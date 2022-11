Bent u op zoek naar informatie over HIPAA compliance of de gezondheidszorg software ontwikkeld met behulp van HIPAA compliance? Zo ja, dan is deze gids voor u bedoeld. Volgens de statistieken richten steeds meer gezondheidszorgsystemen en -organisaties zich op online modellen zoals elke andere organisatie over de hele wereld. Het voordeel hiervan is dat de fysieke interactie met de patiënt wordt verminderd. Dit concept bleek meer stroom na de COVID-19 pandemie.

Er is wereldwijd veel vraag naar software en apps voor de gezondheidszorg. Maar de gezondheidszorg virtueel maken is een groot probleem, omdat er levens en gezondheid op het spel staan. Hier komt de rol van HIPAA-compliance om de hoek kijken. Elke ontwikkelaar, of hij nu een gezondheidsgerelateerde app of gezondheidszorgsoftware ontwikkelt, moet voldoen aan de HIPAA-naleving om te kunnen lanceren.

Wat is HIPAA?

HIPAA staat voor Health Insurance Portability and Accountability Act. Het werd voor het eerst aangenomen in 1996. De belangrijkste reden waarom deze wet werd aangenomen is de software ontwikkelingsbedrijven voor veiligheid en privacy regels voor een beter beheer van patiënten, vertrouwelijkheid en veiligheid genaamd PHI (patient-protected health information).

Echter, sinds de eerste opkomst zijn er verschillende wijzigingen en bijwerkingen aangebracht aan de HIPAA-naleving naarmate de technologie verbetert en er bedreigingen ontstaan voor de gezondheidszorgsoftware.

HIPAA compliance software eisen

Het is essentieel om te weten dat gezondheidszorg software ontwikkeling moet voldoen aan de volgende eisen om te voldoen aan HIPAA compliance - Health Insurance Portability and Accountability Act. PHI (patient-protected health information) die een must is voor HIPAA compliance zijn:

Initialen - (voor-, midden- en achternaam)

Adres

Postcode

Geboortedatum

Datum opname of ontslag

Foto's

Nummer (telefoon en fax)

E-mail

Biometrie (vingerafdrukken, twee-factor authenticatie en gezichtsidentificatie)

SSN - socialezekerheidsnummer

MRN - Nummer medisch dossier

HPBN - Health Plan Beneficiary Number

AN - rekeningnummer

Licentienummer

Apparaat-identificatiegegevens

Website URL's en IP-adres

HIPAA compliance software checklist

Voor de succesvolle ontwikkeling van succesvolle gezondheidsgerelateerde software en om de HIPAA compliance ervan te garanderen; is de onderstaande HIPAA compliance checklist een must om te volgen:

Gegevens toegangscontrole

De eerste HIPAA compliance checklist is de toegangscontrole die verantwoordelijk is voor de toestemming van het gebruik van gegevens. Dit kan worden voorkomen door rolgebaseerde toegangscontrole en nog veel meer.

Activiteitscontrole

De volgende HIPAA compliance checklist is activity audit; zorgsoftware en app ontwikkelaars kunnen beveiligen en alleen gebruiken door relevante mensen en niet iedereen. Dit kan door succesvolle login, mislukte pogingen en opgeslagen informatie.

Integriteit van het systeem

De volgende op de HIPAA compliance checklist is de data en communicatie moet van end-to-end versleuteld zijn.

Anti tempering mechanisme

Implementatie van blockchain-technieken en digitale handtekeningen kan de beveiliging temperen in de gezondheidsapp of -software.

Betrouwbare gebruikersautorisatie

De beveiliging kan worden verbeterd door technieken zoals het bijhouden van sterke wachtwoorden, authenticatie in meerdere stappen, enz.

Veilige gegevensoverdracht

Zorg voor veilige gegevensoverdracht Gegevens moeten regelmatig worden geback-upt via een betrouwbare faciliteit van derden.

Hoe wordt u HIPAA-compliant

Om een HIPAA-compliant app of software te worden, is het volgende noodzakelijk:

Privacybeleid van de organisatie

De organisatie moet een privacybeleid opstellen om HIPAA-compliant te worden. Eenmaal gemaakt, moet het beschikbaar zijn als een Notice of Privacy Practices (NPP) en ondertekend worden door de patiënten. Dit beleid moet de uitleg bevatten over hoe de privacy van de patiënt wordt aangepakt en hen informeren over hun rechten.

HIPAA privacy officer

HIPAA-naleving is soms moeilijk te begrijpen, dus moet een organisatie zijn HIPAA-privacy officer als expert hebben om leiding te geven aan het opstellen van het privacybeleid van het bedrijf en toe te zien op de uitvoering ervan. De functionaris is ook verantwoordelijk voor het verwerken van NPP's, het organiseren van trainingssessies en het leiden van interne audits van organisaties om HIPAA-naleving te garanderen.

Regelmatige interne audits

Na goedkeuring voor HIPAA-naleving moet een gezondheidszorgorganisatie regelmatig interne audits laten uitvoeren om lacunes in de naleving te herkennen. Zorgorganisaties moeten dan gedocumenteerde saneringsstrategieën opstellen die manieren aangeven om HIPAA-inbreuken terug te draaien.

Zakelijke contracten bewaren

Alvorens de gegevens te delen, zorg ervoor dat de business associate medische software HIPAA compliant is, beschermt tegen schending van gegevens, en herzien wordt om veranderingen te herinneren.

Waarschuwingsprotocol voor inbreuken

Een inbreuk op de HIPAA-naleving is niet altijd een probleem, vooral als het per ongeluk gebeurt en de organisatie het kan bewijzen.

Adequate documentatie

Zorgorganisaties moeten alle HIPAA-nalevingsmaatregelen rapporteren en documenteren. Deze medische dossiers worden geïnspecteerd voor audits en klachtenanalyses.

De HIPAA privacy regel

Deze vereist dat gebruikers van softwareoplossingen voor de gezondheidszorg rechten hebben op hun vertrouwelijke gegevens, genaamd beschermde gezondheidsinformatie - PHI, en moet privé worden gehouden. De informatie omvat de huidige medische problemen van een patiënt, eerdere problemen, behandelingsgeschiedenis, transactiegeschiedenis, enz. Het geeft aan hoe de gegevens worden gebruikt en wie er toegang toe heeft. De patiënt heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te laten kopiëren. Het privacybeleid van de organisatie moet schriftelijk worden vastgelegd en aan de patiënt worden meegedeeld.

De HIPAA beveiligingsregel

Organisaties zijn verplicht beschermde gezondheidsinformatie - PHI - te beveiligen onder de HIPAA Security Rule. In de HIPPA-beveiligingsregel wordt uitgelegd hoe dit moet gebeuren. Meer bepaald stelt de Security Rule internationale normen vast voor de behandeling, het onderhoud en de overdracht van elektronisch beschermde gezondheidsinformatie (ePHI).

Administratieve, fysieke en technische beveiligingen zijn de gegevensbeveiligingsmaatregelen die de gezondheidszorg moet treffen om aan deze richtlijn te voldoen.

Administratieve waarborgen

Volgens de administratieve waarborgen is het verplicht voor entiteiten die werken met beschermde gezondheidsinformatie - PHI om een betrouwbare functionaris aan te wijzen en een beveiligingsbeheersysteem te organiseren om alle informatie veilig vast te leggen. Beveiligingsregels omvatten ook opleiding van werknemers, beheer en evaluatie van het beveiligingsbeleid. Zorg ervoor dat u een functionaris in dienst neemt die cyberaanvallen aanvoelt en er onmiddellijk aan werkt om de interne informatie van uw ziekenhuis te redden. Het beschermt uw gegevens tegen het delen met derden en onbevoegde afdelingen. Met HIPPA-conforme app-regels moet de functionaris de risico's voorspellen en deze tijdig weten te overwinnen.

Fysieke beveiliging

Deze waarborg biedt fysieke opslag in een extern centrum of elektronisch beschermde gezondheidsinformatie - ePHI die on-premise in de cloud is opgeslagen. Als u toegang hebt tot elektronisch beschermde gezondheidsinformatie - ePHI vanaf uw apparaat, moet u het beveiligingsbeleid volgen, zoals het verwijderen van de elektronisch beschermde gezondheidsinformatie - ePHI van uw apparaat na beëindiging van het contract. Beveiligde werkplekken Uw werkplekken met toegang tot ePHI moeten een strak beveiligingssysteem hebben, inclusief goede deur- en raamsloten en video-inspectie om ervoor te zorgen dat computers en servers veilig zijn.

Technische beveiligingen

Deze beveiliging omvat de technologieën met betrekking tot transmissie-integriteit en de controle is veilig. Moet toestemming hebben om PHI-databases te beveiligen, zodat werknemers alleen toegang hebben tot de geautoriseerde gegevens en niet tot alle gegevens. Het moet end-to-end gecodeerd zijn. De gecreëerde e-mail voor verzending moet veilig zijn volgens medische software HIPAA Compliant Messaging oplossingen.

Deze technologische beveiliging is voor schadebeperking in geval van een stroomstoring, het opnieuw opstarten of bijwerken van het systeem, of een incident dat een fout kan veroorzaken. Het zorgt ervoor dat de gegevens en hersteld naar de entiteiten in de juiste vorm. Bovendien geeft het alleen geautoriseerde gebruikers unieke toegang tot de betreffende afdeling. Alle informatie is alleen toegankelijk met biometrie, smartcards of wachtwoorden.

HIPAA-conforme softwareontwikkeling

Om een softwareoplossing of app voor de gezondheidszorg te ontwikkelen, moet u ervoor zorgen dat deze voldoet aan de HIPAA-normen om de informatie van de patiënt te beschermen. Want als je niet voldoet en meeloopt met HIPAA kan dat leiden tot ernstige uitkomsten. Veel gezondheidsorganisaties betalen boetes vanwege privacyschendingen in HIPAA. Het maken van een online gezondheidszorgorganisatie vergt dus veel meer dan het bouwen van een app of medische softwareoplossing. U moet de vertrouwelijkheid, privacy en deugdelijkheid van uw elektronische PHI op de app handhaven.

AppMaster biedt HIPAA-conforme softwareoplossingen voor de gezondheidszorg en app-ontwikkeling met behulp van no-code technologie. Hier bij AppMaster zorgen we ervoor dat uw product in overeenstemming is met HIPAA, zodat deze verwoestende datalekken niet gebeuren.

Hoe bouwt u HIPAA-conforme softwaresystemen?

Stel dat u uw HIPAA-conforme zorgsysteem vanaf het begin wilt bouwen. In dat geval zal het afhangen van de functies die u wilt opnemen en het belangrijkste doel achter het ontwikkelen van de HIPAA-conforme app genaamd het ziekenhuisbeheersysteem (HMS).

HMS is een geweldig hulpmiddel dat artsen, verpleegkundigen en medisch personeel werkgemak biedt wanneer ze toegang willen tot de gegevens, met behoud van de privacy van de patiënt en de veiligheid van de gegevens. De algemene regels om het HMS te ontwikkelen zijn:

Het moet toegankelijk zijn voor elke medische medewerker.

UI/UX design moet bewonderenswaardig zijn.

Het moet toegangscontrole voor gebruikers bevatten.

Het bevat een betrouwbaar beveiligingssysteem.

Gegevens kunnen regelmatig worden opgeslagen op platforms van derden.

Gegevens moeten end-to-end versleuteld zijn.

De HMS medische software oplossing of app moet in staat zijn om verbetering te leveren voor kliniek automatisering.

De gezondheidszorg software ontwikkeling moet HIPAA compliant zijn.

De kosten van de software ontwikkeling moeten redelijk zijn.

De softwareontwikkeling die cruciaal is voor het HIPAA-compliant softwaresysteem of een gezondheidszorg app kan gemakkelijk worden gedaan door middel van een no-code technologie. Beschouw AppMaster als het beste platform om uw mobiele app of webapplicatie voor elk doel te krijgen. De gezondheidszorg management software ontwikkeling of app kan ook worden gemaakt door een traditionele coderingsmethode door gezondheidszorg software ontwikkelaars, maar werken in de richting van AppMaster, een no-code platform, is gemakkelijk te gebruiken, kosteneffectief, gebruiksvriendelijk, en verbruikt minder tijd. AppMaster zorgt ervoor dat de app die u vanuit het platform maakt, voldoet aan alle bovengenoemde HIPAA-nalevingsvereisten:

Transportcodering

Vóór verzending moet alle elektronische PHI worden gecodeerd. De eerste stap in het beveiligen van gevoelige gezondheidsinformatie met SSL- en HTTPS-protocollen is ervoor zorgen dat HIPAA-conforme software deze versleutelt tijdens de overdracht. Geadviseerd wordt te controleren of het HTTPS-protocol correct is geconfigureerd en of er geen verouderde of onveilige TLS-versies aanwezig zijn.

Back-up en opslag

Back-up van gegevens moet worden verzekerd, bewaard en alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. Zorg ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gevoelige PHI, inclusief logboeken, back-ups, databases en alle gegevens die uw systeem bewaart. Het is mogelijk om deze op locaties buiten uw controle te bewaren, bijvoorbeeld op hetzelfde hostingplan maar met een gedeelde server met meerdere klanten. Hoe dan ook, de gegevens moeten versleuteld en tegen elke prijs ontoegankelijk zijn.

Systeemlogs en identiteit

Wat de systeemlogs betreft, moeten ID's en wachtwoorden even veilig zijn. HIPAA-conforme software heeft zeer strikte criteria over het niveau van privacy dat moet worden gehandhaafd. Het systeem moet in staat zijn om alle logs en wijzigingen die aan PHI worden aangebracht te traceren. De belangrijkste factoren zijn:

Sterk wachtwoord

Inlogpogingen beperken

Twee-factor authenticatie (2FA)

Multimodale biometrie - vingerafdruk-, gezichts- of stemherkenning

Eenmalige aanmelding (SSO)

Detectie van levendigheid

Attribuutgebaseerde toegangscontrole

Blockchain

Het kan helpen bij het gezondheidsbeheersysteem (HMS) door het volgende:

Semi-vertrouwde derden kunnen worden vermeden

Geëvolueerde cryptografische versleutelingen die hacken voorkomen

Pseudonimiteit om de identiteit van de gebruiker te beschermen

Het wijzigen van blokrecords

Beveiliging van de gegevensrechten van patiënten

Concurrerende bedrijven van medische hulp en analyse

Transacties worden geregistreerd

Betrouwbaarder

Transparante gegevens

Verwijdering

Om de beveiliging van gezondheidsgegevens en HIPAA-naleving te handhaven, moeten back-ups en gearchiveerde gegevens verlopen en definitief worden weggegooid. Wanneer iemand de server niet meer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens worden verwijderd van elke locatie waar de gegevens worden overgedragen, omdat er misschien back-ups moeten worden gemaakt of gekopieerd.

Zakelijke overeenkomst

De HIPAA-conforme softwaresystemen en elektronische PHI moeten worden gehost op de servers van het bedrijf met een ondertekende Business Associate Agreement of op zijn minst een veilige in-house server hebben. De beste opties onder de meest vertrouwde providers zijn

Google Cloud Platform

Amazon Web Services

Microsoft Azure

Hoe HIPAA compliance te handhaven - AppMaster's ervaring

Het bouwen van de HIPPA compliance app of software is een ander ding, maar onderhoud is altijd nodig. De conclusie bij het handhaven van HIPAA-compliance is oplettendheid en controle, maar de handmatige methoden om dat te doen zijn tijdrovend en niet kostenvriendelijk. De geavanceerde AI-technologie zal het mogelijk maken dat effectief te doen via het automatisch doorzoeken van de informatie van de patiënt, geautomatiseerd scannen om risico's te verminderen, en onmiddellijk gegevensherstel via regelmatige back-ups. Voor het onderhoud van HIPAA-conforme software met uw aangepaste softwaretoepassingen voor de gezondheidszorg, laten we u de ervaring van AppMaster aanhalen en hoe het in zijn werk gaat.

Consentogram is een soort automatisch geïnformeerde toestemmingsmethode. Dit was de oplossing van AppMaster voor de ePHI die een naadloze integratie biedt in de richting van elektronische gegevensopslag, onderhoud van reeds bestaande informatie en een vermindering van de handmatige workflow.

Dit stuk van de uitvinding werd gemaakt op basis van een kunstmatig intelligentiemodel en werkt van klinische beslissingsondersteuning (CDS), plus ML-gebaseerde risicobeperking bij wanpraktijken voor zorgverleners. Op AppMaster werd de backend van het Сonsentogram ontwikkeld en vervolgens opgenomen in de ePHI-systemen van zorginstellingen en gewerkt aan de protocollen van HIPAA en HITECH. De medewerking van AppMaster aan het project was tijdsefficiënt en kosteneffectief, waarbij met tussenpozen succesvol onderhoud werd aangeboden. Meer informatie over Consentogram op AppMaster.

De conclusie

Om uw gezondheidsmanagementsysteem of een gezondheidszorggerelateerde software of app te bouwen, moet u ervoor zorgen dat het alle HIPAA-nalevingsaanbevelingen waarborgt. Zonder dit te doen, zal de gezondheidszorgsoftware of -app niet langer geldig zijn en niet voldoen aan de vereiste veiligheids- en patiëntenprivacyprotocollen. Door HIPAA compliance te implementeren en een app of software te maken die aan alle veiligheidsprotocollen voldoet, zullen fraude, identiteitsdiefstal, hacken of inbreuken op persoonlijke informatie minimaal zijn. Dit zal uw gezondheidszorgorganisatie ook beschermen tegen vermijdbare financiële boetes van de overheidsinstanties.

Als u uw zorg-app of backend wilt bouwen, kan AppMaster u daarbij helpen. Het heeft een krachtige visuele programmeertool en backend voor een gezondheidszorg-gerelateerde app als u ervoor zorgt dat uw app tijdens de softwareontwikkeling voldoet aan de vereiste HIPAA-nalevingsprotocollen. Bekijk de redelijke pakketten en ga vandaag nog aan de slag met uw app!