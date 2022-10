Procura informações sobre a conformidade HIPAA ou o software de cuidados de saúde desenvolvido com a conformidade HIPAA? Se SIM, este guia é para si. De acordo com as estatísticas, cada vez mais sistemas e organizações de cuidados de saúde estão a virar-se para modelos em linha como qualquer outra organização em todo o mundo. O benefício disto é reduzir a interacção física do paciente. Este conceito mostrou mais fluxo após a pandemia de COVID-19.

O software e as aplicações relacionadas com os cuidados de saúde são muito procurados em todo o mundo. Mas tomar os cuidados de saúde virtuais é um grande negócio, uma vez que a vida e a saúde estão em jogo. É aqui que entra em jogo o papel de cumprimento da HIPAA. Qualquer desenvolvedor, quer esteja a desenvolver uma aplicação relacionada com a saúde ou software de saúde, deve cumprir a conformidade com a HIPAA para lançar.

O que é a HIPAA?

HIPAA significa "Health Insurance Portability and Accountability Act". Foi aprovada pela primeira vez em 1996. A principal razão para esta lei ter sido aprovada são as empresas de desenvolvimento de software para regras de segurança e privacidade para uma melhor gestão, confidencialidade e segurança dos pacientes, chamadas PHI (informação de saúde protegida do paciente).

Contudo, desde o primeiro aparecimento, foram feitas várias alterações e actualizações ao cumprimento da HIPAA à medida que a tecnologia melhora e as ameaças de software de saúde ocorrem.

Requisitos do software de conformidade com a HIPAA

É essencial saber que o desenvolvimento de software de cuidados de saúde deve cumprir os seguintes requisitos para cumprir a lei HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act. Os PHI (informação de saúde protegida do doente) que é um requisito obrigatório para a conformidade com a HIPAA são:

Iniciais - (primeiro, meio, e apelido)

Endereço

Código Postal

Data de nascimento

Data de admissão ou descarga

Fotografias

Número (telefone e fax)

Email

Biometria (impressões digitais, autenticação de dois factores, e identificação facial)

SSN - Número de Segurança Social

MRN - Número de Registos Médicos

HPBN - Número do Beneficiário do Plano de Saúde

AN - Número de conta

Número de licença

Identificadores de dispositivos

URLs e endereço IP do website

Lista de verificação do software de conformidade HIPAA

Para o desenvolvimento bem sucedido de software relacionado com a saúde e para garantir a sua conformidade com a HIPAA; a lista de verificação de conformidade HIPAA abaixo mencionada é uma obrigação a seguir:

Controlo de acesso aos dados

A primeira lista de verificação de conformidade HIPAA é o controlo de acesso responsável pela permissão de utilização dos dados. Isto pode ser evitado por um controlo de acesso baseado em papéis e muito mais.

Auditoria de actividades

A próxima lista de verificação de conformidade HIPAA é a auditoria de actividade; o software de saúde e os criadores de aplicações podem assegurar e utilizar apenas por pessoas relevantes e não por todos. Isto pode ser feito através de login bem sucedido, tentativas falhadas, e informação armazenada.

Integridade do sistema

O próximo na lista de verificação de conformidade HIPAA é a codificação dos dados e das comunicações de ponta a ponta.

Mecanismo anti-têmpera

A implementação de técnicas de cadeia de bloqueio e assinaturas digitais pode reduzir o temperamento da segurança na aplicação ou software de saúde.

Autorização fiável do utilizador

A segurança pode ser reforçada por técnicas como a manutenção de senhas fortes, autenticação em várias etapas, etc.

Transmissão segura de dados

Garantir a segurança dos dados de transmissão de dados deve ser regularmente apoiado através de uma instalação de terceiros de confiança.

Como tornar-se compatível com a HIPAA

Para se tornar uma aplicação ou software compatível com HIPAA, é necessário o seguinte:

A política de privacidade da organização

A organização deve criar uma política de privacidade para se tornar compatível com a HIPAA. Uma vez criada, deve estar disponível como um Aviso de Práticas de Privacidade (NPP) e assinada pelos pacientes. Esta política deve abranger a explicação da forma como a privacidade do paciente é abordada e informar os seus direitos a eles.

Responsável pela privacidade da HIPAA

O cumprimento da HIPAA é por vezes difícil de compreender, pelo que uma organização deve ter os seus responsáveis pela privacidade HIPAA como um perito para dirigir a criação das políticas de privacidade da empresa e assegurar a sua implementação. O responsável é também responsável pelo processamento das centrais nucleares, organizando sessões de formação, e conduzindo auditorias internas das organizações para assegurar a conformidade com a HIPAA.

Auditorias internas regulares

Depois de ter sido aprovada para a conformidade HIPAA, uma organização de saúde deve obter auditorias internas regulares para reconhecer as lacunas de conformidade. As organizações de cuidados de saúde devem então construir estratégias de remediação documentadas que demonstrem formas de reverter as infracções à HIPAA.

Preservar os contratos comerciais

Antes de partilhar os dados, assegurar que o associado comercial é compatível com o software médico HIPAA, protege contra a violação de dados, e é revisto para recordar as alterações.

Protocolo de aviso de violação

Uma infracção de conformidade HIPAA não é sempre um problema, especialmente se for feita acidentalmente e a organização o puder provar.

Documentação adequada

As organizações de cuidados de saúde devem comunicar e documentar todas as medidas de cumprimento da HIPAA. Estes registos médicos serão inspeccionados para auditorias e análises de reclamações.

A regra de privacidade da HIPAA

Exige direitos dos utilizadores de soluções de software de saúde sobre os seus dados confidenciais, chamados informações de saúde protegidas - PHI, e deve ser mantida em privado. A informação inclui as questões médicas actuais de um doente, edições anteriores, histórico de tratamentos, histórico de transacções, etc. Resume a forma como os dados serão utilizados e quem pode aceder aos mesmos. O paciente tem o direito de aceder aos seus dados e obter a sua cópia. A política de privacidade da organização deve ser escrita, documentada, e informada ao paciente.

A regra de segurança da HIPAA

As organizações são obrigadas a assegurar informação sanitária protegida - PHI ao abrigo da Regra de Segurança HIPAA. A Regra de Segurança HIPPA explica como proceder. Mais precisamente, a Regra de Segurança estabelece normas internacionais para o tratamento, manutenção e transmissão de informação de saúde protegida electronicamente (ePHI).

As protecções administrativas, físicas e técnicas são as medidas de segurança de dados que devem estar em vigor para que a indústria da saúde cumpra esta directriz.

Salvaguarda administrativa

De acordo com as salvaguardas administrativas, é obrigatório para as entidades que trabalham com informação sanitária protegida - PHI designar um funcionário de confiança e organizar um sistema de gestão de segurança para registar toda a informação em segurança. As regras de segurança também incluem a formação, gestão e avaliação das políticas de segurança dos funcionários. Assegure-se de contratar um oficial elegível para detectar ciberataques e trabalhar prontamente neles para guardar a informação interna do seu hospital. Protege os seus dados contra a partilha com qualquer terceiro e departamento não autorizado. Com as regras de aplicação compatíveis com HIPPA, o oficial tem de prever os riscos e conseguir superá-los a tempo.

Salvaguarda física

Esta salvaguarda fornece armazenamento físico num centro remoto ou informação de saúde protegida electronicamente - ePHI armazenada no local, na nuvem. Se estiver a aceder a informação de saúde protegida electronicamente - ePHI do seu dispositivo, deve seguir as políticas de segurança, tais como eliminar a informação de saúde protegida electronicamente - ePHI do seu dispositivo depois de terminar o contrato. Estações de trabalho seguras As suas estações de trabalho com acesso ePHI devem ter um sistema de segurança apertado, incluindo fechaduras adequadas de portas e janelas e inspecção vídeo para garantir que os computadores e servidores estão seguros.

Salvaguardas técnicas

Esta salvaguarda inclui as tecnologias relacionadas com a integridade da transmissão, e a auditoria é segura. Deve ter autorização no sentido de bases de dados seguras de PHI para garantir que os trabalhadores apenas acedam aos dados autorizados e não a todos. Deve ser encriptada de ponta a ponta. O correio electrónico criado para transmissão deve ser seguro, conforme o software médico HIPAA Compliant Messaging solutions.

Esta segurança tecnológica destina-se ao controlo de danos em caso de corte de energia, reinício ou actualização do sistema, ou qualquer incidente que possa causar um erro. Assegura os dados e a sua recuperação para as entidades na forma correcta. Além disso, apenas proporciona aos utilizadores autorizados um acesso único ao departamento relevante. Toda a informação é acedida apenas com biometria, cartões inteligentes, ou palavras-passe.

Desenvolvimento de software compatível com HIPAA

Para desenvolver uma solução ou aplicação de software de cuidados de saúde, deve assegurar-se de que está dentro do cumprimento da HIPAA para proteger a informação do paciente. Porque se não cumprir e seguir a HIPAA pode resultar em resultados sérios. Muitas organizações de saúde pagam multas devido a violações de privacidade na HIPAA. Assim, fazer uma organização de cuidados de saúde online requer muito mais do que apenas construir uma aplicação ou solução de software médico. Deve manter a confidencialidade, privacidade, e virtude dos seus DCC electrónicos na aplicação.

A AppMaster oferece soluções de software de saúde compatíveis com a HIPAA e desenvolvimento de aplicações utilizando tecnologia sem código. Aqui na AppMaster, asseguramos que o seu produto está em conformidade com a HIPAA para que estas devastadoras violações de dados não aconteçam.

Como construir sistemas de software compatíveis com a HIPAA

Suponha que pretende construir o seu sistema de saúde em conformidade com a HIPAA desde o início. Nesse caso, dependerá das funções que pretende incluir e do principal objectivo por detrás do desenvolvimento do aplicativo compatível com HIPAA chamado sistema de gestão hospitalar (HMS).

O HMS é uma grande ferramenta que proporcionará facilidade de trabalho para médicos, enfermeiros e pessoal médico sempre que desejem aceder aos dados, mantendo a privacidade e a segurança dos dados do paciente. As regras gerais para desenvolver o HMS são:

Deve ser alargado a todos os trabalhadores médicos.

A concepção da UI/UX deve ser admiravelmente esclarecedora.

Deve conter o controlo de acesso dos utilizadores.

Deve conter um sistema de segurança fiável.

Os dados podem ser armazenados regularmente em plataformas de terceiros.

Os dados devem ser encriptados de ponta a ponta.

A solução ou aplicação de software médico HMS deve ser capaz de proporcionar melhorias para a automatização clínica.

O desenvolvimento de software de saúde deve ser compatível com a HIPAA.

O custo do desenvolvimento de software tem de ser razoável.

O desenvolvimento de software crucial para o sistema de software compatível com a HIPAA ou uma aplicação de cuidados de saúde pode ser feito facilmente através de uma tecnologia sem código. Considere a AppMaster a melhor plataforma para obter a sua aplicação móvel ou aplicação web para qualquer finalidade. O desenvolvimento de software de gestão de cuidados de saúde ou aplicação também pode ser criado por um método de codificação tradicional por programadores de software de cuidados de saúde, mas trabalhar no seu caminho para o AppMaster, uma plataforma sem código, é fácil de usar, rentável, de fácil utilização e consome menos tempo. O AppMaster assegura que a aplicação que criou a partir da plataforma segue todos os requisitos de conformidade HIPAA acima mencionados:

Encriptação de transporte

Antes da transmissão, todos os PHI electrónicos devem ser encriptados. O primeiro passo para assegurar informação sensível sobre saúde com os protocolos SSL e HTTPS é assegurar que o software compatível com HIPAA a encripte durante a transmissão. É aconselhável verificar se o protocolo HTTPS está configurado correctamente e se não estão presentes versões desactualizadas ou inseguras do TLS.

Cópia de segurança e armazenamento

O backup dos dados deve ser assegurado, mantido, e apenas acessível por pessoal autorizado. Assegurar que apenas indivíduos autorizados têm acesso a PHI sensíveis, incluindo registos, cópias de segurança, bases de dados, e todos os dados que o seu sistema guarda. É possível mantê-los em locais fora do seu controlo, por exemplo, no mesmo plano de alojamento, mas utilizando um servidor partilhado com vários clientes. Não importa o quê, os dados devem ser encriptados e inacessíveis a qualquer custo.

Registos e identidade do sistema

Em relação aos registos do sistema, as identificações e as palavras-passe devem ser tão seguras como as do sistema. O software compatível com HIPAA tem critérios muito rígidos sobre o nível de privacidade a ser mantido. O sistema deve ser capaz de rastrear todos os registos e modificações construídos para os PHI. Os factores chave são:

Palavra-passe forte

Tentativas de login limitadas

Autenticação de dois factores (2FA)

Biometria multimodal - reconhecimento de impressões digitais, rosto, ou voz

Single sign-on (SSO)

Detecção da vivacidade

Controlo de Acesso com Base em Atributos

Blockchain

Pode ajudar com o sistema de gestão de saúde (HMS) através do seguinte:

Terceiros semi-confiantes podem ser evitados

Criptografias criptográficas em evolução que impedem a pirataria informática

Pseudonymity para proteger a identidade do utilizador

Modificação de registos em bloco

Garantir os direitos de dados dos doentes

Empresas competitivas de assistência e análise médica

As transacções serão registadas

Mais digno de confiança

Transparência dos dados

Eliminação

Para manter a segurança dos dados de saúde e a conformidade com a HIPAA, os dados com backup e arquivados devem expirar e ser permanentemente descartados. Quando alguém já não estiver a utilizar o servidor, garantir que os dados são eliminados de todos os locais onde os dados são transferidos porque pode ter de fazer cópias de segurança ou copiá-los.

Acordo comercial

Os sistemas de software compatíveis com HIPAA e os PHI electrónicos devem ser alojados nos servidores da empresa com um Acordo de Associação Comercial assinado ou, pelo menos, ter um servidor interno seguro. As melhores opções entre os fornecedores mais fiáveis são

Plataforma Google Cloud

Serviços Web da Amazon

Microsoft Azure

Como manter a conformidade HIPAA - AppMaster's Experience

Construir a aplicação de conformidade HIPPA ou software é outra coisa, mas a manutenção é sempre necessária. A conclusão na manutenção da conformidade HIPAA é a atenção e a verificação, mas os métodos manuais para o fazer serão demorados e não favoráveis aos custos. A tecnologia avançada de IA permitirá fazê-lo eficazmente através da pesquisa automática da informação do paciente, scanning automatizado para reduzir o risco, e recuperação instantânea de dados através de backups regulares. Para a manutenção de software compatível com HIPAA com as suas aplicações de software de cuidados de saúde personalizadas, deixe-nos citar a experiência AppMaster e a forma como esta é feita.

O Consentogram é um tipo de método de consentimento informado automático. Esta foi a resolução do AppMaster em relação ao ePHI que proporciona uma integração perfeita para o armazenamento electrónico de dados, manutenção da informação pré-existente, e reduz o fluxo de trabalho manual.

Esta peça da invenção foi criada com base num modelo de inteligência artificial e trabalhos de apoio à decisão clínica (CDS), mais a redução do risco de negligência baseada em ML para os prestadores de cuidados de saúde. No AppMaster, o backend de Сonsentogram foi desenvolvido e depois incorporado com os sistemas ePHI de configurações de cuidados de saúde e trabalho nos protocolos do HIPAA e HITECH. A colaboração da AppMaster no projecto foi eficaz em termos de tempo e de custos, com manutenção bem sucedida oferecida a intervalos regulares. Saiba mais sobre o Consentogram no AppMaster.

O resultado final

Para construir o seu sistema de gestão de saúde ou um software ou aplicação relacionada com os cuidados de saúde, deve certificar-se de que este assegura todas as recomendações de conformidade HIPAA. Sem o fazer, o software ou aplicação de cuidados de saúde não será válido por mais tempo e não cumprirá os protocolos de segurança e privacidade dos pacientes exigidos. Ao implementar a conformidade com a HIPAA e ao fazer uma aplicação ou software que cumpra todos os protocolos de segurança, fraude, roubo de identidade, hacking, ou violação de informação pessoal, será mínimo. Isto também protegerá a sua organização de cuidados de saúde de receber multas financeiras evitáveis dos órgãos directivos.

Se quiser construir a sua aplicação ou backend de cuidados de saúde, o AppMaster pode ajudá-lo com isso. Tem uma poderosa ferramenta de programação visual e backend para uma aplicação relacionada com cuidados de saúde, se se assegurar de que a sua aplicação cumpre os protocolos de conformidade HIPAA requeridos durante o desenvolvimento de software. Verifique os pacotes razoáveis e comece a utilizar a sua aplicação hoje mesmo!