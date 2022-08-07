Эта быстрорастущая технологическая эра вдохнула новую жизнь в управление проектами. В результате предприятия ищут новые и улучшенные способы более эффективной реализации своих проектов. Это привело к развитию многих новых стилей управления проектами, одним из которых является Agile.

Основной целью всех этих стилей управления проектами является возможность быстрее приносить пользу клиенту. Он способствует адаптивному планированию, эволюционному развитию и ранней доставке, а также поощряет постоянное совершенствование.

С другой стороны, многие организации по-прежнему предпочитают традиционный подход к управлению проектами. Это более последовательный и жесткий подход по сравнению с Agile. Что ж, в этой статье мы собираемся погрузиться немного глубже и выяснить существенные различия между традиционными и гибкими методами управления проектами.

Что такое традиционная методология управления проектами?

Модель водопада, линейный подход к управлению проектами, является одной из старейших и наиболее популярных методологий управления проектами. Эта методология лучше всего подходит для проектов с четко определенными требованиями, где нет необходимости в большой гибкости. Водопадный подход — это систематический и последовательный способ управления проектом. Он включает в себя следующие шаги:

1. Планирование/инициация

2. Анализ

3. Дизайн

4. Реализация/Выполнение

5. Тестирование/обеспечение качества

6. Развертывание

Эти шаги необходимо выполнить, прежде чем переходить к следующему этапу. К сожалению, это делает модель водопада очень линейной и негибкой.

Преимущества и недостатки традиционного управления проектами

Каждая методология управления проектами имеет свой набор преимуществ и недостатков. Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки традиционного управления проектами:

Преимущества традиционной методологии управления проектами:

Легко понять и использовать

Идеально подходит для небольших проектов с четко определенными требованиями

Эффективный способ завершить проект

Легко отслеживать ход проекта

Полезно для управления рисками

Максимальный контроль над проектом

Менеджер проекта имеет четкое представление о проекте

Имеется подробная документация

Недостатки традиционной методологии управления проектами:

Не подходит для больших и сложных проектов

Не гибкий и не может легко приспосабливаться к изменениям

Требуется много времени, чтобы завершить проект

Не подходит для проектов с быстро меняющимися требованиями

Требует высокого уровня дисциплины от членов команды

Члены команды могут чувствовать, что ими управляют на микроуровне

Документация может быть очень длинной

Что такое методология управления проектами Agile?

Методология Agile представляет собой итеративный и поэтапный подход к управлению проектами. Гибкий подход включает в себя те же шаги, что и при традиционном управлении проектами. В этом подходе проект делится на небольшие фазы или спринты. Каждый спринт завершается циклом в 2-4 недели, и это делает гибкий подход очень гибким и легко приспосабливаемым к изменениям.

Преимущества и недостатки методологии управления проектами Agile

Гибкая методология управления проектами также имеет свои преимущества и недостатки, описываемые ниже:

Преимущества методологии управления проектами Agile

Идеально подходит для больших и сложных проектов

Очень гибкий и может легко вносить изменения

Более быстрая сдача проекта

Повышение удовлетворенности клиентов

Улучшение качества продукта

Большая прозрачность и общение между членами команды

Расширение сотрудничества между членами команды

Снижение рисков

Больше контроля над проектом

Лучшее принятие решений

Недостатки методологии управления проектами Agile

Требует высокого уровня дисциплины от членов команды

Члены команды могут чувствовать себя подавленными

Не подходит для небольших проектов с четко определенными требованиями

Документация может быть очень длинной

Agile-методы лучше традиционных?

Это наиболее часто задаваемый вопрос, когда речь заходит о методологии управления проектами. Ответ заключается в том, что это зависит от требований проекта. Как Agile, так и традиционные методы имеют свои преимущества и недостатки. Может быть, для одного проекта лучше подойдет традиционный подход, а для другого может оказаться более подходящим гибкий подход. Все зависит от характера проекта. Во-первых, вам нужно понять разницу между этими двумя подходами. Затем вам нужно проанализировать требования вашего проекта и решить, какой подход лучше для вашего проекта. Вы также должны помнить, что оба подхода можно комбинировать для получения наилучших результатов. Это известно как гибридный подход.

Гибридный подход в методологии управления проектами

При гибридном подходе проект сначала планируется с использованием традиционного метода. Затем для выполнения используется гибкий подход. Этот подход сочетает в себе лучшее из обоих миров и дает руководителю проекта больший контроль над проектом. Кроме того, это также помогает снизить риски, связанные с проектом. Он лучше всего подходит для крупных и сложных проектов, а также для проектов с быстро меняющимися требованиями. Крайне важно выбрать правильную методологию управления проектами для вашего проекта. Если вы не уверены, какой из них выбрать, вы всегда можете получить помощь от эксперта по управлению проектами.

Почему Agile предпочтительнее традиционного управления проектами?

Большинство менеджеров проектов, разработчиков и организаций предпочитают гибкое управление проектами традиционным методам. На это есть несколько причин:

Повышение прозрачности и коммуникации между членами команды

В гибком управлении проектами члены команды должны постоянно общаться друг с другом. Это гарантирует, что все находятся на одной странице, и нет места для недопонимания.

Расширение сотрудничества между членами команды

Гибкая методология управления проектами поощряет сотрудничество между членами команды. Это помогает добиться лучших результатов. При традиционном подходе за проект отвечает только руководитель проекта. В то время как в методологии Agile за проект отвечает вся команда. Каждому члену назначаются определенные задачи, и они должны работать вместе, чтобы завершить проект. Все участники могут легко отслеживать прогресс от первого шага до последнего шага.

Снижение рисков

Гибкая методология управления проектами помогает снизить риски, связанные с проектом. При таком подходе риски выявляются и устраняются на ранней стадии. Это помогает снизить вероятность того, что проект пойдет не по плану. При традиционном подходе риски выявляются в конце проекта, что может привести к расширению масштаба и другим проблемам.

Повышенная гибкость

Гибкая методология управления проектами более гибкая, чем традиционный подход. При таком подходе изменения можно вносить на любом этапе проекта. Это помогает гарантировать, что конечный продукт соответствует требованиям клиента.

Повышение удовлетворенности клиентов

Клиенты с самого начала вовлечены в гибкую методологию управления проектами. Их отзывы учитываются на каждом этапе проекта. Это помогает гарантировать, что конечный продукт соответствует их ожиданиям. В то время как при традиционном подходе заказчик вовлекается только в конце проекта.

Снижение затрат и повышение производительности

Эта функция является результатом повышения прозрачности, коммуникации, совместной работы и гибкости. В гибкой методологии управления проектами члены команды могут легко отслеживать ход проекта. Это помогает выявлять и устранять проблемы на ранней стадии. В результате проект завершается в установленные сроки и бюджет.

Что больше соответствует Agile или традиционному процессу?

Традиционный подход больше соответствует модели водопада. Но, с другой стороны, гибкий подход больше соответствует спиральной модели. Эта согласованность объясняется тем, что гибкий подход был разработан для устранения недостатков водопада. Водопад — это линейный подход, в котором каждый этап должен быть завершен, прежде чем можно будет начать следующий шаг. Это может привести к проблемам, если требования проекта изменятся. Гибкий подход более гибкий и позволяет вносить изменения на любом этапе проекта. Спиральная модель представляет собой более итеративный подход, в котором каждая фаза выполняется несколько раз. Это помогает гарантировать, что конечный продукт соответствует требованиям клиента.

Как узнать, какой из них подходит для вашей организации?

Как упоминалось ранее, это зависит от характера проекта. Традиционный подход больше подходит, если требования проекта четко определены и не ожидаются изменения. С другой стороны, если условия четко не определены или не ожидаются изменения, более подходящим является гибкий подход. Однако важно отметить, что оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Сначала вы должны изучить оба подхода и понять требования проекта, прежде чем решить, какой из них больше подходит для вашей организации. Лучше всего использовать гибридный подход, сочетание традиционных и гибких методов.

В заключение

Споры о гибких и традиционных методах управления проектами ведутся уже довольно давно. Конечно, оба подхода имеют свои достоинства и недостатки. Но все большую популярность набирает гибкая методология управления проектами благодаря своей гибкости и способности адаптироваться к изменениям. Кроме того, участие заказчиков, разработчиков и всех членов команды на каждом этапе проекта помогает гарантировать, что конечный продукт будет соответствовать их ожиданиям. Итак, если вы ищете более гибкий и клиентоориентированный подход, то платформа без кода — лучшее решение для вас. Среди всех платформ без кода AppMaster — правильный выбор: вы можете легко создавать веб-приложения, мобильные приложения и высокопроизводительную серверную часть. Вы также можете получить исходный код вашего приложения и документацию к нему, которая пишется автоматически — это означает, что вы не привязаны к платформе; это очень гибко!