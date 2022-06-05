No-code направление активно развивается. Платформы no-code — это инструменты, которые разрабатывают приложения, не требуя написания ни единой строчки кода. Это инструменты с интуитивным интерфейсом похожим на графический редактор. Многие из современных платформ построены на drag&drop билдере c визуальными элементами и блоками. Создание приложения превращается в перемещение блоков на экране вместо написания полотна кода.

Несмотря на то, что сфера еще не так развита и изучена, существуют тысячи no-code инструментов для разных целей, ограниченных платформ для создания одного типа продуктов и комплексных для более сложных приложений. Яркий пример — AppMaster.io, платформа с автоматической кодогенерацией, высокой производительностью и масштабируемостью. На платформе можно разработать большой спектр приложений. Изучим инструмент подробнее.

Платформа AppMaster.io и ее возможности



AppMaster.io — это no-code платформа, на которой разрабатывают серверные, веб и мобильные приложения. С инструментом можно создавать корпоративные приложения любой сложности без навыков программирования.

AppMaster.io создает приложения так же, как это сделал бы разработчик. Все компоненты приложения будут такими же как и у профессионального программного обеспечения.

Что делает платформа?

создает исходный код;

компилирует;

управляет публикацией;

пишет документацию.



Создание программы при помощи платформы в сотни раз быстрее стандартного программирования. AppMaster.io генерирует код со скоростью в 22 000 строк в секунду. Преимущества таких платформ действительно заставляют задуматься об их применении. Внедрение инструментов no-code дает в первую очередь конкурентное преимущество. Вы сможете осуществить быстрый запуск проекта и снизить затраты на разработку. Это, пожалуй, первые причины, почему компании начинают использовать no-code. Но в числе самых практичных преимуществ — автоматизация и минимизация ошибок.

В работе программистов возникают ошибки и недочеты. Отсутствие квалификации, которую не всегда удается проверить при приеме на работу, невнимательность, человеческий фактор. Многие спешат, не делают код-ревью, накапливают технический долг, работая с отдельными кусками кода. Либо просто не готовы брать большие проекты и постоянные сомневаются.

Как избежать проблемы?



Рассмотрим на примере AppMaster.io. Платформа генерирует бэкенд на языке Go, включает внутрь бинарника фронтенд на Vue, автоматизирует сборку, деплой и управление приложением. Делает все, что сделала бы целая группа программистов. При этом количество ошибок сокращается в разы.

Допустим, вы хотите внести изменения в приложение, добавить новый функционал, элементы. Что сделает программист — пойдет в конкретную часть кода и внесет правки. Что делает AppMaster.io — при каждом изменении платформа генерирует код снова для всего приложения. Ошибок становится меньше, код чище, работа происходит быстрее. Ошибки в IT стоят дорого. Случай с ракетой Ariane 5 это доказал. Одна неверная строка кода привела к одновременной перезагрузке 114 коммутаторов, которая повторялась каждые 6 секунд. В результате было принято решение подорвать ракету. Ущерб составил 8,5 млрд долларов. Риски слишком велики, не правда ли?

Помимо ошибок, замедляющих развитие проектов и наносящих финансовый ущерб, выделяют другие проблемы:

большие бюджеты — запуск софт продукта требует больших затрат: команда разработчиков, аналитиков, дизайнеров, дальнейшая поддержка проекта и тд;

неготовность разработчика брать большой проект, попытки “все переделать, переписать”

расплывчатые сроки: получить готовый проект к дедлайну задача не из простых.

Оптимизировать все процессы можно с no-code. AppMaster.io в частности, как и многие другие платформы, предлагает условия подписки, что обходится дешевле, чем работа с целой командой. Высокая скорость кодогенерации и автоматизированный функционал позволяют разрабатывать приложения с нуля за недели.

Гибкость и доступность AppMaster.io



No-code инструменты созданы для бизнес-пользователей, что делает разработку для них более доступной. Продакты и маркетологи также могут выступать в роли разработчиков, тестировать свои идеи и реализовывать их. Особенно это удобно продакт-менеджерам, которые напрямую взаимодействуют с разработчиками и ставят им задачу. Используя AppMaster.io, они могут продумать логику и создать схему будущего приложения в редакторе бизнес-процессов при помощи визуальных блоков.

Гибкость, которую обеспечивает no-code, и широкий спектр приложений, которые можно создать с его помощью, помогают компаниям улучшить сервис, сэкономить десятки часов сотрудникам и внедрить необходимые кастомные инструменты.

С AppMaster.io вам не придется решать типовые, организационные задачи (загрузка контента, регистрация и прочее). Вы собираете все как конструктор. После релиза не нужно все перепроверять и контролировать, платформа сделает все за вас, подготовит продукт к публикации.

Что можно создавать на AppMaster.io?



Платформу можно использовать для создания готовых решений для внутренних сервисов компаний, CRM и ERP систем, чеклистов, админ-панелей, автоматизации документооборота, организации контакт-центров и кастомной поддержки, приложений для обучения персонала, приложений со сложной логикой для корпоративного рынка.

Читая обзоры вы найдете решения из трех категорий:

Работа с интерфейсом/дизайнер приложений;

Работа с интеграцией;

Работа с бэкэндом: базы данных, авторизации пользователей и т. д.

В AppMaster можно работать со всеми перечисленными областями. Основу для проекта, базу данных, вы можете спроектировать в визуальном редакторе моделей данных. Сгенерированные приложения используют любую Postgres-совместимую СУБД: а это больше скорости и управляемости, можно размещать в собственных дата-центрах. В AppMaster.io есть модули. С их помощью можно быстро разрабатывать сложные схемы интеграций и подключать сервисы.

В редакторе бизнес-процессов, используя все те же визуальные блоки, вы создаете логическую последовательность действий для приложений. Дизайн приложений поможет создать их желаемый внешний вид. В AppMaster.io можно разрабатывать нативные мобильные приложения. Публикуются они напрямую в AppStore и PlayMarket. AppMaster.io использует собственный фреймворк для рендеринга экранов приложения вместе с логикой взаимодействия виджетов на лету.

Есть возможность изменять приложение уже после публикации в магазинах. Для изменений логики и экранов мобильного приложения требуется только переопубликовать бэкенд. Вся платформа построена на визуальных блоках. Удобный интерфейс с drag&drop билдером делает AppMaster.io доступной для бизнес-пользователя, которому не придется писать ни единой строчки кода, чтобы реализовать свою задумку.

Заключение



Сегодня no-code платформы уверенно выходят на информационный рынок. Остается основное препятствие — недостаток знаний и опыта работы с инструментами. No-code заметно сокращает разрыв между разработчиками и бизнес-пользователями, но без помощи первых тут не обойтись. Для программистов — это отличная возможность освоить новое направление и продвинуться профессионально. Спрос на ноукодеров растет каждый день. Разработчик вы или предприниматель — и в том, и в другом случае no-code будет полезен вам.