요즘 스마트폰의 보급으로 게임 앱이 대세입니다. 이러한 앱은 AppStore 및 GooglePlay로 나아가고 있으며 퍼블리셔와 개발자가 게임 앱을 통해 더 많은 수익을 창출할 수 있도록 돕습니다. 빠르게 성장하는 디지털 시대에 자신만의 게임 앱을 만들어 광고를 통해 수익을 창출하는 것은 매력적인 아이디어입니다. 코딩 없이 게임 앱을 만들 수 있는지 걱정할 수 있습니다.

대답은 예입니다! 몇 년 전만 해도 게임 앱 개발에는 게임 앱을 만들기 위해 광범위한 코딩 지식이 필요했습니다. 그러나 오늘날 코드 없는 앱 개발은 많은 퍼블리셔가 앱 코딩 없이 자체 게임 앱을 만드는 데 도움이 되었습니다. 특히 코딩 기술이 없는 경우 게임 앱을 만드는 방법이 궁금할 수 있습니다. 이 기사에서는 코드 없는 앱 빌더가 모바일 앱 개발에 중요한 이유, 코드 없는 앱 개발을 위한 최고의 플랫폼 및 게임 앱을 만드는 프로세스를 설명합니다. 세부 사항을 더 자세히 살펴보겠습니다.

코드 없는 앱 개발을 선택하는 이유는 무엇입니까?

코딩으로 게임 앱을 만들려면 엄청난 노력과 시간이 필요했던 시절이 있었습니다. 모바일 앱 개발은 초보자에게 어려운 일이었고, 코딩으로 앱 기능을 추가하는 것은 더 어려웠습니다. 오늘날 앱 개발 산업에는 엄청난 변화가 있습니다. 코드 없음 앱 빌드 플랫폼은 초보자가 코딩 기술 없이 게임 앱을 만드는 데 도움이 됩니다. 따라서 코드 앱 빌더 없이 게임 앱을 만들면 더 저렴하고 빠른 개발 솔루션을 제공할 수 있습니다.

게임 앱을 만들려면 코딩 기술이 필요합니까?

게임 앱 코딩은 복잡한 기능을 가진 게임 앱을 만들기 위한 고된 작업입니다. 게임 앱 개발을 위해 코딩이 항상 필요한 것은 아닙니다. 그 이유는 AppMaster와 같은 노코드 앱 빌더의 인기로, 코딩 지식 없이도 게임 앱을 만들 수 있습니다. 더 이상 기능이 없는 간단한 게임 앱을 만들고 싶다면 이러한 노코드 플랫폼을 사용해 볼 수 있습니다. 반면에 모바일 앱 개발을 직업으로 삼고 싶다면 강력한 코딩 능력이 필요합니다.

몇 가지 기본적인 코딩 기술은 게임 앱 개발의 백엔드를 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한 코드 없는 앱 빌더 없이 게임 앱을 만들 때 더 합리적이고 앱 개발에 대한 더 많은 제어를 제공합니다. 따라서 기본 게임을 만들고자 한다면 어떤 코드 도구도 최선의 선택이 아닙니다. 복잡한 게임을 만들려면 엄청난 열정, 코딩 기술 및 인내심이 필요합니다.

기존 개발보다 쉬운 코드 게임 개발이 없는 이유는 무엇입니까?

게임 개발에는 개발팀의 많은 시간과 노력이 필요했던 시절이 있었습니다. 이처럼 코딩을 통한 게임 개발은 기획, 디자인, 코딩, 유지보수 등 어려운 과정을 거쳐야 합니다. 게임 애호가이고 게임 앱 코딩에 시간을 할애하는 경우 코딩으로 게임을 만드는 것이 가능합니다. 하나의 게임을 만들 수도 있지만 상상을 현실로 만들기 위해서는 광범위한 코딩 기술이 필요합니다. 따라서 코딩으로 게임 앱을 만드는 데 열정이 있다면 도움이 될 것입니다.

반면에 코드 도구는 사람들이 한 줄의 코드를 작성하지 않고도 게임 앱을 만드는 데 도움이 되었기 때문에 엄청난 인기를 얻은 코드 도구는 없습니다. 이것이 바로 노코드 앱 개발이 초보자에게 더 빠르고 저렴한 개발 솔루션을 제공하는 이유입니다.

게임 앱 빌드: 알아야 할 단계

코딩 없이 게임 앱을 만드는 방법은 무엇입니까?

어떤 코드 앱 빌더도 게시자가 코드를 한 줄도 작성하지 않고 게임 앱을 만드는 데 도움이 되지 않습니다. 이러한 노코드 앱 구축 도구는 코딩보다 게임 앱의 디자인과 창의성에 더 중점을 둡니다. 코드 앱 개발 없이 게임 앱을 만드는 방법이 궁금할 수 있습니다. 코딩 없이 게임 앱을 만드는 쉬운 단계를 살펴보겠습니다.

1단계. 게임 앱에 대한 아이디어 준비

시간을 내어 게임 앱에 대한 아이디어를 계획하면 더 많은 사용자의 관심을 끌 수 있는 앱을 만드는 데 도움이 됩니다. 현재 Play Store와 Apple Store에는 수백만 개의 활성 게임 앱이 있습니다. 더 많은 잠재고객을 확보하고 더 큰 시장을 확보하려면 앱의 가장 트렌디한 카테고리로 스크롤하는 것이 좋습니다. 앱 개발에 대한 아이디어를 얻었으면 시장 조사를 수행하여 플레이어가 찾고 있는 격차를 찾습니다. 가장 인기 있는 두 게임 앱인 Hill Climb Racing과 Asphalt 9를 비교할 수 있습니다. 두 앱 모두 카테고리는 동일하지만 Hill Climb Racing은 3인칭 시점을 제공하며 이 게임 앱의 플레이어는 자동차의 균형을 맞추기 위해 집중력이 필요합니다. 플레이어를 중독되게 만듭니다.

반면 아스팔트 9은 가장 멋진 스마트폰용 게임 앱이지만 Hill Climb와 같은 매력적인 그래픽을 제공하지 않습니다. 따라서 Hill Climb는 5억 건 이상의 다운로드를 기록한 게임 앱인 반면 Asphalt 9은 1천만 건의 다운로드를 기록하고 있습니다. 따라서 Temple run Angry Bird와 같은 가장 성공적인 게임은 앱 아이디어로 인해 인기가 있습니다. 이 모바일 앱 개발은 직관적인 인터페이스로 플레이어에게 새로운 경험을 제공했습니다. 따라서 앱 아이디어를 계획할 때 대상 고객을 확보할 수 있는 게임 앱을 만들기 위해 즉시 생각해야 합니다.

2단계: 코드 없는 앱 개발 도구 선택

게임 앱에 대한 아이디어를 완성했다면 코딩 없이 앱 개발을 위해 코드 없는 앱 빌더를 선택할 차례입니다. 모바일 앱 개발을 위한 최고의 노코드 앱 빌더가 무엇인지 궁금할 것입니다. 다양한 노코드 플랫폼을 통해 초보자도 코딩 기술이 없어도 게임 앱을 만들 수 있습니다. 코딩 없는 앱 개발을 위한 가장 인기 있는 노코드 플랫폼을 나열합니다. 한 번 보자:

Gamify의 게임 메이커

Gamify는 코딩 없이 게임 개발을 위한 노코드 도구를 제공하기 위해 먼 길을 왔습니다. Gamify의 Game Makers로 게임 앱을 만들려면 게임 앱 개발을 위해 팀에 게임 개발자가 필요하지 않습니다. 오늘날 웹 사이트 소유자는 이탈률을 줄이기를 원하므로 페이지에 중독성 게임을 만들면 더 많은 트래픽을 얻을 수 있습니다. 이와 관련하여 Gamify의 Game Makers는 WIX 및 Shopify와 같은 웹사이트가 게임 앱을 통해 더 많은 트래픽을 얻을 수 있도록 돕습니다.

코드가 없는 이 게임 플랫폼은 사이트 소유자가 게임용 템플릿을 선택하고 디자인 및 브랜딩을 사용자 정의한 다음 게임 앱을 실행하는 데 도움이 됩니다. 이 노코드 게임 빌더가 만든 게임은 스마트폰 및 데스크탑과 같은 모든 장치에서 재생할 수 있습니다. Gamify의 코드 없는 도구를 살펴보겠습니다.

기즈모

Gizmo는 사용자가 라이브러리에서 게임 템플릿을 선택할 수 있도록 도와주는 Gamify의 또 다른 게임 메이커입니다. 이 노코드 게임 개발 플랫폼은 게임 앱에 가장 많이 사용되는 템플릿을 제공합니다. 게임 앱은 웹사이트 소유자가 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 전환율, 경쟁 분석 및 보상 분배와 같은 KPI를 높일 수 있도록 도와줍니다.

게임메이커 스튜디오 2

Game Maker Studio 2는 코딩 기술이 없어도 게임 개발에 도움이 되는 노코드 게임 플랫폼입니다. 이 노코드 앱 개발 플랫폼은 "게임 만들기는 모두를 위한 것"이라는 슬로건을 가지고 있으며 다양한 배경을 가진 사람들이 중독성 있는 게임 앱을 만들 수 있습니다. 이 드래그 앤 드롭 앱 개발 플랫폼은 모바일 앱 개발을 더 쉽고 빠르게 만들었습니다. Game Maker 2 Studio 플랫폼의 매력적인 점은 사용자가 기본 코딩을 이해하는 데 도움이 되는 스크립팅 언어가 내장되어 있으며 나중에 변경하기 위해 편집할 수 있습니다. 또한 이 노코드 앱 빌더는 코딩 없이 게임 앱을 만들기 위한 비디오 자습서를 제공합니다.

코드가 없는 이 도구는 Android OS, iOS, 데스크톱 및 게임 콘솔과 같은 게임을 만드는 모든 플랫폼을 지원합니다. 이 노코드 앱 개발 플랫폼은 Creator, Developer 및 Console과 같은 세 가지 버전의 게임 앱을 제공합니다. 코드가 없는 이 앱 빌더는 게임 앱의 버전에 따라 가격이 다릅니다. 그러나 30일 무료 평가판을 사용해 게임 앱을 만들 수 있습니다.

단일성

Unity는 게임 개발을 위한 세계 최고의 플랫폼입니다. 이 노코드 앱 빌더는 사용자가 코딩 없이 게임 앱을 만들 수 있도록 도와줍니다. 코드가 없는 이 앱 구축 플랫폼은 2016년에 550만 건 이상의 등록을 기록하면서 최고조에 달했습니다. 게다가 Unity의 CEO는 사람들이 게임 개발을 위해 매달 20억 개의 게임 앱 템플릿을 다운로드한다고 주장합니다. 따라서 이 코드가 없는 모바일 앱 개발 플랫폼은 전 세계적으로 매력적인 게임을 만드는 데 인기가 있습니다.

Unity는 모든 플랫폼과 호환되는 게임 앱을 만들고 사용자가 코딩 없이 게임 앱을 만들 수 있도록 도와줍니다. 이 앱 개발 플랫폼은 C#, JavaScript 및 Boo의 코드도 지원합니다. 또한 Android 및 IOS용 2D 및 3D 게임 앱을 모두 만들 수 있습니다. Unity로 만든 게임의 가장 좋은 예는 Rochard와 Deus Ex: Fall입니다. 이 게임 개발 플랫폼은 사용자가 연간 $100,000 이상을 벌기 시작할 때까지 무료입니다. 사용자가 이 한도를 초과하면 이 앱 개발 플랫폼은 서비스를 계속할 수 있는 구독 계획이 있습니다. 사용자는 이 코드가 없는 게임 개발 플랫폼을 계속 사용하려면 Unity Pro 라이선스에 대해 1,500달러를 지불해야 합니다.

게임샐러드

GameSalad는 초보자가 게임 앱을 만들 수 있도록 도와주는 노코드 앱 개발 플랫폼입니다. 코딩 경험이 없어도 이 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 이 모바일 앱 개발 플랫폼을 통해 사용자는 Android, iOS 및 데스크톱을 지원하는 2D 게임을 만들 수 있습니다. 또한, 이 노코드 앱 개발 플랫폼은 사용자가 Amazon KindleFire 및 Tizen에 이러한 게임 앱을 게시하는 데 도움이 됩니다. 또한, 이 모바일 앱 개발 도구는 코딩 없이 게임을 업로드하고, 체험하고, 게임 환경에서 배울 수 있는 플랫폼인 "GaleSalad Arcade"를 제공합니다. 이 게임 개발 도구는 사용자가 코딩 없이 게임 앱을 만드는 데 도움이 되는 내장된 "If and then" 로직을 사용합니다.

GameSalad는 무료 평가판을 제공하지만 Basic 또는 Pro 버전의 구독 계획에 가입해야 합니다. 이 노코드 개발 도구는 저렴하며 이 노코드 도구에서 만든 게임에 대한 권리를 얻을 수 있습니다.

3단계: 2D 또는 3D 게임 선택

코드 없는 앱 개발 도구를 선택했다면 다음 단계는 만들고자 하는 게임이 2D인지 3D인지 결정하는 것입니다. 2D 또는 3D 게임을 결정하면 더 매력적인 모양과 느낌의 게임 앱을 만드는 데 도움이 됩니다. 오늘날 3D는 2D보다 발전되어 있지만 모든 게임 범주에서 작동하지 않을 수 있습니다.

3D 게임을 만들려면 더 많은 리소스와 강력한 시스템이 필요합니다. 그러나 어떤 경우에는 3D 게임이 2D 게임만큼 매력적이지 않을 수 있습니다. Flappy Bird는 2D 게임의 가장 좋은 예입니다. 많은 게임 스튜디오에서 3D 버전을 만들었지만 Flappy Bird의 2D 버전이 더 유명합니다. 다른 시나리오에서 게임 앱은 2D 앱 개발에서 3D 개체를 추가해야 할 수 있습니다. Fruit Ninja는 2D 환경에서 3D 개체를 사용하는 인기 있는 예입니다.

4단계: 플랫폼 선택

게임 앱을 위한 2D 또는 3D 환경을 결정했다면 게임 플랫폼을 선택할 차례입니다. Android와 같은 단일 플랫폼용 게임 앱을 만들거나 Android, iOS, 데스크톱 및 웹 버전과 같은 크로스 플랫폼으로 이동할 수 있습니다. 하나의 플랫폼용으로 제작된 게임 앱을 네이티브 앱이라고 합니다. 기본 앱과 달리 크로스 플랫폼 게임은 모든 운영 체제, 웹 사이트 및 브라우저와 호환됩니다.

5단계: 게임 앱용 템플릿 선택

게임 앱용 플랫폼을 선택한 후에는 코드 없는 앱 개발 플랫폼에서 게임 템플릿을 선택할 차례입니다. 코드 없는 앱 개발 플랫폼을 사용하면 코딩 기술 없이도 사용자가 2D 및 3D 게임 앱을 만들 수 있습니다. 앱 코딩에 프로그래밍 언어에 대한 광범위한 지식이 필요했던 때가 있었습니다.

6단계: 사용자 정의

게임 앱용 템플릿을 선택했으면 크리에이티브 제품군에 맞춤형 콘텐츠를 추가하여 게임을 더욱 개인화할 차례입니다. 맞춤형 게임 로고, 색상 조합 및 이미지를 추가하여 보다 개인화된 게임 앱을 만들 수 있습니다. 코딩을 잘 못한다면 여러 개의 노코드 앱 개발 플랫폼이 코딩 없이 게임 앱을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

7단계: 게임 앱 게시

코드가 없는 모든 앱 개발 플랫폼을 통해 사용자는 Android, iOS 및 데스크톱에 게임 앱을 게시할 수 있습니다. 또한 이러한 코드 없는 도구를 사용하면 소셜 미디어 사이트에 게임 링크를 매우 쉽게 추가할 수 있습니다.

8단계: 캠페인 모니터링

게임 앱을 실행하면 소셜 미디어 사이트에서 홍보할 준비가 된 것입니다. 링크를 포함하거나 소셜 미디어 버튼을 클릭하여 게임을 홍보할 수 있습니다. 이러한 방식으로 모든 소셜 미디어 플랫폼에서 앱 가시성을 높일 수 있습니다. 캠페인이 시작되면 대시보드를 통해 모든 성과 지표를 추적할 수 있는 코드 도구가 없습니다. 이러한 분석을 통해 앱 캠페인의 진행 상황과 상태를 측정할 수 있습니다.

게임 개발을 위해 코드가 없는 플랫폼을 사용할 때의 이점

몇 년 전만 해도 게임 개발은 게임 앱 코딩에 대한 광범위한 노력과 지식의 문제였습니다. 코드 없는 앱 빌더는 초보자가 프로그래밍 언어를 몰라도 게임 앱을 만들 수 있도록 도와줍니다. 코드 도구 없이 게임 앱을 만들면서 게임 산업에 혁명을 일으켰습니다( 자세히 알아보기 ). Google Play Store와 Apple Store에서 사용할 수 있는 수백만 개의 앱이 많은 청중의 관심을 끌고 있습니다. 다음은 앱 개발에 코드가 없는 플랫폼을 사용할 때의 이점입니다. 한 번 보자:

1. 쉬운 개발

코드 없는 앱 개발 플랫폼은 초보자가 코딩 없이 게임 앱을 만들 수 있도록 도와줍니다. 또한 이러한 코드 없는 도구는 배우기 쉽고 직관적인 인터페이스를 제공하여 끌어서 놓기를 통해 게임 앱을 만들 수 있습니다. 따라서 노코드 개발 솔루션을 원한다면 노코딩 앱 개발이 최선의 선택입니다.

2. 크로스 플랫폼 지원

코드 없는 도구를 통해 만든 게임은 Android, iOS 및 데스크톱과 같은 거의 모든 플랫폼과 호환됩니다. 이러한 노코드 플랫폼으로 게임 앱을 만드는 것은 모든 장치에서 로드하는 데 시간이 걸리지 않습니다.

3. 커스터마이징 제공

이러한 코드 없는 앱 개발 플랫폼으로 게임을 만들면 보다 개인화된 앱을 만들기 위한 사용자 지정 기능이 제공됩니다. 미리 만들어진 게임 템플릿을 선택한 후 게임 아이콘과 색 구성표를 추가하여 브랜드 아이덴티티를 구축할 수 있습니다.

4. 실적 추적

이러한 노코드 도구는 게임 개발에만 국한되지 않고 캠페인을 추적하여 게임의 성능 매트릭스를 모니터링합니다. 이러한 도구를 통한 모바일 앱 개발은 리드 생성을 추적하고 경쟁 분석을 제공하며 참여도를 높이는 데 도움이 됩니다.

5. 완전한 개발 제품군

코드가 없는 앱 개발 도구는 엔드 투 엔드 게임 생성, 사용자 지정 및 성능 분석 서비스를 제공합니다. 게임 개발 후에도 모든 활동을 관리할 수 있습니다.

결론

코드 없는 앱 빌더로 게임 앱을 만드는 것은 다른 모바일 앱을 개발하는 것과 동일합니다. 이 기사를 통해 게임 앱을 만드는 단계에 대해 잘 알고 있기를 바랍니다. 모바일 앱 개발의 경우 아이디어를 얻고 프로세스를 계획하고 개발 및 출시해야 합니다. 게임 앱을 만들 때도 마찬가지입니다. 복잡한 게임을 만들고 싶다면 코딩이 최선의 선택이거나 게임 개발자를 고용하는 인내심이 필요합니다. 반면에 기본적인 게임을 만들고 싶다면 노코드 도구를 사용해보는 것을 추천합니다. 이러한 도구는 코딩 기술이 없는 초보자가 게임 앱을 만드는 데 도움이 됩니다.

또한 이러한 코드 없는 앱 개발 도구는 크로스 플랫폼을 지원하며 플레이어는 모든 장치에서 게임에 액세스할 수 있습니다. 또한 소셜 공유 옵션은 게임의 인지도를 높이고 전환율을 높이는 데 도움이 됩니다. 스마트폰의 대량 보급으로 다음 시대는 게임의 시대입니다.

따라서 게임 개발에 백엔드가 필요한 경우 AppMaster를 사용해 볼 것을 권장합니다. 이 노코드 앱 빌더는 코딩 없이 백엔드를 생성하는 데 도움이 됩니다. 또한 AppMaster는 모바일 및 웹 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이 노코드 도구는 노코드 이상입니다. 이 플랫폼의 장점은 소스 코드를 생성한다는 것입니다. 이것은 사용자가 소스 코드를 가져올 수 있음을 의미합니다. 또한 이 플랫폼은 기술 문서를 자동으로 작성할 수 있습니다. 무엇보다도 이 노코드 도구는 기존 개발 팀을 위한 더 나은 대안입니다. 초당 22,000줄의 코드를 생성하는 더 빠르고 더 좋고 더 저렴한 개발 솔루션을 제공합니다.

AppMaster는 사용자가 대상 고객을 위한 앱을 만들 수 있도록 도와주는 최고의 노코드 앱 빌더입니다. AppMaster는 코딩 없이도 성공적인 앱 개발에 사용할 수 있도록 권장하는 앱입니다. 이 코드가 없는 플랫폼은 사용자가 드래그 앤 드래그 옵션을 통해 앱 개발을 할 수 있도록 합니다. 이 노코딩 도구의 두드러진 속성은 다음과 같습니다.

실제 AI 생성 백엔드

AppMaster는 사람의 개입 없이 모바일 앱 개발을 제공합니다. 이 노코드 도구를 사용하여 최고의 코딩 방법으로 앱을 만들 수 있습니다.

소스 코드 제공

이 노코드 앱 빌더의 장점은 소스 코드를 제공한다는 것입니다. 따라서 이 노코딩 플랫폼을 더 이상 사용하지 않더라도 게임 앱의 소스 코드에 액세스할 수 있습니다.

시각적 편집 도구만

AppMaster는 코드, 번거로움, 위험 개발을 허용하지 않습니다. 따라서 AppMaster로 게임 앱을 만들면 코딩 없이 앱 개발에 열광하는 매니아에게 도움이 됩니다.

