هل تبحث عن معلومات حول الامتثال لقانون HIPAA أو برنامج الرعاية الصحية الذي تم تطويره باستخدام الامتثال HIPAA؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا الدليل مناسب لك. وفقًا للإحصاءات ، يتجه المزيد والمزيد من أنظمة ومؤسسات الرعاية الصحية نحو نماذج عبر الإنترنت مثل أي منظمة أخرى في جميع أنحاء العالم. وتتمثل فائدة ذلك في تقليل التفاعل الجسدي مع المريض. أظهر هذا المفهوم مزيدًا من التدفق بعد جائحة COVID-19.

هناك طلب كبير على البرامج والتطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. لكن استخدام الرعاية الصحية الافتراضية يعد أمرًا مهمًا لأن الحياة والصحة على المحك. هنا يأتي دور الامتثال لقانون HIPAA. يجب على أي مطور ، سواء كان يعمل على تطوير تطبيق متعلق بالصحة أو برنامج رعاية صحية ، الامتثال لقانون HIPAA حتى يتم إطلاقه.

ما هو HIPAA؟

HIPAA تعني قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة. تم إقراره لأول مرة في عام 1996. والسبب الرئيسي لتمرير هذا القانون هو شركات تطوير البرمجيات لقواعد الأمان والخصوصية لتحسين إدارة المرضى والسرية والسلامة والتي تسمى PHI (المعلومات الصحية المحمية للمريض).

ومع ذلك ، منذ الظهور الأول ، تم إجراء العديد من التغييرات والتحديثات على الامتثال HIPAA مع تحسن التكنولوجيا وتحدث تهديدات برامج الرعاية الصحية.

متطلبات برنامج الامتثال HIPAA

من الضروري معرفة أن تطوير برامج الرعاية الصحية يجب أن يفي بالمتطلبات التالية للوفاء بالامتثال لقانون HIPAA - قانون التأمين الصحي وقابلية النقل والمساءلة. معلومات الصحة المحمية (PHI) (المعلومات الصحية المحمية للمريض) والتي تعتبر ضرورية للامتثال لقانون HIPAA هي:

الأحرف الأولى - (الاسم الأول والأوسط والأخير)

تبوك

الرمز البريدي

تاريخ الولادة

تاريخ القبول أو الخروج

الصور

الرقم (الهاتف والفاكس)

البريد الإلكتروني

المقاييس الحيوية (بصمات الأصابع والمصادقة ذات العاملين وتحديد الوجه)

SSN - رقم الضمان الاجتماعي

MRN - رقم السجلات الطبية

HPBN - رقم المستفيد من خطة الرعاية الصحية

AN - رقم الحساب

رقم الرخصة

معرفات الجهاز

عناوين URL لموقع الويب وعنوان IP

قائمة مراجعة برامج الامتثال HIPAA

من أجل تطوير البرمجيات الناجحة لتطوير البرمجيات ذات الصلة بالصحة بنجاح ولضمان الامتثال لقانون HIPAA ؛ قائمة التحقق من الامتثال HIPAA المذكورة أدناه يجب اتباعها:

التحكم في الوصول إلى البيانات

أول قائمة تدقيق للامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) هي التحكم في الوصول المسؤول عن إذن استخدام البيانات. يمكن منع هذا من خلال التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار وغير ذلك الكثير.

تدقيق النشاط

قائمة مراجعة الامتثال التالية HIPAA هي تدقيق النشاط ؛ يمكن لمطوري تطبيقات وبرامج الرعاية الصحية تأمين واستخدام الأشخاص المعنيين فقط وليس الجميع. يمكن القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول الناجح والمحاولات الفاشلة والمعلومات المخزنة.

سلامة النظام

التالي في قائمة التحقق من الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) هو أنه يجب تشفير البيانات والاتصالات من طرف إلى طرف.

آلية مكافحة التقسية

يمكن أن يؤدي تنفيذ تقنيات blockchain والتوقيعات الرقمية إلى تقليل درجة الأمان في التطبيق أو البرنامج الصحي.

إذن مستخدم موثوق

يمكن تحسين الأمان من خلال تقنيات مثل الاحتفاظ بكلمات مرور قوية والمصادقة متعددة الخطوات وما إلى ذلك.

نقل البيانات بأمان

تأكد من أن بيانات نقل البيانات الآمنة يجب أن يتم نسخها احتياطيًا بشكل منتظم من خلال منشأة خارجية جديرة بالثقة.

كيف تصبح متوافقًا مع HIPAA

لكي تصبح تطبيقًا أو برنامجًا متوافقًا مع HIPAA ، يجب أن يكون ما يلي:

سياسة خصوصية المنظمة

يجب على المؤسسة إنشاء سياسة خصوصية لتصبح متوافقة مع HIPAA. بمجرد إنشائه ، يجب أن يكون متاحًا كإشعار بممارسات الخصوصية (NPP) وموقعًا من قبل المرضى. يجب أن تغطي هذه السياسة شرح كيفية معالجة خصوصية المريض وإبلاغهم بحقوقهم.

ضابط خصوصية HIPAA

يصعب في بعض الأحيان فهم الامتثال لقانون HIPAA ، لذلك يجب أن يكون لدى المؤسسة ضباط خصوصية HIPAA كخبير لرئاسة إنشاء سياسات خصوصية الشركة وضمان تنفيذها. الموظف مسؤول أيضًا عن معالجة NPPs وتنظيم الدورات التدريبية وقيادة عمليات المراجعة الداخلية للمؤسسات لضمان الامتثال HIPAA.

المراجعات الداخلية المنتظمة

بعد الحصول على الموافقة للامتثال HIPAA ، يجب على مؤسسة الرعاية الصحية الحصول على عمليات تدقيق داخلية منتظمة للتعرف على فراغات الامتثال. يجب على مؤسسات الرعاية الصحية بعد ذلك إنشاء استراتيجيات معالجة موثقة توضح طرقًا لعكس انتهاكات HIPAA.

الحفاظ على عقود العمل

قبل مشاركة البيانات ، تأكد من أن شريك العمل متوافق مع البرامج الطبية HIPAA ، ويحمي من انتهاك البيانات ، ومراجعته لتذكر التغييرات.

بروتوكول تحذير الانتهاك

لا يمثل انتهاك الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) مشكلة دائمًا ، خاصةً إذا تم ذلك عن طريق الخطأ ويمكن للمؤسسة إثبات ذلك.

وثائق كافية

يجب على مؤسسات الرعاية الصحية الإبلاغ عن جميع تدابير الامتثال لقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة وتوثيقها. سيتم فحص هذه السجلات الطبية للتدقيق وتحليل الشكاوى.

قاعدة خصوصية HIPAA

يتطلب حقوق مستخدمي حلول برامج الرعاية الصحية على بياناتهم السرية ، والتي تسمى المعلومات الصحية المحمية - PHI ، ويجب أن تظل خاصة. تتضمن المعلومات المشكلات الطبية الحالية للمريض ، والمشكلات السابقة ، وتاريخ العلاج ، وسجل المعاملات ، وما إلى ذلك. وهي تلخص كيفية استخدام البيانات ومن يمكنه الوصول إليها. يحق للمريض الوصول إلى بياناته ونسخها. يجب كتابة سياسة الخصوصية الخاصة بالمنظمة وتوثيقها وإعلام المريض بها.

قاعدة أمان HIPAA

يتعين على المنظمات تأمين المعلومات الصحية المحمية - PHI بموجب قانون HIPAA Security Rule. توضح قاعدة أمان HIPPA كيفية المتابعة. بتعبير أدق ، تحدد القاعدة الأمنية معايير دولية للتعامل مع المعلومات الصحية المحمية إلكترونيًا (ePHI) وصيانتها ونقلها.

الحماية الإدارية والمادية والتقنية هي تدابير أمان البيانات التي يجب أن تكون مطبقة لقطاع الرعاية الصحية للامتثال لهذا الدليل الإرشادي.

الضمانات الإدارية

وفقًا للإجراءات الوقائية الإدارية ، من الضروري للكيانات التي تعمل بالمعلومات الصحية المحمية - PHI تعيين مسؤول جدير بالثقة وتنظيم نظام إدارة الأمن لتسجيل جميع المعلومات بأمان. تتضمن قواعد الأمان أيضًا تدريب الموظفين والإدارة وتقييم سياسات الأمان. تأكد من تعيين ضابط مؤهل لاستشعار الهجمات الإلكترونية والعمل عليها على الفور لحفظ المعلومات الداخلية للمستشفى الخاص بك. إنه يحمي بياناتك من المشاركة مع أي طرف ثالث وقسم غير مصرح به. مع قواعد التطبيق المتوافقة مع HIPPA ، يتعين على المسؤول التنبؤ بالمخاطر وإدارة التغلب عليها في الوقت المحدد.

الضمانات المادية

توفر هذه الحماية التخزين المادي في مركز بعيد أو المعلومات الصحية المحمية إلكترونيًا - ePHI المخزنة في مكان العمل في السحابة. إذا كنت تصل إلى المعلومات الصحية المحمية إلكترونيًا - ePHI من جهازك ، فيجب عليك اتباع سياسات الأمان ، مثل حذف المعلومات الصحية المحمية إلكترونيًا - ePHI من جهازك بعد إنهاء العقد. محطات العمل الآمنة يجب أن يكون لمحطات العمل الخاصة بك مع وصول ePHI نظام أمان محكم ، بما في ذلك أقفال الأبواب والنوافذ المناسبة وفحص الفيديو للتأكد من أن أجهزة الكمبيوتر والخوادم آمنة.

الضمانات الفنية

تتضمن هذه الحماية التقنيات المتعلقة بسلامة الإرسال ، والتدقيق آمن. يجب أن يكون لديك تصريح تجاه قواعد بيانات PHI الآمنة لضمان وصول العمال إلى البيانات المصرح بها فقط وليس جميعها. يجب أن يكون مشفرًا من طرف إلى طرف. يجب أن يكون البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه للإرسال آمنًا وفقًا لحلول المراسلة المتوافقة مع HIPAA للبرامج الطبية.

أمان هذه التقنية مخصص للتحكم في التلف في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة تشغيل النظام أو تحديثه أو أي حادث قد يتسبب في حدوث خطأ. تضمن البيانات واستعادتها للكيانات بالشكل الصحيح. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر فقط للمستخدمين المصرح لهم وصولاً فريدًا إلى الإدارة ذات الصلة. يتم الوصول إلى جميع المعلومات فقط باستخدام القياسات الحيوية أو البطاقات الذكية أو كلمات المرور.

تطوير البرمجيات المتوافقة مع HIPAA

لتطوير حل أو تطبيق لبرامج الرعاية الصحية ، يجب عليك التأكد من توافقه مع HIPAA لحماية معلومات المريض. لأنه إذا لم تمتثل وتتبع إلى جانب HIPAA ، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة. تدفع العديد من المنظمات الصحية غرامات بسبب انتهاكات الخصوصية في HIPAA. لذا فإن إنشاء مؤسسة رعاية صحية عبر الإنترنت يتطلب أكثر بكثير من مجرد إنشاء تطبيق أو حل برمجي طبي. يجب أن تحافظ على سرية وخصوصية وفضيلة معلوماتك الصحية المحمية الإلكترونية على التطبيق.

يقدم AppMaster حلول برامج رعاية صحية متوافقة مع HIPAA وتطوير تطبيقات باستخدام تقنية بدون كود . هنا في AppMaster ، نضمن أن منتجك متوافق مع HIPAA حتى لا تحدث انتهاكات البيانات المدمرة هذه.

كيفية بناء أنظمة برمجيات متوافقة مع HIPAA

لنفترض أنك تريد بناء نظام رعاية صحية متوافق مع HIPAA من البداية. في هذه الحالة ، سيعتمد ذلك على الوظائف التي تريد تضمينها والغرض الرئيسي من تطوير تطبيق متوافق مع HIPAA يسمى نظام إدارة المستشفى (HMS).

تعد HMS أداة رائعة توفر سهولة في العمل للأطباء والممرضات والموظفين الطبيين متى أرادوا الوصول إلى البيانات مع الحفاظ على خصوصية المريض وأمن بياناته. القواعد العامة لتطوير HMS هي:

يجب أن يمتد إلى كل عامل طبي.

يجب أن يكون تصميم UI / UX مفيدًا بشكل مثير للإعجاب.

يجب أن تحتوي على التحكم في وصول المستخدم.

يحتوي على نظام أمان موثوق.

يمكن تخزين البيانات بانتظام على منصات الطرف الثالث.

يجب أن تكون البيانات مشفرة من طرف إلى طرف.

يجب أن يكون حل أو تطبيق البرنامج الطبي HMS قادرًا على تحسين أتمتة العيادة.

يجب أن يكون تطوير برامج الرعاية الصحية متوافقًا مع HIPAA.

يجب أن تكون تكلفة تطوير البرمجيات معقولة.

يمكن تطوير البرامج الحاسمة لنظام البرامج المتوافق مع HIPAA أو تطبيق الرعاية الصحية بسهولة من خلال تقنية بدون رمز. ضع في اعتبارك أن AppMaster هو أفضل نظام أساسي للحصول على تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الويب الخاص بك لأي غرض. يمكن أيضًا إنشاء تطبيق أو تطوير برنامج إدارة الرعاية الصحية من خلال طريقة ترميز تقليدية بواسطة مطوري برامج الرعاية الصحية ، ولكن العمل في طريقك نحو AppMaster ، وهو نظام أساسي بدون رمز ، سهل الاستخدام ، وفعال من حيث التكلفة ، وسهل الاستخدام ، ويستهلك أقل زمن. يضمن AppMaster أن التطبيق الذي أنشأته من النظام الأساسي يتبع جميع متطلبات الامتثال HIPAA المذكورة أعلاه:

تشفير النقل

قبل الإرسال ، يجب تشفير كافة المعلومات الصحية المحمية الإلكترونية. تتمثل الخطوة الأولى في تأمين المعلومات الصحية الحساسة باستخدام بروتوكولات SSL و HTTPS في التأكد من أن البرامج المتوافقة مع HIPAA تقوم بتشفيرها أثناء الإرسال. يُنصح بالتحقق من تكوين بروتوكول HTTPS بشكل صحيح وعدم وجود إصدارات TLS قديمة أو غير آمنة.

النسخ الاحتياطي والتخزين

يجب ضمان النسخ الاحتياطي للبيانات والاحتفاظ به ولا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الموظفين المعتمدين. تأكد من وصول الأفراد المصرح لهم فقط إلى المعلومات الصحية المحمية الحساسة ، بما في ذلك السجلات والنسخ الاحتياطية وقواعد البيانات وجميع البيانات التي يحتفظ بها نظامك. من الممكن إبقائها في مواقع خارجة عن سيطرتك ، على سبيل المثال ، على نفس خطة الاستضافة ولكن باستخدام خادم مشترك مع العديد من العملاء. بغض النظر عن أي شيء ، يجب أن تكون البيانات مشفرة ولا يمكن الوصول إليها بأي ثمن.

سجلات النظام والهوية

فيما يتعلق بسجلات النظام ، يجب أن تكون المعرفات وكلمات المرور آمنة. البرامج المتوافقة مع HIPAA لديها معايير صارمة للغاية حول مستوى الخصوصية التي يجب الحفاظ عليها. يجب أن يكون النظام قادرًا على تتبع جميع السجلات والتعديلات التي تم إنشاؤها على PHI. العوامل الرئيسية هي:

كلمة مرور قوية

الحد من محاولات تسجيل الدخول

المصادقة الثنائية (2FA)

القياسات الحيوية متعددة الوسائط - بصمة الإصبع أو الوجه أو التعرف على الصوت

الدخول الأحادي (SSO)

الكشف عن الحياة

التحكم في الوصول المستند إلى السمات

بلوكشين

يمكن أن يساعد في نظام الإدارة الصحية (HMS) من خلال ما يلي:

يمكن تجنب الأطراف الثالثة شبه الموثوقة

تشفيرات تشفير متطورة تمنع القرصنة

اسم مستعار لحماية هوية المستخدم

تعديل سجلات الكتلة

تأمين حقوق بيانات المرضى

الشركات التنافسية للمساعدات الطبية والتحليل

سيتم تسجيل المعاملات

أكثر جدارة بالثقة

شفافية البيانات

ازالة

للحفاظ على أمان البيانات الصحية والامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) ، يجب أن تنتهي صلاحية البيانات الاحتياطية والمؤرشفة ويتم تجاهلها بشكل دائم. عندما يتوقف شخص ما عن استخدام الخادم ، تأكد من التخلص من البيانات من كل مكان يتم فيه نقل البيانات لأنه قد يضطر إلى عمل نسخ احتياطية أو نسخها.

الاتفاق التجاري

يجب استضافة أنظمة البرامج المتوافقة مع قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) والمعلومات الصحية المحمية (PHI) على خوادم الشركة من خلال اتفاقية شراكة أعمال موقعة أو على الأقل امتلاك خادم داخلي آمن. أفضل الخيارات بين مقدمي الخدمة الأكثر ثقة هي

منصة جوجل السحابية

خدمات أمازون ويب

مايكروسوفت أزور

كيفية الحفاظ على الامتثال HIPAA - خبرة AppMaster

يعد إنشاء تطبيق أو برنامج الامتثال HIPPA أمرًا آخر ، ولكن الصيانة مطلوبة دائمًا. الاستنتاج في الحفاظ على الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) هو الانتباه والتحقق ، ولكن الأساليب اليدوية للقيام بذلك ستستغرق وقتًا طويلاً ولن تكون صديقة للتكلفة. ستتيح تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة القيام بذلك بشكل فعال من خلال البحث التلقائي في معلومات المريض والمسح الآلي لتقليل المخاطر واستعادة البيانات بشكل فوري من خلال النسخ الاحتياطية المنتظمة. لصيانة البرامج المتوافقة مع HIPAA مع تطبيقات برامج الرعاية الصحية المخصصة الخاصة بك ، دعنا نقتبس لك تجربة AppMaster وكيف يتم ذلك.

مخطط التوافق هو نوع من طرق الموافقة المستنيرة تلقائيًا. كان هذا هو قرار AppMaster تجاه ePHI الذي يوفر تكاملًا سلسًا لتخزين البيانات الإلكترونية ، وصيانة المعلومات الموجودة مسبقًا ، وتقليل تدفق العمل اليدوي.

تم إنشاء هذا الجزء من الاختراع بناءً على نموذج ذكاء اصطناعي وأعمال دعم القرار السريري (CDS) ، بالإضافة إلى الحد من مخاطر سوء الممارسة القائمة على ML لمقدمي الرعاية الصحية. في AppMaster ، تم تطوير الواجهة الخلفية لـ Сonsentogram ثم دمجها مع أنظمة ePHI الخاصة بإعدادات الرعاية الصحية والعمل على بروتوكولات HIPAA و HITECH. كان تعاون AppMaster في المشروع فعالاً من حيث الوقت وفعالاً من حيث التكلفة ، مع تقديم صيانة ناجحة على فترات. تعرف على المزيد حول Consentogram على AppMaster .

الخط السفلي

لإنشاء نظام إدارة صحتك أو برنامج أو تطبيق متعلق بالرعاية الصحية ، يجب عليك التأكد من أنه يضمن جميع توصيات الامتثال لقانون HIPAA. بدون القيام بذلك ، لن يكون برنامج أو تطبيق الرعاية الصحية صالحًا لفترة أطول ولن يفي ببروتوكولات الأمان وخصوصية المريض المطلوبة. من خلال تنفيذ الامتثال HIPAA وإنشاء تطبيق أو برنامج يفي بجميع بروتوكولات الأمان ، ستكون عمليات الاحتيال وسرقة الهوية والقرصنة وخروقات المعلومات الشخصية في حدها الأدنى. سيحمي هذا أيضًا مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بك من الحصول على غرامات مالية يمكن تجنبها من الهيئات الإدارية.

إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق الرعاية الصحية الخاص بك أو الخلفية ، يمكن أن يساعدك AppMaster في ذلك. يحتوي على أداة برمجة مرئية قوية وخلفية لتطبيق متعلق بالرعاية الصحية إذا تأكدت من أن تطبيقك يفي ببروتوكولات الامتثال HIPAA المطلوبة أثناء تطوير البرنامج. تحقق من الحزم المعقولة وابدأ في تطبيقك اليوم!