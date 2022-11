ทุกวันนี้แอพเกมอยู่ในระดับสูงเนื่องจากมีการใช้สมาร์ทโฟนเป็นจำนวนมาก แอปเหล่านี้กำลังเข้าสู่ AppStore และ GooglePlay และช่วยให้ผู้เผยแพร่และนักพัฒนาสร้างรายได้มากขึ้นผ่านแอปเกม ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การสร้างแอปเกมของคุณเองเพื่อหารายได้ผ่านโฆษณาถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ คุณอาจกังวลว่าคุณสามารถสร้างแอปเกมได้โดยไม่ต้องเข้ารหัส

คำตอบคือใช่! ไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาแอพเกมต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างแอพเกม แต่ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมากสร้างแอปเกมของตนเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแอป คุณอาจสงสัยว่าจะสร้างแอปเกมได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีทักษะในการเขียนโค้ด บทความนี้จะเปิดเผยสาเหตุที่ผู้สร้างแอปที่ไม่มีโค้ดมีความสำคัญต่อการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับ การพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ด และกระบวนการสร้างแอปเกม มาเจาะลึกในรายละเอียดกัน:

เหตุใดจึงเลือกการพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ด

มีบางครั้งที่การสร้างแอพเกมด้วยการเข้ารหัสต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก การพัฒนาแอพมือถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น และการเพิ่มคุณสมบัติแอพด้วยการเข้ารหัสนั้นยากกว่า วันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการพัฒนาแอพ ไม่มีแพลตฟอร์มการสร้างแอปโค้ดที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสร้างแอปเกมโดยไม่ต้องมีทักษะในการเขียนโค้ด ดังนั้น การสร้างแอปเกมที่ไม่มีตัวสร้างแอปโค้ดจึงสามารถให้โซลูชันการพัฒนาที่ถูกกว่าและเร็วกว่าแก่คุณได้

คุณต้องการทักษะการเขียนโค้ดเพื่อสร้างแอปเกมหรือไม่?

การเขียนโค้ดแอปเกมเป็นงานที่หนักหนามากในการสร้างแอปเกมที่มีคุณสมบัติที่ซับซ้อน คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อ พัฒนาแอป เกมเสมอไป เหตุผลก็คือความนิยมของผู้สร้างแอปที่ไม่มีโค้ด เช่น AppMaster และคุณสามารถสร้างแอปเกมได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม คุณสามารถลองใช้แพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดเหล่านี้ได้หากต้องการสร้างแอปเกมง่ายๆ ที่ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติม ในทางกลับกัน หากคุณต้องการพัฒนาแอพมือถือเป็นอาชีพ คุณจะต้องมีทักษะการเขียนโค้ดที่แข็งแกร่ง

ทักษะการเขียนโค้ดพื้นฐานบางอย่างจะช่วยให้คุณเข้าใจแบ็กเอนด์ของการพัฒนาแอปเกม ยิ่งไปกว่านั้น มันจะสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อสร้างแอพเกมโดยไม่มีตัวสร้างแอพที่ไม่มีโค้ด และให้การควบคุมที่มากขึ้นในการพัฒนาแอพ ดังนั้น ไม่มีเครื่องมือโค้ดใดที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณต้องการสร้างเกมพื้นฐาน การสร้างเกมที่ซับซ้อนต้องใช้ความหลงใหล ทักษะการเขียนโค้ด และความอดทนอย่างมาก

เหตุใดการพัฒนาเกมโค้ดจึงไม่ง่ายไปกว่าการพัฒนาแบบเดิม

มีช่วงเวลาที่การพัฒนาเกมต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากจากทีมพัฒนา ด้วยวิธีนี้ การพัฒนาเกมด้วยการเขียนโค้ดจึงเป็นกระบวนการที่ยากตามที่ต้องการ เช่น การวางแผน การออกแบบ การเขียนโค้ด และการบำรุงรักษา การสร้างเกมด้วยการเขียนโค้ดเป็นไปได้เมื่อคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกมและชอบใช้เวลาเขียนโค้ดแอปเกม คุณอาจสร้างเกมได้เพียงเกมเดียว แต่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดที่กว้างขวางเพื่อเปลี่ยนจินตนาการของคุณให้กลายเป็นความจริง ดังนั้น หากคุณมีความหลงใหลในการสร้างแอปเกมด้วยการเขียนโค้ดจะช่วยได้

ในทางกลับกัน ไม่มีเครื่องมือโค้ดใดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นั่นคือเหตุผลที่การพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานโซลูชันการพัฒนาได้เร็วขึ้นและถูกกว่า

การสร้างแอปเกม: ขั้นตอนที่ต้องรู้

วิธีสร้างแอพเกมโดยไม่ต้องเข้ารหัส?

ไม่มีผู้สร้างแอปโค้ดที่ช่วยผู้เผยแพร่ในการสร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว เครื่องมือสร้างแอปที่ไม่มีโค้ดเหล่านี้มุ่งเน้นที่การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของแอปเกมมากกว่าการเขียนโค้ด คุณอาจสงสัยว่าจะสร้างแอปเกมโดยไม่มีการพัฒนาแอปโค้ดได้อย่างไร มาดูขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดกัน:

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมไอเดียของคุณสำหรับแอพเกม

การสละเวลาเพื่อวางแผนแนวคิดสำหรับแอปเกมของคุณจะช่วยให้คุณสร้างแอปที่จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากขึ้น ทุกวันนี้ Play Store และ Apple Store มีแอพเกมหลายล้านแอพที่ใช้งานอยู่ เราขอแนะนำให้คุณเลื่อนไปที่หมวดหมู่แอพที่ทันสมัยที่สุดเพื่อดึงดูดผู้ชมมากขึ้นและชนะตลาดขนาดใหญ่ เมื่อคุณได้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแอปแล้ว ให้ทำการวิจัยตลาดเพื่อค้นหาช่องว่างที่ผู้เล่นกำลังมองหา คุณสามารถเปรียบเทียบแอปเกมยอดนิยมสองแอป ได้แก่ Hill Climb Racing และ Asphalt 9 แอปทั้งสองมีหมวดหมู่เดียวกัน แต่ Hill Climb Racing นำเสนอมุมมองบุคคลที่สาม และผู้เล่นแอปเกมนี้ต้องการสมาธิเพื่อสร้างสมดุลให้กับรถที่ได้รับ ความสนใจทำให้ผู้เล่นติด

ในทางกลับกัน Asphalt 9 เป็นแอพเกมที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟน แต่ไม่มีกราฟิกที่น่าดึงดูดเช่น Hill Climb ดังนั้น Hill Climb จึงเป็นแอปเกมที่มีการดาวน์โหลดมากกว่า 500 ล้านครั้ง ในขณะที่ Asphalt 9 มีเพียง 10 ล้านเท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอย่าง Temple run Angry Bird นั้นได้รับความนิยมเนื่องจากแนวคิดของแอพ การพัฒนาแอพมือถือนี้ให้ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เล่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ดังนั้น เมื่อวางแผนแนวคิดเกี่ยวกับแอป คุณต้องคิดนอกกรอบเพื่อสร้างแอปเกมที่อาจชนะกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ด

เมื่อคุณได้สรุปแนวคิดสำหรับแอปเกมของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาเลือกเครื่องมือสร้างแอปที่ไม่มีโค้ดสำหรับการพัฒนาแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแอปที่ไม่มีโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับ การพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ดหลายแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้เริ่มต้นสร้างแอปเกมได้แม้ว่าจะไม่มีทักษะในการเขียนโค้ดก็ตาม เรากำลังแสดงรายการแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดยอดนิยมสำหรับการพัฒนาแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ลองดู:

Game Maker ของ Gamify

Gamify มาไกลมากในการจัดหาเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ดสำหรับการพัฒนาเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด การสร้างแอปเกมด้วย Game Makers ของ Gamify ไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนาเกมในทีมของคุณในการพัฒนาแอปเกม ทุกวันนี้ เจ้าของเว็บไซต์ต้องการลดอัตราตีกลับ ดังนั้นการสร้างเกมที่น่าติดตามสำหรับหน้าเว็บของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาได้รับการเข้าชมมากขึ้น ในเรื่องนี้ Game Makers ของ Gamify ช่วยให้เว็บไซต์เช่น WIX และ Shopify ได้รับการเข้าชมมากขึ้นผ่านแอปเกม

แพลตฟอร์มเกมที่ไม่มีโค้ดนี้ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เลือกเทมเพลตสำหรับเกม ปรับแต่งการออกแบบและการสร้างแบรนด์ จากนั้นจึงเปิดแอปเกม คุณสามารถเล่นเกมที่สร้างโดยเครื่องมือสร้างเกมที่ไม่มีโค้ดนี้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ เช่น สมาร์ทโฟนและเดสก์ท็อป มาดูเครื่องมือไม่มีโค้ดของ Gamify กัน:

Gizmo

Gizmo เป็นอีกหนึ่งผู้สร้างเกมโดย Gamify ที่ช่วยให้ผู้ใช้เลือกเทมเพลตเกมจากไลบรารี แพลตฟอร์มการพัฒนาเกมที่ไม่มีโค้ดนี้มีเทมเพลตยอดนิยมสำหรับแอปเกม แอพเกมช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เพิ่ม KPI เช่น อัตราการแปลง การวิเคราะห์การแข่งขัน และการกระจายรางวัลโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 เป็นแพลตฟอร์มเกมที่ไม่มีโค้ดซึ่งช่วยผู้คนในการพัฒนาเกมแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีทักษะในการเขียนโค้ดก็ตาม แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ดนี้มีสโลแกน "การสร้างเกมสำหรับทุกคน" ซึ่งช่วยให้ผู้คนที่มีภูมิหลังต่างกันสร้างแอปเกมที่น่าติดตาม แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปแบบลากและวางนี้ทำให้การพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Game Maker 2 Studio มีภาษาสคริปต์ในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการเข้ารหัสพื้นฐาน และพวกเขาสามารถแก้ไขได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง นอกจากนี้ ตัวสร้างแอปแบบไม่มีโค้ดนี้ยังมีวิดีโอสอนการสร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดอีกด้วย

เครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนี้รองรับทุกแพลตฟอร์มเพื่อสร้างเกม เช่น Android OS, iOS, เดสก์ท็อป และคอนโซลเกม แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ดนี้มีแอปเกมสามเวอร์ชัน เช่น ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และคอนโซล ตัวสร้างแอปที่ไม่มีโค้ดนี้มีราคาแตกต่างกันสำหรับแอปเกมเวอร์ชันต่างๆ แต่คุณสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันเพื่อสร้างแอปเกม

ความสามัคคี

Unity เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำของโลกสำหรับการพัฒนาเกม ตัวสร้างแอปที่ไม่มีโค้ดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มสร้างแอปแบบไม่มีโค้ดนี้อยู่ในระดับสูงเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 5.5 ล้านครั้งในปี 2559 นอกจากนี้ ซีอีโอของ Unity ยังอ้างว่าผู้คนดาวน์โหลดเทมเพลตแอปเกม 2 พันล้านรายการทุกเดือนเพื่อพัฒนาเกม ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าแพลตฟอร์มการพัฒนาแอพมือถือที่ไม่มีรหัสนี้เป็นที่นิยมสำหรับการสร้างเกมที่มีส่วนร่วมทั่วโลก

Unity สร้างแอพเกมที่เข้ากันได้กับทุกแพลตฟอร์มและยังช่วยผู้ใช้ในการสร้างแอพเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปนี้ยังรองรับโค้ดใน C#, JavaScript และ Boo นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างแอปเกมทั้ง 2D และ 3D สำหรับ Android และ IOS ตัวอย่างที่ดีที่สุดของเกมที่สร้างด้วย Unity ได้แก่ Rochard และ Deus Ex: The Fall แพลตฟอร์มการพัฒนาเกมนี้ฟรีจนกว่าผู้ใช้จะเริ่มมีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญต่อปี เมื่อผู้ใช้เกินขีดจำกัดนี้ แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปนี้จะมีแผนการสมัครเพื่อให้บริการต่อไป ผู้ใช้ต้องจ่ายเงิน 1,500 ดอลลาร์สำหรับใบอนุญาต Unity Pro เพื่อดำเนินการต่อกับแพลตฟอร์มการพัฒนาเกมที่ไม่มีโค้ดนี้

เกมสลัด

GameSalad เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ดที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสร้างแอปเกม คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดก็ตาม แพลตฟอร์มการพัฒนาแอพมือถือนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเกม 2D ที่รองรับ Android, iOS และเดสก์ท็อป นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ดนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้เผยแพร่แอปเกมเหล่านี้บน Amazon KindleFire และ Tizen นอกจากนี้ เครื่องมือพัฒนาแอพมือถือนี้ยังมี "GaleSalad Arcade" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ที่พวกเขาสามารถอัปโหลดเกม สัมผัสประสบการณ์ และเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมของเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เครื่องมือพัฒนาเกมนี้ใช้ตรรกะ "ถ้าแล้ว" ในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเข้ารหัส

GameSalad เสนอการทดลองใช้ฟรี แต่คุณต้องสมัครรับแผนการสมัครสมาชิกสำหรับรุ่น Basic หรือ Pro เครื่องมือพัฒนาแบบไม่ใช้โค้ดนี้มีราคาไม่แพง และคุณจะได้รับสิทธิ์ในเกมที่คุณสร้างในเครื่องมือที่ไม่มีโค้ดนี้

ขั้นตอนที่ 3: เลือกเกม 2D หรือ 3D

เมื่อคุณเลือกเครื่องมือพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าเกมที่คุณต้องการสร้างเป็น 2D หรือ 3D การตัดสินใจเลือกเกม 2D หรือ 3D จะช่วยให้คุณสร้างแอปเกมที่มีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น ทุกวันนี้ 3D นั้นล้ำหน้ากว่า 2D แต่อาจใช้ไม่ได้กับทุกหมวดหมู่ของเกม

การสร้างเกม 3 มิติต้องใช้ทรัพยากรและระบบที่แข็งแกร่งมากขึ้น แต่ในบางกรณี เกม 3 มิติอาจไม่น่าสนใจเท่าเกม 2 มิติ Flappy Bird เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเกม 2D สตูดิโอเกมหลายแห่งได้สร้างเวอร์ชัน 3D ขึ้น แต่ Flappy Bird เวอร์ชัน 2D ได้รับความนิยมมากกว่า ในสถานการณ์อื่นๆ แอปเกมอาจต้องเพิ่มออบเจ็กต์ 3 มิติในการพัฒนาแอป 2 มิติ Fruit Ninja เป็นตัวอย่างยอดนิยมของการใช้วัตถุ 3 มิติในสภาพแวดล้อม 2 มิติ

ขั้นตอนที่ 4: เลือกแพลตฟอร์ม

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกสภาพแวดล้อมแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติสำหรับแอปเกมแล้ว ก็ถึงเวลาเลือกแพลตฟอร์มเกม คุณสามารถสร้างแอปเกมสำหรับแพลตฟอร์มเดียว เช่น Android หรือใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม เช่น Android, iOS, เดสก์ท็อป และเวอร์ชันเว็บ แอพเกมที่สร้างขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มเดียวเรียกว่าแอพเนทีฟ ตรงกันข้ามกับแอปที่มาพร้อมเครื่อง เกมข้ามแพลตฟอร์มเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ และเบราว์เซอร์ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5: เลือกเทมเพลตสำหรับแอปเกม

หลังจากเลือกแพลตฟอร์มสำหรับแอปเกมแล้ว ก็ถึงเวลาเลือกเทมเพลตเกมจากแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ด แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอปเกม 2D และ 3D ได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะในการเขียนโค้ด มีบางครั้งที่การเขียนโค้ดแอพต้องใช้ความรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมอย่างกว้างขวาง

ขั้นตอนที่ 6: การปรับแต่ง

เมื่อคุณเลือกเทมเพลตสำหรับแอปเกมแล้ว ก็ถึงเวลาทำให้เกมของคุณเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยการเพิ่มเนื้อหาที่ปรับแต่งเองภายในชุดสร้างสรรค์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มโลโก้เกมที่กำหนดเอง การผสมสี และรูปภาพเพื่อสร้างแอปเกมที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น หากคุณไม่เก่งในการเขียนโค้ด แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ไม่ต้องเขียนโค้ดหลายแพลตฟอร์มสามารถช่วยคุณสร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดได้

ขั้นตอนที่ 7: เผยแพร่แอปเกม

แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ไม่มีโค้ดทั้งหมดอนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่แอปเกมของตนบน Android, iOS และเดสก์ท็อป นอกจากนี้ เครื่องมือที่ไม่มีโค้ดเหล่านี้ยังทำให้การเพิ่มลิงก์เกมไปยังไซต์โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย

ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบแคมเปญ

หลังจากเปิดตัวแอปเกม คุณก็พร้อมที่จะโปรโมตบนไซต์โซเชียลมีเดีย คุณสามารถโปรโมตเกมของคุณโดยการฝังลิงก์หรือคลิกที่ปุ่มโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มการมองเห็นแอปของคุณในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เมื่อแคมเปญของคุณเริ่มต้นขึ้น ไม่มีเครื่องมือโค้ดใดที่อนุญาตให้คุณติดตามเมตริกประสิทธิภาพทั้งหมดผ่านแดชบอร์ด ด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์เหล่านี้ คุณสามารถวัดความคืบหน้าและความสมบูรณ์ของ App Campaign ของคุณได้

ประโยชน์ของการใช้แพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดสำหรับการพัฒนาเกม

เมื่อสองสามปีก่อน การพัฒนาเกมเป็นเรื่องของการทำงานหนักและความรู้มากมายในการเขียนโค้ดแอปเกม ผู้สร้างแอพที่ไม่มีโค้ดช่วยสามเณรสร้างแอพเกมแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ภาษาการเขียนโปรแกรม การสร้างแอปเกมโดยไม่มีเครื่องมือโค้ดได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกม ( เรียนรู้เพิ่มเติม ) แอพนับล้านที่มีอยู่ใน Google Play Store และ Apple Store ได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก นี่คือประโยชน์ของการใช้แพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดสำหรับการพัฒนาแอป ลองดู:

1. พัฒนาง่าย

แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดช่วยให้สามเณรสร้างแอปเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด นอกจากนี้ เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ดเหล่านี้ยังเรียนรู้ได้ง่าย และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแอปเกมผ่านการลากและวาง ดังนั้น การพัฒนาแอพที่ไม่ต้องเขียนโค้ดจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณต้องการโซลูชันการพัฒนาที่ไม่มีโค้ด

2. รองรับข้ามแพลตฟอร์ม

เกมที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ดนั้นเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มเกือบทั้งหมด เช่น Android, iOS และเดสก์ท็อป การสร้างแอปเกมด้วยแพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ดเหล่านี้ใช้เวลาโหลดบนอุปกรณ์ทั้งหมดไม่นาน

3. เสนอการปรับแต่ง

การสร้างเกมด้วยแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดเหล่านี้มอบการปรับแต่งเพื่อสร้างแอปที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น หลังจากเลือกเทมเพลตเกมที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเพิ่มไอคอนเกมและรูปแบบสีเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้

4. ติดตามประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ดเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การพัฒนาเกมเท่านั้น แต่ยังติดตามแคมเปญเพื่อตรวจสอบเมทริกซ์ประสิทธิภาพของเกม การพัฒนาแอพมือถือผ่านเครื่องมือเหล่านี้ช่วยติดตามการสร้างลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอการวิเคราะห์การแข่งขัน และการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

5. ชุดพัฒนาที่สมบูรณ์

เครื่องมือพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดนำเสนอบริการสร้างเกมแบบครบวงจร ปรับแต่งเอง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดการกิจกรรมทั้งหมดได้แม้หลังจากการพัฒนาเกม

บทสรุป

การสร้างแอพเกมด้วยตัวสร้างแอพที่ไม่มีโค้ดนั้นเหมือนกับการพัฒนาแอพมือถืออื่นๆ หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว เราหวังว่าคุณจะมีความรอบรู้ในขั้นตอนการสร้างแอปเกม ในกรณีของการพัฒนาแอพมือถือ คุณต้องมีความคิด วางแผนกระบวนการ พัฒนาและเปิดตัว เช่นเดียวกับการสร้างแอพเกม หากคุณต้องการสร้างเกมที่ซับซ้อน การเขียนโค้ดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หรือคุณต้องการความอดทนในการจ้างนักพัฒนาเกม ในทางกลับกัน หากคุณต้องการสร้างเกมพื้นฐาน เราขอแนะนำให้คุณลองใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยผู้เริ่มต้นในการสร้างแอปเกมที่ไม่มีทักษะในการเขียนโค้ด

นอกจากนี้ เครื่องมือพัฒนาแอปแบบไม่มีโค้ดเหล่านี้ยังสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์ม และผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมจากอุปกรณ์ใดก็ได้ นอกจากนี้ ตัวเลือกของการแบ่งปันทางสังคมยังช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงเกมและช่วยเพิ่มอัตราการแปลง เนื่องจากการใช้สมาร์ทโฟนเป็นจำนวนมาก ยุคต่อไปคือยุคของเกม

ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ AppMaster หากคุณต้องการแบ็กเอนด์สำหรับการพัฒนาเกมของคุณ ตัวสร้างแอปที่ไม่มีโค้ดนี้ช่วยในการสร้างแบ็กเอนด์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด นอกจากนี้ AppMaster ยังสร้างแอปพลิเคชันมือถือและเว็บได้อีกด้วย เครื่องมือที่ไม่มีโค้ดนี้มีมากกว่าการไม่มีโค้ด ความงามของแพลตฟอร์มนี้คือการสร้างซอร์สโค้ด ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถใช้ซอร์สโค้ดได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคได้โดยอัตโนมัติ เหนือสิ่งอื่นใด เครื่องมือที่ไม่มีโค้ดนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับทีมพัฒนาแบบคลาสสิก พวกเขาให้โซลูชันการพัฒนาที่เร็วกว่า ดีกว่า และถูกกว่า ซึ่งสร้างโค้ด 22,000 บรรทัดต่อวินาที

AppMaster คือเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่มีโค้ดที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอปสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้ AppMaster คือคำแนะนำของเราที่คุณสามารถใช้สำหรับการพัฒนาแอปที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มที่ไม่มีรหัสนี้ช่วยให้ผู้ใช้ในการพัฒนาแอปผ่านตัวเลือกการลากและลาก คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องมือที่ไม่มีการเข้ารหัสนี้คือ:

แบ็กเอนด์ที่สร้างโดย AI จริง

AppMaster นำเสนอการพัฒนาแอพมือถือโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ คุณสามารถสร้างแอปที่มีแนวทางการเขียนโค้ดที่ดีที่สุดได้

ระบุซอร์สโค้ด

ความสวยงามของตัวสร้างแอปแบบไม่มีโค้ดนี้คือมีซอร์สโค้ดให้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดสำหรับแอปเกมได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนี้แล้วก็ตาม

เครื่องมือแก้ไขภาพเท่านั้น

AppMaster ไม่อนุญาตโค้ด ไม่ยุ่งยาก และไม่มีการพัฒนาความเสี่ยง ดังนั้น การสร้างแอปเกมด้วย AppMaster จะช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบการพัฒนาแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ไม่น่าตื่นเต้นเหรอ?