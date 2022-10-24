您是否在寻找有关HIPAA合规性或使用HIPAA合规性开发的医疗保健软件的信息？如果是的话，本指南就是为您准备的。根据统计数据，越来越多的医疗系统和组织正像全球其他组织一样转向在线模式。这样做的好处是减少病人的实际互动。这个概念在COVID-19大流行之后显示出更多的流动。

与医疗保健有关的软件和应用程序在世界各地都有很大的需求。但是，由于生命和健康受到威胁，采取虚拟医疗是一个大问题。这里就是HIPAA合规性发挥作用的地方。任何开发者，无论是开发与健康有关的应用程序或医疗保健软件，都必须遵守HIPAA合规性，才能推出。

什么是HIPAA？

HIPAA是健康保险可携性和责任法案的缩写。它于1996年首次通过。该法案通过的主要原因是软件开发公司为更好地管理病人、保密性和安全性而制定的安全和隐私规则，称为PHI（受病人保护的健康信息）。

然而，自第一次出现以来，随着技术的改进和医疗软件威胁的发生，对HIPAA合规性进行了各种修改和更新。

HIPAA合规性软件要求

必须知道，医疗保健软件的开发必须满足以下要求，以履行HIPAA合规性 - 健康保险可携性和责任法案。符合HIPAA要求的PHI（受病人保护的健康信息）是必须的。

首字母缩写--（姓、中名和名）。

地址

邮政编码

出生日期

入院或出院日期

照片

电话（电话和传真）

电子邮件

生物识别（指纹、双因素认证和面部识别）

SSN--社会安全号码

MRN - 医疗记录号码

HPBN--健康计划受益人编号

AN--账户号码

许可证号码

设备标识符

网站URL和IP地址

HIPAA合规性软件检查表

为了成功开发与健康有关的软件，并保证其符合HIPAA的规定；下面提到的HIPAA符合性检查表是必须遵循的。

数据访问控制

第一个HIPAA合规性检查表是负责数据使用权限的访问控制。这可以通过基于角色的访问控制和更多的方式来防止。

活动审计

下一个HIPAA合规性检查表是活动审计；医疗保健软件和应用程序开发人员可以确保只有相关人员而不是所有人使用。这可以通过成功登录、失败尝试和存储信息来实现。

系统完整性

HIPAA合规性检查表的下一项是数据和通信必须从端到端进行加密。

反节制机制

实施区块链技术和数字签名可以减少健康应用程序或软件的安全回火。

可靠的用户授权

可以通过保留强密码、多步骤认证等技术来增强安全性。

安全的数据传输

确保安全的数据传输数据必须定期通过值得信赖的第三方设施进行备份。

如何成为符合HIPAA的企业

要成为一个符合HIPAA的应用程序或软件，以下是必须的。

组织的隐私政策

组织必须创建一个隐私政策，以成为HIPAA兼容。一旦创建，它必须作为隐私政策通知（NPP）提供，并由患者签署。此政策必须涵盖解释如何处理病人的隐私，并告知他们的权利。

HIPAA隐私官员

HIPAA合规性有时很难理解，所以一个组织应该有其HIPAA隐私官员作为专家，领导公司隐私政策的建立并确保其实施。该官员还负责处理NPPs，组织培训课程，并领导组织的内部审计，以确保HIPAA的合规。

定期进行内部审计

在获得HIPAA合规性的批准后，医疗机构必须定期进行内部审计，以确认合规性的缺失。然后，医疗机构必须构建记录在案的补救策略，展示如何恢复HIPAA的侵权行为。

保存商业合同

在分享数据之前，确保商业伙伴符合医疗软件HIPAA的要求，保护数据不受侵犯，并对其进行修订以提醒变化。

侵权警告协议

侵犯HIPAA合规性并不总是一个问题，特别是如果它是意外完成的，并且组织可以证明它。

充分的文件

医疗机构必须报告和记录所有HIPAA合规措施。这些医疗记录将在审计和投诉分析中被检查。

HIPAA隐私规则

它要求医疗保健软件解决方案的用户对他们的机密数据的权利，称为受保护的健康信息 - PHI，必须保持隐私。这些信息包括病人当前的医疗问题、以前的问题、治疗历史、交易历史等。它总结了数据的使用方式和谁可以访问它。病人有权访问他们的数据，并得到它的复制。组织的隐私政策必须书面化、文件化，并告知病人。

HIPAA安全规则

根据HIPAA安全规则，组织必须保护受保护的健康信息 - PHI。HIPPA安全规则解释了如何进行。更确切地说，安全规则为处理、维护和传输受电子保护的健康信息（ePHI）制定了国际标准。

行政、物理和技术保护是医疗行业为遵守这一准则而必须采取的数据安全措施。

行政保障措施

根据行政保障措施，从事受保护健康信息--PHI工作的实体必须指派一名值得信赖的官员，并组织一个安全管理系统来安全记录所有信息。安全规则还包括员工培训、管理和安全政策的评估。确保你聘请的官员有资格感知网络攻击并及时处理，以拯救医院的内部信息。它可以保护你的数据不与任何第三方和未经授权的部门共享。由于符合HIPPA的应用规则，该官员必须预测风险并及时管理克服它们。

物理保障

这种保障措施提供了在远程中心的物理存储或电子保护的健康信息--电子健康保险存储在云中的内部。如果你从你的设备上访问电子保护的健康信息--ePHI，你必须遵循安全政策，例如在结束合同后从你的设备上删除电子保护的健康信息--ePHI。安全的工作站 你可以访问电子健康信息的工作站必须有一个严密的安全系统，包括适当的门窗锁和视频检查，以确保计算机和服务器的安全。

技术保障措施

这种保障措施包括与传输完整性有关的技术，审计是安全的。必须有对安全的PHI数据库的许可，以确保工人只访问授权的数据，而不是全部。必须是端到端加密。创建的用于传输的电子邮件必须是安全的，按照医疗软件HIPAA兼容的消息解决方案。

这种技术安全是为了在断电、重启或更新系统或任何可能导致错误的事件中控制损失。它确保了数据并以正确的形式恢复到实体。另外，它只提供授权用户对相关部门的独特访问。所有的信息都只能通过生物识别技术、智能卡或密码来访问。

符合HIPAA标准的软件开发

要开发一个医疗软件解决方案或应用程序，你必须确保它是在HIPAA合规范围内，以保护病人的信息。因为如果你不遵守，不跟着HIPAA走，会导致严重的结果。许多医疗机构由于HIPAA的隐私泄露而支付罚款。 因此，做一个在线医疗机构需要的不仅仅是建立一个应用程序或医疗软件解决方案。你必须在应用程序上维护你的电子PHI的保密性、隐私性和德性。

AppMaster提供符合HIPAA的医疗软件解决方案和使用无代码技术的应用程序开发。在AppMaster，我们确保您的产品符合HIPAA标准，这样就不会发生这些破坏性的数据泄露事件。

如何建立符合HIPAA的软件系统

假设你想从一开始就建立你的符合HIPAA的医疗系统。在这种情况下，这将取决于你想要包括的功能和开发符合HIPAA的应用程序背后的主要目的，即医院管理系统（HMS）。

HMS是一个伟大的工具，它将为医生、护士和医务人员提供工作上的便利，只要他们想访问数据，同时维护病人的隐私和数据安全。开发HMS的一般规则是。

对于符合HIPAA的软件系统或医疗应用的软件开发至关重要，可以通过无代码技术轻松完成。考虑到AppMaster是最好的平台，可以让你的移动应用或网络应用达到任何目的。医疗管理软件开发或应用程序也可以由医疗软件开发人员通过传统的编码方法创建，但努力实现AppMaster，一个无代码平台，易于使用，成本效益高，用户友好，消耗时间少。AppMaster确保您从该平台创建的应用程序遵循上述所有HIPAA合规性要求。

传输加密

在传输之前，所有电子PHI都应该被加密。用SSL和HTTPS协议保护敏感健康信息的第一步是确保符合HIPAA的软件在传输过程中对其进行加密。建议核查HTTPS协议是否配置正确，是否存在过时或不安全的TLS版本。

备份和存储

必须确保、保存数据备份，并且只有经授权的工作人员才能访问。确保只有经授权的人可以访问敏感的PHI，包括日志、备份、数据库和你的系统保存的所有数据。有可能将其保存在不受你控制的地方，例如，在同一个托管计划中，但使用与多个客户共享的服务器。无论怎样，这些数据都应该是加密的，并且不惜一切代价也不能访问。

系统日志和身份

关于系统日志，身份和密码必须同样安全。符合HIPAA的软件对需要维护的隐私水平有非常严格的标准。系统应该能够跟踪所有的日志和对PHI构建的修改。其关键因素是

强大的密码

限制登录尝试

双因素认证（2FA）

多模态生物识别 - 指纹、脸部或语音识别

单点登录(SSO)

活性检测

基于属性的访问控制

区块链

它可以通过以下方式帮助健康管理系统（HMS）。

可以避免半信任的第三方

进化的密码学加密，防止黑客攻击

保护用户身份的假名性

修改区块记录

确保患者的数据权利

医疗援助和分析的竞争性公司

交易将被记录

更加值得信赖

数据透明

处置

为了维护健康数据的安全性和HIPAA的合规性，备份和存档的数据应该过期并永久地被丢弃。当有人不再使用服务器时，确保数据从每一个传输数据的地方被处理掉，因为它可能要做备份或复制它。

商业协议

符合HIPAA的软件系统和电子PHI必须托管在公司的服务器上，并签署商业伙伴协议，或者至少有一个安全的内部服务器。最值得信赖的供应商中，最好的选择是

谷歌云平台

亚马逊网络服务

微软Azure

如何保持HIPAA合规性 - AppMaster的经验

构建HIPPA合规性应用程序或软件是另一回事，但维护总是需要的。维护HIPAA合规性的结论是细心和检查，但人工的方法会耗费时间，而且不符合成本效益。先进的人工智能技术将允许通过自动搜索病人的信息，自动扫描以减少风险，以及通过定期备份即时恢复数据来有效地做到这一点。对于维护符合HIPAA标准的软件与你的定制医疗软件应用，让我们向你引用AppMaster的经验以及它是如何做到的。

Consentogram是一种自动知情同意的方法。这是AppMaster对ePHI的决议，它提供了对电子数据存储的无缝整合，维护预先存在的信息，并减少人工工作流程。

这项发明是在人工智能模型和临床决策支持（CDS）的基础上创造的，另外还为医疗服务提供者提供了基于ML的不当行为风险降低。 在AppMaster上，开发了Sonsentogram的后台，然后与医疗机构的ePHI系统相结合，并按照HIPAA和HITECH的协议工作。AppMaster在该项目上的合作是有时间效率和成本效益的，并且每隔一段时间就提供成功的维护。了解更多关于AppMaster上的Consentogram。

底线

要建立你的健康管理系统或与医疗保健相关的软件或应用程序，你必须确保它能确保所有的HIPAA合规建议。如果不这样做，医疗保健软件或应用程序将不会在更长时间内有效，也不符合规定的安全和病人隐私协议。通过实施HIPAA合规性和制作满足所有安全协议的应用程序或软件，欺诈、身份盗窃、黑客攻击或个人信息泄露将被降至最低。这也将保护你的医疗机构从管理机构获得可避免的财务罚款。

如果你想建立你的医疗保健应用程序或后端，AppMaster可以帮助你。如果你在软件开发过程中确保你的应用程序满足所需的HIPAA合规协议，它有一个强大的可视化编程工具和医疗保健相关应用程序的后台。看看合理的套餐，今天就开始做你的应用程序吧!