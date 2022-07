Hoy en día, las aplicaciones de juegos están en auge debido al uso masivo de los smartphones. Estas aplicaciones se abren paso en la AppStore y GooglePlay y ayudan a los editores y desarrolladores a generar más ingresos a través de las aplicaciones de juegos. En esta era digital de rápido crecimiento, es una idea atractiva crear tu propia aplicación de juegos para ganar dinero a través de los anuncios. Puede que te preocupe si puedes crear una aplicación de juego sin necesidad de codificar.

La respuesta es sí. Hace unos años, el desarrollo de aplicaciones de juegos requería amplios conocimientos de codificación para crear una aplicación de juegos. Pero hoy en día, el desarrollo de aplicaciones sin código ha ayudado a muchos editores a crear sus propias aplicaciones de juegos sin codificación. Puede que te preguntes cómo crear una aplicación de juegos, especialmente si no tienes conocimientos de codificación. Este artículo desvelará por qué los creadores de aplicaciones sin código son cruciales para el desarrollo de aplicaciones móviles, las mejores plataformas para el desarrollo de aplicaciones sin código y el proceso de creación de aplicaciones de juegos. Profundicemos en los detalles:

¿Por qué elegir el desarrollo de aplicaciones sin código?

Hubo un tiempo en el que la creación de aplicaciones de juegos con codificación requería mucho esfuerzo y tiempo. El desarrollo de aplicaciones móviles era un reto para los principiantes, y añadir características a la aplicación con la codificación era más difícil. Hoy en día, hay un cambio masivo en la industria del desarrollo de aplicaciones. Las plataformas de creación de aplicaciones sin código ayudan a los principiantes a crear aplicaciones de juegos sin conocimientos de codificación. Por lo tanto, la creación de una aplicación de juego con un constructor de aplicaciones sin código puede proporcionarle una solución de desarrollo más barata y más rápida.

¿Necesitas conocimientos de codificación para crear una aplicación de juegos?

La codificación de aplicaciones de juegos es una tarea intensa para crear una aplicación de juegos con características complejas. No siempre es necesario codificar para desarrollar una aplicación de juegos. La razón es la popularidad de los creadores de aplicaciones sin código como AppMaster, y puedes crear aplicaciones de juegos sin conocimientos de codificación. Puedes probar estas plataformas sin código si quieres crear una aplicación de juego sencilla sin más características. Por otro lado, si quieres dedicarte al desarrollo de aplicaciones para móviles, necesitarás grandes conocimientos de codificación.

Algunos conocimientos básicos de codificación te ayudarán a entender el backend del desarrollo de aplicaciones de juegos. Además, tendrá más sentido crear aplicaciones de juegos sin constructores de aplicaciones sin código y proporcionará más control sobre el desarrollo de la aplicación. Por lo tanto, las herramientas sin código son la mejor opción si quieres crear un juego básico. Crear juegos complejos requiere mucha pasión, habilidades de codificación y paciencia.

¿Por qué el desarrollo de juegos sin código es más fácil que el desarrollo tradicional?

Hubo un tiempo en el que el desarrollo de juegos requería mucho tiempo y esfuerzo por parte del equipo de desarrollo. De este modo, el desarrollo de juegos con codificación es un proceso difícil, ya que requiere: planificación, diseño, codificación y mantenimiento. Crear juegos con codificación es posible cuando eres un entusiasta de los juegos y te gusta pasar tiempo codificando una aplicación de juegos. Puede que seas capaz de crear un solo juego, pero se requieren amplios conocimientos de codificación para convertir tu imaginación en realidad. Por lo tanto, sería de gran ayuda que tuvieras pasión por crear aplicaciones de juegos con codificación.

Por otro lado, las herramientas sin código han ganado una inmensa popularidad porque estas herramientas ayudan a la gente a crear una aplicación de juego sin escribir una sola línea de código. Por ello, el desarrollo de aplicaciones sin código ofrece a los principiantes soluciones de desarrollo más rápidas y baratas.

Creación de una aplicación de juegos: Etapas que hay que conocer

¿Cómo crear una aplicación de juego sin código?

Los creadores de aplicaciones sin código ayudan a los editores a crear sus aplicaciones de juegos sin escribir una sola línea de código. Estas herramientas de creación de aplicaciones sin código se centran más en el diseño y la creatividad de las aplicaciones de juegos que en la codificación. Puede que te preguntes cómo crear una aplicación de juego sin código. Vamos a entrar en los sencillos pasos para crear una aplicación de juego sin código:

Paso 1. Prepara tu idea para una aplicación de juego

Dedicar tiempo a planificar una idea para tu aplicación de juego te ayudará a crear una aplicación que llame la atención de más usuarios. Hoy en día, Play Store y Apple Store tienen millones de aplicaciones de juegos activas. Te recomendamos que te desplaces a la categoría de apps más de moda para captar más audiencia y ganar un gran mercado. Una vez que te hayas hecho una idea sobre el desarrollo de tu app, realiza un estudio de mercado para encontrar un hueco que los jugadores estén buscando. Puedes comparar las dos aplicaciones de juegos más populares, Hill Climb Racing y Asphalt 9. Ambas aplicaciones tienen la misma categoría, pero Hill Climb Racing ofrece una vista en tercera persona, y los jugadores de esta aplicación de juego necesitan concentración para equilibrar el coche que les llama la atención, haciendo que los jugadores se vuelvan adictos.

Por otro lado, Asphalt 9 es la aplicación de juego más impresionante para smartphones, pero no ofrece unos gráficos tan atractivos como Hill Climb. Por lo tanto, Hill Climb es la aplicación de juego con más de 500 millones de descargas, mientras que Asphalt 9 sólo tiene 10 millones. Por lo tanto, es evidente que los juegos más exitosos como Temple run Angry Bird son populares debido a sus ideas de aplicación. Este desarrollo de aplicaciones móviles ha dado una nueva experiencia a los jugadores con una interfaz intuitiva. Por lo tanto, a la hora de planificar tu idea de aplicación, tienes que pensar de forma innovadora para crear una aplicación de juego que pueda conquistar a tu público objetivo.

Paso 2: Elegir una herramienta de desarrollo de aplicaciones sin código

Una vez que hayas finalizado una idea para tu aplicación de juego, es el momento de elegir un constructor de aplicaciones sin código para el desarrollo de aplicaciones sin codificación. Puede que te preguntes cuáles son los mejores creadores de aplicaciones sin código para el desarrollo de aplicaciones móviles. Muchas plataformas sin código permiten a los principiantes crear una aplicación de juego incluso si no tienen conocimientos de codificación. A continuación, enumeramos las plataformas sin código más populares para el desarrollo de aplicaciones sin codificación. Echemos un vistazo:

Game Maker de Gamify

Gamify ha recorrido un largo camino para proporcionar herramientas sin código para el desarrollo de juegos sin codificación. La creación de una aplicación de juegos con los Game Makers de Gamify no requiere ningún desarrollador de juegos en su equipo para el desarrollo de aplicaciones de juegos. Hoy en día, los propietarios de sitios web quieren reducir la tasa de rebote, por lo que crear juegos adictivos para sus páginas les ayuda a ganar más tráfico. En este sentido, Gamify's Game Makers ayuda a los sitios web como WIX y Shopify a conseguir más tráfico a través de aplicaciones de juegos.

Esta plataforma de juegos sin código ayuda a los propietarios de los sitios a seleccionar una plantilla para el juego, personalizar sus diseños y la marca, y luego lanzar la aplicación del juego. Puedes jugar a los juegos creados por este constructor de juegos sin código en cualquier dispositivo como smartphones y ordenadores de sobremesa. Echemos un vistazo a la herramienta sin código de Gamify:

Gizmo

Gizmo es otro creador de juegos de Gamify que ayuda a los usuarios a elegir una plantilla de juego de la biblioteca. Esta plataforma de desarrollo de juegos sin código proporciona las plantillas más populares para aplicaciones de juegos. Las aplicaciones de juegos ayudan a los propietarios de sitios web a aumentar los KPI como la tasa de conversión, el análisis de la competencia y la distribución de recompensas sin escribir una sola línea de código.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 es una plataforma de juegos sin código que ayuda a las personas en el desarrollo de juegos incluso si no tienen habilidades de codificación. Esta plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código tiene el lema "Hacer juegos es para todos", que permite a personas de diferentes orígenes crear aplicaciones de juegos adictivas. Esta plataforma de desarrollo de aplicaciones de arrastrar y soltar ha hecho que el desarrollo de aplicaciones móviles sea más fácil y rápido. Lo fascinante de la plataforma Game Maker 2 Studio es que tiene un lenguaje de scripting incorporado que ayuda a los usuarios a entender la codificación básica, y pueden editarla para realizar cambios posteriores. Además, este constructor de aplicaciones sin código ofrece tutoriales en vídeo para crear una aplicación de juego sin codificación.

Esta herramienta sin código es compatible con todas las plataformas para crear juegos, como el sistema operativo Android, iOS, escritorio y consolas de juegos. Esta plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código ofrece tres versiones de aplicaciones de juegos, como el Creador, el Desarrollador y la Consola. Este creador de aplicaciones sin código tiene diferentes precios para las distintas versiones de aplicaciones de juegos. Sin embargo, puedes probar su versión gratuita de 30 días para crear una aplicación de juego.

Unity

Unity es la plataforma líder en el mundo para el desarrollo de juegos. Este constructor de aplicaciones sin código ayuda a los usuarios a crear una aplicación de juego sin codificación. Esta plataforma de creación de apps sin código está en su punto álgido ya que tuvo más de 5,5 millones de registros en 2016. Además, el CEO de Unity afirma que la gente descarga 2 mil millones de plantillas de aplicaciones de juegos cada mes para el desarrollo de juegos. Por lo tanto, es evidente que esta plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles sin código es popular para crear juegos atractivos en todo el mundo.

Unity crea aplicaciones de juegos compatibles con todas las plataformas y también ayuda a los usuarios a crear una aplicación de juegos sin codificación. Esta plataforma de desarrollo de aplicaciones también admite código en C#, JavaScript y Boo. Además, se pueden crear aplicaciones de juegos tanto en 2D como en 3D para Android e IOS. Los mejores ejemplos de juegos creados con Unity son Rochard y Deus Ex: The Fall. Esta plataforma de desarrollo de juegos es gratuita hasta que el usuario empieza a ganar más de 100.000 dólares al año. Una vez que el usuario supera este límite, esta plataforma de desarrollo de aplicaciones tiene un plan de suscripción para continuar con sus servicios. Los usuarios tienen que pagar 1.500 dólares por la licencia Unity Pro para continuar con esta plataforma de desarrollo de juegos sin código.

GameSalad

GameSalad es una plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código que ayuda a los principiantes a crear una aplicación de juegos. Puedes utilizar esta plataforma incluso si no tienes experiencia en codificación. Esta plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles permite a los usuarios crear juegos en 2D compatibles con Android, iOS y escritorio. Además, esta plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código ayuda a los usuarios a publicar estas aplicaciones de juegos en Amazon KindleFire y Tizen. Además, esta herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles ofrece "GaleSalad Arcade", una plataforma para los usuarios en la que pueden subir juegos, experimentarlos y aprender del entorno de juego sin codificar. Esta herramienta de desarrollo de juegos utiliza una lógica "If and Then" incorporada que ayuda a los usuarios a crear aplicaciones de juegos sin codificación.

GameSalad ofrece una prueba gratuita, pero es necesario suscribirse a un plan de suscripción para la versión Basic o Pro. Esta herramienta de desarrollo sin código es asequible, y obtienes los derechos de los juegos que has creado en esta herramienta sin código.

Paso 3: Elegir un juego 2D o 3D

Una vez que hayas elegido una herramienta de desarrollo de aplicaciones sin código, el siguiente paso es decidir si el juego que quieres crear es 2D o 3D. Decidir si el juego es 2D o 3D te ayudará a crear una aplicación de juego con un aspecto más atractivo. Hoy en día, el 3D está más avanzado que el 2D, pero puede que no funcione con todas las categorías de juegos.

Crear un juego en 3D requiere más recursos y un sistema robusto. Pero en algunos casos, los juegos 3D pueden no ser tan atractivos como los 2D. Flappy Bird es el mejor ejemplo de un juego 2D. Muchos estudios de juegos han creado su versión 3D, pero la versión 2D de Flappy Bird es más popular. En otros escenarios, las aplicaciones de juegos pueden requerir la adición de objetos 3D en el desarrollo de una aplicación 2D. Fruit Ninja es un ejemplo popular de uso de objetos 3D en un entorno 2D.

Paso 4: Elegir una plataforma

Una vez que hayas decidido un entorno 2D o 3D para una aplicación de juego, es el momento de elegir una plataforma de juego. Puedes crear una aplicación de juego para una plataforma como Android o ir con la plataforma cruzada como Android, iOS, escritorio y versión web. Una aplicación de juego creada para una sola plataforma se conoce como aplicación nativa. A diferencia de una aplicación nativa, un juego multiplataforma es compatible con todos los sistemas operativos, sitios web y navegadores.

Paso 5: Seleccionar una plantilla para la aplicación de juego

Después de elegir una plataforma para una aplicación de juego, es el momento de seleccionar una plantilla de juego de una plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código. Las plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código permiten a los usuarios crear aplicaciones de juegos en 2D y 3D sin necesidad de conocimientos de codificación. Hubo un tiempo en el que la codificación de aplicaciones requería amplios conocimientos de lenguajes de programación.

Paso 6: Personalización

Una vez que hayas seleccionado una plantilla para la aplicación de juego, es el momento de hacer que tu juego sea más personalizado añadiendo contenido personalizado dentro de tu suite creativa. Puedes añadir logos personalizados del juego, combinaciones de colores e imágenes para crear una app de juego más personalizada. Si no se te da bien la codificación, varias plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código pueden ayudarte a crear una aplicación de juego sin codificación.

Paso 7: Publicar la aplicación de juego

Todas las plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código permiten a los usuarios publicar sus aplicaciones de juegos en Android, iOS y escritorio. Además, estas herramientas sin código han hecho que sea súper fácil añadir enlaces de juegos a los sitios de medios sociales.

Paso 8: Supervisar la campaña

Después de lanzar la aplicación de juego, estás listo para promocionarla en las redes sociales. Puedes promocionar tu juego incrustando el enlace o haciendo clic en los botones de las redes sociales. De esta manera, puedes aumentar la visibilidad de tu aplicación en todas las plataformas de medios sociales. Una vez que su campaña comienza, las herramientas sin código le permiten hacer un seguimiento de todas las métricas de rendimiento a través de paneles de control. Con la ayuda de estas analíticas, puedes medir el progreso y la salud de la campaña de tu aplicación.

Ventajas de utilizar plataformas sin código para el desarrollo de juegos

Hace unos años, el desarrollo de juegos era una cuestión de mucho trabajo y conocimientos para codificar una aplicación de juegos. Los creadores de aplicaciones sin código han ayudado a los principiantes a crear una aplicación de juego incluso si no conocen los lenguajes de programación. Crear una aplicación de juego sin herramientas de código ha revolucionado la industria del juego(más información). Millones de aplicaciones disponibles en Google Play Store y Apple Store han captado la atención de un gran público. Estas son las ventajas de utilizar una plataforma sin código para el desarrollo de apps. Echemos un vistazo:

1. Facilidad de desarrollo

Las plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código ayudan a los principiantes a crear una aplicación de juego sin necesidad de codificar. Además, estas herramientas sin código son fáciles de aprender y proporcionan una interfaz intuitiva para crear aplicaciones de juegos a través de arrastrar y soltar. Por lo tanto, el desarrollo de aplicaciones sin código es la mejor opción si quieres una solución de desarrollo sin código.

2. Soporte de plataformas cruzadas

Los juegos creados a través de las herramientas sin código son compatibles con casi todas las plataformas como Android, iOS y ordenadores de sobremesa. La creación de apps de juegos con estas plataformas sin código no tarda en cargarse en todos los dispositivos.

3. Ofrece personalización

La creación de juegos con estas plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código ofrecen personalización para crear una aplicación más personalizada. Después de seleccionar una plantilla de juego prediseñada, puedes añadir iconos de juego y esquemas de color para construir tu identidad de marca.

4. Seguimiento del rendimiento

Estas herramientas sin código no sólo se limitan al desarrollo de juegos, sino que también realizan un seguimiento de la campaña para controlar las matrices de rendimiento de un juego. El desarrollo de aplicaciones móviles a través de estas herramientas ayuda a realizar un seguimiento de la generación de clientes potenciales, ofrece un análisis de la competencia y un mejor compromiso.

5. Una suite de desarrollo completa

Las herramientas de desarrollo de aplicaciones sin código ofrecen servicios de creación de juegos, personalización y análisis de rendimiento de principio a fin. Puedes gestionar todas las actividades incluso después del desarrollo del juego.

Conclusión

Crear una aplicación de juego con los creadores de aplicaciones sin código es lo mismo que desarrollar otras aplicaciones móviles. Después de leer este artículo, esperamos que conozcas bien las etapas de la creación de una aplicación de juegos. En el caso del desarrollo de una aplicación móvil, hay que tener una idea, planificar el proceso, y desarrollar y lanzar. Lo mismo ocurre cuando se crea una aplicación de juego. Si quieres crear un juego complejo, la codificación es la mejor opción, o necesitas paciencia para contratar a un desarrollador de juegos. Por otro lado, si quieres crear juegos básicos, te recomendamos que pruebes las herramientas sin código. Estas herramientas ayudan a los principiantes a crear aplicaciones de juegos sin conocimientos de codificación.

Además, estas herramientas de desarrollo de aplicaciones sin código son compatibles con varias plataformas, y los jugadores pueden acceder a los juegos desde cualquier dispositivo. Además, la opción de compartir en las redes sociales aumenta el conocimiento del juego y ayuda a aumentar la tasa de conversión. Debido al uso masivo de los smartphones, la próxima era es la de los juegos.

Por ello, te recomendamos que pruebes AppMaster si necesitas un backend para el desarrollo de tu juego. Este constructor de aplicaciones sin código ayuda a crear un backend sin codificar. Además, AppMaster puede crear aplicaciones móviles y web. Esta herramienta sin código es más que sin código; la belleza de esta plataforma es que crea el código fuente. Esto significa que el usuario puede tomar su código fuente. Además, esta plataforma puede escribir la documentación técnica automáticamente. Sobre todo, esta herramienta sin código es una mejor alternativa para un equipo de desarrollo clásico. Proporcionan una solución de desarrollo más rápida, mejor y más barata que crea 22.000 líneas de código por segundo.

AppMaster es el mejor constructor de aplicaciones sin código que ayuda a los usuarios a crear una aplicación para su público objetivo. AppMaster es nuestra recomendación para el desarrollo exitoso de aplicaciones sin código. Esta plataforma sin código permite a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones a través de las opciones de arrastrar y soltar. Las propiedades destacadas de esta herramienta sin código son:

Backend real generado por IA

AppMaster ofrece el desarrollo de aplicaciones móviles sin participación humana. Usando esta herramienta sin código, puedes crear una aplicación con las mejores prácticas de codificación.

Proporcionar el código fuente

La belleza de este constructor de aplicaciones sin código es que ofrece el código fuente. Por lo tanto, puedes acceder al código fuente de las aplicaciones del juego incluso si ya no utilizas esta plataforma sin código.

Sólo herramientas de edición visual

AppMaster permite un desarrollo sin código, sin complicaciones y sin riesgos. Por lo tanto, la creación de una aplicación de juego con AppMaster ayuda a los entusiastas en el desarrollo de aplicaciones sin codificación.

¿No es emocionante?