Os serviços gerenciados em nuvem podem fornecer vários benefícios para organizações que desejam oferecer suporte a seus aplicativos. Esses serviços podem ajudar a reduzir o custo geral de propriedade de um aplicativo e oferecer muitas outras vantagens. Talvez o mais importante seja que os serviços gerenciados em nuvem podem ajudar a melhorar o desempenho e a disponibilidade de um aplicativo.

Serviços gerenciados em nuvem são um tipo de computação em nuvem que se refere à terceirização de infraestrutura e operações de TI para um provedor terceirizado. Os provedores de serviços gerenciados em nuvem (MSPs) oferecem a seus clientes um pacote completo de serviços de TI que são entregues e gerenciados remotamente, via Internet, a partir do data center do MSP. Esse tipo de computação em nuvem permite que as empresas transfiram o gerenciamento e a manutenção de sua infraestrutura de TI para uma equipe de especialistas, liberando recursos internos para se concentrar nas atividades principais do negócio.

Neste artigo, examinaremos mais de perto alguns benefícios que podem ser obtidos ao trabalhar com serviços gerenciados em nuvem para dar suporte ao seu aplicativo.

O que é computação em nuvem?

A computação em nuvem é um modelo para permitir permissão de rede fácil e sob demanda para combinar recursos de computação (por exemplo, webs, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços). Essa tecnologia permite que as empresas aumentem ou diminuam seus recursos de TI conforme necessário, pagando apenas pelo que usarem.

Ele fornece serviços de computação – servidores, espaço, bancos de dados , conexões, software, insights e informações – pela Internet (nuvem) para oferecer recursos aprimorados e flexíveis e economias de escala. Com a computação em nuvem, as empresas podem evitar as significativas despesas iniciais de capital para infraestrutura de TI, o que lhes permite realocar esses fundos para outras prioridades de negócios. Além disso, a computação em nuvem pode ajudar as empresas a atingir suas metas de maior agilidade e menor tempo de lançamento no mercado.

Existem 3 tipos básicos de serviços em nuvem: Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS) .

Com a IaaS, as empresas podem alugar recursos de computação sob demanda - como máquinas virtuais (VMs), armazenamento e rede - de um provedor de nuvem.

Com o PaaS, as empresas podem implantar aplicativos em uma plataforma de nuvem sem precisar gerenciar a infraestrutura subjacente.

SaaS é um software que o provedor oferece em uma base de pagamento por uso.

Muitas empresas usam uma combinação desses modelos de serviço para atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, eles podem usar IaaS para provisionar VMs para desenvolvimento e teste, PaaS para implantar seus aplicativos e SaaS para e-mail e colaboração.

Quais são os benefícios de usar um provedor de serviços em nuvem?

Você pode dimensionar seu aplicativo com mais facilidade. Com serviços gerenciados em nuvem, você pode adicionar ou remover recursos rapidamente conforme necessário para responder às mudanças na demanda. Isso pode ajudá-lo a economizar dinheiro em custos de infraestrutura, pois você paga apenas pelo que usa. Outra vantagem é que você pode tirar proveito da tecnologia mais recente. Os serviços gerenciados em nuvem são constantemente atualizados com os recursos e patches de segurança mais recentes. Isso pode ajudá-lo a manter seu aplicativo atualizado e seguro sem precisar investir em sua própria infraestrutura.

Trabalhar com serviços gerenciados em nuvem pode ajudá-lo a se concentrar em seu negócio principal. Ao terceirizar o gerenciamento de aplicativos para uma equipe de especialistas, você pode liberar seu próprio tempo para trabalhar em outras áreas do seu negócio. Isso pode ajudá-lo a melhorar sua eficiência e eficácia geral. Além disso, os provedores de serviços em nuvem oferecem vários recursos de segurança para manter seus dados seguros, incluindo criptografia de dados e registro de atividades. Além disso, muitos provedores de serviços em nuvem oferecem vários serviços de valor agregado, como recuperação de desastres e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Quais são os benefícios 5+2 da computação em nuvem?

Existem muitos benefícios da computação em nuvem, mas aqui estão os cinco principais:

Poupança de custos:

Um dos benefícios mais significativos da computação em nuvem é o potencial de economia de custos. Com a computação em nuvem, você paga apenas pelos seus recursos, o que pode economizar dinheiro em comparação com as soluções locais tradicionais. Soluções no local, às vezes você compra mais do que o necessário e é desperdiçado ao longo do tempo sem nenhum uso real. Por outro lado, você pode precisar de um servidor ou disco rígido que não tenha organizado. Você terá que configurá-lo com urgência, o que custará mais do que o normal. Com a computação em nuvem, você não tem esse problema. Se você não precisa de um recurso, você não o compra. Se você precisar dele por um tempo específico, você pode aproveitá-lo, usá-lo e removê-lo novamente. Assim, você não precisa pagar a mais.

Flexibilidade e Escalabilidade:

A computação em nuvem é a nova norma para empresas de todos os tamanhos. Sua flexibilidade e escalabilidade o tornam uma solução ideal para empresas que desejam crescer e escalar com rapidez e facilidade. Com a computação em nuvem, as empresas podem adicionar novos usuários e aplicativos sem se preocupar em aumentar sua infraestrutura. E, se precisarem reduzir, podem fazê-lo de forma rápida e eficiente. Isso torna a computação em nuvem uma opção desejável para empresas que desejam responder prontamente às mudanças no mercado.

Maior eficiência:

A computação em nuvem também pode ajudá-lo a ser mais eficiente. Com soluções locais, muitas vezes você precisa lidar com manutenção e atualizações. Mas com a computação em nuvem, o provedor lida com essas tarefas para que você possa se concentrar em seu negócio principal.

Confiabilidade:

Os provedores de nuvem oferecem altos níveis de segurança e confiabilidade, com várias camadas de proteção. A segurança é uma consideração essencial para as empresas em relação à infraestrutura e às operações de TI. Os MSPs podem fornecer a seus clientes acesso às mais recentes tecnologias e práticas de segurança, que podem ajudar a proteger dados e sistemas contra malware e ataques cibernéticos.

Colaboração melhorada:

A computação em nuvem revolucionou a forma como empresas e organizações colaboram. Ao armazenar dados e aplicativos na nuvem, as empresas podem permitir que os funcionários acessem e compartilhem informações de qualquer lugar, a qualquer momento. Essa maior flexibilidade e acessibilidade levaram a uma melhor colaboração e maior produtividade. Além disso, a computação em nuvem tornou mais fácil para as empresas se conectarem com clientes e parceiros, melhorando ainda mais a colaboração.

Melhor recuperação de desastres:

As soluções de backup e recuperação de desastres baseadas em nuvem geralmente são mais eficazes e menos caras do que as soluções tradicionais no local. Ao armazenar dados e aplicativos na nuvem, as empresas podem se proteger mais facilmente contra perda de dados devido a falhas de hardware ou desastres naturais.

Maior segurança:

Ao contrário da crença popular, a computação em nuvem pode realmente ser mais segura do que as soluções locais. Com o provedor certo, seus dados serão armazenados em uma nuvem privada segura e você poderá aproveitar recursos avançados de segurança, como autenticação de dois fatores. Esses são apenas alguns dos muitos benefícios da computação em nuvem. As organizações que migram para a nuvem geralmente podem obter economias de custo significativas, maior eficiência e desempenho aprimorado.

Como decidir se os serviços gerenciados em nuvem são a escolha certa para o seu negócio?

Existem alguns fatores importantes a serem considerados ao decidir se os serviços gerenciados em nuvem são a escolha certa para você e sua empresa. Uma das mais importantes é se sua empresa está ou não pronta para a transição. Se você ainda estiver usando software e hardware no local, é essencial considerar quão bem essa infraestrutura se integrará às soluções baseadas em nuvem. Também é importante pensar nas habilidades de sua equipe e se eles estão preparados ou não para gerenciar um ambiente de nuvem.

Outro fator importante é o custo. Os serviços gerenciados em nuvem podem economizar o dinheiro da sua empresa a longo prazo, mas você deve ter certeza de que está preparado para fazer o investimento inicial. Seria melhor se você também considerasse se o modelo de assinatura é ou não adequado para o seu negócio. Pode não ser a melhor opção se você não tiver certeza de quanto tempo precisará do serviço ou se suas necessidades mudarão com o tempo.

Por fim, seria melhor pesar os riscos e os benefícios de migrar para a nuvem. Os riscos de segurança potenciais estão associados a qualquer mudança para uma nova tecnologia, mas você precisa decidir se esses riscos valem as recompensas potenciais. Os serviços gerenciados em nuvem podem oferecer flexibilidade, escalabilidade e economia de custos aos seus negócios, mas você deve ter certeza de que está preparado para fazer a transição.

Quais são os prós e contras dos serviços em nuvem?

Prós

Há muitos benefícios em usar serviços remotos gerenciados em nuvem. Talvez o benefício mais óbvio seja a redução de custos. Com serviços remotos gerenciados na nuvem, as empresas podem evitar os altos custos iniciais associados às soluções locais tradicionais. Além disso, os serviços remotos gerenciados na nuvem oferecem às empresas maior flexibilidade e escalabilidade. As empresas podem facilmente adicionar ou remover usuários conforme necessário e aumentar ou diminuir seus serviços conforme as necessidades de negócios mudam. Os serviços remotos gerenciados em nuvem também oferecem às empresas maior segurança e confiabilidade. Com soluções baseadas em nuvem, as empresas podem se beneficiar das atualizações e patches de segurança mais recentes e ter certeza de que seus dados estão protegidos e com backup.

Contras

Dependência da Internet

Um dos contras, que também é uma vantagem, é que depende da Internet. Você não pode acessar seus bancos de dados se não tiver uma conexão de internet robusta e funcional. Os serviços em nuvem podem não ser confiáveis, com interrupções de serviço e perda de dados ocorrendo em alguns casos. Seu trabalho será interrompido se você precisar acessar seus dados e não tiver acesso à Internet. Em bancos de dados físicos, isso não importaria muito. No entanto, você precisa da Internet para tudo hoje em dia, então isso não será um grande problema. Para estar seguro, antes de adotar serviços em nuvem, estabeleça uma internet confiável para manter seu trabalho em andamento.

Riscos de segurança

Uma das desvantagens mais significativas é que controlar ou limitar o acesso a dados e aplicativos baseados em nuvem pode ser um desafio. Os dados físicos podem ser facilmente protegidos, mas os dados virtuais são altamente voláteis e fontes não identificadas podem acessá-los. Isso pode ser um risco de segurança, especialmente se informações confidenciais ou confidenciais forem armazenadas na nuvem.

Acesso limitado

Normalmente, os provedores de serviços em nuvem têm suas próprias regras. Eles podem não mostrar flexibilidade e você terá que seguir suas regras. Isso pode resultar em acesso limitado a determinados recursos vitais para o seu negócio. É definitivamente uma desvantagem para a maioria.

Tempo de backup

Pode se tornar um processo demorado com serviços em nuvem se você precisar fazer backup ou restaurar algo. Com discos rígidos, parece uma tarefa mínima, mas pode ser problemática no caso de serviços em nuvem. Arquivos pequenos não farão diferença, mas se você estiver fazendo backup de servidores inteiros, é demorado.

Fator de preço

A maioria das pessoas quer reduzir os preços e os diferentes custos de execução de um aplicativo ou negócio. É a principal razão para a adoção de serviços em nuvem. No entanto, os preços dependem do software necessário. Se você precisar de software de ponta utilizando tecnologias de ponta, os custos podem ser mais altos do que a configuração interna do servidor. Portanto, faça comparações de preços antes de prosseguir.

Qual é a importância da computação em nuvem?

Com a computação em nuvem, você pode obter recursos de TI sob demanda. Você tem que pagar no modelo de preços de pagamento conforme o uso. Ele permite que as empresas evitem o investimento inicial de capital em hardware e software e paguem apenas pelos recursos que usam. Os recursos podem ser rapidamente ampliados ou reduzidos para atender às necessidades de negócios em constante mudança, e as empresas pagam apenas pelos recursos que usam, o que pode resultar em economias de custos significativas.

A computação em nuvem permite que as empresas sejam mais ágeis e responsivas às mudanças do mercado, pois podem aumentar ou diminuir rapidamente seus recursos e aplicativos de TI conforme necessário. Além disso, a computação em nuvem pode ajudar as empresas a melhorar seu planejamento de recuperação de desastres e continuidade de negócios, pois podem replicar rápida e facilmente sua infraestrutura de TI e aplicativos na nuvem.

Qual é o melhor momento para começar a usar as ferramentas gerenciadas na nuvem?

Não há uma resposta única para essa pergunta, pois o melhor momento para começar a usar ferramentas gerenciadas na nuvem varia de acordo com as necessidades específicas da sua organização. No entanto, geralmente é melhor usar ferramentas gerenciadas na nuvem quando você estiver pronto para migrar os dados e aplicativos da sua organização para a nuvem. Dessa forma, você pode aproveitar os muitos benefícios que as ferramentas baseadas em nuvem podem oferecer, como maior flexibilidade, escalabilidade e economia de custos.

Como escolher um serviço Cloud Managed para o seu negócio?

Há algumas coisas a serem consideradas ao escolher um serviço gerenciado em nuvem para sua empresa.

Primeiro, você precisa considerar que tipo de negócio você tem e que tipo de serviço você precisa. Determine se você precisa de serviços IaaS, PaaS ou SaaS. Além disso, se você tem uma pequena empresa, talvez não precise de tanto armazenamento quanto uma grande empresa. Portanto, considere a escala do seu negócio e aja de acordo.

Em segundo lugar, você precisa considerar o preço do serviço. Alguns serviços são mais caros devido à sua gama de serviços ou nome da marca. Portanto, experimente suas opções e faça o melhor negócio para você.

Terceiro, você precisa considerar os recursos do serviço. O mercado está saturado com vários provedores de serviços gerenciados em nuvem. No entanto, sua gama de serviços geralmente varia. É por isso que você deve perguntar sobre suas características.

Quarto, é essencial considerar a reputação da empresa. Como você confia neles com suas operações comerciais, você deve investigar a reputação do provedor. Descubra se eles podem proteger seus dados e fornecer segurança.

Finalmente, o serviço ao cliente da empresa é vital. O provedor deve ser o melhor em lidar com os clientes. Se o caso for diferente, eles podem lidar mal com você e, assim, prejudicar sua base de clientes.

Portanto, você precisa do melhor serviço de nuvem para arcar com sua carga.

AppMaster: uma plataforma de desenvolvimento sem código

AppMaster é uma plataforma sem código que permite que você crie aplicativos móveis e web personalizados de forma rápida e fácil sem codificação . Você pode usar o AppMaster para desenvolver aplicativos para dispositivos iOS e Android, e não há necessidade de contratar um desenvolvedor ou aprender a codificar. O AppMaster é perfeito para empresas, organizações e indivíduos que desejam criar seus próprios aplicativos sem problemas. Você precisa de um conhecimento técnico para trabalhar com isso, mas temos certeza de que você economizará dinheiro, energia e tempo.

Como funciona?

A plataforma usa uma interface de arrastar e soltar para criar aplicativos em vez de escrever códigos. Ele também oferece muitos recursos que facilitam o gerenciamento e a atualização de aplicativos, incluindo notificações push e análises. Se você deseja aliviar o fardo de criar um aplicativo avançado, pode usar alguém com conhecimento mínimo de programação e criar um ótimo aplicativo com o back-end mais forte disponível em plataformas sem código.

Conclusão

Os serviços gerenciados em nuvem são perfeitos para empresas que desejam otimizar suas operações. Ele tem várias vantagens para tornar seu aplicativo mais competitivo e eficiente. Além disso, economiza dinheiro e aumenta a colaboração e a flexibilidade. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre como os serviços gerenciados em nuvem podem ser úteis para seus negócios.