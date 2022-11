Ngày nay, các ứng dụng trò chơi đang ở mức cao do việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều. Các ứng dụng này đang tiến tới AppStore và GooglePlay, đồng thời giúp các nhà xuất bản và nhà phát triển tạo thêm doanh thu thông qua các ứng dụng trò chơi. Trong thời đại kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, việc tạo ứng dụng trò chơi của riêng bạn để kiếm tiền thông qua quảng cáo là một ý tưởng hấp dẫn. Bạn có thể lo lắng nếu bạn có thể tạo một ứng dụng trò chơi mà không cần viết mã.

Câu trả lời là có! Một vài năm trở lại đây, việc phát triển ứng dụng trò chơi đòi hỏi kiến thức mã hóa sâu rộng để tạo ra một ứng dụng trò chơi. Nhưng ngày nay, sự phát triển ứng dụng không cần mã đã giúp nhiều nhà xuất bản tạo ra các ứng dụng trò chơi của riêng họ mà không cần mã hóa ứng dụng. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để tạo một ứng dụng trò chơi, đặc biệt nếu bạn không có kỹ năng viết mã. Bài viết này sẽ tiết lộ lý do tại sao các nhà xây dựng ứng dụng không mã lại đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, các nền tảng tốt nhất để phát triển ứng dụng không mã và quá trình tạo ứng dụng trò chơi. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết:

Tại sao chọn phát triển ứng dụng không mã?

Đã có lúc việc tạo ứng dụng trò chơi bằng mã hóa đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian. Việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động là một thách thức đối với người mới bắt đầu và việc thêm các tính năng ứng dụng bằng mã hóa càng khó hơn. Ngày nay, có một sự thay đổi lớn trong ngành phát triển ứng dụng. Không có nền tảng xây dựng ứng dụng mã nào giúp người mới bắt đầu tạo ứng dụng trò chơi mà không cần kỹ năng viết mã. Vì vậy, việc tạo ứng dụng trò chơi không có trình tạo ứng dụng mã có thể cung cấp cho bạn giải pháp phát triển rẻ hơn và nhanh hơn.

Bạn có yêu cầu kỹ năng viết mã để tạo một ứng dụng trò chơi không?

Mã hóa ứng dụng trò chơi là một nhiệm vụ khó khăn để tạo ra một ứng dụng trò chơi với các tính năng phức tạp. Không phải lúc nào bạn cũng yêu cầu viết mã để phát triển ứng dụng trò chơi. Lý do là sự phổ biến của các nhà xây dựng ứng dụng không cần mã như AppMaster và bạn có thể tạo ứng dụng trò chơi mà không cần kiến thức về mã. Bạn có thể thử các nền tảng không mã này nếu muốn tạo một ứng dụng trò chơi đơn giản không có nhiều tính năng. Mặt khác, nếu bạn muốn theo đuổi phát triển ứng dụng di động như một nghề nghiệp, bạn sẽ cần có kỹ năng viết mã mạnh.

Một số kỹ năng viết mã cơ bản sẽ giúp bạn hiểu phần phụ trợ của việc phát triển ứng dụng trò chơi. Hơn nữa, sẽ có ý nghĩa hơn khi tạo ứng dụng trò chơi mà không có trình tạo ứng dụng không có mã và cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc phát triển ứng dụng. Vì vậy, không có công cụ mã nào là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn tạo một trò chơi cơ bản. Tạo ra các trò chơi phức tạp đòi hỏi niềm đam mê sâu rộng, kỹ năng viết mã và sự kiên nhẫn.

Tại sao không phát triển trò chơi mã dễ dàng hơn phát triển truyền thống?

Đã có lúc việc phát triển trò chơi đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực của đội ngũ phát triển. Theo cách này, phát triển trò chơi với mã hóa là một quá trình khó khăn vì nó yêu cầu - lập kế hoạch, thiết kế, viết mã và bảo trì. Bạn có thể tạo trò chơi bằng cách viết mã khi bạn là một người đam mê trò chơi và thích dành thời gian viết mã ứng dụng trò chơi. Bạn có thể tạo một trò chơi duy nhất, nhưng nó đòi hỏi kỹ năng viết mã mở rộng để biến trí tưởng tượng của bạn thành hiện thực. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu bạn có niềm đam mê tạo ra các ứng dụng trò chơi bằng mã hóa.

Mặt khác, không có công cụ mã nào trở nên phổ biến rộng rãi vì những công cụ này giúp mọi người tạo ứng dụng trò chơi mà không cần viết một dòng mã nào. Đó là lý do tại sao phát triển ứng dụng không mã cung cấp cho người mới bắt đầu các giải pháp phát triển nhanh hơn và rẻ hơn.

Xây dựng ứng dụng trò chơi: Các giai đoạn cần biết

Làm thế nào để tạo một ứng dụng trò chơi mà không cần viết mã?

Không có trình tạo ứng dụng mã nào giúp nhà xuất bản tạo ứng dụng trò chơi của họ mà không cần viết một dòng mã nào. Các công cụ xây dựng ứng dụng không cần mã này tập trung nhiều hơn vào thiết kế và tính sáng tạo của các ứng dụng trò chơi hơn là mã hóa. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để tạo một ứng dụng trò chơi mà không cần phát triển ứng dụng mã. Hãy cùng tìm hiểu các bước đơn giản để tạo một ứng dụng trò chơi mà không cần viết mã:

Bước 1. Chuẩn bị ý tưởng của bạn cho một ứng dụng trò chơi

Dành thời gian để lên kế hoạch ý tưởng cho ứng dụng trò chơi của bạn sẽ giúp bạn tạo ra một ứng dụng thu hút được sự chú ý của nhiều người dùng hơn. Ngày nay, Play Store và Apple Store có hàng triệu ứng dụng trò chơi đang hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn nên cuộn đến danh mục ứng dụng xu hướng nhất để thu hút nhiều khán giả hơn và giành được thị trường rộng lớn. Khi bạn đã có ý tưởng về việc phát triển ứng dụng của mình, hãy tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm ra lỗ hổng mà người chơi đang tìm kiếm. Bạn có thể so sánh hai ứng dụng trò chơi phổ biến nhất, Hill Climb Racing và Asphalt 9. Cả hai ứng dụng đều có cùng danh mục, nhưng Hill Climb Racing cung cấp góc nhìn thứ ba và người chơi ứng dụng trò chơi này cần tập trung để cân bằng chiếc xe của họ. gây chú ý, khiến người chơi nghiện.

Mặt khác, Asphalt 9 là ứng dụng trò chơi tuyệt vời nhất dành cho điện thoại thông minh, nhưng nó không cung cấp đồ họa hấp dẫn như Hill Climb. Do đó, Hill Climb là ứng dụng trò chơi có hơn 500 triệu lượt tải xuống, trong khi Asphalt 9 chỉ có 10 triệu. Vì vậy, hiển nhiên là những trò chơi thành công nhất như Angry Bird trong Temple run đều được ưa chuộng do ý tưởng ứng dụng của chúng. Sự phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động này đã mang đến trải nghiệm mới cho người chơi với giao diện trực quan. Vì vậy, khi lập kế hoạch cho ý tưởng ứng dụng của mình, bạn cần suy nghĩ thấu đáo để tạo ra một ứng dụng trò chơi có thể thu hút được đối tượng mục tiêu của bạn.

Bước 2: Chọn một công cụ phát triển ứng dụng không có mã

Khi bạn đã hoàn thành ý tưởng cho ứng dụng trò chơi của mình, đã đến lúc chọn một trình tạo ứng dụng không cần mã để phát triển ứng dụng mà không cần mã hóa. Bạn có thể thắc mắc về những trình tạo ứng dụng không mã tốt nhất để phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động . Nhiều nền tảng không mã cho phép người mới bắt đầu tạo ứng dụng trò chơi ngay cả khi họ không có kỹ năng viết mã. Chúng tôi đang liệt kê các nền tảng không mã phổ biến nhất để phát triển ứng dụng mà không cần mã hóa. Hãy cùng xem:

Nhà sản xuất trò chơi của Gamify

Gamify đã đi một chặng đường dài để cung cấp các công cụ không cần mã để phát triển trò chơi mà không cần mã hóa. Tạo ứng dụng trò chơi với Game Makers của Gamify không yêu cầu nhà phát triển trò chơi trong nhóm của bạn để phát triển ứng dụng trò chơi. Ngày nay, chủ sở hữu trang web muốn giảm tỷ lệ thoát, vì vậy việc tạo các trò chơi gây nghiện cho các trang của họ sẽ giúp họ giành được nhiều lưu lượng truy cập hơn. Về vấn đề này, Game Makers của Gamify giúp các trang web như WIX & Shopify nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn thông qua các ứng dụng trò chơi.

Nền tảng trò chơi không mã này giúp chủ sở hữu trang web chọn mẫu cho trò chơi, tùy chỉnh thiết kế và thương hiệu của họ, sau đó khởi chạy ứng dụng trò chơi. Bạn có thể chơi các trò chơi được tạo bởi trình tạo trò chơi không mã này trên bất kỳ thiết bị nào như điện thoại thông minh và máy tính để bàn. Chúng ta hãy xem xét công cụ không mã của Gamify:

Gizmo

Gizmo là một nhà sản xuất trò chơi khác của Gamify giúp người dùng chọn một mẫu trò chơi từ thư viện. Nền tảng phát triển trò chơi không mã này cung cấp các mẫu phổ biến nhất cho các ứng dụng trò chơi. Các ứng dụng trò chơi giúp chủ sở hữu trang web tăng KPI như tỷ lệ chuyển đổi, phân tích cạnh tranh và phân phối phần thưởng mà không cần viết một dòng mã nào.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 là một nền tảng trò chơi không có mã giúp mọi người phát triển trò chơi ngay cả khi họ không có kỹ năng viết mã. Nền tảng phát triển ứng dụng không mã này có Khẩu hiệu "Làm trò chơi là dành cho tất cả mọi người", cho phép mọi người có hoàn cảnh khác nhau tạo ra các ứng dụng trò chơi gây nghiện. Nền tảng phát triển ứng dụng kéo và thả này đã giúp việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động dễ dàng hơn và nhanh hơn. Điều hấp dẫn về nền tảng Game Maker 2 Studio là có ngôn ngữ kịch bản tích hợp sẵn giúp người dùng hiểu được mã cơ bản và họ có thể chỉnh sửa nó cho những thay đổi sau này. Hơn nữa, trình tạo ứng dụng không cần mã này cung cấp video hướng dẫn để tạo ứng dụng trò chơi mà không cần mã hóa.

Công cụ không mã này hỗ trợ mọi nền tảng để tạo trò chơi, chẳng hạn như hệ điều hành Android, iOS, máy tính để bàn và bảng điều khiển trò chơi. Nền tảng phát triển ứng dụng không mã này cung cấp ba phiên bản ứng dụng trò chơi như Người tạo, Nhà phát triển và Bảng điều khiển. Trình tạo ứng dụng không có mã này có các mức giá khác nhau cho các phiên bản ứng dụng trò chơi khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể dùng thử bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày để tạo ứng dụng trò chơi.

Đoàn kết

Unity là nền tảng phát triển trò chơi hàng đầu thế giới. Trình tạo ứng dụng không cần mã này giúp người dùng tạo ứng dụng trò chơi mà không cần mã hóa. Nền tảng xây dựng ứng dụng không mã này đang ở mức cao khi có hơn 5,5 triệu lượt đăng ký vào năm 2016. Hơn nữa, Giám đốc điều hành của Unity tuyên bố rằng mọi người tải xuống 2 tỷ mẫu ứng dụng trò chơi mỗi tháng để phát triển trò chơi. Vì vậy, rõ ràng là nền tảng phát triển ứng dụng di động không mã này rất phổ biến để tạo ra các trò chơi hấp dẫn trên toàn thế giới.

Unity tạo ra các ứng dụng trò chơi tương thích với tất cả các nền tảng và cũng giúp người dùng tạo ứng dụng trò chơi mà không cần mã hóa. Nền tảng phát triển ứng dụng này cũng hỗ trợ mã bằng C #, JavaScript và Boo. Hơn nữa, bạn có thể tạo cả ứng dụng trò chơi 2D và 3D cho Android và IOS. Ví dụ tốt nhất về các trò chơi được tạo bằng Unity là Rochard và Deus Ex: The Fall. Nền tảng phát triển trò chơi này miễn phí cho đến khi người dùng bắt đầu kiếm được hơn 100 nghìn đô la một năm. Khi người dùng vượt quá giới hạn này, nền tảng phát triển ứng dụng này có gói đăng ký để tiếp tục các dịch vụ của mình. Người dùng cần phải trả 1.500 đô la cho giấy phép Unity Pro để tiếp tục với nền tảng phát triển trò chơi không mã này.

GameSalad

GameSalad là nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã giúp người mới bắt đầu tạo ứng dụng trò chơi. Bạn có thể sử dụng nền tảng này ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm viết mã. Nền tảng phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động này cho phép người dùng tạo các trò chơi 2D hỗ trợ Android, iOS và máy tính để bàn. Hơn nữa, nền tảng phát triển ứng dụng không mã này giúp người dùng xuất bản các ứng dụng trò chơi này trên Amazon KindleFire và Tizen. Hơn nữa, công cụ phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động này cung cấp "GaleSalad Arcade", một nền tảng cho người dùng nơi họ có thể tải lên trò chơi, trải nghiệm chúng và học hỏi từ môi trường trò chơi mà không cần viết mã. Công cụ phát triển trò chơi này sử dụng logic "Nếu và sau đó" được tích hợp sẵn giúp người dùng tạo ứng dụng trò chơi mà không cần mã hóa.

GameSalad cung cấp bản dùng thử miễn phí, nhưng bạn cần đăng ký gói đăng ký cho phiên bản Basic hoặc Pro. Công cụ phát triển không mã này có giá cả phải chăng và bạn có quyền đối với các trò chơi mà bạn đã tạo trong công cụ không mã này.

Bước 3: Chọn trò chơi 2D hoặc 3D

Khi bạn đã chọn công cụ phát triển ứng dụng không mã, bước tiếp theo là quyết định xem trò chơi bạn muốn tạo là 2D hay 3D. Quyết định trò chơi 2D hoặc 3D sẽ giúp bạn tạo ứng dụng trò chơi với giao diện hấp dẫn hơn. Ngày nay, 3D tiên tiến hơn 2D, nhưng nó có thể không hoạt động với tất cả các thể loại trò chơi.

Tạo một trò chơi 3D đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn và một hệ thống mạnh mẽ. Nhưng trong một số trường hợp, trò chơi 3D có thể không hấp dẫn bằng trò chơi 2D. Flappy Bird là ví dụ điển hình nhất về trò chơi 2D. Nhiều hãng game đã tạo ra phiên bản 3D của họ, nhưng phiên bản 2D của Flappy Bird phổ biến hơn. Trong các tình huống khác, các ứng dụng trò chơi có thể yêu cầu thêm các đối tượng 3D trong quá trình phát triển ứng dụng 2D. Fruit Ninja là một ví dụ phổ biến về việc sử dụng các đối tượng 3D trong môi trường 2D.

Bước 4: Chọn một nền tảng

Khi bạn đã quyết định môi trường 2D hoặc 3D cho ứng dụng trò chơi, đã đến lúc chọn nền tảng trò chơi. Bạn có thể tạo ứng dụng trò chơi cho một nền tảng như Android hoặc sử dụng nhiều nền tảng như Android, iOS, máy tính để bàn và phiên bản web. Ứng dụng trò chơi được tạo cho một nền tảng được gọi là ứng dụng gốc. Trái ngược với một ứng dụng gốc, một trò chơi đa nền tảng tương thích với tất cả các hệ điều hành, trang web và trình duyệt.

Bước 5: Chọn mẫu cho ứng dụng trò chơi

Sau khi chọn nền tảng cho ứng dụng trò chơi, đã đến lúc chọn mẫu trò chơi từ nền tảng phát triển ứng dụng không có mã. Nền tảng phát triển ứng dụng không mã cho phép người dùng tạo ứng dụng trò chơi 2D và 3D mà không cần kỹ năng viết mã. Đã có lúc việc viết mã ứng dụng đòi hỏi kiến thức sâu rộng về các ngôn ngữ lập trình.

Bước 6: Tùy chỉnh

Khi bạn đã chọn một mẫu cho ứng dụng trò chơi, đã đến lúc làm cho trò chơi của bạn được cá nhân hóa hơn bằng cách thêm nội dung tùy chỉnh trong bộ quảng cáo của bạn. Bạn có thể thêm biểu trưng trò chơi tùy chỉnh, kết hợp màu sắc và hình ảnh để tạo ứng dụng trò chơi được cá nhân hóa hơn. Nếu bạn không giỏi viết mã, nhiều nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã có thể giúp bạn tạo ứng dụng trò chơi mà không cần viết mã.

Bước 7: Xuất bản ứng dụng trò chơi

Tất cả nền tảng phát triển ứng dụng không mã cho phép người dùng xuất bản ứng dụng trò chơi của họ trên Android, iOS và máy tính để bàn. Hơn nữa, những công cụ không mã này đã giúp việc thêm liên kết trò chơi vào các trang mạng xã hội trở nên cực kỳ dễ dàng.

Bước 8: Theo dõi chiến dịch

Sau khi khởi chạy ứng dụng trò chơi, bạn đã sẵn sàng quảng bá nó trên các trang mạng xã hội. Bạn có thể quảng cáo trò chơi của mình bằng cách nhúng liên kết hoặc nhấp vào các nút mạng xã hội. Bằng cách này, bạn có thể tăng khả năng hiển thị ứng dụng của mình trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội. Khi chiến dịch của bạn bắt đầu, không có công cụ mã nào cho phép bạn theo dõi tất cả các chỉ số hiệu suất thông qua trang tổng quan. Với sự trợ giúp của những phân tích này, bạn có thể đo lường tiến trình và tình trạng của chiến dịch ứng dụng của mình.

Lợi ích của việc sử dụng nền tảng không mã để phát triển trò chơi

Một vài năm trở lại đây, việc phát triển trò chơi là một vấn đề cần nhiều công sức và kiến thức để viết mã một ứng dụng trò chơi. Các nhà xây dựng ứng dụng không cần mã đã giúp người mới tạo ứng dụng trò chơi ngay cả khi họ không biết ngôn ngữ lập trình. Tạo một ứng dụng trò chơi không có công cụ mã đã cách mạng hóa ngành công nghiệp trò chơi ( tìm hiểu thêm ). Hàng triệu ứng dụng có sẵn trên Google Play Store và Apple Store đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn khán giả. Dưới đây là những lợi ích của việc sử dụng nền tảng không mã để phát triển ứng dụng. Hãy cùng xem:

1. Dễ dàng phát triển

Nền tảng phát triển ứng dụng không cần mã giúp người mới tạo ứng dụng trò chơi mà không cần mã hóa. Hơn nữa, các công cụ không mã này rất dễ học và cung cấp giao diện trực quan để tạo ứng dụng trò chơi thông qua kéo và thả. Vì vậy, phát triển ứng dụng không mã hóa là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn có một giải pháp phát triển không mã hóa.

2. Hỗ trợ nhiều nền tảng

Trò chơi được tạo thông qua các công cụ không mã tương thích với hầu hết các nền tảng như Android, iOS và máy tính để bàn. Tạo ứng dụng trò chơi với các nền tảng không mã này không mất thời gian tải trên tất cả các thiết bị.

3. Cung cấp tùy chỉnh

Tạo trò chơi với các nền tảng phát triển ứng dụng không mã này cung cấp khả năng tùy chỉnh để tạo ứng dụng được cá nhân hóa hơn. Sau khi chọn một mẫu trò chơi được tạo sẵn, bạn có thể thêm các biểu tượng trò chơi và bảng phối màu để xây dựng bản sắc thương hiệu của mình.

4. Theo dõi hiệu suất

Các công cụ không mã này không chỉ giới hạn trong việc phát triển trò chơi mà còn theo dõi chiến dịch để theo dõi ma trận hiệu suất của trò chơi. Việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động thông qua các công cụ này giúp theo dõi quá trình tạo khách hàng tiềm năng, đưa ra phân tích cạnh tranh và tương tác tốt hơn.

5. Một bộ phát triển hoàn chỉnh

Các công cụ phát triển ứng dụng không cần mã cung cấp dịch vụ tạo, tùy chỉnh và phân tích hiệu suất trò chơi từ đầu đến cuối. Bạn có thể quản lý tất cả các hoạt động ngay cả sau khi trò chơi phát triển.

Sự kết luận

Tạo ứng dụng trò chơi với trình tạo ứng dụng không mã cũng giống như phát triển các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác. Sau khi xem qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn đã thành thạo các giai đoạn tạo một ứng dụng trò chơi. Trong trường hợp phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn cần phải lên ý tưởng, lập kế hoạch cho quá trình và phát triển và khởi chạy. Trường hợp tạo ứng dụng trò chơi cũng vậy. Nếu bạn muốn tạo một trò chơi phức tạp, viết mã là lựa chọn tốt nhất, hoặc bạn cần sự kiên nhẫn để thuê một nhà phát triển trò chơi. Mặt khác, nếu bạn muốn tạo các trò chơi cơ bản, chúng tôi khuyên bạn nên thử các công cụ không có mã. Những công cụ này giúp người mới bắt đầu tạo ứng dụng trò chơi mà không cần kỹ năng viết mã.

Hơn nữa, các công cụ phát triển ứng dụng không mã này hỗ trợ nhiều nền tảng và người chơi có thể truy cập trò chơi từ bất kỳ thiết bị nào. Hơn nữa, tùy chọn chia sẻ xã hội làm tăng nhận thức về trò chơi và giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Do sự sử dụng ồ ạt của điện thoại thông minh, kỷ nguyên tiếp theo là kỷ nguyên của trò chơi.

Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên thử AppMaster nếu bạn cần một chương trình phụ trợ để phát triển trò chơi của mình. Trình tạo ứng dụng không có mã này giúp tạo chương trình phụ trợ mà không cần mã hóa. Ngoài ra, AppMaster có thể tạo các ứng dụng di động và web. Công cụ không mã này không chỉ là không mã; vẻ đẹp của nền tảng này là nó tạo ra mã nguồn. Điều này có nghĩa là người dùng có thể lấy mã nguồn của họ. Hơn nữa, nền tảng này có thể viết tài liệu kỹ thuật tự động. Trên hết, công cụ không mã này là một giải pháp thay thế tốt hơn cho nhóm phát triển cổ điển. Họ cung cấp giải pháp phát triển nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn, tạo ra 22.000 dòng mã mỗi giây.

AppMaster là trình tạo ứng dụng không mã tốt nhất giúp người dùng tạo ứng dụng cho đối tượng mục tiêu của họ. AppMaster là khuyến nghị của chúng tôi mà bạn có thể sử dụng để phát triển ứng dụng thành công mà không cần viết mã. Nền tảng không mã này cho phép người dùng phát triển ứng dụng thông qua các tùy chọn kéo và kéo. Các thuộc tính nổi bật của công cụ không mã hóa này là:

Chương trình phụ trợ do AI thực sự tạo

AppMaster cung cấp phát triển ứng dụng di động mà không cần sự tham gia của con người. Sử dụng công cụ không mã này, bạn có thể tạo ứng dụng với các phương pháp mã hóa tốt nhất.

Cung cấp mã nguồn

Vẻ đẹp của trình tạo ứng dụng không mã này là nó cung cấp mã nguồn. Vì vậy, bạn có thể truy cập mã nguồn cho các ứng dụng trò chơi ngay cả khi bạn không sử dụng nền tảng không mã hóa này nữa.

Chỉ các công cụ chỉnh sửa trực quan

AppMaster cho phép không có mã, không phức tạp và không có rủi ro phát triển. Vì vậy, việc tạo ứng dụng trò chơi với AppMaster giúp những người đam mê phát triển ứng dụng mà không cần viết mã.

