HIPAA uyumluluğu veya HIPAA uyumluluğu kullanılarak geliştirilen sağlık yazılımı hakkında bilgi mi arıyorsunuz? EVET ise, bu kılavuz tam size göre. İstatistiklere göre, giderek daha fazla sağlık sistemi ve kuruluşu, dünyadaki diğer kuruluşlar gibi çevrimiçi modellere yöneliyor. Bunun yararı, fiziksel hasta etkileşimini azaltmaktır. Bu konsept COVID-19 pandemisinden sonra daha fazla akış gösterdi.

Sağlıkla ilgili yazılım ve uygulamalar dünya çapında büyük talep görüyor. Ancak yaşam ve sağlık tehlikede olduğu için sağlık hizmetini sanal olarak almak büyük bir mesele. HIPAA uyum rolünün devreye girdiği yer burasıdır. Sağlıkla ilgili bir uygulama veya sağlık yazılımı geliştiren tüm geliştiricilerin lansman için HIPAA uyumluluğuna uyması gerekir.

HIPAA nedir?

HIPAA, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası anlamına gelir. İlk olarak 1996 yılında kabul edildi. Bu kanunun kabul edilmesinin ana nedeni, daha iyi hasta yönetimi, gizlilik ve güvenlik için güvenlik ve gizlilik kuralları için yazılım geliştirme şirketlerinin PHI (hasta korumalı sağlık bilgileri) adı verilen yazılım geliştirme şirketleridir.

Ancak, ilk ortaya çıkışından bu yana, teknoloji geliştikçe ve sağlık yazılımı tehditleri ortaya çıktıkça HIPAA uyumluluğunda çeşitli değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır.

HIPAA uyumluluk yazılımı gereksinimleri

Sağlık hizmetleri yazılımı geliştirmenin, HIPAA uyumluluğunu yerine getirmek için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerektiğini bilmek önemlidir - Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası. HIPAA uyumluluğu için bir zorunluluk olan PHI (hasta tarafından korunan sağlık bilgileri):

Baş harfler - (ad, orta ve soyadı)

Adres

Posta kodu

Doğum tarihi

Kabul veya çıkış tarihi

Fotoğraflar

Numara (telefon ve faks)

E-posta

Biyometrik (parmak izi, iki faktörlü kimlik doğrulama ve yüz tanıma)

SSN - Sosyal Güvenlik Numarası

MRN - Tıbbi Kayıt Numarası

HPBN - Sağlık Planı Faydalanıcı Numarası

AN - Hesap Numarası

Lisans numarası

Cihaz tanımlayıcıları

Web sitesi URL'leri ve IP adresi

HIPAA uyumluluk yazılımı kontrol listesi

Sağlıkla ilgili başarılı yazılım geliştirmenin başarılı yazılım geliştirmesi ve HIPAA uyumluluğunu garanti altına almak için; aşağıda belirtilen HIPAA uyumluluk kontrol listesi mutlaka takip edilmelidir:

Veri erişim kontrolü

İlk HIPAA uyumluluk kontrol listesi, veri kullanımına izin verilmesinden sorumlu erişim kontrolüdür. Bu, rol tabanlı erişim denetimi ve çok daha fazlası ile önlenebilir.

Faaliyet denetimi

Bir sonraki HIPAA uygunluk kontrol listesi, faaliyet denetimidir; sağlık yazılımları ve uygulama geliştiricileri, herkes tarafından değil, yalnızca ilgili kişiler tarafından güvenli hale getirilebilir ve kullanılabilir. Bu, başarılı oturum açma, başarısız denemeler ve saklanan bilgilerle yapılabilir.

Sistem bütünlüğü

HIPAA uyumluluk kontrol listesindeki bir sonraki nokta, verilerin ve iletişimin uçtan uca şifrelenmesi gerektiğidir.

Anti tavlama mekanizması

Blok zinciri tekniklerinin ve dijital imzaların uygulanması, sağlık uygulamasında veya yazılımında güvenlik güçlendirmesini azaltabilir.

Güvenilir kullanıcı yetkilendirmesi

Güvenlik, güçlü parolalar tutma, çok adımlı kimlik doğrulama vb. tekniklerle artırılabilir.

Güvenli veri iletimi

Güvenli veri aktarım verilerinin güvenilir bir üçüncü taraf tesis aracılığıyla düzenli olarak yedeklenmesini sağlayın.

HIPAA uyumlu nasıl olunur

HIPAA uyumlu bir uygulama veya yazılım olmak için aşağıdakiler gereklidir:

Kuruluşun gizlilik politikası

Kuruluş, HIPAA uyumlu hale gelmek için bir gizlilik politikası oluşturmalıdır. Oluşturulduktan sonra, Gizlilik Uygulamaları Bildirimi (NPP) olarak mevcut olmalı ve hastalar tarafından imzalanmalıdır. Bu politika, hastanın mahremiyetinin nasıl ele alındığının açıklamasını kapsamalı ve haklarını onlara bildirmelidir.

HIPAA gizlilik görevlisi

HIPAA uyumluluğunu anlamak bazen zordur, bu nedenle bir kuruluş, şirketin gizlilik politikalarının oluşturulmasına başkanlık etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak için uzman olarak HIPAA gizlilik görevlilerine sahip olmalıdır. Memur ayrıca NPP'lerin işlenmesinden, eğitim oturumlarının düzenlenmesinden ve HIPAA uyumluluğunu sağlamak için önde gelen kuruluşların iç denetimlerinden sorumludur.

Düzenli iç denetimler

HIPAA uyumluluğu için onaylandıktan sonra, bir sağlık kuruluşu, uyumluluk boşluklarını tanımak için düzenli iç denetimlerden geçmelidir. Sağlık kuruluşları daha sonra HIPAA ihlallerini geri almanın yollarını gösteren belgelenmiş iyileştirme stratejileri oluşturmalıdır.

İş sözleşmelerini koruyun

Verileri paylaşmadan önce, iş ortağının tıbbi yazılım HIPAA uyumlu olduğundan, veri ihlaline karşı koruduğundan ve değişiklikleri anımsamak için revize edildiğinden emin olun.

İhlal uyarı protokolü

Bir HIPAA uyumluluk ihlali, özellikle yanlışlıkla yapılırsa ve kuruluş bunu kanıtlayabilirse, her zaman bir sorun değildir.

Yeterli dokümantasyon

Sağlık kuruluşları, tüm HIPAA uyumluluk önlemlerini raporlamalı ve belgelemelidir. Bu tıbbi kayıtlar, denetimler ve şikayet analizleri için incelenecektir.

HIPAA gizlilik kuralı

Sağlık hizmeti yazılımı çözümü kullanıcılarının, korunan sağlık bilgileri - PHI adı verilen gizli verileri üzerindeki haklarını gerektirir ve gizli tutulmalıdır. Bilgi, bir hastanın mevcut tıbbi sorunlarını, önceki sorunlarını, tedavi geçmişini, işlem geçmişini vb. içerir. Verilerin nasıl kullanılacağını ve bunlara kimlerin erişebileceğini özetler. Hasta, verilerine erişme ve bunları kopyalama hakkına sahiptir. Kurumun gizlilik politikası yazılı olmalı, belgelenmeli ve hastaya bildirilmelidir.

HIPAA güvenlik kuralı

Kuruluşların, HIPAA Güvenlik Kuralı kapsamında korunan sağlık bilgilerini - PHI'yi güvence altına almaları gerekmektedir. HIPPA Güvenlik Kuralı, nasıl devam edileceğini açıklar. Daha kesin olarak, Güvenlik Kuralı, elektronik olarak korunan sağlık bilgilerinin (ePHI) işlenmesi, sürdürülmesi ve iletilmesi için uluslararası standartlar belirler.

İdari, fiziksel ve teknik korumalar, sağlık sektörünün bu yönergeye uyması için olması gereken veri güvenliği önlemleridir.

İdari koruma

İdari önlemlere göre, korunan sağlık bilgileri - PHI ile çalışan kuruluşların güvenilir bir görevli ataması ve tüm bilgilerin güvenli bir şekilde kaydedilmesi için bir güvenlik yönetim sistemi düzenlemesi zorunludur. Güvenlik kuralları ayrıca çalışan eğitimi, yönetimi ve güvenlik politikalarının değerlendirilmesini içerir. Hastanenizin dahili bilgilerini kaydetmek için siber saldırıları algılamaya ve bunlar üzerinde derhal çalışmaya uygun bir memur tuttuğunuzdan emin olun. Verilerinizi herhangi bir üçüncü taraf ve yetkisiz departman ile paylaşmaktan korur. HIPPA uyumlu uygulama kurallarıyla, görevli riskleri tahmin etmeli ve zamanında üstesinden gelmeyi başarmalıdır.

Fiziksel koruma

Bu koruma, uzak bir merkezde fiziksel depolama veya elektronik olarak korunan sağlık bilgileri (bulutta şirket içinde depolanan ePHI) sağlar. Elektronik olarak korunan sağlık bilgilerine - ePHI cihazınızdan erişiyorsanız, sözleşmeyi sonlandırdıktan sonra elektronik olarak korunan sağlık bilgilerini - ePHI'yi cihazınızdan silmek gibi güvenlik politikalarına uymalısınız. Güvenli iş istasyonları ePHI erişimi olan iş istasyonlarınız, bilgisayarların ve sunucuların güvende olduğundan emin olmak için uygun kapı ve pencere kilitleri ve video denetimi de dahil olmak üzere sıkı bir güvenlik sistemine sahip olmalıdır.

Teknik güvenlik önlemleri

Bu koruma, iletim bütünlüğü ile ilgili teknolojileri içerir ve denetim güvenlidir. Çalışanların tümüne değil, yalnızca yetkili verilere erişmesini sağlamak için güvenli PHI veritabanlarına yönelik izne sahip olmalıdır. Uçtan uca şifrelenmiş olmalıdır. İletim için oluşturulan e-posta, tıbbi yazılım HIPAA Uyumlu Mesajlaşma çözümlerine göre güvenli olmalıdır.

Bu teknoloji güvenliği, elektrik kesintisi, sistemin yeniden başlatılması veya güncellenmesi veya hataya neden olabilecek herhangi bir olay durumunda hasar kontrolü içindir. Verileri sağladı ve varlıklara doğru şekilde kurtardı. Ayrıca, yalnızca yetkili kullanıcılara ilgili departmana benzersiz erişim sağlar. Tüm bilgilere yalnızca biyometrik, akıllı kartlar veya şifreler ile erişilir.

HIPAA uyumlu yazılım geliştirme

Bir sağlık hizmeti yazılımı çözümü veya uygulaması geliştirmek için hastanın bilgilerini korumak için bunun HIPAA uyumluluğu içinde olduğundan emin olmalısınız. Çünkü HIPAA'ya uymaz ve uymazsanız ciddi sonuçlara yol açabilir. Birçok sağlık kuruluşu, HIPAA'daki gizlilik ihlalleri nedeniyle para cezası ödüyor. Bu nedenle, çevrimiçi bir sağlık kuruluşu oluşturmak, yalnızca bir uygulama veya tıbbi yazılım çözümü oluşturmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Uygulamada elektronik PHI'nizin gizliliğini, mahremiyetini ve erdemini korumalısınız.

AppMaster, kod gerektirmeyen teknolojiyi kullanarak HIPAA uyumlu sağlık yazılımı çözümleri ve uygulama geliştirme sunar. AppMaster'da, bu yıkıcı veri ihlallerinin yaşanmaması için ürününüzün HIPAA uyumluluğuna uygun olmasını sağlıyoruz.

HIPAA uyumlu yazılım sistemleri nasıl oluşturulur

HIPAA uyumlu sağlık sisteminizi baştan kurmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, dahil etmek istediğiniz işlevlere ve hastane yönetim sistemi (HMS) adı verilen HIPAA uyumlu uygulamayı geliştirmenin arkasındaki ana amaca bağlı olacaktır.

HMS, hastanın mahremiyetini ve veri güvenliğini korurken, verilere erişmek istediklerinde doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli için çalışma kolaylığı sağlayacak harika bir araçtır. HMS geliştirmek için genel kurallar şunlardır:

Her sağlık çalışanına genişletilmelidir.

UI/UX tasarımı hayranlık uyandıracak kadar aydınlatıcı olmalıdır.

Kullanıcı erişim denetimi içermelidir.

Güvenilir bir güvenlik sistemi içerir.

Veriler, üçüncü taraf platformlarda düzenli olarak saklanabilir.

Veriler uçtan uca şifrelenmiş olmalıdır.

HMS medikal yazılım çözümü veya uygulaması, klinik otomasyonu için iyileştirme sağlayabilmelidir.

Sağlık yazılımı geliştirme HIPAA uyumlu olmalıdır.

Yazılım geliştirmenin maliyeti makul olmalıdır.

HIPAA uyumlu yazılım sistemi veya bir sağlık uygulaması için çok önemli olan yazılım geliştirme, kod gerektirmeyen bir teknoloji aracılığıyla kolayca yapılabilir. AppMaster'ı herhangi bir amaç için mobil uygulamanızı veya web uygulamanızı elde etmek için en iyi platform olarak düşünün. Sağlık yönetimi yazılımı geliştirme veya uygulaması, sağlık hizmeti yazılım geliştiricileri tarafından geleneksel bir kodlama yöntemiyle de oluşturulabilir, ancak kodsuz bir platform olan AppMaster'a doğru ilerlemek, kullanımı kolay, uygun maliyetli, kullanıcı dostu ve daha az tüketir. zaman. AppMaster, platformdan oluşturduğunuz uygulamanın yukarıda belirtilen tüm HIPAA uyumluluk gereksinimlerine uymasını sağlar:

Taşıma şifrelemesi

İletimden önce, tüm elektronik PHI şifrelenmelidir. SSL ve HTTPS protokolleriyle hassas sağlık bilgilerinin güvenliğini sağlamanın ilk adımı, aktarım sırasında HIPAA uyumlu yazılımın bunları şifrelemesini sağlamaktır. HTTPS protokolünün doğru yapılandırıldığının ve güncel olmayan veya güvenli olmayan TLS sürümlerinin bulunmadığının doğrulanması önerilir.

Yedekleme ve depolama

Veri yedeklemesi sağlanmalı, saklanmalı ve yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilir olmalıdır. Günlükler, yedeklemeler, veritabanları ve sisteminizin sakladığı tüm veriler dahil olmak üzere yalnızca yetkili kişilerin hassas PHI'ya erişimi olduğundan emin olun. Örneğin, aynı barındırma planında ancak birden fazla müşteriyle paylaşılan bir sunucu kullanarak kontrolünüz dışındaki konumlarda tutmak mümkündür. Ne olursa olsun, veriler şifrelenmeli ve ne pahasına olursa olsun erişilemez olmalıdır.

Sistem günlükleri ve kimlik

Sistem günlükleri ile ilgili olarak, kimlikler ve şifreler aynı derecede güvenli olmalıdır. HIPAA uyumlu yazılım, korunması gereken gizlilik düzeyi konusunda çok katı kriterlere sahiptir. Sistem, PHI'da oluşturulan tüm günlükleri ve değişiklikleri izleyebilmelidir. Anahtar faktörler şunlardır:

Güçlü şifre

Giriş denemelerini sınırla

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA)

Multimodal biyometri - parmak izi, yüz veya ses tanıma

Tek oturum açma (SSO)

Canlılık algılama

Özniteliğe Dayalı Erişim Kontrolü

blok zinciri

Aşağıdakiler aracılığıyla sağlık yönetim sistemine (HMS) yardımcı olabilir:

Yarı güvenilir üçüncü taraflardan kaçınılabilir

Bilgisayar korsanlığını önleyen gelişmiş kriptografik şifrelemeler

Kullanıcı kimliğini korumak için takma ad

Blok kayıtlarını değiştirme

Hastaların veri haklarını güvence altına alın

Rekabetçi tıbbi yardım ve analiz şirketleri

İşlemler kaydedilecek

Daha güvenilir

Veri şeffaflığı

İmha etmek

Sağlık verilerinin güvenliğini ve HIPAA uyumluluğunu sürdürmek için, yedeklenen ve arşivlenen verilerin süresinin dolması ve kalıcı olarak atılması gerekir. Birisi artık sunucuyu kullanmadığında, yedekleme yapması veya kopyalaması gerekebileceğinden, verilerin aktarıldığı her konumdan verilerin atıldığından emin olun.

İş anlaşması

HIPAA uyumlu yazılım sistemleri ve elektronik PHI, imzalanmış bir İş Ortağı Sözleşmesi ile şirketin sunucularında barındırılmalı veya en azından şirket içinde güvenli bir sunucuya sahip olmalıdır. En güvenilir sağlayıcılar arasında en iyi seçenekler şunlardır:

Google Bulut Platformu

Amazon Web Hizmetleri

Microsoft Azure

HIPAA uyumluluğu nasıl korunur - AppMaster'ın Deneyimi

HIPPA uyumluluk uygulamasını veya yazılımını oluşturmak başka bir şeydir, ancak bakım her zaman gereklidir. HIPAA uyumluluğunu sürdürmenin sonucu, dikkat ve kontroldür, ancak bunu yapmanın manuel yöntemleri zaman alacak ve maliyet dostu olmayacaktır. Gelişmiş AI teknolojisi , hastanın bilgilerini otomatik olarak arayarak, riski azaltmak için otomatik tarama yaparak ve düzenli yedeklemeler yoluyla anında veri kurtarma yoluyla bunu etkin bir şekilde yapmanıza olanak tanır. Özel sağlık yazılım uygulamalarınızla HIPAA uyumlu yazılımın bakımı için size AppMaster deneyimini ve nasıl yapıldığını aktaralım.

Consentogram , bir tür otomatik bilgilendirilmiş onam yöntemidir. Bu, AppMaster'ın elektronik veri depolamaya sorunsuz entegrasyon, önceden var olan bilgilerin bakımı ve manuel iş akışını azaltan ePHI'ye yönelik kararıydı.

Buluşun bu parçası, bir yapay zeka modeli ve klinik karar destek (CDS) çalışmaları ve ayrıca sağlık hizmeti sağlayıcıları için ML tabanlı yanlış uygulama riskinin azaltılması üzerine oluşturulmuştur. AppMaster'da, Сonsentogram'ın arka ucu geliştirildi ve ardından sağlık hizmetleri kurulumlarının ePHI sistemleriyle birleştirildi ve HIPAA ve HITECH protokolleri üzerinde çalıştı. AppMaster'ın projedeki işbirliği, zaman açısından verimli ve uygun maliyetliydi, aralıklarla sunulan başarılı bakımlar da. AppMaster'da Consentogram hakkında daha fazla bilgi edinin.

Alt çizgi

Sağlık yönetim sisteminizi veya sağlıkla ilgili bir yazılım veya uygulamanızı oluşturmak için tüm HIPAA uyumluluk önerilerini sağladığından emin olmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde, sağlık yazılımı veya uygulaması daha uzun süre geçerli olmayacak ve gerekli güvenlik ve hasta mahremiyeti protokollerini karşılamayacaktır. HIPAA uyumluluğunu uygulayarak ve tüm güvenlik protokollerini yerine getiren bir uygulama veya yazılım yaparak, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, bilgisayar korsanlığı veya kişisel bilgi ihlalleri minimum düzeyde olacaktır. Bu aynı zamanda sağlık kuruluşunuzu yönetim organlarından önlenebilir mali cezalar almaktan da koruyacaktır.

Sağlık uygulamanızı veya arka uçunuzu oluşturmak istiyorsanız, AppMaster size bu konuda yardımcı olabilir. Uygulamanızın yazılım geliştirme sırasında gerekli HIPAA uyumluluk protokollerini yerine getirmesini sağlarsanız, sağlıkla ilgili bir uygulama için güçlü bir görsel programlama aracına ve arka uca sahiptir. Makul paketlere göz atın ve uygulamanızı bugün kullanmaya başlayın!