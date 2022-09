Layanan yang dikelola cloud dapat memberikan beberapa manfaat bagi organisasi yang ingin mendukung aplikasi mereka. Layanan ini dapat membantu mengurangi keseluruhan biaya kepemilikan aplikasi dan menawarkan banyak keuntungan lainnya. Mungkin yang paling penting, layanan yang dikelola cloud dapat membantu meningkatkan kinerja dan ketersediaan aplikasi.

Layanan yang Dikelola Cloud adalah jenis komputasi awan yang mengacu pada outsourcing infrastruktur dan operasi TI ke penyedia pihak ketiga. Penyedia layanan yang dikelola cloud (MSP) menawarkan kepada pelanggan mereka paket lengkap layanan TI yang dikirimkan dan dikelola dari jarak jauh, melalui Internet, dari pusat data MSP. Jenis komputasi awan ini memungkinkan bisnis untuk mengalihkan manajemen dan pemeliharaan infrastruktur TI mereka ke tim ahli, membebaskan sumber daya internal untuk fokus pada kegiatan bisnis inti.

Dalam artikel ini, kita akan melihat lebih dekat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan bekerja dengan layanan yang dikelola cloud untuk mendukung aplikasi Anda.

Apa itu komputasi awan?

Komputasi awan adalah model untuk memungkinkan izin jaringan sesuai permintaan yang mudah untuk menggabungkan sumber daya komputasi (misalnya, web, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan). Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan sumber daya TI mereka sesuai kebutuhan, hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan.

Ini memberikan layanan komputasi - server, ruang, basis data , koneksi, perangkat lunak, wawasan, dan informasi - melalui Internet (cloud) untuk menawarkan sumber daya yang lebih baik dan fleksibel serta skala ekonomi. Dengan komputasi awan, bisnis dapat menghindari pengeluaran modal awal yang signifikan untuk infrastruktur TI, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan kembali dana tersebut ke prioritas bisnis lainnya. Selain itu, komputasi awan dapat membantu bisnis mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan kelincahan dan waktu pemasaran yang lebih cepat.

Ada 3 tipe dasar layanan cloud: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS) .

Dengan IaaS, bisnis dapat menyewa sumber daya komputasi sesuai permintaan - seperti mesin virtual (VM), penyimpanan, dan jaringan - dari penyedia cloud.

Dengan PaaS, bisnis dapat menyebarkan aplikasi pada platform cloud tanpa harus mengelola infrastruktur yang mendasarinya.

SaaS adalah perangkat lunak yang ditawarkan penyedia berdasarkan pembayaran per penggunaan.

Banyak bisnis menggunakan kombinasi model layanan ini untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan IaaS untuk menyediakan VM untuk pengembangan dan pengujian, PaaS untuk menerapkan aplikasi mereka, dan SaaS untuk email dan kolaborasi.

Apa keuntungan menggunakan penyedia layanan cloud?

Anda dapat menskalakan aplikasi dengan lebih mudah. Dengan layanan yang dikelola cloud, Anda dapat dengan cepat menambah atau menghapus sumber daya sesuai kebutuhan untuk merespons perubahan permintaan. Ini dapat membantu Anda menghemat uang untuk biaya infrastruktur, karena Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan. Manfaat lainnya adalah Anda dapat memanfaatkan teknologi terkini. Layanan yang dikelola cloud terus diperbarui dengan fitur dan patch keamanan terbaru. Ini dapat membantu Anda menjaga aplikasi Anda tetap mutakhir dan aman tanpa harus berinvestasi dalam infrastruktur Anda sendiri.

Bekerja dengan layanan yang dikelola cloud dapat membantu Anda fokus pada bisnis inti Anda. Dengan mengalihdayakan manajemen aplikasi ke tim ahli, Anda dapat membebaskan waktu Anda sendiri untuk mengerjakan area lain dari bisnis Anda. Ini dapat membantu Anda meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anda secara keseluruhan. Selain itu, penyedia layanan Cloud menawarkan berbagai fitur keamanan untuk menjaga keamanan data Anda, termasuk enkripsi data dan pencatatan aktivitas. Selain itu, banyak penyedia layanan cloud menawarkan berbagai layanan bernilai tambah, seperti pemulihan bencana dan dukungan pelanggan 24/7.

Apa manfaat 5+2 dari komputasi awan?

Ada banyak manfaat dari komputasi awan, tetapi berikut adalah lima teratas:

Penghematan biaya:

Salah satu manfaat paling signifikan dari komputasi awan adalah potensi penghematan biaya. Dengan komputasi awan, Anda hanya membayar untuk sumber daya Anda, yang dapat menghemat uang Anda dibandingkan dengan solusi lokal tradisional. Solusi lokal, terkadang Anda membeli lebih dari yang diperlukan, dan itu akan terbuang sia-sia seiring waktu tanpa penggunaan yang sebenarnya. Sebaliknya, Anda mungkin memerlukan server atau hard disk yang belum Anda atur. Anda harus mengaturnya dalam keadaan mendesak, yang akan memakan biaya lebih dari biasanya. Dengan komputasi awan, Anda tidak memiliki masalah itu. Jika Anda tidak membutuhkan fitur, Anda tidak membelinya. Jika Anda membutuhkannya untuk waktu tertentu, Anda dapat memanfaatkannya, menggunakannya, dan kemudian menghapusnya lagi. Jadi, Anda tidak perlu membayar ekstra.

Fleksibilitas dan Skalabilitas:

Komputasi awan adalah norma baru untuk bisnis dari semua ukuran. Fleksibilitas dan skalabilitasnya menjadikannya solusi ideal bagi perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang dengan cepat dan mudah. Dengan komputasi awan, bisnis dapat menambahkan pengguna dan aplikasi baru tanpa khawatir meningkatkan infrastruktur mereka. Dan, jika mereka perlu mengurangi, mereka dapat melakukannya dengan cepat dan efisien. Hal ini membuat komputasi awan menjadi pilihan yang diinginkan bagi bisnis yang ingin dapat segera merespons perubahan di pasar.

Peningkatan Efisiensi:

Komputasi awan juga dapat membantu Anda menjadi lebih efisien. Dengan solusi lokal, Anda sering kali harus berurusan dengan pemeliharaan dan pembaruan. Tetapi dengan komputasi awan, penyedia menangani tugas-tugas itu sehingga Anda dapat fokus pada bisnis inti Anda.

Keandalan:

Penyedia cloud menawarkan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi, dengan perlindungan berlapis. Keamanan merupakan pertimbangan penting untuk bisnis mengenai infrastruktur dan operasi TI. MSP dapat memberi pelanggan mereka akses ke teknologi dan praktik keamanan terbaru, yang dapat membantu melindungi data dan sistem dari malware dan serangan siber.

Peningkatan Kolaborasi:

Komputasi awan telah merevolusi cara bisnis dan organisasi berkolaborasi. Dengan menyimpan data dan aplikasi di cloud, perusahaan dapat memungkinkan karyawan untuk mengakses dan berbagi informasi dari mana saja, kapan saja. Peningkatan fleksibilitas dan aksesibilitas ini telah menghasilkan peningkatan kolaborasi dan peningkatan produktivitas. Selain itu, komputasi awan telah mempermudah bisnis untuk terhubung dengan pelanggan dan mitra, yang selanjutnya meningkatkan kolaborasi.

Pemulihan Bencana yang Lebih Baik:

Solusi pencadangan dan pemulihan bencana berbasis cloud biasanya lebih efektif dan lebih murah daripada solusi lokal tradisional. Dengan menyimpan data dan aplikasi di cloud, bisnis dapat lebih mudah melindungi diri dari kehilangan data karena kegagalan perangkat keras atau bencana alam.

Peningkatan Keamanan:

Berlawanan dengan kepercayaan populer, komputasi awan sebenarnya bisa lebih aman daripada solusi lokal. Dengan penyedia yang tepat, data Anda akan disimpan di cloud pribadi yang aman, dan Anda dapat memanfaatkan fitur keamanan tingkat lanjut seperti autentikasi dua faktor. Ini hanya beberapa dari banyak manfaat komputasi awan. Organisasi yang pindah ke cloud sering kali dapat mengalami penghematan biaya yang signifikan, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kinerja.

Bagaimana cara memutuskan apakah layanan yang dikelola cloud adalah pilihan yang tepat untuk bisnis Anda?

Ada beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan apakah layanan yang dikelola cloud adalah pilihan yang tepat untuk Anda dan bisnis Anda. Salah satu yang paling penting adalah apakah perusahaan Anda siap untuk transisi atau tidak. Jika Anda masih menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras lokal, penting untuk mempertimbangkan seberapa baik infrastruktur tersebut akan terintegrasi dengan solusi berbasis cloud. Penting juga untuk memikirkan keterampilan tim Anda dan apakah mereka siap untuk mengelola lingkungan cloud atau tidak.

Faktor kunci lainnya adalah biaya. Layanan yang dikelola cloud dapat menghemat uang perusahaan Anda dalam jangka panjang, tetapi Anda harus yakin bahwa Anda siap untuk melakukan investasi di muka. Akan lebih baik jika Anda juga mempertimbangkan apakah model berlangganan cocok untuk bisnis Anda atau tidak. Ini mungkin bukan pilihan terbaik jika Anda tidak yakin berapa lama Anda akan membutuhkan layanan atau jika kebutuhan Anda akan berubah seiring waktu.

Terakhir, mempertimbangkan risiko dan manfaat pindah ke cloud adalah yang terbaik. Potensi risiko keamanan terkait dengan perpindahan apa pun ke teknologi baru, tetapi Anda perlu memutuskan apakah risiko tersebut sepadan dengan potensi imbalannya. Layanan yang dikelola cloud dapat menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan penghematan biaya bisnis Anda, tetapi Anda harus yakin bahwa Anda siap untuk melakukan transisi.

Apa pro dan kontra dari layanan cloud?

kelebihan

Ada banyak manfaat menggunakan layanan jarak jauh yang dikelola cloud. Mungkin manfaat yang paling jelas adalah penghematan biaya. Dengan layanan jarak jauh yang dikelola cloud, bisnis dapat menghindari biaya tinggi di muka yang terkait dengan solusi lokal tradisional. Selain itu, layanan jarak jauh yang dikelola cloud menawarkan peningkatan fleksibilitas dan skalabilitas bisnis. Perusahaan dapat dengan mudah menambah atau menghapus pengguna sesuai kebutuhan dan meningkatkan atau menurunkan skala layanan mereka saat kebutuhan bisnis berubah. Layanan jarak jauh yang dikelola cloud juga menawarkan peningkatan keamanan dan keandalan bagi bisnis. Dengan solusi berbasis cloud, perusahaan dapat memperoleh manfaat dari pembaruan dan patch keamanan terbaru dan yakin bahwa data mereka dicadangkan dan aman.

Kontra

Ketergantungan Internet

Salah satu kontra, yang juga merupakan keuntungan, adalah bahwa hal itu tergantung pada Internet. Anda tidak dapat mengakses database Anda jika Anda tidak memiliki koneksi internet yang kuat. Layanan cloud bisa jadi tidak dapat diandalkan, dengan pemadaman layanan dan kehilangan data yang terjadi dalam beberapa kasus. Pekerjaan Anda akan terhenti jika Anda perlu mengakses data Anda dan tidak memiliki akses Internet. Dalam database fisik, itu tidak masalah. Namun, Anda memerlukan Internet untuk segalanya akhir-akhir ini, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar. Agar aman, sebelum mengadopsi layanan cloud, buatlah internet yang andal agar pekerjaan Anda tetap berjalan.

Risiko Keamanan

Salah satu kelemahan paling signifikan adalah bahwa mengendalikan atau membatasi akses ke data dan aplikasi berbasis cloud dapat menjadi tantangan. Data fisik dapat dengan mudah dilindungi, tetapi data virtual sangat mudah berubah, dan sumber yang tidak dikenal dapat mengaksesnya. Ini bisa menjadi risiko keamanan, terutama jika informasi sensitif atau rahasia disimpan di cloud.

Akses terbatas

Biasanya, penyedia layanan cloud memiliki aturannya sendiri. Mereka mungkin tidak menunjukkan fleksibilitas, dan Anda harus mengikuti aturan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan akses terbatas ke fitur-fitur tertentu yang penting untuk bisnis Anda. Ini jelas merupakan kerugian bagi mayoritas.

Waktu Cadangan

Ini bisa menjadi proses yang panjang dengan layanan cloud jika Anda perlu mencadangkan atau memulihkan sesuatu. Dengan hard disk, sepertinya tugas yang minimal, tetapi bisa menjadi masalah dalam hal layanan cloud. File kecil tidak akan membuat perbedaan, tetapi jika Anda mencadangkan seluruh server, itu memakan waktu.

Faktor Harga

Kebanyakan orang ingin memotong harga dan biaya yang berbeda untuk menjalankan aplikasi atau bisnis. Ini adalah alasan utama untuk mengadopsi layanan cloud. Namun, harga tergantung pada perangkat lunak yang dibutuhkan. Jika Anda memerlukan perangkat lunak kelas atas yang memanfaatkan teknologi mutakhir, biayanya mungkin lebih tinggi daripada penyiapan server internal. Oleh karena itu, lakukan perbandingan harga sebelum melangkah ke depan.

Apa pentingnya komputasi awan?

Dengan komputasi Cloud, Anda bisa mendapatkan sumber daya TI sesuai permintaan. Anda harus membayar dengan model harga bayar sesuai pemakaian. Ini memungkinkan bisnis untuk menghindari investasi modal di muka dalam perangkat keras dan perangkat lunak dan hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Sumber daya dapat dengan cepat ditingkatkan atau diturunkan untuk memenuhi perubahan kebutuhan bisnis, dan bisnis hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, yang dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan.

Komputasi awan memungkinkan bisnis menjadi lebih gesit dan responsif terhadap perubahan pasar, karena mereka dapat dengan cepat meningkatkan atau menurunkan sumber daya dan aplikasi TI mereka sesuai kebutuhan. Selain itu, komputasi awan dapat membantu bisnis meningkatkan pemulihan bencana dan perencanaan kelangsungan bisnis mereka, karena mereka dapat dengan cepat dan mudah mereplikasi infrastruktur dan aplikasi TI mereka di awan.

Tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua pertanyaan ini, karena waktu terbaik untuk mulai menggunakan alat yang dikelola cloud akan bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi Anda. Namun, biasanya yang terbaik adalah menggunakan alat yang dikelola cloud saat Anda siap untuk memigrasikan data dan aplikasi organisasi Anda ke cloud. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan banyak manfaat yang dapat ditawarkan oleh alat berbasis cloud, seperti peningkatan fleksibilitas, skalabilitas, dan penghematan biaya.

Bagaimana cara memilih layanan Cloud Managed untuk bisnis Anda?

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih layanan yang dikelola cloud untuk bisnis Anda.

Pertama, Anda perlu mempertimbangkan jenis bisnis apa yang Anda miliki dan jenis layanan apa yang Anda butuhkan. Tentukan apakah Anda memerlukan layanan IaaS, PaaS, atau SaaS. Selain itu, jika Anda memiliki bisnis kecil, Anda mungkin tidak memerlukan penyimpanan sebanyak bisnis besar. Jadi, pertimbangkan skala bisnis Anda dan bertindaklah sesuai dengan itu.

Kedua, Anda perlu mempertimbangkan harga layanan. Beberapa layanan lebih mahal karena jangkauan layanan atau nama merek mereka. Karena itu, cobalah opsi Anda dan dapatkan penawaran terbaik untuk diri Anda sendiri.

Ketiga, Anda perlu mempertimbangkan fitur layanan. Pasar jenuh dengan beberapa penyedia layanan yang dikelola cloud. Namun, jangkauan layanan mereka biasanya bervariasi. Itu sebabnya Anda harus menanyakan tentang fitur-fiturnya.

Keempat, penting untuk mempertimbangkan reputasi perusahaan. Karena Anda mempercayai mereka dengan operasi bisnis Anda, Anda harus menyelidiki reputasi penyedia. Cari tahu apakah mereka dapat melindungi data Anda dan memberikan keamanan.

Akhirnya, layanan pelanggan perusahaan sangat penting. Penyedia harus yang terbaik dalam menangani pelanggan. Jika kasusnya berbeda, mereka mungkin salah menangani Anda dan dengan demikian melukai basis pelanggan Anda.

Oleh karena itu, Anda memerlukan layanan cloud terbaik untuk menanggung beban Anda.

AppMaster: platform pengembangan tanpa kode

AppMaster adalah platform tanpa kode yang memungkinkan Anda dengan cepat dan mudah membuat aplikasi seluler dan web khusus tanpa pengkodean . Anda dapat menggunakan AppMaster untuk mengembangkan aplikasi untuk perangkat iOS dan Android, dan tidak perlu menyewa pengembang atau mempelajari cara membuat kode. AppMaster sangat cocok untuk bisnis, organisasi, dan individu yang ingin membuat aplikasi sendiri tanpa kerumitan. Anda memerlukan latar belakang teknis untuk mengerjakannya, tetapi kami yakin itu akan menghemat uang, energi, dan waktu Anda.

Bagaimana cara kerjanya?

Platform ini menggunakan antarmuka drag-and-drop untuk membangun aplikasi alih-alih menulis kode. Ini juga menawarkan banyak fitur yang memudahkan untuk mengelola dan memperbarui aplikasi, termasuk pemberitahuan push dan analitik. Jika Anda ingin meringankan beban Anda dalam membuat aplikasi tingkat lanjut, Anda dapat menggunakan seseorang dengan pengetahuan pemrograman minimal dan membuat aplikasi hebat dengan backend terkuat yang tersedia di platform tanpa kode.

Kesimpulan

Layanan yang dikelola cloud sangat cocok untuk bisnis yang ingin merampingkan operasi mereka. Ini memiliki beberapa keuntungan untuk membuat aplikasi Anda kompetitif dan lebih efisien. Selain itu, menghemat uang dan meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas. Kami harap Anda belajar lebih banyak tentang bagaimana layanan yang dikelola cloud dapat membantu bisnis Anda.