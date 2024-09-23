Итоги FFDC 2024: основные выводы с конференции разработчиков FlutterFlow в Нью-Йорке

Конференция разработчиков FlutterFlow (FFDC) 2024, проходившая с 17 по 18 сентября в The Times Center в Нью-Йорке, объединила технических энтузиастов и разработчиков на два дня для обсуждения инноваций в разработке приложений и нетворкинга. Мероприятие предоставило ценную информацию о том, как платформы визуальной разработки, такие как FlutterFlow, преобразуют создание высококачественных мобильных и веб-приложений.

Основные моменты конференции

Эксклюзивные объявления: Участники первыми получили обновления о новых функциях и возможностях, которые обещают еще больше улучшить платформу FlutterFlow , предлагая более быстрые и эффективные процессы разработки приложений.

Участники первыми получили обновления о новых функциях и возможностях, которые обещают еще больше улучшить платформу , предлагая более быстрые и эффективные процессы разработки приложений. Передовой опыт: Сессии под руководством экспертов охватывали передовые методы и советы по оптимизации использования FlutterFlow , помогая разработчикам раскрыть весь потенциал платформы в своих проектах.

Сессии под руководством экспертов охватывали передовые методы и советы по оптимизации использования , помогая разработчикам раскрыть весь потенциал платформы в своих проектах. Возможности для нетворкинга: Мероприятие способствовало установлению связей между разработчиками, лидерами отрасли и экспертами, создавая среду для развития ценных отношений и сотрудничества в рамках технического сообщества.

Лидеры отрасли и организаторы

На конференции присутствовали ключевые фигуры из технологической отрасли. Эрика Хансон, руководитель отдела развития компании FlutterFlow, вела мероприятие вместе с такими известными организаторами, как Ральф Йоццо из Tidalforce, Анна Нерезова, организатор GDG, Бхавик Чопра из Metropolitan Transportation Authority и Шивика Арора, исполнительный директор по продукту в JP Morgan.

Расширение горизонтов в разработке без кода

AppMaster воспользовались возможностью принять участие в мероприятии и взаимодействовать с другими лидерами отрасли, чтобы обменяться идеями и обсудить ключевые тенденции и проблемы в области разработки no-code. Эта совместная среда позволила провести содержательные беседы о будущем разработки приложений.