że zależy od Internetu. Nie możesz uzyskać dostępu do swoich baz danych, jeśli nie masz solidnego działającego połączenia internetowego. Usługi w chmurze mogą być zawodne, w niektórych przypadkach zdarzają się przerwy w świadczeniu usług i utrata danych. Twoja praca zostanie wstrzymana, jeśli będziesz potrzebował dostępu do swoich danych, a nie będziesz miał dostępu do Internetu. W fizycznych bazach danych nie miałoby to większego znaczenia. Jednak w dzisiejszych czasach potrzebujesz Internetu do wszystkiego, więc nie będzie to duży problem. Aby być bezpiecznym, przed przyjęciem usług w chmurze, należy ustanowić niezawodny internet, aby utrzymać pracę.

Zagrożenia bezpieczeństwa

Jedną z najbardziej znaczących wad jest to, że kontrolowanie lub ograniczanie dostępu do danych i aplikacji opartych na chmurze może być wyzwaniem. Dane fizyczne można łatwo chronić, ale dane wirtualne są bardzo zmienne i niezidentyfikowane źródła mogą uzyskać do nich dostęp. Może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli w chmurze przechowywane są wrażliwe lub poufne informacje.

Ograniczony dostęp

Zazwyczaj dostawcy usług w chmurze mają swoje własne zasady. Mogą nie wykazywać elastyczności, a Ty będziesz musiał przestrzegać ich zasad. Może to skutkować ograniczonym dostępem do niektórych funkcji istotnych dla Twojej firmy. Jest to zdecydowanie wada dla większości.

Czas tworzenia kopii zapasowych

W przypadku usług w chmurze może to być długi proces, jeśli trzeba wykonać kopię zapasową lub przywrócić coś. W przypadku dysków twardych wydaje się to minimalnym zadaniem, ale w przypadku usług w chmurze może to być problematyczne. Małe pliki nie robią różnicy, ale jeśli tworzysz kopie zapasowe całych serwerów, jest to czasochłonne.

Czynnik ceny

Większość ludzi chce obniżyć ceny i różne koszty prowadzenia aplikacji lub biznesu. Jest to wiodący powód przyjmowania usług w chmurze. Jednak ceny zależą od wymaganego oprogramowania. Jeśli potrzebujesz wysokiej klasy oprogramowania wykorzystującego najnowocześniejsze technologie, koszty mogą być wyższe niż konfiguracja serwera w domu. Dlatego należy dokonać porównania cen przed podjęciem dalszych działań.

Jakie jest znaczenie chmury obliczeniowej?

Z Cloud computing, można uzyskać zasoby IT na żądanie. Musisz płacić w modelu pay-as-you-go pricing. Pozwala to firmom uniknąć z góry inwestycji kapitałowych w sprzęt i oprogramowanie oraz płacić tylko za zasoby, z których korzystają. Zasoby można szybko skalować w górę lub w dół, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym, a przedsiębiorstwa płacą tylko za wykorzystywane zasoby, co może przynieść znaczne oszczędności.

Chmura obliczeniowa umożliwia przedsiębiorstwom większą zwinność i reagowanie na zmiany rynkowe, ponieważ mogą one szybko zwiększać lub zmniejszać zasoby informatyczne i aplikacje w zależności od potrzeb. Ponadto chmura obliczeniowa może pomóc firmom w usprawnieniu planowania odzyskiwania danych po awarii i ciągłości działania, ponieważ mogą one szybko i łatwo replikować swoją infrastrukturę IT i aplikacje w chmurze.

Kiedy najlepiej zacząć korzystać z narzędzi zarządzanych w chmurze?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy czas na rozpoczęcie korzystania z narzędzi zarządzanych w chmurze zależy od konkretnych potrzeb danej organizacji. Jednak zazwyczaj najlepiej jest korzystać z narzędzi zarządzanych w chmurze, gdy jest się gotowym do migracji danych i aplikacji organizacji do chmury. W ten sposób można skorzystać z wielu korzyści, jakie mogą zaoferować narzędzia oparte na chmurze, takie jak zwiększona elastyczność, skalowalność i oszczędność kosztów.

Jak wybrać usługę Cloud Managed dla swojej firmy?

Jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze usługi zarządzanej w chmurze dla swojej firmy.

Po pierwsze, musisz rozważyć, jaki rodzaj działalności masz i jakiego rodzaju usługi potrzebujesz. Określ, czy potrzebujesz usług IaaS, PaaS, czy SaaS. Ponadto, jeśli masz małą firmę, możesz nie potrzebować tak dużo pamięci masowej jak duża firma. Rozważ więc skalę swojego biznesu i działaj odpowiednio.

Po drugie, musisz rozważyć cenę usługi. Niektóre usługi są droższe ze względu na ich zakres usług lub markę. Dlatego wypróbuj swoje opcje i uzyskaj najlepszą ofertę dla siebie.

Po trzecie, musisz rozważyć cechy usługi. Rynek jest nasycony kilkoma dostawcami usług zarządzanych w chmurze. Jednak ich zakres usług zwykle się różni. Dlatego należy zapytać o ich cechy.

Po czwarte, ważne jest, aby rozważyć reputację firmy. Ponieważ powierzasz im swoje operacje biznesowe, powinieneś zbadać reputację dostawcy. Dowiedz się, czy mogą one chronić swoje dane i zapewnić bezpieczeństwo.

Wreszcie, obsługa klienta firmy jest istotna. Dostawca powinien być najlepszy w obsłudze klientów. Jeśli sprawa jest inna, mogą one mishandle cię i tym samym zranić swoją bazę klientów.

Dlatego potrzebujesz najlepszej usługi w chmurze, aby wziąć na swoje barki ciężar.

AppMaster: platforma rozwojowa bez kodu

AppMaster to platforma no-code, która pozwala szybko i łatwo tworzyć niestandardowe aplikacje mobilne i internetowe bez kodowania. Możesz używać AppMaster do tworzenia aplikacji zarówno dla urządzeń z systemem iOS, jak i Android, i nie ma potrzeby zatrudniania dewelopera lub nauki kodowania. AppMaster jest idealny dla firm, organizacji i osób prywatnych, które chcą tworzyć własne aplikacje bez kłopotów. Potrzebujesz technicznego tła, aby pracować przez niego, ale jesteśmy pewni, że to pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, energię i czas.

Jak to działa?

Platforma wykorzystuje interfejs drag-and-drop do budowania aplikacji zamiast pisania kodów. Oferuje również wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie i aktualizację aplikacji, w tym powiadomienia push i analitykę. Jeśli chcesz zmniejszyć ciężar tworzenia zaawansowanej aplikacji, możesz użyć kogoś z minimalną wiedzą programistyczną i zbudować świetną aplikację z najsilniejszym backendem dostępnym w platformach bez kodu.

Wniosek

Usługi zarządzane w chmurze są idealne dla firm, które chcą usprawnić swoje działania. Ma kilka zalet, dzięki którym Twoja aplikacja jest konkurencyjna i bardziej wydajna. Ponadto, oszczędza pieniądze i zwiększa współpracę i elastyczność. Mamy nadzieję, że dowiedziałeś się nieco więcej o tym, jak usługi zarządzane w chmurze mogą być pomocne dla Twojej firmy.