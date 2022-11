Siete alla ricerca di informazioni sulla conformità HIPAA o sul software sanitario sviluppato in base alla conformità HIPAA? Se sì, questa guida fa al caso vostro. Secondo le statistiche, sempre più sistemi e organizzazioni sanitarie si stanno orientando verso modelli online, come qualsiasi altra organizzazione in tutto il mondo. Il vantaggio è quello di ridurre l'interazione fisica con il paziente. Questo concetto si è diffuso maggiormente in seguito alla pandemia COVID-19.

I software e le applicazioni legate all'assistenza sanitaria sono molto richiesti in tutto il mondo. Ma la virtualizzazione dell'assistenza sanitaria è un grosso problema, poiché sono in gioco la vita e la salute. È qui che entra in gioco il ruolo della conformità HIPAA. Qualsiasi sviluppatore, sia che sviluppi un'app legata alla salute o un software sanitario, deve rispettare la conformità HIPAA per poter essere lanciato.

Che cos'è l'HIPAA?

HIPAA è l'acronimo di Health Insurance Portability and Accountability Act. È stato approvato per la prima volta nel 1996. Il motivo principale per cui questa legge è stata approvata è che le aziende che sviluppano software hanno bisogno di regole di sicurezza e privacy per una migliore gestione, riservatezza e sicurezza dei pazienti chiamati PHI (patient-protected health information).

Tuttavia, sin dalla sua prima comparsa, sono state apportate varie modifiche e aggiornamenti alla conformità HIPAA in seguito al miglioramento della tecnologia e alle minacce al software sanitario.

Requisiti software di conformità HIPAA

È essenziale sapere che lo sviluppo di software sanitario deve soddisfare i seguenti requisiti per soddisfare la conformità HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act. Le informazioni sanitarie protette dal paziente (PHI) che devono essere rispettate per la conformità HIPAA sono:

Iniziali - (nome, secondo e cognome)

Indirizzo

Codice postale

Data di nascita

Data di ricovero o di dimissione

Fotografie

Numero (telefono e fax)

Email

Biometria (impronte digitali, autenticazione a due fattori e identificazione facciale)

SSN - Numero di previdenza sociale

MRN - Numero di cartella clinica

HPBN - Numero di beneficiario del piano sanitario

AN - Numero di conto

Numero di licenza

Identificatori del dispositivo

URL del sito web e indirizzo IP

Lista di controllo del software per la conformità HIPAA

Per lo sviluppo di un software sanitario di successo e per garantirne la conformità HIPAA, è necessario seguire la seguente lista di controllo della conformità HIPAA:

Controllo dell'accesso ai dati

La prima lista di controllo della conformità HIPAA è il controllo degli accessi, responsabile dell'autorizzazione all'uso dei dati. Questo può essere evitato con un controllo degli accessi basato sui ruoli e molto altro ancora.

Controllo delle attività

La successiva lista di controllo della conformità HIPAA è la verifica dell'attività; gli sviluppatori di software e app per la sanità possono proteggere e utilizzare i dati solo dalle persone interessate e non da tutti. Questo può essere fatto attraverso i login riusciti, i tentativi falliti e le informazioni memorizzate.

Integrità del sistema

Il prossimo punto della lista di controllo della conformità HIPAA è che i dati e le comunicazioni devono essere crittografati da un capo all'altro.

Meccanismo anti-truffa

L'implementazione di tecniche di blockchain e di firme digitali può ridurre il temperamento della sicurezza nell'app o nel software sanitario.

Autorizzazione affidabile dell'utente

La sicurezza può essere migliorata con tecniche come il mantenimento di password forti, l'autenticazione in più fasi, ecc.

Trasmissione sicura dei dati

Per garantire una trasmissione sicura dei dati, è necessario eseguire regolarmente il backup dei dati attraverso una struttura di terze parti affidabile.

Come diventare conformi all'HIPAA

Per diventare un'applicazione o un software conforme all'HIPAA, è necessario che vengano rispettati i seguenti requisiti:

Politica sulla privacy dell'organizzazione

L'organizzazione deve creare una politica sulla privacy per diventare conforme all'HIPAA. Una volta creata, deve essere disponibile come Notice of Privacy Practices (NPP) e firmata dai pazienti. Questa politica deve spiegare come viene affrontata la privacy del paziente e informarlo dei suoi diritti.

Responsabile della privacy HIPAA

La conformità all'HIPAA è talvolta difficile da comprendere, quindi un'organizzazione dovrebbe avere un responsabile della privacy HIPAA come esperto per dirigere la creazione delle politiche sulla privacy dell'azienda e garantirne l'attuazione. Il responsabile è anche responsabile dell'elaborazione delle NPP, dell'organizzazione di sessioni di formazione e della conduzione degli audit interni dell'organizzazione per garantire la conformità HIPAA.

Audit interni regolari

Dopo aver ottenuto l'approvazione per la conformità HIPAA, un'organizzazione sanitaria deve sottoporsi a regolari audit interni per riconoscere i vuoti di conformità. Le organizzazioni sanitarie devono quindi costruire strategie di rimedio documentate che dimostrino i modi per rimediare alle violazioni HIPAA.

Preservare i contratti aziendali

Prima di condividere i dati, assicurarsi che il business associate sia conforme al software medico HIPAA, che protegga dalla violazione dei dati e che venga rivisto per ricordare i cambiamenti.

Protocollo di avviso di violazione

Una violazione della conformità HIPAA non è sempre un problema, soprattutto se è stata commessa accidentalmente e l'organizzazione può dimostrarlo.

Documentazione adeguata

Le organizzazioni sanitarie devono riportare e documentare tutte le misure di conformità HIPAA. Queste cartelle cliniche saranno ispezionate per gli audit e le analisi dei reclami.

La norma sulla privacy HIPAA

Richiede che gli utenti delle soluzioni software per l'assistenza sanitaria abbiano i diritti sui loro dati riservati, chiamati informazioni sanitarie protette (PHI), che devono essere mantenuti privati. Le informazioni comprendono i problemi medici attuali del paziente, i problemi precedenti, la storia del trattamento, la storia delle transazioni, ecc. Riassume le modalità di utilizzo dei dati e i soggetti che possono accedervi. Il paziente ha il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne una copia. La politica sulla privacy dell'organizzazione deve essere scritta, documentata e comunicata al paziente.

La regola di sicurezza HIPAA

Le organizzazioni sono tenute a proteggere le informazioni sanitarie protette (PHI) in base alla regola di sicurezza HIPAA. La regola di sicurezza HIPPA spiega come procedere. Più precisamente, la Security Rule stabilisce gli standard internazionali per la gestione, il mantenimento e la trasmissione di informazioni sanitarie protette elettronicamente (ePHI).

Le protezioni amministrative, fisiche e tecniche sono le misure di sicurezza dei dati che il settore sanitario deve adottare per conformarsi a questa linea guida.

Salvaguardia amministrativa

Secondo le salvaguardie amministrative, è obbligatorio per le entità che lavorano con le informazioni sanitarie protette (PHI) assegnare un responsabile affidabile e organizzare un sistema di gestione della sicurezza per registrare tutte le informazioni in modo sicuro. Le norme di sicurezza comprendono anche la formazione dei dipendenti, la gestione e la valutazione delle politiche di sicurezza. Assicuratevi di assumere un responsabile in grado di percepire gli attacchi informatici e di intervenire tempestivamente per salvare le informazioni interne dell'ospedale. Protegge i vostri dati dalla condivisione con terze parti e dipartimenti non autorizzati. Con le regole delle app conformi all'HIPPA, il responsabile deve prevedere i rischi e riuscire a superarli in tempo.

Salvaguardia fisica

Questa salvaguardia prevede l'archiviazione fisica in un centro remoto o le informazioni sanitarie protette elettronicamente (ePHI) archiviate on-premise nel cloud. Se si accede alle informazioni sanitarie protette elettronicamente (ePHI) dal proprio dispositivo, è necessario seguire le politiche di sicurezza, come ad esempio cancellare le informazioni sanitarie protette elettronicamente (ePHI) dal proprio dispositivo al termine del contratto. Postazioni di lavoro sicure Le postazioni di lavoro con accesso alle ePHI devono essere dotate di un sistema di sicurezza rigoroso, che comprenda serrature adeguate per porte e finestre e ispezioni video per garantire la sicurezza di computer e server.

Salvaguardie tecniche

Questa salvaguardia comprende le tecnologie relative all'integrità della trasmissione e la verifica della sicurezza. Deve avere il permesso di proteggere i database PHI per garantire che i lavoratori accedano solo ai dati autorizzati e non a tutti. Deve essere crittografato end-to-end. Le e-mail create per la trasmissione devono essere sicure, come previsto dalle soluzioni di messaggistica HIPAA Compliant del software medico.

Questa tecnologia di sicurezza serve a contenere i danni in caso di interruzione di corrente, riavvio o aggiornamento del sistema o qualsiasi incidente che possa causare un errore. Garantisce che i dati vengano recuperati dalle entità nella forma corretta. Inoltre, fornisce solo agli utenti autorizzati un accesso unico al reparto di competenza. L'accesso a tutte le informazioni avviene solo tramite biometria, smart card o password.

Sviluppo di software conforme a HIPAA

Per sviluppare una soluzione software o un'app per il settore sanitario, è necessario assicurarsi che sia conforme all'HIPAA per proteggere le informazioni dei pazienti. Perché se non si rispetta e non si segue l'HIPAA si possono avere gravi conseguenze. Molte organizzazioni sanitarie pagano multe a causa di violazioni della privacy nell'ambito dell'HIPAA. Quindi, per creare un'organizzazione sanitaria online occorre molto di più che costruire un'app o una soluzione software medica. È necessario garantire la riservatezza, la privacy e la virtù dei dati personali elettronici sull'app.

AppMaster offre soluzioni software per l'assistenza sanitaria conformi alla normativa HIPAA e lo sviluppo di applicazioni che utilizzano la tecnologia no-code.

Come costruire sistemi software conformi all'HIPAA

Supponiamo che vogliate costruire il vostro sistema sanitario conforme alla normativa HIPAA fin dall'inizio. In questo caso, dipende dalle funzioni che volete includere e dallo scopo principale dello sviluppo di un'applicazione conforme alle norme HIPAA chiamata sistema di gestione ospedaliera (HMS).

L'HMS è un ottimo strumento che consente a medici, infermieri e personale sanitario di lavorare agevolmente ogni volta che desiderano accedere ai dati, mantenendo la privacy e la sicurezza dei dati del paziente. Le regole generali per sviluppare l'HMS sono:

Deve essere esteso a tutti gli operatori sanitari.

Il design dell'interfaccia utente/ux deve essere ammirevolmente illuminante.

Deve contenere il controllo degli accessi degli utenti.

Contiene un sistema di sicurezza affidabile.

I dati possono essere archiviati regolarmente su piattaforme di terze parti.

I dati devono essere crittografati end-to-end.

La soluzione software o l'applicazione medica HMS deve essere in grado di fornire miglioramenti per l'automazione delle cliniche.

Lo sviluppo del software sanitario deve essere conforme alla normativa HIPAA.

Il costo dello sviluppo del software deve essere ragionevole.

Lo sviluppo di software cruciale per un sistema software conforme alla normativa HIPAA o per un'applicazione sanitaria può essere realizzato facilmente attraverso una tecnologia no-code.

Crittografia del trasporto

Prima della trasmissione, tutte le informazioni personali elettroniche devono essere crittografate. Il primo passo per proteggere le informazioni sanitarie sensibili con i protocolli SSL e HTTPS è assicurarsi che il software conforme alla normativa HIPAA le cripti durante la trasmissione. È consigliabile verificare che il protocollo HTTPS sia configurato correttamente e che non siano presenti versioni TLS obsolete o non sicure.

Backup e archiviazione

Il backup dei dati deve essere garantito, conservato e accessibile solo dal personale autorizzato. Assicurarsi che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai dati sensibili, compresi i log, i backup, i database e tutti i dati conservati dal sistema. È possibile conservarli in luoghi fuori dal vostro controllo, ad esempio sullo stesso piano di hosting ma utilizzando un server condiviso con più clienti. In ogni caso, i dati devono essere crittografati e inaccessibili a qualsiasi costo.

Registri di sistema e identità

Per quanto riguarda i registri di sistema, gli ID e le password devono essere altrettanto sicuri. Il software conforme alla normativa HIPAA prevede criteri molto rigidi sul livello di privacy da mantenere. Il sistema deve essere in grado di tracciare tutti i registri e le modifiche apportate ai dati personali. I fattori chiave sono:

Password forte

Limitare i tentativi di accesso

Autenticazione a due fattori (2FA)

Biometria multimodale - impronte digitali, volto o riconoscimento vocale

Accesso singolo (SSO)

Rilevamento della vivacità

Controllo dell'accesso basato sugli attributi

Blockchain

Può aiutare il sistema di gestione della salute (HMS) attraverso i seguenti aspetti:

Si possono evitare le terze parti semi-affidate.

Cifrature crittografiche evolute che impediscono l'hacking

Pseudonimia per proteggere l'identità dell'utente

Modifica dei record dei blocchi

Protezione dei diritti dei dati dei pazienti

Società competitive di assistenza e analisi mediche

Le transazioni saranno registrate

Più affidabile

Trasparenza dei dati

Smaltimento

Per mantenere la sicurezza dei dati sanitari e la conformità HIPAA, i dati di backup e di archivio devono scadere ed essere eliminati in modo permanente. Quando qualcuno non utilizza più il server, assicurarsi che i dati vengano smaltiti da ogni luogo in cui vengono trasferiti, perché potrebbe essere necessario eseguire backup o copiarli.

Accordo aziendale

I sistemi software conformi alla normativa HIPAA e i dati personali elettronici devono essere ospitati sui server dell'azienda con un accordo di associazione d'impresa firmato o almeno disporre di un server interno sicuro. Le opzioni migliori tra i fornitori più affidabili sono

Piattaforma cloud di Google

Amazon Web Services

Microsoft Azure

Come mantenere la conformità HIPAA

Creare un'applicazione o un software per la conformità HIPPA è un'altra cosa, ma la manutenzione è sempre necessaria. La conclusione del mantenimento della conformità HIPAA è l'attenzione e il controllo, ma i metodi manuali per farlo richiedono tempo e non sono convenienti. La tecnologia AI avanzata consentirà di farlo in modo efficace attraverso la ricerca automatica delle informazioni del paziente, la scansione automatica per ridurre i rischi e il recupero immediato dei dati attraverso backup regolari.

Consentogram è un tipo di metodo di consenso informato automatico. Questa è stata la risoluzione di AppMaster nei confronti dell'ePHI, che offre una perfetta integrazione con l'archiviazione elettronica dei dati, il mantenimento delle informazioni preesistenti e la riduzione del flusso di lavoro manuale.

Questo pezzo dell'invenzione è stato creato su un modello di intelligenza artificiale e funziona come supporto alle decisioni cliniche (CDS), oltre a ridurre il rischio di negligenza basato su ML per i fornitori di assistenza sanitaria. Su AppMaster, il backend di Сonsentogram è stato sviluppato e poi incorporato con i sistemi ePHI delle strutture sanitarie e lavora sui protocolli di HIPAA e HITECH.

La linea di fondo

Per costruire il vostro sistema di gestione della salute o un software o un'app relativi all'assistenza sanitaria, dovete assicurarvi che garantisca tutte le raccomandazioni di conformità HIPAA. In caso contrario, il software o l'app per l'assistenza sanitaria non saranno validi più a lungo e non rispetteranno i protocolli di sicurezza e privacy dei pazienti richiesti. Implementando la conformità HIPAA e realizzando un'app o un software che soddisfi tutti i protocolli di sicurezza, frodi, furti d'identità, hacking o violazioni di informazioni personali saranno minimi. Questo proteggerà anche la vostra organizzazione sanitaria da multe finanziarie evitabili da parte degli organi di governo.

Se volete costruire la vostra applicazione sanitaria o il backend, la tecnologia no-code può aiutarvi con potenti strumenti di programmazione visiva e backend per le applicazioni sanitarie, a condizione che l'applicazione soddisfi i protocolli di conformità HIPAA richiesti durante lo sviluppo del software.