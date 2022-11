Tegenwoordig zijn game-apps in opkomst door het massale gebruik van smartphones. Deze apps vinden hun weg naar de AppStore en GooglePlay en helpen uitgevers en ontwikkelaars meer inkomsten te genereren via game-apps. In het snelgroeiende digitale tijdperk is het een aantrekkelijk idee om je eigen game-app te maken om geld te verdienen via advertenties. U vraagt zich misschien af of u een game-app kunt maken zonder codering.

Het antwoord is ja! Een paar jaar geleden vereiste de ontwikkeling van game-apps uitgebreide kennis van codering om een game-app te maken. Maar tegenwoordig heeft no-code app-ontwikkeling veel uitgevers geholpen om hun eigen game-apps te maken zonder codering. Je vraagt je misschien af hoe je een game-app maakt, vooral als je geen coderingsvaardigheden hebt. Dit artikel zal onthullen waarom no-code app-bouwers cruciaal zijn voor mobiele app-ontwikkeling, de beste platforms voor no-code app-ontwikkeling, en het proces van het maken van game-apps. Laten we dieper ingaan op de details:

Waarom kiezen voor no-code app ontwikkeling?

Er was een tijd dat het maken van game-apps met codering veel inspanning en tijd vergde. Mobiele app ontwikkeling was een uitdaging voor beginners, en app functies toevoegen met de codering was moeilijker. Vandaag is er een enorme verschuiving in de app-ontwikkelingsindustrie. No code app-bouwplatforms helpen beginners om game-apps te maken zonder coderingsvaardigheden. Het maken van een game app met no code app builder kan u dus een goedkopere en snellere ontwikkelingsoplossing bieden.

Heb je codeervaardigheden nodig om een game app te maken?

Game app coderen is een intensieve taak om een game app met complexe functies te maken. Het is niet altijd zo dat je codering nodig hebt voor game app ontwikkeling. De reden is de populariteit van no-code app-bouwers zoals AppMaster, en u kunt game-apps maken zonder coderingskennis. Je kunt deze no-code platforms proberen als je een eenvoudige game app wilt maken zonder meer functies. Aan de andere kant, als je mobiele app-ontwikkeling als carrière wilt nastreven, heb je sterke coderingsvaardigheden nodig.

Enkele basiscoderingsvaardigheden zullen je helpen de achterkant van de ontwikkeling van game-apps te begrijpen. Bovendien zal het meer zin hebben om game apps te maken zonder no-code app builders en meer controle geven over de app ontwikkeling. No-code tools zijn dus de beste optie als je een basisgame wilt maken. Het maken van complexe games vereist uitgebreide passie, coderingsvaardigheden en geduld.

Waarom is no code game ontwikkeling makkelijker dan traditionele ontwikkeling?

Er was een tijd dat spelontwikkeling veel tijd en inspanning van het ontwikkelingsteam vergde. Zo is game-ontwikkeling met codering een moeilijk proces omdat het vereist - planning, ontwerp, codering en onderhoud. Games maken met codering is mogelijk als je een game liefhebber bent en graag tijd doorbrengt met het coderen van een game app. Je zou in staat kunnen zijn om een enkel spel te maken, maar het vereist uitgebreide coderingsvaardigheden om je fantasie om te zetten in realiteit. Het zou dus helpen als je een passie hebt voor het maken van game apps met codering.

Aan de andere kant zijn no-code tools immens populair geworden omdat deze tools mensen helpen om een game app te maken zonder een enkele regel code te schrijven. Daarom biedt no-code app ontwikkeling beginners snellere en goedkopere ontwikkelingsoplossingen.

Een game app bouwen: Stappen om te weten

Hoe maak je een game app zonder codering?

No-code app-bouwers helpen uitgevers om hun game-apps te maken zonder ook maar één regel code te schrijven. Deze no-code app-bouwers richten zich meer op het ontwerp en de creativiteit van game-apps dan op de codering. Je vraagt je misschien af hoe je een game-app maakt met no-code app-ontwikkeling. Laten we ons verdiepen in de eenvoudige stappen om een game-app te maken zonder codering:

Stap 1. Bereid je idee voor een game app voor

De tijd nemen om een idee voor je game app te plannen zal je helpen om een app te maken die de aandacht van meer gebruikers zal krijgen. Tegenwoordig hebben Play Store en Apple Store miljoenen actieve game-apps. Wij raden u aan om naar de meest trendy categorie van de apps te gaan om meer publiek te trekken en een grote markt te veroveren. Zodra u een idee hebt gekregen over de ontwikkeling van uw app, voert u marktonderzoek uit om een gat te vinden waar spelers naar op zoek zijn. Je kunt de twee populairste game-apps vergelijken, Hill Climb Racing en Asphalt 9. Beide apps hebben dezelfde categorie, maar Hill Climb Racing biedt een third-person view, en spelers van deze game app hebben concentratie nodig om de auto die hun aandacht krijgt in balans te houden, waardoor de spelers verslaafd raken.

Aan de andere kant is Asphalt 9 de mooiste game-app voor smartphones, maar het biedt geen aantrekkelijke graphics zoals Hill Climb. Daarom is Hill Climb de game-app met meer dan 500 miljoen downloads, terwijl Asphalt 9 slechts 10 miljoen downloads heeft. Het is dus duidelijk dat de meest succesvolle spellen zoals Temple Run Angry Bird populair zijn door hun app-ideeën. Deze mobiele app ontwikkeling heeft een nieuwe ervaring gegeven aan de spelers met een intuïtieve interface. Dus, wanneer u uw app idee plant, moet u out of the box denken om een game app te maken die uw doelgroep kan winnen.

Stap 2: Kies een no-code app ontwikkelingstool

Zodra je een idee voor je game-app hebt uitgewerkt, is het tijd om een no-code app-bouwer te kiezen voor app-ontwikkeling zonder codering. Je vraagt je misschien af wat de beste no-code app builders zijn voor mobiele app ontwikkeling. Meerdere no-code platforms stellen beginners in staat om een game app te maken, zelfs als ze geen coderingsvaardigheden hebben. We zetten de populairste no-code platforms voor app-ontwikkeling zonder codering op een rij. Laten we eens kijken:

Gamify's Game Maker

Gamify heeft een lange weg afgelegd om no-code tools te bieden voor game-ontwikkeling zonder codering. Voor het maken van een game-app met Gamify's Game Makers is geen game-ontwikkelaar in uw team nodig. Tegenwoordig willen website-eigenaren het bouncepercentage verlagen, dus het creëren van verslavende games voor hun pagina's helpt hen meer verkeer te winnen. In dit opzicht helpen Gamify's Game Makers de websites zoals WIX & Shopify om meer verkeer te krijgen via game apps.

Dit no-code games platform helpt de site-eigenaren om een sjabloon voor het spel te selecteren, hun ontwerpen en branding aan te passen, en vervolgens de game app te lanceren. U kunt de spellen gemaakt door deze no-code game builder spelen op elk apparaat zoals smartphones en desktops. Laten we eens kijken naar de no-code tool van Gamify:

Gizmo

Gizmo is een andere gamemaker van Gamify die gebruikers helpt bij het kiezen van een spelsjabloon uit de bibliotheek. Dit no-code game ontwikkelingsplatform biedt de meest populaire sjablonen voor game apps. De game-apps helpen de website-eigenaren om de KPI's zoals conversiepercentage, concurrentieanalyse en beloningenverdeling te verhogen zonder ook maar één regel code te schrijven.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 is een no-code games platform dat mensen helpt bij game ontwikkeling, zelfs als ze geen codering vaardigheden hebben. Dit no-code app ontwikkelingsplatform heeft de slogan "Games maken is voor iedereen", waardoor mensen met verschillende achtergronden verslavende game apps kunnen maken. Dit drag-and-drop app ontwikkelingsplatform heeft mobiele app ontwikkeling gemakkelijker en sneller gemaakt. Het fascinerende van Game Maker 2 Studio platform heeft een ingebouwde scripttaal die de gebruikers helpt om de basis codering te begrijpen, en ze kunnen het bewerken voor latere wijzigingen. Bovendien biedt deze no-code app builder video tutorials om een game app te maken zonder codering.

Deze no-code tool ondersteunt elk platform om games te maken, zoals Android OS, iOS, desktop en spelconsoles. Dit no-code app ontwikkelingsplatform biedt drie versies van game apps zoals de Creator, Developer en Console. Deze no-code app bouwer heeft verschillende prijzen voor verschillende versies van game apps. Maar u kunt de gratis proefversie van 30 dagen proberen om een game-app te maken.

Unity

Unity is 's werelds toonaangevende platform voor spelontwikkeling. Deze no-code app builder helpt de gebruikers om een game app te maken zonder codering. Dit no-code app-bouwplatform is op zijn hoogtepunt want het had meer dan 5,5 miljoen registraties in 2016. Bovendien beweert de CEO van Unity dat mensen elke maand 2 miljard sjablonen van game-apps downloaden voor game-ontwikkeling. Het is dus duidelijk dat dit no-code mobiele app ontwikkelingsplatform populair is voor het creëren van boeiende games wereldwijd.

Unity maakt game apps die compatibel zijn met alle platforms en helpt de gebruikers ook bij het maken van een game app zonder codering. Dit app-ontwikkelingsplatform ondersteunt ook code in C#, JavaScript en Boo. Bovendien kun je zowel 2D als 3D game apps maken voor Android en IOS. De beste voorbeelden van spellen die met Unity zijn gemaakt, zijn Rochard en Deus Ex: The Fall. Dit platform voor spelontwikkeling is gratis totdat een gebruiker meer dan $100K per jaar begint te verdienen. Zodra de gebruiker deze limiet overschrijdt, heeft dit app-ontwikkelingsplatform een abonnementsplan om zijn diensten voort te zetten. Gebruikers moeten $1.500 betalen voor de Unity Pro licentie om door te gaan met dit no-code game development platform.

GameSalad

GameSalad is een no-code app ontwikkelingsplatform dat beginners helpt bij het maken van een game app. U kunt dit platform zelfs gebruiken als u geen coderingservaring hebt. Met dit mobiele app-ontwikkelingsplatform kunnen gebruikers 2D-games maken die Android, iOS en desktop ondersteunen. Bovendien helpt dit no-code app ontwikkelingsplatform gebruikers bij het publiceren van deze game apps op Amazon KindleFire en Tizen. Bovendien biedt deze mobiele app ontwikkelingstool "GaleSalad Arcade," een platform voor gebruikers waar ze spellen kunnen uploaden, ervaren en leren van de spelomgeving zonder codering. Deze game development tool gebruikt ingebouwde "If and Then" logica die gebruikers helpt game apps te maken zonder codering.

GameSalad biedt een gratis proefversie, maar je moet je abonneren op een abonnement voor de Basic of de Pro versie. Deze no-code ontwikkelingstool is betaalbaar, en u krijgt de rechten op de spellen die u in deze no-code tool hebt gemaakt.

Stap 3: Kies een 2D of 3D spel

Zodra u een no-code app-ontwikkelingsprogramma hebt gekozen, is de volgende stap te beslissen of het spel dat u wilt maken 2D of 3D is. Door te kiezen voor 2D- of 3D-games kunt u een game-app maken met een aantrekkelijker uitstraling. Tegenwoordig is 3D geavanceerder dan 2D, maar het werkt misschien niet met alle spelcategorieën.

Het maken van een 3D-spel vereist meer middelen en een robuust systeem. Maar in sommige gevallen zijn 3D-spellen niet zo meeslepend als 2D-spellen. Flappy Bird is het beste voorbeeld van een 2D-spel. Veel gamestudio's hebben hun 3D-versie gemaakt, maar de 2D-versie van Flappy Bird is populairder. In andere scenario's kunnen game-apps vereisen dat 3D-objecten worden toegevoegd in een 2D-appontwikkeling. Fruit Ninja is een populair voorbeeld van het gebruik van 3D-objecten in een 2D-omgeving.

Stap 4: Kies een platform

Als je eenmaal hebt gekozen voor een 2D- of 3D-omgeving voor een game-app, is het tijd om een gameplatform te kiezen. Je kunt een game-app maken voor één platform zoals Android of kiezen voor een cross-platform zoals Android, iOS, desktop en webversie. Een game-app voor één platform staat bekend als een native app. In tegenstelling tot een native app is een cross-platform game compatibel met alle besturingssystemen, websites en browsers.

Stap 5: Selecteer een sjabloon voor de game-app

Na het kiezen van een platform voor een game app, is het tijd om een game template te selecteren van een no-code app ontwikkelingsplatform. Met no-code app-ontwikkelingsplatforms kunnen gebruikers 2D- en 3D-game-apps maken zonder coderingsvaardigheden. Er was een tijd dat voor het coderen van apps uitgebreide kennis van programmeertalen nodig was.

Stap 6: Aanpassing

Zodra u een sjabloon voor de game-app hebt geselecteerd, is het tijd om uw game persoonlijker te maken door aangepaste inhoud toe te voegen binnen uw creatieve suite. U kunt aangepaste gamelogo's, kleurencombinaties en afbeeldingen toevoegen om een meer gepersonaliseerde game-app te maken. Als u niet goed bent in coderen, kunnen meerdere no-code app-ontwikkelingsplatforms u helpen een game-app te maken zonder codering.

Stap 7: Publiceer de game app

Alle no-code app ontwikkelingsplatforms stellen gebruikers in staat om hun game-apps te publiceren op Android, iOS en desktop. Bovendien hebben deze no-code tools het super eenvoudig gemaakt om game links toe te voegen aan sociale media sites.

Stap 8: Campagne monitoren

Na de lancering van de game-app bent u klaar om deze te promoten op sociale mediasites. U kunt uw spel promoten door een link in te sluiten of op de knoppen van de sociale media te klikken. Zo vergroot u de zichtbaarheid van uw app op alle sociale media. Zodra uw campagne begint, kunt u met no-code tools alle prestatiecijfers volgen via dashboards. Met behulp van deze analyses kunt u de voortgang en gezondheid van uw app-campagne meten.

Voordelen van het gebruik van no-code platforms voor game-ontwikkeling

Een paar jaar geleden was game-ontwikkeling een kwestie van uitgebreid hard werken en kennis voor het coderen van een game-app. No-code app bouwers hebben beginners geholpen een game app te maken, zelfs als ze geen kennis hebben van programmeertalen. Het maken van een game app met no-code tools heeft de game-industrie gerevolutioneerd(lees meer). Miljoenen apps die beschikbaar zijn in de Google Play Store en Apple Store hebben de aandacht van een groot publiek getrokken. Hier zijn de voordelen van het gebruik van een no-code platform voor app-ontwikkeling. Laten we eens kijken:

1. Eenvoudige ontwikkeling

No-code app-ontwikkelingsplatforms helpen beginners om een game-app te maken zonder codering. Bovendien zijn deze no-code tools gemakkelijk te leren en bieden ze een intuïtieve interface om game-apps te maken door middel van slepen en neerzetten. Dus, no-coding app ontwikkeling is de beste optie als je een no-code ontwikkelingsoplossing wilt.

2. Ondersteuning voor meerdere platforms

Games gemaakt met de no-code tools zijn compatibel met bijna alle platforms zoals Android, iOS en desktops. Het maken van game apps met deze no-code platforms kost geen tijd om te laden op alle apparaten.

3. Aanpassing aanbieden

Het maken van games met deze no-code app ontwikkelingsplatforms biedt maatwerk om een meer gepersonaliseerde app te maken. Na het selecteren van een vooraf gemaakte game template, kunt u game iconen en kleurenschema's toevoegen om uw merkidentiteit op te bouwen.

4. Volg de prestaties

Deze no-code tools zijn niet alleen beperkt tot game-ontwikkeling, maar ze houden ook de campagne bij om de prestatiematrixen van een game te monitoren. Mobiele app ontwikkeling via deze tools helpt bij het bijhouden van de lead generatie, biedt concurrentie analyse, en een betere betrokkenheid.

5. Een complete ontwikkelingssuite

No-code app ontwikkelingstools bieden end-to-end game creatie, aanpassing en prestatie analyse diensten. U kunt alle activiteiten beheren, zelfs na de ontwikkeling van het spel.

Conclusie

Het maken van een game app met no-code app builders is hetzelfde als het ontwikkelen van andere mobiele apps. Na het doornemen van dit artikel, hopen we dat u goed op de hoogte bent van de stadia van het maken van een game app. In het geval van mobiele app ontwikkeling, moet je een idee krijgen, het proces plannen, en ontwikkelen en lanceren. Hetzelfde geldt voor het maken van een game-app. Als je een complex spel wilt maken, is coderen de beste optie, of je moet het geduld hebben om een spelontwikkelaar in te huren. Aan de andere kant, als je basisgames wilt maken, raden we je aan no-code tools te proberen. Deze tools helpen beginners bij het maken van game-apps zonder coderingsvaardigheden.

Bovendien ondersteunen deze no-code app-ontwikkeltools cross-platforms, en de spelers hebben toegang tot de spellen vanaf elk apparaat. Bovendien verhoogt de optie van sociaal delen de bekendheid van het spel en helpt het de conversie te verhogen. Door het massale gebruik van smartphones is het volgende tijdperk het tijdperk van games.

We raden u dus aan AppMaster te proberen als u een backend nodig hebt voor uw game-ontwikkeling. Deze no-code app builder helpt bij het maken van een backend zonder codering. AppMaster kan ook mobiele en webapplicaties maken. Deze no-code tool is meer dan no-code; het mooie van dit platform is dat het de broncode creëert. Dit betekent dat de gebruiker zijn broncode kan meenemen. Bovendien kan dit platform automatisch technische documentatie schrijven. Bovenal is deze no-code tool een beter alternatief voor een klassiek ontwikkelingsteam. Ze bieden een snellere, betere en goedkopere ontwikkelingsoplossing die 22.000 regels code per seconde creëert.

AppMaster is de beste no-code app builder die gebruikers helpt een app te maken voor hun doelgroep. AppMaster is onze aanbeveling die u kunt gebruiken voor succesvolle app-ontwikkeling zonder codering. Dit no-code platform laat de gebruikers in app ontwikkeling door middel van slepen en slepen opties. De prominente eigenschappen van deze no-coding tool zijn:

Echte AI-gegenereerde backend

AppMaster biedt mobiele app-ontwikkeling zonder menselijke betrokkenheid. Met behulp van deze no-code tool kunt u een app maken met de beste coderingspraktijken.

Broncode verstrekken

Het mooie van deze no-code app bouwer is dat het broncode biedt. U kunt dus toegang krijgen tot de broncode voor de game apps, zelfs als u dit no-code platform niet meer gebruikt.

Alleen visuele bewerkingstools

AppMaster staat geen code, geen gedoe en geen risico-ontwikkeling toe. Dus, het maken van een game-app met AppMaster helpt liefhebbers bij app-ontwikkeling zonder codering.

Is het niet spannend?