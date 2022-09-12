Вы ищете разработку приложения для здоровья или психического здоровья с использованием метода без кода ? Если ДА, это руководство может помочь вам создать приложение для психического здоровья с настраиваемыми функциями по вашему выбору. Поиск идеальных приложений для психического здоровья или разработка приложений с нуля может быть пугающей, особенно в мире, управляемом технологическими платформами, которые должны предоставлять множество возможностей.

В эту эпоху напряженной жизни технологические платформы заменили многие повседневные обязанности ради удобства и простоты. Чем больше и больше становится занятой жизнь человека, тем меньше у него времени остается на заботу о физическом и психическом здоровье. Каждый человек находится в периоде превосходства друг друга, и поиск лучшего так или иначе ухудшает его психическое здоровье. В этом сценарии роль приложений для психического здоровья проявляется в том, что технологические платформы, связанные с приложениями для здоровья, открыли уникальные границы в поддержке психического здоровья и отображении информации. Мобильные приложения позволяют людям, врачам и исследователям использовать неизведанные методы доступа к помощи, отслеживать улучшения, отслеживать настроение и улучшать интерпретацию психического здоровья с помощью разработки приложений для здоровья.

Приложения для психического здоровья, связанные с человеком, могут собирать соответствующую информацию. Он имеет встроенный датчик, который определяет настроение и изменения в обычном поведении и оказывает поддержку, подавая сигналы, когда требуется помощь для подключения к соответствующему поставщику медицинских услуг. Они также обладают способностью улучшать сон и память и контролировать негативные мысли.

Большинство приложений для психического здоровья позволяют вам получить доступ и подключиться к психиатру через эти приложения, даже если вы не хотите раскрывать свою личность, и они помогают вам в позитивных отношениях с помощью онлайн-статей, ежедневных напоминаний и т. д. Короче говоря, приложение для психического здоровья — отличный инструмент для решения проблем психического здоровья.

Почему необходимо приложение для психического здоровья?

Приложение для психического здоровья является обязательным для любого человека в любой области или в любой части мира, потому что глобальный стресс и проблемы с психическим здоровьем увеличились в эпоху технологий. Хорошее приложение для психического здоровья должно быть доступно на каждом мобильном телефоне, чтобы поддерживать психическое здоровье в нужном русле.

Приложения для психического здоровья оказывают поддержку людям во время психического кризиса, или если у кого-то диагностировано какое-либо психическое заболевание, обе категории могут извлечь выгоду из приложения для психического здоровья. Эти приложения предоставляют полезный доступ к расширенным советам и помощи при симптомах и нагрузках. Приложения для психического здоровья были бы отличным вариантом для пользователей, у которых мало времени и которые помогают или нуждаются в дополнительных ресурсах для решения проблем с психическим здоровьем.

Не только для пациентов с психическими заболеваниями, эти приложения для психического здоровья также являются отличным источником и платформой для поставщиков медицинских услуг. Они могут легко подключиться к приложению со своим пациентом и обновлять свои знания, чтобы лучше заботиться о своих пациентах. Также врач может предложить своему пациенту полноценное питание и режим тренировок; отслеживание прогресса пациентов, а также симптомов, настроения и наблюдения за приемом лекарств также можно выполнять с помощью хорошего приложения для психического здоровья. Кроме того, эти поставщики медицинских услуг могут связываться с пациентами через онлайн-сеансы, когда это необходимо. Все это преследует одну цель: улучшить уход за пациентами и снизить общую нагрузку на психическое здоровье на Земле.

Преимущества приложения для психического здоровья

Приложение для психического здоровья или терапевтическое приложение отлично подходит как для пользователя, так и для поставщика медицинских услуг. На рынке доступно множество приложений для психического здоровья, но все они имеют некоторые общие преимущества, а именно:

Легкая доступность

Медицинские работники и пациенты будут иметь круглосуточную доступность и легкий доступ друг к другу, когда это необходимо, через приложение для психического здоровья.

Безвестность

С помощью приложения для психического здоровья пользователи могут выбирать варианты восстановительного лечения психического здоровья, не беспокоя никого вокруг себя.

Предисловие к уходу

Приложение для психического здоровья — хорошая инициатива для тех, кто не получал никакой помощи или избегал ее. Причина может быть любой, в том числе трудности с записью на прием или общением с людьми.

Экономичный

Многие лучшие приложения для психического здоровья с базовыми функциями для бесплатных или встроенных покупок обойдутся пациентам дешевле, чем традиционный метод психиатрической помощи.

Дистанционный подход и обширный уход

Приложение для психического здоровья может помочь экспертам в области психического здоровья предоставить доступ к помощи людям в отдаленных районах или большому количеству людей, нуждающихся в импульсивной помощи, например, в случае стихийного бедствия и т. д.

Более привлекательный

Мобильное приложение для психического здоровья — более привлекательный и привлекательный метод лечения, чем обычный, который может побудить пациентов продолжать лечение.

Круглосуточный уход

Приложение для психического здоровья может ежедневно оказывать помощь круглосуточно, в любое время и в любом месте, а также оказывать психологическую поддержку.

Последовательный метод

Приложение для психического здоровья и платформы приложений могут обеспечить последовательность и равенство для каждого человека.

Индивидуальная поддержка

Приложение для психического здоровья разработано таким образом, чтобы все люди и пациенты могли получить персонализированный сеанс, который не только окажет поддержку, но также улучшит и поддержит новые навыки у людей.

Сбор фактических данных

Уникальность приложений для психического здоровья, в отличие от традиционной терапии, заключается в сборе фактических данных, к которым можно получить доступ одним щелчком мыши, включая движение пациента, настроение, местоположение и другую важную информацию.

Топ-3 приложения для психического здоровья

Если бы кто-то попытался составить окончательный список лучших приложений для психического здоровья, это было бы намного сложнее, потому что конкуренция на рынке довольно высока. Тем не менее, первые 3 в списке ниже имеют лучшее удержание пользователей и опыт, в том числе:

Mood Fit - отлично подходит для общего психического здоровья

Это один из лучших и лучших в списке. Главной особенностью приложения и выбором его в качестве лучшего является то, что оно бесплатное для использования и предоставляет общую помощь в области психического здоровья через приложение тем, кто в нем нуждается. Он помогает отслеживать настроение и дает пользователям советы о том, что они могут сделать дальше, чтобы преодолеть его. Однако он не предлагает консультации с зарегистрированными терапевтами и не имеет встроенных покупок. Это:

Модифицируемый в соответствии с целями пользователя.

Возможность следить за ежедневным прогрессом.

Иллюстрированное понимание с рекомендуемыми тренировками.

Ежедневные напоминания.

Better Help - отлично подходит для терапии психического здоровья

Better help — это приложение для психического здоровья, которое отлично подходит для онлайн-терапии ума, проводимой зарегистрированными терапевтами в виде видео- или аудиоразговоров стоимостью от 240 до 600 долларов США в месяц. Однако это приложение не предлагает никаких корректировок лекарств или бесплатных консультаций. Это:

Доступно как на iOS, так и на Android.

Разрешить общение с помощью аудио, видео или текстовых сообщений.

Разрешить неограниченное количество сообщений.

Спокойствие - отличный инструмент для медитации

Третьим в списке является Calm, который предлагает настраиваемые программы и действия, которые помогают пользователям преодолевать тревогу, сохранять спокойствие и позволяют им лучше медитировать. Он предлагает пробный план на 1 неделю и годовую подписку за 70 долларов США или 400 долларов США на всю жизнь. Это:

Предлагая индивидуальные тренировки и планы медитации для отдельных пользователей.

Успокаивающая музыка и звуковые эффекты.

Простой и удобный.

Как создать приложение для психического здоровья?

10 ключевых шагов, которые следует учитывать

Создание приложения для психического здоровья обычно осуществляется с помощью специальной техники и планирования. Оно отличается от других приложений тем, что охватывает деликатную тему психического здоровья. Шаги в разработке приложения для психического здоровья включают следующие 10 ключевых шагов:

Проведите исследование рынка

Первым важным шагом в разработке приложения для психического здоровья является исследование. Вы должны знать о рынке. Сколько пользователей у приложения для психического здоровья? С какими недостатками они сталкиваются в текущей настройке приложения? Каковы основные обязательные функции, которые используют другие приложения на рынке, чтобы вы могли предоставить пользователям лучшее качество и дополнительные функции?

Выберите свою аудиторию

Второй шаг – установить желаемую целевую аудиторию. Например, для кого вы готовы разработать приложение , например для определенной возрастной группы? Конкретный пол? Люди с конкретными целями? Пациенты с конкретным заболеванием или приложение для таргетинга на общую аудиторию.

Выберите свои платформы

Третий и самый важный шаг — выбор платформ в зависимости от нескольких факторов. Большинство приложений разрабатывается для платформ iOS и Android . Но на начальном этапе это также отличный подход для охвата вашей аудитории и выбора одной платформы для разработки приложений.

Перечислите желаемые функции

Составьте список самых основных функций, необходимых для приложения для психического здоровья. Вы должны добавить то, что предлагают другие популярные приложения, в качестве нового приложения. В качестве нового приложения вы должны добавить некоторые дополнительные функции к базовым функциям, чтобы увеличить свой маркетинг и популярность.

Создать прототип

Следующим шагом для разработки приложения является создание прототипа или MVP для каждой функции, которую вы перечислили выше, чтобы вы могли получить представление о дизайне и внести поправки до того, как он перейдет в фактическую разработку, чтобы продукт работал в полной мере и мог будь уверен. Это сэкономит ваши средства, чтобы убедиться, что все готово, прежде чем переходить непосредственно к разработке приложения.

Код или без кода

Теперь пришло время решить, хотите ли вы создать свое приложение для психического здоровья с кодированием с участием команды разработчиков и программистов или с помощью платформы без кода, такой как AppMaster.

Кодирование

Разработка приложений с помощью языков программирования, также называемая кодированием, является традиционным методом разработки любого онлайн-ресурса, будь то веб-сайт или приложение. На это уходит много времени, денег и сил. Часто команды разработчиков участвуют в разработке одного приложения. Создание приложения для психического здоровья с помощью кодирования должно содержать все необходимые функции, а разработка приложения должна основываться на правилах кибербезопасности в соответствии с HIPAA.

Технология без кода

Отсутствие кода — это новый вариант, когда дело доходит до разработки приложений. Если вы выберете этот вариант для развития своего психического здоровья, вам не понадобится команда разработчиков, работающих над одним проектом. Кроме того, это будет рентабельно, эффективно по времени, потребует меньше рабочей силы и не будет технически сложным. Даже если у вас есть немного знаний, вы сами можете легко создать желаемое приложение для психического здоровья. AppMaster — это платформа без написания кода, которая предлагает серверную часть для работы с визуальным программированием . При этом вы можете создать свое приложение для психического здоровья с помощью метода перетаскивания с меньшими затратами времени и средств.

Тест перед запуском

После завершения разработки приложения для психического здоровья следующей частью процесса разработки является тестирование приложения для психического здоровья перед его окончательным запуском, чтобы избежать каких-либо будущих проблем. Для эффективного тестирования вашего приложения вам необходимо следовать этим методам тестирования и исправить, если возникнут какие-либо проблемы:

Модульное тестирование

Тестирование производительности

Функциональное тестирование

Нагрузочное тестирование

Продвигайте свое приложение

Всякий раз, когда новое приложение выпускается на рынок, существует два типа маркетинговых этапов: один выполняется до окончательного запуска , а другой — после полного запуска приложения. Когда приложение является новым для узнаваемости вашего бренда, вы должны продвигать свое приложение и повышать осведомленность о том, что это такое и для чего оно будет полезно.

Запустить приложение

Теперь ваши приложения для психического здоровья готовы к запуску, и вы можете запускать их на соответствующей платформе или на iOS и Android, если вы создали гибридно-совместимое приложение.

Продолжайте обновлять

Как только приложение появится на рынке, отслеживайте его продвижение, реакцию пользователя и производительность, которую оно дает. В соответствии с этим вы можете продолжать обновлять приложение и оставаться в нем.

Что я должен добавить в свое приложение для психического здоровья?

Приложения для психического здоровья или приложения для отслеживания настроения должны содержать некоторые основные функции. Некоторые функции можно настраивать, другие являются обязательными на таких платформах, как приложения для психического здоровья, в том числе:

Панель инструментов (отдельно для пользователя и медицинского работника)

Страница регистрации (создание профилей пользователей)

Постановка целей

Отслеживание прогресса

Интернет-сообщества

Геймификация

Совместное использование файлов

Уведомления и напоминания

Интернет-статьи о психическом здоровье

Чат (сообщения)

Звонок (аудио и видео)

Мониторинг

Экстренная психологическая помощь

Безопасность

Многоцелевая платформа

Сколько времени уходит на создание среднего приложения для отслеживания психического здоровья?

Среднее время создания традиционных приложений для кодирования или приложения для психического здоровья составляет от 2 до 5 месяцев с базовыми функциями. Однако для более продвинутых функций и приложений большего масштаба время разработки приложения может составлять более 6 месяцев. Принимая во внимание, что если вы используете платформы без кода, такие как AppMaster, может потребоваться всего несколько недель, чтобы разработать полнофункциональное приложение для психического здоровья или терапевтическое приложение.

Сколько стоит создать приложение для психического здоровья?

Средняя стоимость приложения для создания приложения для психического здоровья будет варьироваться в зависимости от области применения приложения, для какой платформы оно предназначено, сколько функций вы добавляете, а также от того, собираетесь ли вы использовать кодирование или платформы без кодирования для разработки приложения. приложение. Средняя стоимость приложения для телетерапии для психического здоровья будет составлять как минимум около 60 000–80 000 долларов США с базовыми функциями приложения для психического здоровья. Эта сумма денег предназначена для традиционного метода разработки приложений посредством кодирования. С платформой без кода, такой как AppMaster, ваше приложение стоит намного меньше, и вы всегда можете получить его обратно путем монетизации. Вы можете ознакомиться с гибкими тарифными планами .

Нужно ли мне предоставлять сертификаты для размещения моего решения для психического здоровья в магазинах приложений?

Нет, на данный момент не требуется указывать какие-либо сертификаты в вашем приложении-решении для психического здоровья, но это должно соответствовать рекомендациям по кибербезопасности для HIPAA.

Регулируются ли приложения для психического здоровья?

Персональные данные собираются для адекватного функционирования приложений телетерапии или психического здоровья. Он содержит конфиденциальную и личную информацию о здоровье пациента или отдельного лица. Таким образом, чтобы регулировать приложения для психического здоровья, необходимо соблюдать все требования к защите данных согласно руководящим органам, чтобы обеспечить безопасность приложения и пользователя и предотвратить кражу.

К сожалению, большинство приложений для психического здоровья и других приложений для здоровья не имеют отдельных законодательных органов, контролирующих этот отдельный вопрос. Тем не менее, владелец и создатель приложения должны разработать приложение для психического здоровья в соответствии с органами и законами о защите данных, но это может отличаться в каждой стране.

Законодательным руководящим органом по упомянутому выше вопросу в Соединенных Штатах Америки является Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Он разделяет федеральный закон о том, как защищаются личные данные о здоровье человека.

Люди и учреждения в области медицины или приложение для психического здоровья или приложение для терапии. Ниже приведены основные критерии, по которым владелец приложения для психического здоровья должен регулировать приложение и при необходимости вносить исправления:

Услуги, связанные со здоровьем, требующие ввода данных.

Хранение личных данных о здоровье.

Обмен личными данными о здоровье.

Чтобы избежать мошенничества, вводящих в заблуждение деталей или нарушений информации, разработчики приложений для психического здоровья должны оценивать несколько аспектов. Последующие действия должны постоянно соблюдаться, иначе владелец приложения для психического здоровья или телетерапии может столкнуться с серьезными юридическими последствиями. Приложения для психического здоровья или приложения для телетерапии должны соответствовать следующим требованиям:

Подтвердите, что приложения не являются медицинскими приборами.

Неверный расчет данных.

Ограничение разрешений и разрешений.

Помните об аутентификации.

Обеспечьте измерение того, что сторонние поставщики услуг экранируют данные.

Обеспечьте безопасность по дизайну.

Измените способ общения и терапии, которые вы предоставляете пользователям в своих приложениях для здоровья, и протоколы безопасности, которым вы следуете.

Какие инструменты следует рассмотреть для создания приложения для психического здоровья на основе ИИ — искусственного интеллекта?

ИИ или искусственный интеллект могут быть полезными для разработки вашего терапевтического приложения или приложения для психического здоровья. Это связано с тем, что развитие психического здоровья и отслеживание настроения могут полностью полагаться на понимание искусственного интеллекта в качестве замены реального медицинского работника или пациента лицом к лицу. Искусственный интеллект. ИИ — отличный инструмент, который следует учитывать, когда вы хотите разработать приложение для психического здоровья или когда речь идет о разработке приложений для здоровья. Лучшая причина для использования ИИ заключается в том, что со временем приложения на основе искусственного интеллекта могут лучше адаптироваться к потребностям пользователя.

Инструменты искусственного интеллекта, такие как AppMaster, позволяют пользователям разрабатывать приложения любого типа с разумным подходом, низкой стоимостью и исходным кодом. Конструктор приложений AppMaster, который быстро и качественно создает приложения.

Стратегии монетизации - заработок на приложениях для психического здоровья

Хорошая вещь в разработке приложений заключается в том, что она может получить монетизацию, благодаря которой вы можете заработать немного денег на своих приложениях . Монетизация — это способ зарабатывания денег с помощью приложений или веб-сайтов, и для монетизации можно использовать следующие методы:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первый и лучший метод монетизации — запуск рекламы в приложении.

Первый и лучший метод монетизации — запуск рекламы в приложении. Покупки в приложении

Второй популярный метод монетизации — покупки внутри приложения и сохранение некоторых функций премиум-класса.

Второй популярный метод монетизации — покупки внутри приложения и сохранение некоторых функций премиум-класса. Платное приложение

Третий метод монетизации — сделать ваше приложение платным, а не бесплатным.

Нижняя линия

Приложение для психического здоровья, приложение для психического здоровья или терапевтическое приложение — это тип мобильного приложения, которое в настоящее время остро необходимо всем из-за повышенного стресса и беспокойства среди людей. Это приложение загружается на их мобильный телефон; люди помогут им лучше и продуктивнее контролировать свои эмоции. Эти приложения помогают увеличить время досягаемости для нуждающихся. Приложение для психического здоровья также является отличным ресурсом для пациентов, у которых диагностированы некоторые психические заболевания, такие как депрессия, тревога и т. д.

Не только это, если вы являетесь медицинским работником и особенно если вы психолог или психиатр, эти приложения для психического здоровья также станут для вас отличным ресурсом, поскольку приложение позволит вам отслеживать записи пациентов и оказывать помощь тех, кто в ней нуждается, вовремя, чтобы избежать крупных кризисов.

При таком подходе эти приложения для психического здоровья снизят общую нагрузку стресса и беспокойства и позволят людям получать более качественную психиатрическую помощь в любое время и в любом месте.

Независимо от пользователя, если вы хотите создать приложение для психического здоровья или терапевтическое приложение, это также станет для вас инструментом заработка за счет монетизации; в то же время, это поможет людям в полной мере. AppMaster позволяет вам разрабатывать любое приложение, которое вы называете. Он будет использовать простой метод перетаскивания через визуальное кодирование и мощный бэкенд . Зарегистрируйтесь сегодня и начните это удивительное путешествие по разработке приложений с помощью AppMaster. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашей команде экспертов, чтобы круглосуточно сопровождать вас.