บริการที่จัดการบนคลาวด์สามารถให้ประโยชน์หลายประการสำหรับองค์กรที่ต้องการสนับสนุนแอปพลิเคชันของตน บริการเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมสำหรับแอปพลิเคชันและให้ข้อดีอื่นๆ มากมาย บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุด บริการที่จัดการบนคลาวด์สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันได้

Cloud-Managed Services เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งชนิดหนึ่งที่อ้างถึงการเอาท์ซอร์สโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการดำเนินงานไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการที่จัดการบนระบบคลาวด์ (MSP) นำเสนอแพ็คเกจบริการด้านไอทีที่ครบถ้วนแก่ลูกค้าซึ่งจัดส่งและจัดการจากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากศูนย์ข้อมูลของ MSP คลาวด์คอมพิวติ้งประเภทนี้ช่วยให้ธุรกิจลดภาระการจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตนให้กับทีมผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ทรัพยากรภายในมีว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจหลัก

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงประโยชน์บางประการที่อาจได้รับจากการทำงานร่วมกับบริการที่จัดการบนคลาวด์เพื่อสนับสนุนแอปของคุณ

คลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไร?

การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นรูปแบบที่ช่วยให้อนุญาตเครือข่ายแบบออนดีมานด์ได้อย่างง่ายดายเพื่อรวมทรัพยากรการคำนวณ (เช่น เว็บ เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการ) เทคโนโลยีนี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับขนาดทรัพยากรไอทีของตนได้ตามต้องการ โดยจ่ายเฉพาะสิ่งที่พวกเขาใช้เท่านั้น

ให้บริการคอมพิวเตอร์ - เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่ ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูล - ผ่านอินเทอร์เน็ต (คลาวด์) เพื่อเสนอทรัพยากรที่ปรับปรุง ยืดหยุ่น และการประหยัดจากขนาด ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเงินทุนล่วงหน้าที่สำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสรรเงินทุนเหล่านั้นไปยังลำดับความสำคัญทางธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ คลาวด์คอมพิวติ้งยังสามารถช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้านความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นและเวลาในการออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

บริการคลาวด์มี 3 ประเภทพื้นฐาน: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS)

ด้วย IaaS ธุรกิจต่างๆ สามารถเช่าทรัพยากรการประมวลผลแบบออนดีมานด์ได้ เช่น เครื่องเสมือน (VM) ที่เก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย จากผู้ให้บริการระบบคลาวด์

ด้วย PaaS ธุรกิจสามารถปรับใช้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มคลาวด์โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน

SaaS เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการเสนอแบบจ่ายต่อการใช้งาน

ธุรกิจจำนวนมากใช้รูปแบบบริการเหล่านี้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของตน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจใช้ IaaS เพื่อจัดเตรียม VM สำหรับการพัฒนาและการทดสอบ, PaaS เพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันของตน และ SaaS สำหรับอีเมลและการทำงานร่วมกัน

ประโยชน์ของการใช้ผู้ให้บริการคลาวด์คืออะไร?

คุณ สามารถปรับขนาด แอปของคุณได้ง่ายขึ้น ด้วยบริการที่จัดการบนคลาวด์ คุณสามารถเพิ่มหรือลบทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ วิธีนี้ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ เนื่องจากคุณจะจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ข้อดีอีกประการหนึ่งคือคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดได้ บริการที่จัดการบนคลาวด์ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยคุณสมบัติล่าสุดและแพตช์ความปลอดภัย วิธีนี้จะช่วยให้แอปของคุณทันสมัยและปลอดภัยโดยไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง

การทำงานกับบริการที่จัดการบนคลาวด์สามารถช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณ ด้วยการจ้างการจัดการแอพให้กับทีมผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถเพิ่มเวลาว่างในการทำงานในด้านอื่นๆ ของธุรกิจของคุณได้ นี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของคุณ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ยังนำเสนอคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลและการบันทึกกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์จำนวนมากยังเสนอบริการเสริมต่างๆ เช่น การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติและการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

คลาวด์คอมพิวติ้ง 5+2 มีประโยชน์อย่างไร?

คลาวด์คอมพิวติ้งมีประโยชน์มากมาย แต่นี่คือห้าอันดับแรก:

ประหยัดต้นทุน:

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการประมวลผลแบบคลาวด์คือศักยภาพในการประหยัดต้นทุน ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ คุณจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรของคุณ ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้เมื่อเทียบกับโซลูชันภายในองค์กรแบบเดิม โซลูชันภายในองค์กร บางครั้งคุณซื้อเกินความจำเป็น และเสียเวลาเปล่าโดยไม่ต้องใช้งานจริง ในทางตรงกันข้าม คุณอาจต้องการเซิร์ฟเวอร์หรือฮาร์ดดิสก์ที่คุณไม่ได้จัดเตรียมไว้ คุณจะต้องตั้งค่าอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ คุณไม่มีปัญหานั้น หากคุณไม่ต้องการคุณสมบัติ คุณไม่ต้องซื้อมัน หากคุณต้องการในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถใช้ประโยชน์ ใช้มัน แล้วนำออกอีกครั้ง จึงไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

ความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่น:

การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับธุรกิจทุกขนาด ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดทำให้เป็นโซลูชันในอุดมคติสำหรับบริษัทที่ต้องการเติบโตและขยายขนาดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มผู้ใช้และแอปพลิเคชันใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน และหากจำเป็นต้องลดขนาดลง พวกเขาก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทำให้คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นตัวเลือกที่น่าพอใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในทันที

เพิ่มประสิทธิภาพ:

คลาวด์คอมพิวติ้งยังช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ด้วยโซลูชันภายในองค์กร คุณมักจะต้องจัดการกับการบำรุงรักษาและการอัปเดต แต่ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ ผู้ให้บริการจะจัดการงานเหล่านั้น ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณได้

ความน่าเชื่อถือ:

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์มอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือระดับสูงพร้อมการป้องกันหลายชั้น การรักษาความปลอดภัยเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานด้านไอที MSP สามารถให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยล่าสุด ซึ่งสามารถช่วยปกป้องข้อมูลและระบบจากมัลแวร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน:

การประมวลผลแบบคลาวด์ได้ปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจและองค์กรทำงานร่วมกัน ด้วยการจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันในระบบคลาวด์ บริษัทต่างๆ สามารถอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ความยืดหยุ่นและการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นนี้นำไปสู่การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คลาวด์คอมพิวติ้งยังช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับลูกค้าและคู่ค้าได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

การกู้คืนจากภัยพิบัติที่ดีขึ้น:

โซลูชันการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบบนคลาวด์มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและราคาถูกกว่าโซลูชันภายในองค์กรแบบเดิม การจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันในคลาวด์ช่วยให้ธุรกิจสามารถป้องกันตนเองจากการสูญหายของข้อมูลได้ง่ายขึ้นเนื่องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือภัยธรรมชาติ

เพิ่มความปลอดภัย:

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม การประมวลผลแบบคลาวด์สามารถมีความปลอดภัยมากกว่าโซลูชันภายในองค์กร ด้วยผู้ให้บริการที่เหมาะสม ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในคลาวด์ส่วนตัวที่ปลอดภัย และคุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย นี่เป็นเพียงส่วนน้อยของประโยชน์มากมายของการประมวลผลแบบคลาวด์ องค์กรที่ย้ายไปยังระบบคลาวด์มักจะสามารถประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

จะตัดสินใจได้อย่างไรว่าบริการที่จัดการบนคลาวด์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่

มีปัจจัยสำคัญสองสามประการที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าบริการที่จัดการบนคลาวด์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณและธุรกิจของคุณหรือไม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือบริษัทของคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากคุณยังคงใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายในองค์กร ควรพิจารณาว่าโครงสร้างพื้นฐานจะรวมเข้ากับโซลูชันบนคลาวด์ได้ดีเพียงใด สิ่งสำคัญคือต้องนึกถึงทักษะของทีมของคุณ และว่าพวกเขาพร้อมที่จะจัดการสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์หรือไม่

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้นทุน บริการที่จัดการบนคลาวด์สามารถประหยัดเงินของบริษัทของคุณได้ในระยะยาว แต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะลงทุนล่วงหน้า จะเป็นการดีที่สุดหากคุณพิจารณาด้วยว่ารูปแบบการสมัครรับข้อมูลเหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่ อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้บริการนานแค่ไหน หรือความต้องการของคุณจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือไม่

สุดท้าย การชั่งน้ำหนักความเสี่ยงและประโยชน์ของการย้ายไปยังระบบคลาวด์จะดีที่สุด ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการย้ายไปสู่เทคโนโลยีใหม่ แต่คุณต้องตัดสินใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ บริการที่จัดการบนคลาวด์สามารถให้ธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่น ปรับขนาดได้ และประหยัดต้นทุน แต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

ข้อดีและข้อเสียของบริการคลาวด์คืออะไร?

ข้อดี

มีประโยชน์มากมายในการใช้บริการระยะไกลที่จัดการบนคลาวด์ บางทีประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดคือการประหยัดต้นทุน ด้วยบริการระยะไกลที่จัดการบนคลาวด์ ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับโซลูชันภายในองค์กรแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ บริการระยะไกลที่จัดการบนคลาวด์ยังช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้มากขึ้น บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายตามความจำเป็น และขยายขนาดบริการของตนขึ้นหรือลงเมื่อความต้องการทางธุรกิจเปลี่ยนไป บริการระยะไกลที่จัดการบนคลาวด์ยังช่วยให้ธุรกิจมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ด้วยโซลูชันบนคลาวด์ บริษัทต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากการอัปเดตและแพทช์ด้านความปลอดภัยล่าสุด และมั่นใจได้ว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการสำรองข้อมูลและปลอดภัย

ข้อเสีย

การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต

ข้อเสียอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีก็คือขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณได้หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร บริการคลาวด์อาจไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากบริการขัดข้องและข้อมูลสูญหายในบางกรณี งานของคุณจะหยุดลงหากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณและไม่มีอินเทอร์เน็ต ในฐานข้อมูลทางกายภาพนั้นไม่สำคัญมากนัก อย่างไรก็ตาม คุณต้องการอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งในทุกวันนี้ เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหามากนัก เพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะใช้บริการคลาวด์ ให้สร้างอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้เพื่อให้งานของคุณดำเนินต่อไป

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ข้อเสียที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการควบคุมหรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์อาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย ข้อมูลทางกายภาพสามารถป้องกันได้ง่าย แต่ข้อมูลเสมือนมีความผันผวนสูงและแหล่งที่มาที่ไม่ปรากฏชื่อสามารถเข้าถึงได้ นี่อาจเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับถูกเก็บไว้ในคลาวด์

จำกัดการเข้าถึง

โดยปกติ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์จะมีกฎเกณฑ์ของตนเอง พวกเขาอาจไม่แสดงความยืดหยุ่น และคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎของพวกเขา อาจส่งผลให้มีการจำกัดการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ แน่นอนมันเป็นข้อเสียสำหรับคนส่วนใหญ่

เวลาสำรอง

บริการคลาวด์อาจกลายเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน หากคุณต้องการสำรองหรือกู้คืนบางสิ่ง ฮาร์ดดิสก์ดูเหมือนเป็นงานเพียงเล็กน้อย แต่อาจเป็นปัญหาได้ในกรณีของบริการคลาวด์ ไฟล์ขนาดเล็กจะไม่สร้างความแตกต่าง แต่หากคุณสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด จะต้องใช้เวลามาก

ปัจจัยราคา

คนส่วนใหญ่ต้องการลดราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้งานแอพหรือธุรกิจ เป็นเหตุผลหลักในการใช้บริการคลาวด์ อย่างไรก็ตาม ราคาขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่จำเป็น หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ระดับไฮเอนด์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ดังนั้นให้ทำการเปรียบเทียบราคาก่อนดำเนินการต่อ

คลาวด์คอมพิวติ้งมีความสำคัญอย่างไร?

ด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์ คุณสามารถรับทรัพยากรไอทีได้ตามต้องการ คุณต้องชำระเงินตามรูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายตามการใช้งาน ช่วยให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงการลงทุนในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล่วงหน้า และจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น ทรัพยากรสามารถขยายขนาดขึ้นหรือลงได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และธุรกิจจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก

การประมวลผลแบบคลาวด์ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถขยายหรือลดขนาดทรัพยากรและแอปพลิเคชันด้านไอทีได้อย่างรวดเร็วตามความจำเป็น นอกจากนี้ คลาวด์คอมพิวติ้งยังสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการกู้คืนจากความเสียหายและการวางแผนความต่อเนื่องของธุรกิจได้ เนื่องจากสามารถจำลองโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและแอปพลิเคชันในระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เมื่อใดจึงจะดีที่สุดในการเริ่มใช้เครื่องมือที่มีการจัดการบนคลาวด์

ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใช้เครื่องมือที่จัดการบนคลาวด์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้เครื่องมือที่จัดการบนคลาวด์เมื่อคุณพร้อมที่จะย้ายข้อมูลขององค์กรและแอปพลิเคชันของคุณไปยังคลาวด์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากประโยชน์มากมายที่เครื่องมือบนระบบคลาวด์สามารถนำเสนอได้ เช่น ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการปรับขนาด และการประหยัดต้นทุน

จะเลือกบริการ Cloud Managed สำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร

มีบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกบริการที่จัดการบนคลาวด์สำหรับธุรกิจของคุณ

อันดับแรก คุณต้องพิจารณาว่าคุณมีธุรกิจประเภทใดและต้องการบริการประเภทใด กำหนดว่าคุณต้องการบริการ IaaS, PaaS หรือ SaaS หรือไม่ นอกจากนี้ หากคุณมีธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจไม่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลมากเท่ากับธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ให้พิจารณาขนาดของธุรกิจของคุณและดำเนินการตามนั้น

ประการที่สอง คุณต้องพิจารณาราคาของบริการ บริการบางอย่างมีราคาแพงกว่าเนื่องจากบริการหรือชื่อแบรนด์ที่หลากหลาย ดังนั้น ลองใช้ตัวเลือกของคุณและรับข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง

ประการที่สาม คุณต้องพิจารณาคุณสมบัติของบริการ ตลาดเต็มไปด้วยผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายราย อย่างไรก็ตาม ช่วงของการบริการมักจะแตกต่างกันไป นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพวกเขา

ประการที่สี่ การพิจารณาชื่อเสียงของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคุณไว้วางใจพวกเขาในการดำเนินธุรกิจ คุณควรตรวจสอบชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ค้นหาว่าพวกเขาสามารถปกป้องข้อมูลของคุณและให้ความปลอดภัยได้หรือไม่

สุดท้าย การบริการลูกค้าของบริษัทมีความสำคัญ ผู้ให้บริการควรจัดการลูกค้าได้ดีที่สุด หากกรณีนี้แตกต่างออกไป พวกเขาอาจจัดการกับคุณในทางที่ผิดและส่งผลเสียต่อฐานลูกค้าของคุณ

ดังนั้น คุณจึงต้องการบริการคลาวด์ที่ดีที่สุดเพื่อรองรับภาระของคุณ

AppMaster: แพลตฟอร์มการพัฒนาที่ไม่มีโค้ด

AppMaster เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดที่ช่วยให้คุณ สร้างแอปมือถือและเว็บที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถใช้ AppMaster เพื่อพัฒนาแอปสำหรับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android และไม่จำเป็นต้องจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด AppMaster เหมาะสำหรับธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่ต้องการสร้างแอปของตนเองโดยไม่ต้องยุ่งยาก คุณต้องมีพื้นฐานทางเทคนิคเพื่อดำเนินการ แต่เรามั่นใจว่าจะช่วยคุณประหยัดเงิน พลังงาน และเวลา

มันทำงานอย่างไร?

แพลตฟอร์มนี้ใช้อินเทอร์เฟซ แบบลากและวาง เพื่อสร้างแอปแทนการเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้ง่ายต่อการจัดการและอัปเดตแอพ รวมถึงการแจ้งเตือนแบบพุชและการวิเคราะห์ หากคุณต้องการแบ่งเบาภาระในการสร้างแอปพลิเคชันขั้นสูง คุณสามารถใช้คนที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพียงเล็กน้อย และสร้างแอปที่ยอดเยี่ยมพร้อมแบ็กเอนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ด

บทสรุป

บริการที่จัดการบนคลาวด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงาน มีข้อดีหลายประการในการทำให้แอปของคุณสามารถแข่งขันได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเงินและเพิ่มการทำงานร่วมกันและความยืดหยุ่น เราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าบริการที่จัดการบนคลาวด์มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร