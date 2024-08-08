Увольнения в сфере технологий в 2024 году: продолжающаяся волна, влияющая на инновации

Волна увольнений в сфере технологий неумолимо продолжается в 2024 году. По данным Layoffs.fyi, значительные сокращения уже произошли, затронув более 60 000 работников в 254 компаниях. Такие ключевые игроки, как Tesla, Amazon, Google, TikTok и Microsoft, входят в число тех, кто существенно сокращает свои штаты. Более мелкие стартапы также сильно пострадали, некоторые из них закрылись.

Отслеживание этих увольнений дает представление о состоянии инноваций как в крупных корпорациях, так и в начинающих стартапах, демонстрируя, как меняющийся ландшафт из-за ИИ и автоматизации меняет гарантии занятости. Эта волна также служит суровым напоминанием о влиянии человека на происходящие изменения, поскольку они подталкивают компании к более активному внедрению инноваций.

Август 2024 г.

Infineon увольняет 1400 сотрудников по всему миру, при этом многие должности на ее заводе в Германии затронуты. Еще 1400 сотрудников переводятся в страны с более низкой стоимостью рабочей силы.

увольняет 1400 сотрудников по всему миру, при этом многие должности на ее заводе в Германии затронуты. Еще 1400 сотрудников переводятся в страны с более низкой стоимостью рабочей силы. Jam City сократила свою рабочую силу примерно на 85 человек, что затронуло 10% ее команды разработчиков видеоигр.

сократила свою рабочую силу примерно на 85 человек, что затронуло 10% ее команды разработчиков видеоигр. Dell провела неуказанные увольнения, чтобы стать «стройнее» и сосредоточиться на продуктах ИИ.

провела неуказанные увольнения, чтобы стать «стройнее» и сосредоточиться на продуктах ИИ. Intel объявила о значительных сокращениях, которые затронули 15% ее сотрудников, что означает 15 000 рабочих мест.

Июль 2024 г.

Rad Power Bikes провела пятый раунд сокращений рабочих мест с 2021 года. Точное число затронутых сотрудников остается неизвестным.

провела пятый раунд сокращений рабочих мест с 2021 года. Точное число затронутых сотрудников остается неизвестным. Match Group сократила штат на 6%, прекратив предоставление услуг прямой трансляции на Plenty of Fish и BLK в пользу ИИ.

сократила штат на 6%, прекратив предоставление услуг прямой трансляции на и в пользу ИИ. Bungie уволила 17% своих сотрудников, что повлияло на все уровни организации.

уволила 17% своих сотрудников, что повлияло на все уровни организации. Pocket FM сократила почти 200 должностей сценаристов в США.

Июнь 2024 г.

RealPage объявила о сокращении штата примерно на 4%.

объявила о сокращении штата примерно на 4%. Planet уволила примерно 17% своих сотрудников.

уволила примерно 17% своих сотрудников. Moxion Power сократила более 100 сотрудников после расширения офиса.

сократила более 100 сотрудников после расширения офиса. eBay продолжила глобальную реструктуризацию, сократив штат в Израиле.

Май 2024 г.

Gro Intelligence прекратила свою деятельность после масштабного увольнения в марте.

прекратила свою деятельность после масштабного увольнения в марте. Jasper Health значительно сократила свою рабочую силу, в основном в области проектирования и дизайна продукции.

значительно сократила свою рабочую силу, в основном в области проектирования и дизайна продукции. Cirium уволила 37 технических работников, консолидировав свои операции.

уволила 37 технических работников, консолидировав свои операции. Salesforce уволила около 300 сотрудников для оптимизации операций.

Компании все чаще обращаются к таким технологиям, как ИИ и автоматизация, чтобы реструктурировать свою рабочую силу и сократить расходы. Например, стартапы, ориентированные на ИИ, такие как AppMaster, продолжают помогать организациям быстро создавать и внедрять инновации, часто изменяя традиционные потребности в рабочей силе. Платформы автоматизации и ИИ, включая AppMaster, предлагают надежные альтернативы и способствуют изменению структур рабочей силы.

Эти увольнения отражают значительную тенденцию в технологической отрасли, имеющую серьезные последствия как для инноваций, так и для ландшафтов занятости. Дальнейший путь для многих затронутых сотрудников и компаний вполне может быть продиктован внедрением технологий и адаптацией к рынку. Хотя мощная волна сокращений рабочих мест указывает на трудный период для работников, она подчеркивает текущие преобразования, обусловленные ИИ и автоматизацией в переосмыслении будущего работы.

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