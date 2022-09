¿Está buscando una aplicación de salud o el desarrollo de una aplicación de salud mental utilizando el método sin código ? En caso afirmativo, esta guía podría ayudarlo a crear su aplicación como una aplicación de salud mental con características personalizadas de su elección. Encontrar aplicaciones de salud mental perfectas o el desarrollo de aplicaciones desde cero puede ser intimidante, principalmente en un mundo impulsado por plataformas tecnológicas que tienen que ofrecer numerosas oportunidades.

En esta era de vida ajetreada, las plataformas tecnológicas han ocupado el lugar de muchas tareas diarias por comodidad y facilidad. Cuanto más y más ocupada está la vida de una persona, menos tiempo tiene para cuidar su salud física y mental. Todo individuo se encuentra en un período de superación, y la búsqueda de lo mejor está deteriorando su salud mental de una forma u otra. En este escenario, el papel de las aplicaciones de salud mental surge cuando las plataformas tecnológicas relacionadas con las aplicaciones de salud han desbloqueado un límite único en el apoyo a la salud mental y la visualización de información. Las aplicaciones móviles permiten que las personas, los médicos y los investigadores accedan a métodos inexplorados para acceder a la ayuda, monitorear la mejora, rastrear el estado de ánimo y mejorar la interpretación de la salud mental mediante el desarrollo de aplicaciones de salud.

Las aplicaciones de salud mental, cuando se vinculan con un individuo, tienen la capacidad de recopilar información relevante. Tiene un sensor incorporado que detecta el estado de ánimo y los cambios en el comportamiento habitual y brinda apoyo al dar señales cuando se necesita ayuda para conectarse con el proveedor de atención médica correspondiente. También tienen la capacidad de mejorar el sueño y la memoria y controlar los pensamientos negativos.

La mayoría de las aplicaciones de salud mental le permiten acceder y conectarse con un terapeuta de salud mental a través de esas aplicaciones, incluso si no desea revelar su identidad, y lo ayudan en compromisos positivos a través de artículos en línea, recordatorios diarios, etc. En resumen, una aplicación de salud mental es una gran herramienta para abordar y manejar problemas de salud mental.

¿Por qué es necesaria una aplicación de salud mental?

Una aplicación de salud mental es imprescindible para cualquier individuo en cualquier campo o en cualquier parte del mundo porque el estrés global y los problemas de salud mental han aumentado en la era de la tecnología. Una buena aplicación de salud mental debe estar disponible en todos los teléfonos móviles para mantener la salud mental en el buen camino.

Las aplicaciones de salud mental brindan apoyo a las personas en tiempos de crisis mental, o si alguien es un paciente diagnosticado con alguna enfermedad mental, ambas categorías pueden beneficiarse de una aplicación de salud mental. Estas aplicaciones brindan acceso útil a consejos enriquecidos y ayuda para sus síntomas y esfuerzos. Las aplicaciones de salud mental serían una excelente opción para los usuarios que tienen poco tiempo y ayuda o que requieren activos adicionales para sus problemas de salud mental.

No solo para pacientes con enfermedades mentales, estas aplicaciones de salud mental también son una excelente fuente y plataforma para los proveedores de atención médica. Pueden conectarse fácilmente en la aplicación con su paciente y mantener sus conocimientos actualizados para brindar una mejor atención a sus pacientes. Además, un médico puede ofrecer a su paciente una buena nutrición y rutina de ejercicios; el seguimiento del progreso de los pacientes y el seguimiento de los síntomas, el estado de ánimo y la medicación también se puede realizar a través de una buena aplicación de salud mental. Además, estos proveedores de atención médica pueden conectarse con los pacientes a través de sesiones en línea cuando sea necesario. Todo esto se basa en un objetivo: brindar una mejor atención al paciente y disminuir la carga general de salud mental en la tierra.

Beneficios de una aplicación de salud mental

La aplicación de salud mental o la aplicación de terapia es excelente para el usuario y el proveedor de atención médica. Hay muchas aplicaciones de salud mental disponibles en el mercado, pero todas comparten algunos beneficios comunes que son los siguientes:

Fácil disponibilidad

Los trabajadores de la salud y los pacientes tendrán disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana y acceso entre ellos fácilmente siempre que sea necesario a través de una aplicación de salud mental.

Oscuridad

A través de una aplicación de salud mental, los usuarios pueden buscar opciones de tratamiento restaurativo de salud mental sin preocuparse por nadie más a su alrededor.

Prólogo a la atención

Una aplicación de salud mental es una buena iniciativa para quienes no han recibido atención o la evitan. La causa puede ser cualquiera, incluida la dificultad para conseguir citas o enfrentarse a las personas.

Económico

Muchas de las principales aplicaciones de salud mental con funciones básicas gratuitas o compras dentro de la aplicación costarán a los pacientes menos que un método tradicional de atención de la salud mental.

Enfoque remoto y atención extensiva

Una aplicación de salud mental puede ayudar a los expertos en salud mental a brindar acceso a la atención a personas en áreas remotas o a un gran número de personas con necesidades impulsivas, por ejemplo, en un desastre natural, etc.

Más atractivo

Una aplicación móvil de salud mental es un método de tratamiento más atractivo que uno convencional que podría animar a los pacientes a seguir el tratamiento.

Atención las 24 horas

Una aplicación de salud mental puede brindar atención diaria durante todo el día, en cualquier momento y en cualquier lugar, y apoyo para el cuidado mental.

Método consistente

Una aplicación de salud mental y las plataformas de aplicaciones tienen la capacidad de brindar atención con coherencia e igualdad a cada individuo.

Apoyo individual

Una aplicación de salud mental está diseñada para que todas las personas y pacientes obtengan una sesión personalizada que no solo brinde apoyo sino que también mejore y apoye nuevas habilidades dentro de las personas.

Recopilación de datos fácticos

Lo único de las aplicaciones de salud mental, en contraste con la terapia convencional, es la recopilación de datos fácticos a los que se puede acceder con un clic, incluidos el movimiento, el estado de ánimo, la ubicación y otra información relevante del paciente.

Las 3 mejores aplicaciones de salud mental

Si alguien intentara hacer la lista definitiva de las mejores aplicaciones de salud mental, sería mucho más difícil porque la competencia en el mercado es bastante alta. Aún así, los 3 primeros en la lista a continuación tienen la mejor retención y experiencia del usuario, que incluyen:

Mood Fit: excelente para la salud mental en general

Este es el mejor y el mejor de la lista. La característica principal de la aplicación y elegirla como la mejor es que es de uso gratuito y brinda atención general de salud mental a través de la aplicación a quienes la necesitan. Ayuda a rastrear los estados de ánimo y da sugerencias a los usuarios sobre lo que pueden hacer a continuación para superarlos. Sin embargo, no ofrece consultas con terapeutas registrados y tiene compras dentro de la aplicación. Está:

Modificable según los objetivos del usuario.

Capacidad para seguir el progreso día a día.

Entendimientos ilustrados con entrenamientos recomendados.

Recordatorios diarios.

Mejor ayuda: excelente para la terapia de salud mental

Better help es una aplicación de salud mental que es ideal para terapias mentales en línea realizadas por terapeutas registrados en forma de conversaciones de video o audio que cuestan entre 240 USD y 600 USD por mes. Sin embargo, esta aplicación no ofrece ajustes de medicamentos ni consultas gratuitas. Está:

Disponible tanto en iOS como en Android.

Permitir la comunicación a través de mensajes de audio, video o texto.

Permitir mensajes ilimitados.

Calma - Gran herramienta de meditación

El tercero en la lista es Calm, que ofrece programas y actividades ajustables que ayudan a los usuarios a superar la ansiedad, mantener la calma y permitirles meditar mejor. Ofrece un plan de prueba por 1 semana y una suscripción anual de 70 USD o 400 USD de por vida. Está:

Ofreciendo entrenamientos personalizados y planes de meditación para usuarios individuales.

Música relajante y efectos de sonido.

Simple y fácil de usar.

¿Cómo creo una aplicación de salud mental?

10 pasos clave a considerar

La creación de una aplicación de salud mental generalmente se realiza mediante una técnica y planificación especiales. Es diferente de otras aplicaciones porque cubre el tema delicado de la salud mental. Los pasos en el desarrollo de una aplicación de salud mental incluyen los siguientes 10 pasos clave:

hacer estudios de mercado

El primer paso crucial en el desarrollo de una aplicación de salud mental es la investigación. Debes conocer el mercado. ¿Cuántos usuarios hay para una aplicación de salud mental? ¿Cuáles son las fallas que enfrentan en la configuración actual de la aplicación? ¿Cuáles son las funciones básicas imprescindibles que usan las otras aplicaciones en el mercado para que pueda brindarles a los usuarios una mejor calidad y funciones adicionales?

Elige tu audiencia

El segundo paso es establecer el público objetivo deseado. Por ejemplo, ¿quién está dispuesto a desarrollar la aplicación , como un grupo de edad específico? Género específico? ¿Personas con metas específicas? Pacientes con una enfermedad específica o una aplicación dirigida al público en general.

Elige tus plataformas

El tercer paso y el más importante es elegir las plataformas, dependiendo de varios factores. La mayor parte del desarrollo de la aplicación se realiza para las plataformas iOS y Android . Pero inicialmente, también es un gran enfoque para llegar a su audiencia y elegir una plataforma al principio para el desarrollo de la aplicación.

Enumere sus características deseadas

Haz una lista de las características más básicas necesarias para la aplicación de salud mental. Debe agregar lo que ofrecen las otras aplicaciones populares como una nueva aplicación. Como una nueva aplicación, debe proporcionar algunas funciones adicionales con las funciones básicas para aumentar su comercialización y popularidad.

Crear un prototipo

El siguiente paso para el desarrollo de aplicaciones es crear un prototipo o MVP para cada función que haya enumerado anteriormente para que pueda tener una idea del diseño y hacer las modificaciones antes de que entre en el desarrollo real para que el producto funcione al máximo y pueda estar seguro. Le ahorrará costos para asegurarse de que todo esté en línea antes de saltar directamente al desarrollo de la aplicación.

Código o sin código

Ahora es el momento de decidir si desea crear su aplicación de salud mental con codificación con un equipo de desarrolladores y programadores involucrados o a través de una plataforma sin código como AppMaster.

Codificación

El desarrollo de aplicaciones a través de lenguajes de programación, también llamado codificación, es un método tradicional de desarrollar cualquier activo en línea, ya sea un sitio web o una aplicación. Hacerlo requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo. A menudo, los equipos de desarrolladores están involucrados en el desarrollo de una aplicación. La creación de una aplicación de salud mental a través de la codificación debe contener todas las funciones según las necesidades, y el desarrollo de la aplicación debe basarse en las reglas de ciberseguridad según HIPAA.

Tecnología sin código

Sin código es una opción emergente cuando se trata de desarrollo de aplicaciones. Si elige esta opción para el desarrollo de su salud mental, no necesitará un equipo de desarrolladores trabajando en un solo proyecto. Además, será rentable, efectivo en el tiempo, requerirá menos mano de obra y no será técnico. Incluso si tiene un poco de conocimiento, usted mismo puede crear la aplicación de salud mental deseada con facilidad. AppMaster es una plataforma sin codificación que ofrece un backend para trabajar con programación visual . Con eso, puede crear su aplicación de salud mental con el método de arrastrar y soltar con menos tiempo y costo.

Prueba antes del lanzamiento

Una vez que se completa el desarrollo de la aplicación de salud mental, la siguiente parte del proceso de desarrollo es probar la aplicación de salud mental antes de su lanzamiento final para evitar problemas futuros. Para una prueba efectiva de su aplicación, debe seguir estos métodos de prueba y corregir si ocurre algún problema:

Examen de la unidad

Pruebas de rendimiento

Pruebas funcionales

Pruebas de estrés

Comercializa tu aplicación

Cada vez que se lanza una nueva aplicación en el mercado, hay dos tipos de etapas de marketing, una se realiza antes del lanzamiento final y la otra se realiza después de que la aplicación se haya lanzado por completo. Cuando la aplicación es nueva para el conocimiento de su marca, debe comercializar su aplicación y crear conciencia sobre lo que es y para qué será beneficiosa.

Inicie la aplicación

Ahora sus aplicaciones de salud mental están listas para ser lanzadas y puede lanzarlas en la plataforma correspondiente o tanto en iOS como en Android si ha creado una aplicación híbrida compatible.

Sigue actualizando

Una vez que la aplicación esté en el mercado, realice un seguimiento del progreso de su aplicación, la reacción del usuario y el rendimiento que ha estado brindando. De acuerdo con eso, puedes seguir actualizando la aplicación y quedarte.

¿Qué debo poner en mi aplicación de salud mental?

Las aplicaciones de salud mental o las aplicaciones de seguimiento del estado de ánimo deben contener algunas características básicas para su uso. Algunas características son personalizables, otras son imprescindibles en plataformas como aplicaciones de salud mental, que incluyen:

Tablero (separado para el usuario y el trabajador de la salud)

Página de registro (creación de perfiles de usuario)

Establecimiento de metas

Seguimiento del progreso

Comunidades en línea

Gamificación

Compartir archivos

Notificaciones y recordatorios

Artículos en línea sobre salud mental

Chatbox (mensajes)

Llamada (audio y video)

Vigilancia

Apoyo de salud mental de emergencia

Seguridad

plataforma polivalente

¿Cuánto tiempo lleva construir una aplicación de seguimiento de salud mental promedio?

El tiempo promedio para crear aplicaciones de codificación tradicionales o una aplicación de salud mental será de alrededor de 2 a 5 meses con funciones básicas. Sin embargo, para funciones y aplicaciones más avanzadas que están a mayor escala, más de 6 meses puede ser el tiempo de desarrollo de la aplicación. Mientras que si opta por las plataformas sin código como AppMaster, puede llevar solo semanas desarrollar una aplicación de salud mental o una aplicación de terapia completamente funcional.

¿Cuánto cuesta construir una aplicación de salud mental?

El costo promedio de una aplicación para crear una aplicación de salud mental variará según el alcance de la aplicación, para qué plataforma es, cuántas funciones está agregando y si va hacia plataformas de codificación o sin codificación para el desarrollo de la aplicación El costo promedio de una aplicación de salud mental de teleterapia será de alrededor de 60k - 80k USD como mínimo con las funciones básicas de la aplicación de salud mental. Esta cantidad de dinero es para el método tradicional de desarrollo de aplicaciones a través de la codificación. Con una plataforma sin código como AppMaster, su aplicación cuesta mucho menos que esto, y siempre puede recuperarla monetizándola. Puede consultar los planes de precios flexibles .

¿Necesito proporcionar certificados para incluir mi solución de salud mental en las tiendas de aplicaciones?

No, por ahora, no es necesario incluir ningún certificado en su aplicación de solución de salud mental, pero debe cumplir con las pautas de seguridad cibernética de HIPAA.

¿Están reguladas las aplicaciones de salud mental?

Los datos personales se recopilan para el adecuado funcionamiento de las aplicaciones de teleterapia o salud mental. Contiene información sensible y personal relacionada con la salud del paciente o individuo. Por lo tanto, para regular las aplicaciones de salud mental, es necesario cumplir con todos los requisitos de protección de datos, según los órganos rectores, para mantener la aplicación y el usuario seguros y libres de robos.

Desafortunadamente, la mayoría de las aplicaciones de salud mental y otras aplicaciones de salud no tienen órganos de control legislativos distintos para este tema específico. Sin embargo, el propietario y creador de una aplicación debe desarrollar una aplicación de salud mental según las leyes y los organismos de protección de datos, pero puede diferir en cada país.

El organismo rector legislativo para el asunto mencionado anteriormente en los Estados Unidos de América es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Comparte una ley federal sobre cómo se protegen los datos personales de salud del individuo.

Personas e instituciones en el campo de la medicina o una aplicación de salud mental o una aplicación de terapia. Los siguientes son los criterios principales según los cuales el propietario de una aplicación de salud mental debe regular la aplicación y hacer las modificaciones necesarias:

Servicios relacionados con la salud que requieren el ingreso de datos.

Almacenamiento de datos personales de salud.

Compartir datos personales de salud.

Para evitar estafas, detalles engañosos o violaciones de información, los desarrolladores que operan una aplicación de salud mental deben evaluar varios aspectos. Las prácticas subsiguientes deben observarse constantemente, o de lo contrario, el propietario de la aplicación de bienestar mental o de la aplicación de teleterapia puede enfrentar resultados legales profundos. Las aplicaciones de bienestar mental o aplicaciones de teleterapia deben seguir:

Confirme que las aplicaciones no son aparatos médicos.

Calcular mal los datos.

Restringir permisos y autorizaciones.

Tenga en cuenta la autenticación.

Proporcionar la medición de que los proveedores de servicios de terceros están protegiendo los datos.

Ejecute la seguridad por diseño.

Innove la forma de comunicación y terapia que brinda a los usuarios en sus aplicaciones de salud y los protocolos de seguridad que sigue.

¿Qué herramientas debo considerar para crear una aplicación de salud mental basada en IA (inteligencia artificial)?

La IA o la inteligencia artificial pueden ser fructíferas para su aplicación de terapia o desarrollo de aplicaciones de salud mental. Esto se debe a que el desarrollo de la salud mental y el seguimiento del estado de ánimo pueden depender completamente de la comprensión de la inteligencia artificial como sustituto de un trabajador de la salud real o un paciente cara a cara. Inteligencia artificial: la IA es una gran herramienta a tener en cuenta cuando esté dispuesto a desarrollar su aplicación de salud mental o cuando esté involucrado el desarrollo de aplicaciones de salud. La mejor razón para usar IA es que, con el tiempo, las aplicaciones basadas en inteligencia artificial pueden adaptarse mejor a las necesidades del usuario.

Las herramientas de inteligencia artificial como AppMaster permiten a los usuarios desarrollar todo tipo de aplicaciones que deseen con un enfoque inteligente, bajo costo y código fuente. Creador de aplicaciones AppMaster que tenderá a crear aplicaciones en muy poco tiempo con excelencia.

Estrategias de monetización: gane dinero con aplicaciones de salud mental

Una cosa buena sobre el desarrollo de aplicaciones es que puede obtener monetización a través de la cual puede ganar algo de dinero con sus aplicaciones . La monetización es un tipo de ganar dinero con aplicaciones o sitios web, y los siguientes métodos pueden hacer la monetización:

ANUNCIOS

El primer y mejor método de monetización es publicar anuncios dentro de la aplicación.

El primer y mejor método de monetización es publicar anuncios dentro de la aplicación. Compras en la aplicación

El segundo método popular de monetización es a través de compras dentro de la aplicación y manteniendo algunas características premium.

El segundo método popular de monetización es a través de compras dentro de la aplicación y manteniendo algunas características premium. aplicación paga

El tercer método de monetización es mantener su aplicación paga en lugar de gratuita.

La línea de fondo

Una aplicación de salud mental, una aplicación de bienestar mental o una aplicación de terapia es un tipo de aplicación móvil que tiene una gran necesidad para todos hoy en día debido al aumento del estrés y la ansiedad entre las personas. Esta aplicación se descarga en su teléfono celular; las personas les ayudarán a controlar mejor sus emociones y de manera productiva. Estas aplicaciones ayudan a aumentar el tiempo de contacto para las personas necesitadas. Los pacientes a los que se les diagnostica alguna enfermedad mental como depresión, ansiedad, etc., la aplicación de salud mental también es un gran recurso para ellos.

No solo esto, si usted es un profesional de la salud y especialmente si es psicólogo o psiquiatra, estas aplicaciones de salud mental también serán un gran recurso para usted, ya que la aplicación le permitirá realizar un seguimiento de los registros de los pacientes y brindar ayuda a los necesitados a tiempo para evitar grandes crisis.

Con este enfoque, estas aplicaciones de salud mental reducirán la carga general de estrés y ansiedad y permitirán que las personas obtengan una mejor atención de salud mental en cualquier momento y en cualquier lugar.

Independientemente del usuario, si desea crear una aplicación de salud mental o una aplicación de terapia, esta también será una herramienta para ganar dinero a través de la monetización; al mismo tiempo, ayudará a las personas al máximo. AppMaster le permite el desarrollo de cualquier tipo de aplicación que nombre. Utilizará un método simple de arrastrar y soltar a través de la codificación visual y un poderoso backend . Regístrese hoy y comience este increíble viaje de desarrollo de aplicaciones a través de AppMaster. Si tiene alguna consulta, no dude en pedirle a nuestro equipo de expertos que lo guíe durante todo el día.