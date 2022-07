Saat ini, aplikasi game sedang naik daun karena penggunaan smartphone yang masif. Aplikasi ini sedang menuju AppStore dan GooglePlay dan membantu penerbit dan pengembang menghasilkan lebih banyak pendapatan melalui aplikasi game. Di era digital yang berkembang pesat, membuat aplikasi game Anda sendiri untuk menghasilkan uang melalui iklan merupakan ide yang menarik. Anda mungkin khawatir jika Anda dapat membuat aplikasi game tanpa coding.

Jawabannya iya! Beberapa tahun yang lalu, pengembangan aplikasi game membutuhkan pengetahuan pengkodean yang luas untuk membuat aplikasi game. Namun hari ini, pengembangan aplikasi tanpa kode telah membantu banyak penerbit untuk membuat aplikasi game mereka sendiri tanpa pengkodean aplikasi. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara membuat aplikasi game, terutama jika Anda tidak memiliki keterampilan coding. Artikel ini akan mengungkap mengapa pembuat aplikasi tanpa kode sangat penting untuk pengembangan aplikasi seluler, platform terbaik untuk pengembangan aplikasi tanpa kode, dan proses pembuatan aplikasi game. Mari kita gali lebih dalam detailnya:

Mengapa memilih pengembangan aplikasi tanpa kode?

Ada saat ketika membuat aplikasi game dengan pengkodean membutuhkan usaha dan waktu yang lama. Pengembangan aplikasi seluler merupakan tantangan bagi pemula, dan menambahkan fitur aplikasi dengan pengkodean lebih sulit. Saat ini, ada perubahan besar dalam industri pengembangan aplikasi. Tidak ada platform pembuatan aplikasi kode yang membantu pemula membuat aplikasi game tanpa keterampilan pengkodean. Jadi, membuat aplikasi game tanpa pembuat aplikasi kode dapat memberi Anda solusi pengembangan yang lebih murah dan lebih cepat.

Apakah Anda memerlukan keterampilan pengkodean untuk membuat aplikasi game?

Pengkodean aplikasi game adalah tugas yang berat untuk membuat aplikasi game dengan fitur yang kompleks. Anda tidak selalu memerlukan pengkodean untuk pengembangan aplikasi game. Alasannya adalah popularitas pembuat aplikasi tanpa kode seperti AppMaster, dan Anda dapat membuat aplikasi game tanpa pengetahuan pengkodean. Anda dapat mencoba platform tanpa kode ini jika Anda ingin membuat aplikasi game sederhana tanpa fitur lagi. Di sisi lain, jika Anda ingin mengejar pengembangan aplikasi seluler sebagai karier, Anda memerlukan keterampilan pengkodean yang kuat.

Beberapa keterampilan pengkodean dasar akan membantu Anda memahami latar belakang pengembangan aplikasi game. Selain itu, akan lebih masuk akal saat membuat aplikasi game tanpa pembuat aplikasi tanpa kode dan memberikan kontrol lebih besar atas pengembangan aplikasi. Jadi, tidak ada alat kode yang merupakan pilihan terbaik jika Anda ingin membuat game dasar. Membuat game yang kompleks membutuhkan hasrat yang luas, keterampilan pengkodean, dan kesabaran.

Mengapa tidak ada pengembangan game kode yang lebih mudah daripada pengembangan tradisional?

Ada saat ketika pengembangan game membutuhkan waktu dan usaha yang ekstensif dari tim pengembangan. Dengan cara ini, pengembangan game dengan pengkodean adalah proses yang sulit karena memerlukan – perencanaan, perancangan, pengkodean, dan pemeliharaan. Membuat game dengan coding dapat dilakukan jika Anda adalah penggemar game dan senang menghabiskan waktu untuk membuat coding aplikasi game. Anda mungkin dapat membuat satu game, tetapi itu membutuhkan keterampilan pengkodean yang ekstensif untuk mengubah imajinasi Anda menjadi kenyataan. Jadi, akan sangat membantu jika Anda memiliki hasrat untuk membuat aplikasi game dengan coding.

Di sisi lain, tidak ada alat kode yang mendapatkan popularitas luar biasa karena alat ini membantu orang membuat aplikasi game tanpa menulis satu baris kode pun. Itulah sebabnya pengembangan aplikasi tanpa kode memberikan solusi pengembangan yang lebih cepat dan lebih murah bagi pemula.

Membangun Aplikasi Game: Tahapan yang perlu diketahui

Bagaimana cara membuat aplikasi game tanpa coding?

Tidak ada pembuat aplikasi kode yang membantu penerbit membuat aplikasi game mereka tanpa menulis satu baris kode pun. Alat pembuat aplikasi tanpa kode ini lebih fokus pada desain dan kreativitas aplikasi game daripada pengkodean. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara membuat aplikasi game tanpa pengembangan aplikasi kode. Mari masuk ke langkah-langkah mudah untuk membuat aplikasi game tanpa coding:

Langkah 1. Siapkan ide Anda untuk aplikasi game

Meluangkan waktu untuk merencanakan ide untuk aplikasi game Anda akan membantu Anda membuat aplikasi yang akan menarik perhatian lebih banyak pengguna. Saat ini, Play Store dan Apple Store memiliki jutaan aplikasi game yang aktif. Kami menyarankan Anda menggulir ke kategori aplikasi paling trendi untuk meraih lebih banyak audiens dan memenangkan pasar yang besar. Setelah Anda mendapatkan ide tentang pengembangan aplikasi Anda, lakukan riset pasar untuk menemukan celah yang dicari pemain. Anda dapat membandingkan dua aplikasi game paling populer, Hill Climb Racing dan Asphalt 9. Kedua aplikasi memiliki kategori yang sama, tetapi Hill Climb Racing menawarkan tampilan orang ketiga, dan pemain aplikasi game ini perlu konsentrasi untuk menyeimbangkan mobil yang mendapatkan mereka. perhatian, membuat para pemain ketagihan.

Di sisi lain, Asphalt 9 adalah aplikasi game paling menakjubkan untuk smartphone, tetapi tidak menawarkan grafis yang menarik seperti Hill Climb. Oleh karena itu, Hill Climb adalah aplikasi game dengan lebih dari 500 juta unduhan, sedangkan Asphalt 9 hanya memiliki 10 juta. Jadi, terbukti bahwa game paling sukses seperti Temple run Angry Bird populer karena ide aplikasinya. Pengembangan aplikasi seluler ini telah memberikan pengalaman baru kepada para pemain dengan antarmuka yang intuitif. Jadi, saat merencanakan ide aplikasi Anda, Anda perlu berpikir di luar kebiasaan untuk membuat aplikasi game yang dapat memenangkan audiens target Anda.

Langkah 2: Pilih alat pengembangan aplikasi tanpa kode

Setelah Anda menyelesaikan ide untuk aplikasi game Anda, saatnya untuk memilih pembuat aplikasi tanpa kode untuk pengembangan aplikasi tanpa pengkodean. Anda mungkin bertanya-tanya tentang pembuat aplikasi tanpa kode terbaik untuk pengembangan aplikasi seluler. Beberapa platform tanpa kode memungkinkan pemula membuat aplikasi game meskipun mereka tidak memiliki keterampilan pengkodean. Kami mencantumkan platform tanpa kode paling populer untuk pengembangan aplikasi tanpa pengkodean. Mari lihat:

Pembuat Game Gamify

Gamify telah menempuh perjalanan panjang untuk menyediakan alat tanpa kode untuk pengembangan game tanpa pengkodean. Membuat aplikasi game dengan Game Makers Gamify tidak memerlukan pengembang game di tim Anda untuk pengembangan aplikasi game. Saat ini, pemilik situs web ingin mengurangi rasio pentalan, jadi membuat game adiktif untuk halaman mereka membantu mereka memenangkan lebih banyak lalu lintas. Dalam hal ini, Pembuat Game Gamify membantu situs web seperti WIX & Shopify untuk mendapatkan lebih banyak lalu lintas melalui aplikasi game.

Platform game tanpa kode ini membantu pemilik situs memilih template untuk game, menyesuaikan desain & merek mereka, lalu meluncurkan aplikasi game. Anda dapat memainkan game yang dibuat oleh pembuat game tanpa kode ini di perangkat apa pun seperti ponsel cerdas dan desktop. Mari kita lihat alat tanpa kode dari Gamify:

Alat

Gizmo adalah pembuat game lain dari Gamify yang membantu pengguna memilih template game dari perpustakaan. Platform pengembangan game tanpa kode ini menyediakan template paling populer untuk aplikasi game. Aplikasi game membantu pemilik situs web untuk meningkatkan KPI seperti rasio konversi, analisis persaingan, dan distribusi hadiah tanpa menulis satu baris kode pun.

Studio Pembuat Game 2

Game Maker Studio 2 adalah platform game tanpa kode yang membantu orang dalam pengembangan game meskipun mereka tidak memiliki keterampilan pengkodean. Platform pengembangan aplikasi tanpa kode ini memiliki Slogan "Membuat Game adalah untuk Semua Orang", yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk membuat aplikasi game yang membuat ketagihan. Platform pengembangan aplikasi drag-and-drop ini telah membuat pengembangan aplikasi seluler lebih mudah dan lebih cepat. Hal yang menarik tentang platform Game Maker 2 Studio memiliki bahasa skrip bawaan yang membantu pengguna untuk memahami pengkodean dasar, dan mereka dapat mengeditnya untuk perubahan selanjutnya. Selain itu, pembuat aplikasi tanpa kode ini menawarkan tutorial video untuk membuat aplikasi game tanpa pengkodean.

Alat tanpa kode ini mendukung setiap platform untuk membuat game, seperti OS Android, iOS, desktop, dan konsol game. Platform pengembangan aplikasi tanpa kode ini menawarkan tiga versi aplikasi game seperti Creator, Developer, dan Console. Pembuat aplikasi tanpa kode ini memiliki harga berbeda untuk berbagai versi aplikasi game. Namun, Anda dapat mencoba uji coba gratis selama 30 hari untuk membuat aplikasi game.

Persatuan

Unity adalah platform terkemuka di dunia untuk pengembangan game. Pembuat aplikasi tanpa kode ini membantu pengguna membuat aplikasi game tanpa pengkodean. Platform pembuatan aplikasi tanpa kode ini mencapai puncaknya karena memiliki lebih dari 5,5 juta pendaftaran pada tahun 2016. Selain itu, CEO Unity mengklaim bahwa orang mengunduh 2 miliar templat aplikasi game setiap bulan untuk pengembangan game. Jadi, terbukti bahwa platform pengembangan aplikasi seluler tanpa kode ini populer untuk membuat game yang menarik di seluruh dunia.

Unity membuat aplikasi game yang kompatibel dengan semua platform dan juga membantu pengguna dalam membuat aplikasi game tanpa coding. Platform pengembangan aplikasi ini juga mendukung kode dalam C#, JavaScript, dan Boo. Selain itu, Anda dapat membuat aplikasi game 2D dan 3D untuk Android dan iOS. Contoh terbaik dari game yang dibuat dengan Unity adalah Rochard dan Deus Ex: The Fall. Platform pengembangan game ini gratis hingga pengguna mulai menghasilkan lebih dari $100K setahun. Setelah pengguna melebihi batas ini, platform pengembangan aplikasi ini memiliki rencana berlangganan untuk melanjutkan layanannya. Pengguna harus membayar $1.500 untuk lisensi Unity Pro untuk melanjutkan platform pengembangan game tanpa kode ini.

PermainanSalad

GameSalad adalah platform pengembangan aplikasi tanpa kode yang membantu pemula membuat aplikasi game. Anda dapat menggunakan platform ini bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman pengkodean. Platform pengembangan aplikasi seluler ini memungkinkan pengguna untuk membuat game 2D yang mendukung Android, iOS, dan desktop. Selain itu, platform pengembangan aplikasi tanpa kode ini membantu pengguna mempublikasikan aplikasi game ini di Amazon KindleFire dan Tizen. Selain itu, alat pengembangan aplikasi seluler ini menawarkan "GaleSalad Arcade," sebuah platform bagi pengguna tempat mereka dapat mengunggah game, mengalaminya, dan belajar dari lingkungan game tanpa coding. Alat pengembangan game ini menggunakan logika "Jika dan Kemudian" bawaan yang membantu pengguna membuat aplikasi game tanpa pengkodean.

GameSalad menawarkan uji coba gratis, tetapi Anda harus berlangganan paket berlangganan untuk versi Basic atau Pro. Alat pengembangan tanpa kode ini terjangkau, dan Anda mendapatkan hak atas game yang Anda buat di alat tanpa kode ini.

Langkah 3: Pilih game 2D atau 3D

Setelah Anda memilih alat pengembangan aplikasi tanpa kode, langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah game yang ingin Anda buat adalah 2D atau 3D. Menentukan game 2D atau 3D akan membantu Anda membuat aplikasi game dengan tampilan dan nuansa yang lebih menarik. Saat ini, 3D lebih maju daripada 2D, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan semua kategori game.

Membuat game 3D membutuhkan lebih banyak sumber daya dan sistem yang kuat. Namun dalam beberapa kasus, game 3D mungkin tidak semenarik game 2D. Flappy Bird adalah contoh terbaik dari game 2D. Banyak studio game telah membuat versi 3D mereka, tetapi Flappy Bird versi 2D lebih populer. Dalam skenario lain, aplikasi game mungkin memerlukan penambahan objek 3D dalam pengembangan aplikasi 2D. Fruit Ninja adalah contoh populer menggunakan objek 3D dalam lingkungan 2D.

Langkah 4: Pilih Platform

Setelah Anda memutuskan lingkungan 2D atau 3D untuk aplikasi game, saatnya memilih platform game. Anda dapat membuat aplikasi game untuk satu platform seperti Android atau menggunakan lintas platform seperti Android, iOS, desktop, dan versi web. Aplikasi game yang dibuat untuk satu platform dikenal sebagai aplikasi asli. Berlawanan dengan aplikasi asli, game lintas platform kompatibel dengan semua sistem operasi, situs web, dan browser.

Langkah 5: Pilih template untuk aplikasi game

Setelah memilih platform untuk aplikasi game, saatnya memilih template game dari platform pengembangan aplikasi tanpa kode. Platform pengembangan aplikasi tanpa kode memungkinkan pengguna membuat aplikasi game 2D dan 3D tanpa keterampilan pengkodean. Ada saat ketika pengkodean aplikasi membutuhkan pengetahuan yang luas tentang bahasa pemrograman.

Langkah 6: Kustomisasi

Setelah Anda memilih template untuk aplikasi game, saatnya untuk membuat game Anda lebih dipersonalisasi dengan menambahkan konten yang disesuaikan dalam rangkaian kreatif Anda. Anda dapat menambahkan logo game yang disesuaikan, kombinasi warna, dan gambar untuk membuat aplikasi game yang lebih personal. Jika Anda tidak pandai coding, beberapa platform pengembangan aplikasi tanpa kode dapat membantu Anda membuat aplikasi game tanpa coding.

Langkah 7: Publikasikan aplikasi game

Semua platform pengembangan aplikasi tanpa kode memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan aplikasi game mereka di Android, iOS, dan desktop. Selain itu, alat tanpa kode ini membuatnya sangat mudah untuk menambahkan tautan game ke situs media sosial.

Langkah 8: Pantau Kampanye

Setelah meluncurkan aplikasi game, Anda siap untuk mempromosikannya di situs media sosial. Anda dapat mempromosikan game Anda dengan menyematkan tautan atau mengklik tombol media sosial. Dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan visibilitas aplikasi Anda di semua platform media sosial. Setelah kampanye Anda dimulai, tidak ada alat kode yang memungkinkan Anda melacak semua metrik kinerja melalui dasbor. Dengan bantuan analitik ini, Anda dapat mengukur kemajuan dan kesehatan kampanye aplikasi Anda.

Manfaat menggunakan platform tanpa kode untuk pengembangan game

Beberapa tahun yang lalu, pengembangan game adalah masalah kerja keras dan pengetahuan yang luas untuk mengkodekan aplikasi game. Pembuat aplikasi tanpa kode telah membantu pemula membuat aplikasi game meskipun mereka tidak tahu bahasa pemrograman. Membuat aplikasi game tanpa alat kode telah merevolusi industri game ( pelajari lebih lanjut ). Jutaan aplikasi yang tersedia di Google Play Store dan Apple Store telah menarik perhatian banyak orang. Berikut adalah manfaat menggunakan platform tanpa kode untuk pengembangan aplikasi. Mari lihat:

1. Pengembangan mudah

Platform pengembangan aplikasi tanpa kode membantu pemula untuk membuat aplikasi game tanpa pengkodean. Selain itu, alat tanpa kode ini mudah dipelajari dan menyediakan antarmuka intuitif untuk membuat aplikasi game melalui seret dan lepas. Jadi, pengembangan aplikasi tanpa kode adalah pilihan terbaik jika Anda menginginkan solusi pengembangan tanpa kode.

2. Dukungan Lintas Platform

Game yang dibuat melalui alat tanpa kode kompatibel dengan hampir semua platform seperti Android, iOS, dan desktop. Membuat aplikasi game dengan platform tanpa kode ini tidak memerlukan waktu lama untuk dimuat di semua perangkat.

3. Penawaran Kustomisasi

Membuat game dengan platform pengembangan aplikasi tanpa kode ini menawarkan penyesuaian untuk membuat aplikasi yang lebih dipersonalisasi. Setelah memilih template game yang sudah jadi, Anda dapat menambahkan ikon game dan skema warna untuk membangun identitas merek Anda.

4. Lacak Performanya

Alat tanpa kode ini tidak hanya terbatas pada pengembangan game, tetapi juga melacak kampanye untuk memantau matriks kinerja game. Pengembangan aplikasi seluler melalui alat ini membantu melacak perolehan prospek, menawarkan analisis persaingan, dan keterlibatan yang lebih baik.

5. Suite Pengembangan Lengkap

Alat pengembangan aplikasi tanpa kode menawarkan layanan pembuatan, penyesuaian, dan analisis kinerja end-to-end. Anda dapat mengelola semua aktivitas bahkan setelah pengembangan game.

Kesimpulan

Membuat aplikasi game dengan pembuat aplikasi tanpa kode sama dengan mengembangkan aplikasi seluler lainnya. Setelah melalui artikel ini, kami harap Anda fasih dalam tahapan membuat aplikasi game. Dalam hal pengembangan aplikasi seluler, Anda perlu mendapatkan ide, merencanakan prosesnya, dan mengembangkan serta meluncurkannya. Hal yang sama terjadi saat membuat aplikasi game. Jika Anda ingin membuat game yang kompleks, coding adalah pilihan terbaik, atau Anda perlu kesabaran untuk menyewa pengembang game. Di sisi lain, jika Anda ingin membuat game dasar, kami sarankan Anda mencoba alat tanpa kode. Alat-alat ini membantu pemula dalam membuat aplikasi game tanpa keterampilan pengkodean.

Selain itu, alat pengembangan aplikasi tanpa kode ini mendukung lintas platform, dan para pemain dapat mengakses game dari perangkat apa pun. Selain itu, opsi berbagi sosial meningkatkan kesadaran permainan dan membantu meningkatkan tingkat konversi. Karena penggunaan smartphone yang masif, era berikutnya adalah era game.

Jadi, kami sarankan Anda mencoba AppMaster jika Anda membutuhkan backend untuk pengembangan game Anda. Pembuat aplikasi tanpa kode ini membantu membuat backend tanpa pengkodean. Selain itu, AppMaster dapat membuat aplikasi seluler dan web. Alat tanpa kode ini lebih dari sekadar tanpa kode; keindahan platform ini adalah ia menciptakan kode sumber. Ini berarti bahwa pengguna dapat mengambil kode sumber mereka. Selanjutnya, platform ini dapat menulis dokumentasi teknis secara otomatis. Di atas segalanya, alat tanpa kode ini adalah alternatif yang lebih baik untuk tim pengembangan klasik. Mereka menyediakan solusi pengembangan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah yang menciptakan 22.000 baris kode per detik.

AppMaster adalah pembuat aplikasi tanpa kode terbaik yang membantu pengguna membuat aplikasi untuk audiens target mereka. AppMaster adalah rekomendasi kami yang dapat Anda gunakan untuk pengembangan aplikasi yang sukses tanpa coding. Platform tanpa kode ini memungkinkan pengguna dalam pengembangan aplikasi melalui opsi seret dan seret. Properti yang menonjol dari alat tanpa kode ini adalah:

Backend Nyata yang Dihasilkan AI

AppMaster menawarkan pengembangan aplikasi seluler tanpa keterlibatan manusia. Dengan menggunakan alat tanpa kode ini, Anda dapat membuat aplikasi dengan praktik pengkodean terbaik.

Berikan Kode Sumber

Keindahan dari pembuat aplikasi tanpa kode ini adalah ia menawarkan kode sumber. Jadi, Anda dapat mengakses kode sumber untuk aplikasi game meskipun Anda tidak menggunakan platform tanpa kode ini lagi.

Hanya Alat Pengeditan Visual

AppMaster memungkinkan tidak ada kode, tidak ada kerumitan, dan tidak ada pengembangan risiko. Jadi, membuat aplikasi game dengan AppMaster membantu para penggemar dalam pengembangan aplikasi tanpa coding.

Bukankah mengasyikkan?