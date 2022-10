¿Busca información sobre el cumplimiento de la HIPAA o sobre el software sanitario desarrollado con arreglo a la HIPAA? Si es así, esta guía es para usted. Según las estadísticas, cada vez más sistemas y organizaciones sanitarias se están decantando por los modelos en línea, como cualquier otra organización en todo el mundo. El beneficio de esto es reducir la interacción física con el paciente. Este concepto mostró más flujo después de la pandemia de COVID-19.

El software y las aplicaciones relacionadas con la sanidad tienen una gran demanda en todo el mundo. Pero la virtualización de la asistencia sanitaria es un gran problema, ya que la vida y la salud están en juego. Aquí es donde entra en juego el papel del cumplimiento de la HIPAA. Cualquier desarrollador, ya sea que desarrolle una aplicación relacionada con la salud o un software sanitario, debe cumplir con la HIPAA para su lanzamiento.

¿Qué es la HIPAA?

HIPAA son las siglas de Health Insurance Portability and Accountability Act (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico). Se aprobó por primera vez en 1996. La razón principal por la que se aprobó esta ley es que las empresas de desarrollo de software para las normas de seguridad y privacidad para una mejor gestión de los pacientes, la confidencialidad y la seguridad llamada PHI (información de salud protegida por el paciente).

Sin embargo, desde la primera aparición, se han realizado varios cambios y actualizaciones en el cumplimiento de la HIPAA a medida que la tecnología mejora y se producen amenazas para el software sanitario.

Requisitos del software para el cumplimiento de la HIPAA

Es esencial saber que el desarrollo de software sanitario debe cumplir con los siguientes requisitos para cumplir con la HIPAA - Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. La PHI (información sanitaria protegida del paciente) que es imprescindible para el cumplimiento de la HIPAA es la siguiente

Iniciales - (nombre, segundo nombre y apellido)

Dirección

Código postal

Fecha de nacimiento

Fecha de ingreso o de alta

Fotografías

Número (teléfono y fax)

Correo electrónico

Datos biométricos (huellas dactilares, autenticación de dos factores e identificación facial)

SSN - Número de la Seguridad Social

MRN - Número de expediente médico

HPBN - Número de beneficiario del plan de salud

AN - Número de cuenta

Número de licencia

Identificadores de dispositivos

URL del sitio web y dirección IP

Lista de comprobación del cumplimiento de la HIPAA en el software

Para que el desarrollo de software relacionado con la salud tenga éxito y se garantice su conformidad con la HIPAA, es imprescindible seguir la lista de comprobación de conformidad con la HIPAA que se menciona a continuación:

Control de acceso a los datos

La primera lista de comprobación del cumplimiento de la HIPAA es el control de acceso responsable del permiso de uso de los datos. Esto puede evitarse mediante un control de acceso basado en roles y mucho más.

Auditoría de actividades

La siguiente lista de comprobación del cumplimiento de la HIPAA es la auditoría de la actividad; los desarrolladores de software y aplicaciones sanitarias pueden asegurar y utilizar sólo las personas pertinentes y no todo el mundo. Esto puede hacerse mediante el inicio de sesión con éxito, los intentos fallidos y la información almacenada.

Integridad del sistema

Lo siguiente en la lista de comprobación del cumplimiento de la HIPAA es que los datos y la comunicación deben estar cifrados de extremo a extremo.

Mecanismo contra el robo

La implementación de técnicas de blockchain y firmas digitales puede reducir el templado de la seguridad en la app o el software de salud.

Autorización fiable del usuario

La seguridad puede mejorarse mediante técnicas como el mantenimiento de contraseñas seguras, la autenticación en varios pasos, etc.

Transmisión segura de datos

Garantizar una transmisión segura de los datos debe ser objeto de copias de seguridad periódicas a través de una instalación de terceros de confianza.

Cómo cumplir con la HIPAA

Para convertirse en una aplicación o software que cumpla con la HIPAA, es necesario lo siguiente

Política de privacidad de la organización

La organización debe crear una política de privacidad para cumplir con la HIPAA. Una vez creada, debe estar disponible como Aviso de Prácticas de Privacidad (NPP) y ser firmada por los pacientes. Esta política debe cubrir la explicación de cómo se aborda la privacidad del paciente e informar de sus derechos a los mismos.

Responsable de la privacidad de la HIPAA

El cumplimiento de la HIPAA es a veces difícil de entender, por lo que una organización debe contar con sus responsables de privacidad de la HIPAA como expertos para dirigir la creación de las políticas de privacidad de la empresa y garantizar su aplicación. El oficial también es responsable de procesar los NPP, organizar sesiones de formación y dirigir las auditorías internas de la organización para garantizar el cumplimiento de la HIPAA.

Auditorías internas periódicas

Después de obtener la aprobación para el cumplimiento de la HIPAA, una organización sanitaria debe obtener auditorías internas periódicas para reconocer los vacíos de cumplimiento. A continuación, las organizaciones sanitarias deben elaborar estrategias de corrección documentadas que demuestren las formas de revertir las infracciones de la HIPAA.

Preservar los contratos comerciales

Antes de compartir los datos, asegúrese de que el asociado comercial cumple con la HIPAA, protege contra la violación de datos y se revisa para recordar los cambios.

Protocolo de aviso de infracción

Una infracción del cumplimiento de la HIPAA no siempre es un problema, especialmente si se hace de forma accidental y la organización puede demostrarlo.

Documentación adecuada

Las organizaciones sanitarias deben informar y documentar todas las medidas de cumplimiento de la HIPAA. Estas historias clínicas serán inspeccionadas para realizar auditorías y análisis de quejas.

La norma de privacidad de la HIPAA

Exige los derechos de los usuarios de soluciones de software sanitario sobre sus datos confidenciales, denominados información sanitaria protegida (PHI, por sus siglas en inglés), y debe mantenerse en privado. La información incluye los problemas médicos actuales de un paciente, los problemas anteriores, el historial de tratamientos, el historial de transacciones, etc. En ella se resume cómo se utilizarán los datos y quién puede acceder a ellos. El paciente tiene derecho a acceder a sus datos y a obtener una copia de los mismos. La política de privacidad de la organización debe estar escrita, documentada e informada al paciente.

La norma de seguridad de la HIPAA

Las organizaciones están obligadas a asegurar la información sanitaria protegida (PHI) según la regla de seguridad de la HIPAA. La regla de seguridad de la HIPAA explica cómo se debe proceder. Más concretamente, la Regla de Seguridad establece normas internacionales para el manejo, mantenimiento y transmisión de la información sanitaria protegida electrónicamente (ePHI).

Las protecciones administrativas, físicas y técnicas son las medidas de seguridad de los datos que debe tener el sector sanitario para cumplir con esta norma.

Salvaguarda administrativa

Según las salvaguardias administrativas, es obligatorio que las entidades que trabajan con información sanitaria protegida - PHI - asignen un responsable de confianza y organicen un sistema de gestión de la seguridad para registrar toda la información de forma segura. Las normas de seguridad también incluyen la formación de los empleados, la gestión y la evaluación de las políticas de seguridad. Asegúrate de contratar a un responsable que pueda detectar los ciberataques y trabajar en ellos con prontitud para salvar la información interna de tu hospital. Protege tus datos para que no se compartan con terceros ni con departamentos no autorizados. Con las normas de aplicación de la HIPPA, el funcionario tiene que predecir los riesgos y conseguir superarlos a tiempo.

Salvaguarda física

Esta salvaguarda proporciona el almacenamiento físico en un centro remoto o la información sanitaria protegida electrónicamente - ePHI almacenada en las instalaciones en la nube. Si accede a la información sanitaria protegida electrónicamente - ePHI desde su dispositivo, debe seguir las políticas de seguridad, como borrar la información sanitaria protegida electrónicamente - ePHI de su dispositivo tras finalizar el contrato. Puestos de trabajo seguros Sus puestos de trabajo con acceso a la ePHI deben contar con un sistema de seguridad estricto, que incluya cerraduras adecuadas en puertas y ventanas e inspección por vídeo para garantizar que los ordenadores y los servidores estén seguros.

Salvaguardias técnicas

Esta salvaguarda incluye las tecnologías relacionadas con la integridad de la transmisión, y la auditoría es segura. Debe tener permiso para asegurar las bases de datos PHI para garantizar que los trabajadores sólo acceden a los datos autorizados y no a todos. Debe estar encriptado de extremo a extremo. El correo electrónico creado para la transmisión debe ser seguro según las soluciones de mensajería conforme a la HIPAA del software médico.

Esta tecnología de seguridad es para el control de daños en caso de un corte de energía, el reinicio o la actualización del sistema, o cualquier incidente que pueda causar un error. Asegura los datos y los recupera a las entidades en la forma correcta. Además, sólo proporciona a los usuarios autorizados un acceso único al departamento correspondiente. Se accede a toda la información sólo con biometría, tarjetas inteligentes o contraseñas.

Desarrollo de software conforme a la HIPAA

Para desarrollar una solución de software sanitario o una app, debe asegurarse de que cumple con la HIPAA para proteger la información del paciente. Porque si no se cumple y se sigue con la HIPAA puede dar lugar a resultados graves. Muchas organizaciones sanitarias pagan multas debido a violaciones de la privacidad en la HIPAA. Así que hacer una organización sanitaria en línea requiere mucho más que construir una aplicación o solución de software médico. Debe mantener la confidencialidad, la privacidad y la virtud de su PHI electrónica en la aplicación.

AppMaster ofrece soluciones de software sanitario que cumplen con la HIPAA y desarrollo de aplicaciones con tecnología sin código. En AppMaster nos aseguramos de que su producto cumpla con la HIPAA para que no se produzcan estas devastadoras violaciones de datos.

Cómo construir sistemas de software que cumplan con la HIPAA

Supongamos que quiere construir su sistema sanitario conforme a la HIPAA desde el principio. En ese caso, dependerá de las funciones que quiera incluir y del propósito principal que haya detrás del desarrollo de la aplicación que cumple con la HIPAA, llamada sistema de gestión hospitalaria (HMS).

El HMS es una gran herramienta que proporcionará facilidad de trabajo a los médicos, enfermeras y personal médico siempre que quieran acceder a los datos, manteniendo la privacidad y seguridad de los datos del paciente. Las reglas generales para desarrollar el HMS son:

Debe ser extensible a todos los trabajadores médicos.

El diseño UI/UX debe ser admirablemente luminoso.

Debe contener un control de acceso de los usuarios.

Contiene un sistema de seguridad fiable.

Los datos pueden almacenarse regularmente en plataformas de terceros.

Los datos deben estar encriptados de extremo a extremo.

La solución o aplicación de software médico HMS debe ser capaz de ofrecer una mejora para la automatización de la clínica.

El desarrollo del software sanitario debe cumplir con la HIPAA.

El coste del desarrollo del software debe ser razonable.

El desarrollo de software crucial para el sistema de software que cumple con la HIPAA o una aplicación de salud se puede hacer fácilmente a través de una tecnología sin código. Considere AppMaster la mejor plataforma para obtener su aplicación móvil o aplicación web para cualquier propósito. El desarrollo de software de gestión sanitaria o la aplicación también pueden crearse mediante un método de codificación tradicional por parte de los desarrolladores de software sanitario, pero trabajar hacia AppMaster, una plataforma sin código, es fácil de usar, rentable, fácil de usar y consume menos tiempo. AppMaster garantiza que la aplicación creada desde la plataforma sigue todos los requisitos de cumplimiento de la HIPAA mencionados anteriormente:

Encriptación del transporte

Antes de la transmisión, toda la PHI electrónica debe ser encriptada. El primer paso para asegurar la información sanitaria sensible con los protocolos SSL y HTTPS es asegurarse de que el software que cumple con la HIPAA la encripta durante la transmisión. Se aconseja verificar que el protocolo HTTPS está configurado correctamente y que no hay versiones de TLS obsoletas o inseguras.

Copia de seguridad y almacenamiento

Se debe garantizar la realización de copias de seguridad de los datos, que se conservan y a las que sólo puede acceder el personal autorizado. Asegúrese de que sólo las personas autorizadas tengan acceso a la información confidencial de salud, incluidos los registros, las copias de seguridad, las bases de datos y todos los datos que su sistema guarde. Es posible guardarlos en lugares fuera de su control, por ejemplo, en el mismo plan de alojamiento pero utilizando un servidor compartido con varios clientes. Sea como sea, los datos deben estar encriptados y ser inaccesibles a cualquier precio.

Registros del sistema e identidad

En cuanto a los registros del sistema, las identificaciones y las contraseñas deben ser igual de seguras. El software que cumple con la HIPAA tiene criterios muy rígidos sobre el nivel de privacidad que debe mantenerse. El sistema debe ser capaz de rastrear todos los registros y modificaciones construidos en la PHI. Los factores clave son

Contraseña fuerte

Limitar los intentos de inicio de sesión

Autenticación de dos factores (2FA)

Biometría multimodal: reconocimiento de huellas dactilares, rostro o voz

Inicio de sesión único (SSO)

Detección de la lentitud

Control de acceso basado en atributos

Blockchain

Puede ayudar con el sistema de gestión de la salud (HMS) a través de lo siguiente

Se pueden evitar los terceros semiconfiados

Encriptaciones criptográficas evolucionadas que impiden el hackeo

Pseudonimato para proteger la identidad del usuario

Modificación de los registros en bloque

Asegurar los derechos de los datos de los pacientes

Corporaciones competitivas de asistencia y análisis médico

Las transacciones quedarán registradas

Más confianza

Transparencia de los datos

Eliminación

Para mantener la seguridad de los datos sanitarios y el cumplimiento de la HIPAA, las copias de seguridad y los datos archivados deben caducar y desecharse permanentemente. Cuando alguien deje de utilizar el servidor, asegúrese de que los datos se eliminan de todas las ubicaciones a las que se transfieren los datos, ya que podría tener que hacer copias de seguridad o copiarlos.

Acuerdo comercial

Los sistemas de software que cumplen con la HIPAA y la PHI electrónica deben estar alojados en los servidores de la empresa con un acuerdo de asociación empresarial firmado o, al menos, tener un servidor interno seguro. Las mejores opciones entre los proveedores de mayor confianza son

Google Cloud Platform

Servicios web de Amazon

Microsoft Azure

Cómo mantener el cumplimiento de la HIPAA - La experiencia de AppMaster

Construir la aplicación o el software de cumplimiento de HIPPA es otra cosa, pero el mantenimiento siempre es necesario. La conclusión en el mantenimiento del cumplimiento de la HIPAA es la atención y la comprobación, pero los métodos manuales para hacerlo llevarán tiempo y no serán rentables. La tecnología avanzada de IA permitirá hacerlo de forma eficaz mediante la búsqueda automática de la información del paciente, el escaneado automático para reducir el riesgo y la recuperación instantánea de datos mediante copias de seguridad periódicas. Para el mantenimiento del software que cumple la HIPAA con sus aplicaciones de software sanitario personalizadas, permítanos citarle la experiencia de AppMaster y cómo se hace.

Consentogram es un tipo de método de consentimiento informado automático. Esta fue la resolución de AppMaster hacia el ePHI que ofrece una integración perfecta hacia el almacenamiento de datos electrónicos, el mantenimiento de la información preexistente, y reduce el flujo de trabajo manual.

Esta pieza de la invención fue creada en un modelo de inteligencia artificial y funciona de apoyo a la decisión clínica (CDS), además de la reducción del riesgo de mala praxis basada en ML para los proveedores de atención médica. En AppMaster, el backend de Сonsentogram fue desarrollado y luego incorporado con los sistemas de ePHI de las configuraciones de atención médica y el trabajo en los protocolos de HIPAA y HITECH. La colaboración de AppMaster en el proyecto fue efectiva en tiempo y costo, con un mantenimiento exitoso ofrecido a intervalos. Más información sobre Consentogram en AppMaster.

El resultado final

Para crear su sistema de gestión sanitaria o un software o app relacionado con la sanidad, debe asegurarse de que garantiza todas las recomendaciones de cumplimiento de la HIPAA. Si no lo hace, el software o la app sanitaria no serán válidos durante más tiempo y no cumplirán los protocolos de seguridad y privacidad del paciente exigidos. Al implementar el cumplimiento de la HIPAA y hacer una aplicación o software que cumpla con todos los protocolos de seguridad, el fraude, los robos de identidad, la piratería informática o las violaciones de información personal serán mínimos. Esto también protegerá a su organización sanitaria de recibir multas financieras evitables por parte de los órganos de gobierno.

Si quiere construir su aplicación sanitaria o backend, AppMaster puede ayudarle con ello. Dispone de una potente herramienta de programación visual y de backend para una aplicación relacionada con la sanidad si se asegura de que su aplicación cumple con los protocolos de cumplimiento de la HIPAA requeridos durante el desarrollo del software. Echa un vistazo a los paquetes razonables y empieza con tu aplicación hoy mismo.