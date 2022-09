Cloud-verwaltete Dienste können Unternehmen, die ihre Anwendungen unterstützen möchten, mehrere Vorteile bieten. Diese Dienste können dazu beitragen, die Gesamtbetriebskosten für eine Anwendung zu senken, und bieten viele weitere Vorteile. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Cloud-verwaltete Dienste dazu beitragen können, die Leistung und Verfügbarkeit einer Anwendung zu verbessern.

Cloud Managed Services ist eine Art Cloud Computing, das sich auf die Auslagerung von IT-Infrastruktur und -Betrieb an einen Drittanbieter bezieht. Cloud Managed Service Provider (MSPs) bieten ihren Kunden ein komplettes Paket von IT-Services, die über das Internet vom Rechenzentrum des MSPs bereitgestellt und verwaltet werden. Diese Art von Cloud Computing ermöglicht es Unternehmen, die Verwaltung und Wartung ihrer IT-Infrastruktur einem Expertenteam zu übertragen, wodurch interne Ressourcen freigesetzt werden, damit sie sich auf die Kerngeschäftsaktivitäten konzentrieren können.

In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf einige Vorteile, die durch die Arbeit mit Cloud-verwalteten Diensten zur Unterstützung Ihrer App erzielt werden können.

Was ist Cloud-Computing?

Cloud Computing ist ein Modell zum Ermöglichen einer einfachen, bedarfsgesteuerten Netzwerkberechtigung zum Kombinieren von Rechenressourcen (z. B. Webs, Server, Speicher, Anwendungen und Dienste). Diese Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Ressourcen je nach Bedarf zu vergrößern oder zu verkleinern und nur für das zu bezahlen, was sie nutzen.

Es stellt Computerdienste – Server, Speicherplatz, Datenbanken , Verbindungen, Software, Einblicke und Informationen – über das Internet (Cloud) bereit, um verbesserte, flexible Ressourcen und Größenvorteile zu bieten. Mit Cloud Computing können Unternehmen die erheblichen Vorabinvestitionen für die IT-Infrastruktur vermeiden, wodurch sie diese Mittel anderen geschäftlichen Prioritäten zuweisen können. Darüber hinaus kann Cloud Computing Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele einer erhöhten Agilität und einer schnelleren Markteinführung zu erreichen.

Es gibt drei grundlegende Arten von Cloud-Diensten: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS) .

Mit IaaS können Unternehmen On-Demand-Computing-Ressourcen – wie virtuelle Maschinen (VMs), Speicher und Netzwerke – von einem Cloud-Anbieter mieten.

Mit PaaS können Unternehmen Anwendungen auf einer Cloud-Plattform bereitstellen, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur verwalten zu müssen.

SaaS ist eine Software, die der Anbieter auf Pay-per-Use-Basis anbietet.

Viele Unternehmen verwenden eine Kombination dieser Servicemodelle, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Beispielsweise können sie IaaS verwenden, um VMs für Entwicklung und Tests bereitzustellen, PaaS, um ihre Anwendungen bereitzustellen, und SaaS für E-Mail und Zusammenarbeit.

Welche Vorteile bietet die Nutzung eines Cloud-Service-Providers?

Sie können Ihre App einfacher skalieren . Mit Cloud-verwalteten Diensten können Sie Ressourcen nach Bedarf schnell hinzufügen oder entfernen, um auf Nachfrageänderungen zu reagieren. Dies kann Ihnen helfen, Infrastrukturkosten zu sparen, da Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die neueste Technologie nutzen können. Cloud-verwaltete Dienste werden ständig mit den neuesten Funktionen und Sicherheitspatches aktualisiert. Dies kann Ihnen helfen, Ihre App auf dem neuesten Stand und sicher zu halten, ohne in Ihre eigene Infrastruktur investieren zu müssen.

Die Arbeit mit Cloud-verwalteten Diensten kann Ihnen dabei helfen, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Indem Sie das App-Management an ein Expertenteam auslagern, können Sie Ihre eigene Zeit freisetzen, um an anderen Bereichen Ihres Unternehmens zu arbeiten. Dies kann Ihnen helfen, Ihre allgemeine Effizienz und Effektivität zu verbessern. Darüber hinaus bieten Cloud-Dienstanbieter verschiedene Sicherheitsfunktionen an, um Ihre Daten zu schützen, einschließlich Datenverschlüsselung und Aktivitätsprotokollierung. Darüber hinaus bieten viele Cloud-Service-Anbieter verschiedene Mehrwertdienste an, wie z. B. Disaster Recovery und 24/7-Kundensupport.

Was sind die 5+2-Vorteile von Cloud Computing?

Es gibt viele Vorteile von Cloud Computing, aber hier sind die fünf wichtigsten:

Einsparmaßnahmen:

Einer der wichtigsten Vorteile von Cloud Computing ist das Potenzial für Kosteneinsparungen. Beim Cloud Computing zahlen Sie nur für Ihre Ressourcen, wodurch Sie im Vergleich zu herkömmlichen On-Premises-Lösungen Geld sparen können. Bei lokalen Lösungen kaufen Sie manchmal mehr als nötig, und es wird im Laufe der Zeit ohne tatsächlichen Nutzen verschwendet. Im Gegensatz dazu benötigen Sie möglicherweise einen Server oder eine Festplatte, die Sie nicht eingerichtet haben. Sie müssen es dringend einrichten, was mehr als gewöhnlich kostet. Mit Cloud Computing haben Sie dieses Problem nicht. Wenn Sie ein Feature nicht brauchen, kaufen Sie es nicht. Wenn Sie es für eine bestimmte Zeit benötigen, können Sie es nutzen, verwenden und dann wieder entfernen. Sie müssen also nicht extra bezahlen.

Flexibilität und Skalierbarkeit:

Cloud Computing ist die neue Norm für Unternehmen jeder Größe. Seine Flexibilität und Skalierbarkeit machen es zu einer idealen Lösung für Unternehmen, die schnell und einfach wachsen und skalieren möchten. Mit Cloud Computing können Unternehmen neue Benutzer und Anwendungen hinzufügen, ohne sich Gedanken über die Erweiterung ihrer Infrastruktur machen zu müssen. Und wenn sie eine Reduzierung vornehmen müssen, können sie dies schnell und effizient tun. Dies macht Cloud Computing zu einer wünschenswerten Option für Unternehmen, die zeitnah auf Marktveränderungen reagieren möchten.

Erhöhte Effizienz:

Cloud Computing kann Ihnen auch helfen, effizienter zu sein. Bei On-Premises-Lösungen müssen Sie sich häufig mit Wartung und Updates auseinandersetzen. Aber beim Cloud Computing übernimmt der Anbieter diese Aufgaben, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Verlässlichkeit:

Cloud-Anbieter bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit mit mehreren Schutzebenen. Sicherheit ist eine wesentliche Überlegung für Unternehmen in Bezug auf IT-Infrastruktur und -Betrieb. MSPs können ihren Kunden Zugang zu den neuesten Sicherheitstechnologien und -praktiken bieten, die dazu beitragen können, Daten und Systeme vor Malware und Cyberangriffen zu schützen.

Verbesserte Zusammenarbeit:

Cloud Computing hat die Art und Weise, wie Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten, revolutioniert. Durch die Speicherung von Daten und Anwendungen in der Cloud können Unternehmen ihren Mitarbeitern ermöglichen, jederzeit und von überall auf Informationen zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen. Diese erhöhte Flexibilität und Zugänglichkeit hat zu einer verbesserten Zusammenarbeit und gesteigerten Produktivität geführt. Darüber hinaus hat Cloud Computing es Unternehmen erleichtert, sich mit Kunden und Partnern zu verbinden, wodurch die Zusammenarbeit weiter verbessert wird.

Bessere Notfallwiederherstellung:

Cloudbasierte Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen sind in der Regel effektiver und kostengünstiger als herkömmliche On-Premise-Lösungen. Durch das Speichern von Daten und Anwendungen in der Cloud können sich Unternehmen leichter vor Datenverlusten aufgrund von Hardwareausfällen oder Naturkatastrophen schützen.

Erhöhte Sicherheit:

Entgegen der landläufigen Meinung kann Cloud Computing tatsächlich sicherer sein als lokale Lösungen. Mit dem richtigen Anbieter werden Ihre Daten in einer sicheren, privaten Cloud gespeichert und Sie können erweiterte Sicherheitsfunktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Dies sind nur einige der vielen Vorteile von Cloud Computing. Unternehmen, die in die Cloud wechseln, können oft erhebliche Kosteneinsparungen, eine höhere Effizienz und eine verbesserte Leistung erzielen.

Wie können Sie entscheiden, ob Cloud Managed Services die richtige Wahl für Ihr Unternehmen sind?

Bei der Entscheidung, ob cloudverwaltete Dienste die richtige Wahl für Sie und Ihr Unternehmen sind, sind einige Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen. Eine der wichtigsten ist, ob Ihr Unternehmen für den Übergang bereit ist oder nicht. Wenn Sie immer noch lokale Software und Hardware verwenden, ist es wichtig zu überlegen, wie gut sich diese Infrastruktur in Cloud-basierte Lösungen integrieren lässt. Es ist auch wichtig, über die Fähigkeiten Ihres Teams nachzudenken und darüber, ob es bereit ist, eine Cloud-Umgebung zu verwalten oder nicht.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Kosten. Cloud-verwaltete Dienste können Ihrem Unternehmen langfristig Geld sparen, aber Sie müssen sicher sein, dass Sie bereit sind, die Vorabinvestition zu tätigen. Überlegen Sie am besten auch, ob das Abo-Modell zu Ihrem Unternehmen passt. Dies ist möglicherweise nicht die beste Option, wenn Sie nicht sicher sind, wie lange Sie den Service benötigen oder wenn sich Ihre Anforderungen im Laufe der Zeit ändern.

Schließlich wäre es am besten, die Risiken und Vorteile des Wechsels in die Cloud abzuwägen. Potenzielle Sicherheitsrisiken sind mit jeder Umstellung auf neue Technologien verbunden, aber Sie müssen entscheiden, ob diese Risiken die potenziellen Vorteile wert sind. Cloud-verwaltete Dienste können Ihrem Unternehmen Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen bieten, aber Sie müssen sicher sein, dass Sie auf den Übergang vorbereitet sind.

Was sind die Vor- und Nachteile von Cloud-Diensten?

Vorteile

Die Verwendung von Cloud-verwalteten Remotediensten bietet viele Vorteile. Der vielleicht offensichtlichste Vorteil sind die Kosteneinsparungen. Mit Cloud-verwalteten Remote-Services können Unternehmen die hohen Vorabkosten vermeiden, die mit herkömmlichen lokalen Lösungen verbunden sind. Darüber hinaus bieten Cloud-verwaltete Remote-Services Unternehmen mehr Flexibilität und Skalierbarkeit. Unternehmen können ganz einfach Benutzer nach Bedarf hinzufügen oder entfernen und ihre Dienste bei sich ändernden Geschäftsanforderungen nach oben oder unten skalieren. Cloud-verwaltete Remote-Services bieten Unternehmen außerdem mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit Cloud-basierten Lösungen können Unternehmen von den neuesten Sicherheitsupdates und Patches profitieren und sicher sein, dass ihre Daten gesichert und sicher sind.

Nachteile

Internetabhängigkeit

Einer der Nachteile, der auch ein Vorteil ist, ist die Abhängigkeit vom Internet. Sie können nicht auf Ihre Datenbanken zugreifen, wenn Sie keine stabile funktionierende Internetverbindung haben. Cloud-Dienste können unzuverlässig sein, wobei es in einigen Fällen zu Dienstausfällen und Datenverlusten kommt. Ihre Arbeit wird angehalten, wenn Sie auf Ihre Daten zugreifen müssen und keinen Internetzugang haben. In physischen Datenbanken würde das nicht viel ausmachen. Heutzutage braucht man jedoch für alles das Internet, also ist das kein großes Problem. Richten Sie zur Sicherheit vor der Einführung von Cloud-Diensten ein zuverlässiges Internet ein, um Ihre Arbeit am Laufen zu halten.

Sicherheits Risikos

Einer der größten Nachteile besteht darin, dass die Kontrolle oder Einschränkung des Zugriffs auf Cloud-basierte Daten und Anwendungen eine Herausforderung darstellen kann. Physische Daten können leicht geschützt werden, aber virtuelle Daten sind sehr volatil, und nicht identifizierte Quellen können darauf zugreifen. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere wenn sensible oder vertrauliche Informationen in der Cloud gespeichert werden.

Eingeschränkter Zugang

Normalerweise haben Cloud-Service-Provider ihre eigenen Regeln. Sie zeigen möglicherweise keine Flexibilität, und Sie müssen ihre Regeln befolgen. Dies kann zu einem eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Funktionen führen, die für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Es ist definitiv ein Nachteil für die Mehrheit.

Sicherungszeit

Bei Cloud-Diensten kann es zu einem langwierigen Prozess werden, wenn Sie etwas sichern oder wiederherstellen müssen. Bei Festplatten scheint es eine minimale Aufgabe zu sein, aber bei Cloud-Diensten kann es problematisch werden. Kleine Dateien machen keinen Unterschied, aber wenn Sie ganze Server sichern, ist das zeitaufwändig.

Preisfaktor

Die meisten Menschen möchten die Preise und andere Kosten für den Betrieb einer App oder eines Unternehmens senken. Dies ist der Hauptgrund für die Einführung von Cloud-Diensten. Die Preise richten sich jedoch nach der benötigten Software. Wenn Sie High-End-Software mit modernsten Technologien benötigen, können die Kosten höher sein als die Einrichtung eines hauseigenen Servers. Machen Sie daher Preisvergleiche, bevor Sie fortfahren.

Welche Bedeutung hat Cloud Computing?

Mit Cloud Computing können Sie IT-Ressourcen nach Bedarf abrufen. Sie müssen nach dem Modell der Pay-as-you-go-Preisgestaltung bezahlen. Es ermöglicht Unternehmen, die Vorabinvestition in Hardware und Software zu vermeiden und nur für die Ressourcen zu bezahlen, die sie verwenden. Die Ressourcen können schnell hoch- oder herunterskaliert werden, um sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, und Unternehmen zahlen nur für die Ressourcen, die sie verwenden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann.

Cloud Computing ermöglicht es Unternehmen, agiler zu sein und auf Marktveränderungen zu reagieren, da sie ihre IT-Ressourcen und Anwendungen je nach Bedarf schnell hoch- oder herunterskalieren können. Darüber hinaus kann Cloud Computing Unternehmen dabei helfen, ihre Disaster Recovery- und Business Continuity-Planung zu verbessern, da sie ihre IT-Infrastruktur und Anwendungen schnell und einfach in die Cloud replizieren können.

Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort, da der beste Zeitpunkt für den Einsatz von Cloud-verwalteten Tools von den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens abhängt. Es ist jedoch normalerweise am besten, Cloud-verwaltete Tools zu verwenden, wenn Sie bereit sind, die Daten und Anwendungen Ihrer Organisation in die Cloud zu migrieren. Auf diese Weise können Sie die vielen Vorteile nutzen, die Cloud-basierte Tools bieten können, wie z. B. erhöhte Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen.

Wie wählt man einen Cloud Managed Service für sein Unternehmen aus?

Bei der Auswahl eines Cloud-verwalteten Dienstes für Ihr Unternehmen sind einige Dinge zu beachten.

Zunächst müssen Sie überlegen, welche Art von Geschäft Sie haben und welche Art von Service Sie benötigen. Bestimmen Sie, ob Sie IaaS-, PaaS- oder SaaS-Dienste benötigen. Wenn Sie ein kleines Unternehmen haben, benötigen Sie außerdem möglicherweise nicht so viel Speicherplatz wie ein großes Unternehmen. Berücksichtigen Sie also die Größe Ihres Unternehmens und handeln Sie entsprechend.

Zweitens müssen Sie den Preis der Dienstleistung berücksichtigen. Einige Dienste sind aufgrund ihres Leistungsumfangs oder Markennamens teurer. Probieren Sie daher Ihre Optionen aus und holen Sie sich das beste Angebot für sich.

Drittens müssen Sie die Funktionen des Dienstes berücksichtigen. Der Markt ist mit mehreren Cloud-Managed-Service-Anbietern gesättigt. Ihr Leistungsspektrum variiert jedoch in der Regel. Deshalb sollten Sie sich nach deren Eigenschaften erkundigen.

Viertens ist es wichtig, den Ruf des Unternehmens zu berücksichtigen. Da Sie ihnen Ihren Geschäftsbetrieb anvertrauen, sollten Sie die Reputation des Anbieters prüfen. Finden Sie heraus, ob sie Ihre Daten schützen und Sicherheit bieten können.

Schließlich ist der Kundenservice des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Der Anbieter sollte am besten im Umgang mit Kunden sein. Wenn der Fall anders ist, könnten sie Sie misshandeln und somit Ihrem Kundenstamm schaden.

Daher brauchen Sie den besten Cloud-Service, um Ihre Last zu schultern.

AppMaster: eine No-Code-Entwicklungsplattform

AppMaster ist eine No-Code-Plattform, mit der Sie schnell und einfach benutzerdefinierte mobile und Web-Apps ohne Codierung erstellen können . Sie können AppMaster verwenden, um Apps für iOS- und Android-Geräte zu entwickeln, und Sie müssen keinen Entwickler einstellen oder Programmieren lernen. AppMaster ist perfekt für Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die problemlos ihre eigenen Apps erstellen möchten. Sie benötigen einen technischen Hintergrund, um es durchzuarbeiten, aber wir sind sicher, dass es Ihnen Geld, Energie und Zeit sparen wird.

Wie funktioniert es?

Die Plattform verwendet eine Drag-and-Drop- Oberfläche, um Apps zu erstellen, anstatt Codes zu schreiben. Es bietet auch viele Funktionen, die das Verwalten und Aktualisieren von Apps vereinfachen, einschließlich Push-Benachrichtigungen und Analysen. Wenn Sie sich das Erstellen einer fortgeschrittenen Anwendung erleichtern möchten, können Sie jemanden mit minimalen Programmierkenntnissen einsetzen und eine großartige Anwendung mit dem stärksten Backend erstellen, das auf No-Code-Plattformen verfügbar ist.

Fazit

Cloud-verwaltete Dienste sind perfekt für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren möchten. Es hat mehrere Vorteile, um Ihre App wettbewerbsfähiger und effizienter zu machen. Darüber hinaus spart es Geld und erhöht die Zusammenarbeit und Flexibilität. Wir hoffen, Sie haben etwas mehr darüber erfahren, wie Cloud-verwaltete Dienste für Ihr Unternehmen hilfreich sein können.