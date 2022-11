Bạn đang tìm kiếm thông tin về tuân thủ HIPAA hoặc phần mềm chăm sóc sức khỏe được phát triển bằng cách tuân thủ HIPAA? Nếu CÓ, hướng dẫn này là dành cho bạn. Theo thống kê, ngày càng có nhiều hệ thống và tổ chức chăm sóc sức khỏe chuyển sang mô hình trực tuyến giống như bất kỳ tổ chức nào khác trên toàn cầu. Lợi ích của việc này là giảm tương tác vật lý với bệnh nhân. Khái niệm này cho thấy nhiều dòng chảy hơn sau đại dịch COVID-19.

Phần mềm và ứng dụng liên quan đến chăm sóc sức khỏe đang có nhu cầu lớn trên toàn thế giới. Nhưng chăm sóc sức khỏe ảo là một vấn đề lớn vì tính mạng và sức khỏe đang bị đe dọa. Đây là lúc vai trò tuân thủ HIPAA phát huy tác dụng. Bất kỳ nhà phát triển nào, cho dù đang phát triển ứng dụng liên quan đến sức khỏe hay phần mềm chăm sóc sức khỏe , đều phải tuân thủ HIPAA để khởi chạy.

HIPAA là gì?

HIPAA là viết tắt của Đạo luật Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Bảo hiểm Y tế. Nó được thông qua lần đầu tiên vào năm 1996. Lý do chính để đạo luật này được thông qua là do các công ty phát triển phần mềm đưa ra các quy tắc bảo mật và quyền riêng tư để quản lý bệnh nhân tốt hơn, bảo mật và an toàn được gọi là PHI (thông tin sức khỏe được bảo vệ bởi bệnh nhân).

Tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên xuất hiện, nhiều thay đổi và cập nhật đã được thực hiện đối với việc tuân thủ HIPAA khi công nghệ được cải thiện và các mối đe dọa phần mềm chăm sóc sức khỏe xảy ra.

Yêu cầu phần mềm tuân thủ HIPAA

Điều cần thiết là phải biết rằng việc phát triển phần mềm chăm sóc sức khỏe phải đáp ứng các yêu cầu sau để đáp ứng việc tuân thủ HIPAA - Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế. PHI (thông tin sức khỏe được bảo vệ bởi bệnh nhân) là điều bắt buộc để tuân thủ HIPAA là:

Tên viết tắt - (tên, đệm và họ)

Địa chỉ nhà

Mã Bưu Chính

Ngày sinh

Ngày nhập viện hoặc xuất viện

ảnh chụp

Số (điện thoại và fax)

E-mail

Sinh trắc học (dấu vân tay, xác thực hai yếu tố và nhận dạng khuôn mặt)

SSN - Số an sinh xã hội

MRN - Số hồ sơ y tế

HPBN - Mã số Người thụ hưởng Chương trình Y tế

AN - Số tài khoản

Số giấy phép

số nhận dạng thiết bị

URL trang web và địa chỉ IP

Danh sách kiểm tra phần mềm tuân thủ HIPAA

Để phát triển thành công phần mềm phát triển phần mềm liên quan đến sức khỏe thành công và để đảm bảo tuân thủ HIPAA của nó; danh sách kiểm tra tuân thủ HIPAA được đề cập dưới đây là bắt buộc phải tuân theo:

Kiểm soát truy cập dữ liệu

Danh sách kiểm tra tuân thủ HIPAA đầu tiên là kiểm soát truy cập chịu trách nhiệm cho phép sử dụng dữ liệu. Điều này có thể được ngăn chặn bằng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và hơn thế nữa.

kiểm toán hoạt động

Danh sách kiểm tra tuân thủ HIPAA tiếp theo là kiểm toán hoạt động; nhà phát triển ứng dụng và phần mềm chăm sóc sức khỏe chỉ có thể bảo mật và sử dụng bởi những người có liên quan chứ không phải tất cả mọi người. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đăng nhập thành công, lần thử không thành công và thông tin được lưu trữ.

tính toàn vẹn của hệ thống

Điều tiếp theo trong danh sách kiểm tra tuân thủ HIPAA là dữ liệu và thông tin liên lạc phải được mã hóa từ đầu đến cuối.

Cơ chế chống ủ

Việc triển khai các kỹ thuật chuỗi khối và chữ ký điện tử có thể làm giảm khả năng bảo mật trong ứng dụng hoặc phần mềm sức khỏe.

Ủy quyền người dùng đáng tin cậy

Bảo mật có thể được tăng cường bằng các kỹ thuật như giữ mật khẩu mạnh, xác thực nhiều bước, v.v.

Truyền dữ liệu an toàn

Đảm bảo dữ liệu truyền dữ liệu an toàn dữ liệu phải được sao lưu thường xuyên thông qua một cơ sở bên thứ ba đáng tin cậy.

Làm thế nào để trở thành tuân thủ HIPAA

Để trở thành ứng dụng hoặc phần mềm tuân thủ HIPAA, bạn phải đáp ứng những điều sau:

Chính sách bảo mật của tổ chức

Tổ chức phải tạo chính sách quyền riêng tư để tuân thủ HIPAA. Sau khi được tạo, nó phải có sẵn dưới dạng Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư (NPP) và có chữ ký của bệnh nhân. Chính sách này phải bao gồm phần giải thích về cách giải quyết quyền riêng tư của bệnh nhân và thông báo các quyền của họ cho họ.

Nhân viên bảo mật HIPAA

Việc tuân thủ HIPAA đôi khi rất khó hiểu, vì vậy, một tổ chức nên có các chuyên gia về quyền riêng tư HIPAA của mình với tư cách là chuyên gia để đứng đầu việc tạo ra các chính sách quyền riêng tư của công ty và đảm bảo việc thực hiện chúng. Viên chức này cũng chịu trách nhiệm xử lý các NPP, tổ chức các buổi đào tạo và lãnh đạo các cuộc kiểm tra nội bộ của các tổ chức để đảm bảo tuân thủ HIPAA.

Đánh giá nội bộ định kỳ

Sau khi được chấp thuận tuân thủ HIPAA, một tổ chức chăm sóc sức khỏe phải được kiểm toán nội bộ thường xuyên để nhận ra các khoảng trống tuân thủ. Sau đó, các tổ chức chăm sóc sức khỏe phải xây dựng các chiến lược khắc phục bằng văn bản thể hiện các cách để hoàn nguyên các hành vi vi phạm HIPAA.

Bảo quản hợp đồng kinh doanh

Trước khi chia sẻ dữ liệu, hãy đảm bảo rằng đối tác kinh doanh tuân thủ phần mềm y tế HIPAA, bảo vệ chống vi phạm dữ liệu và được sửa đổi để ghi nhớ các thay đổi.

Giao thức cảnh báo vi phạm

Việc vi phạm tuân thủ HIPAA không phải lúc nào cũng là một vấn đề, đặc biệt nếu nó vô tình được thực hiện và tổ chức có thể chứng minh điều đó.

tài liệu đầy đủ

Các tổ chức chăm sóc sức khỏe phải báo cáo và ghi lại tất cả các biện pháp tuân thủ HIPAA. Những hồ sơ y tế này sẽ được kiểm tra để kiểm toán và phân tích khiếu nại.

Quy tắc bảo mật HIPAA

Nó yêu cầu quyền của người dùng giải pháp phần mềm chăm sóc sức khỏe đối với dữ liệu bí mật của họ, được gọi là thông tin sức khỏe được bảo vệ - PHI, và phải được giữ kín. Thông tin bao gồm các vấn đề y tế hiện tại của bệnh nhân, các vấn đề trước đây, lịch sử điều trị, lịch sử giao dịch, v.v. Nó tóm tắt cách dữ liệu sẽ được sử dụng và ai có thể truy cập dữ liệu đó. Bệnh nhân có quyền truy cập dữ liệu của họ và sao chép dữ liệu đó. Chính sách bảo mật của tổ chức phải được viết, ghi lại và thông báo cho bệnh nhân.

Quy tắc bảo mật HIPAA

Các tổ chức được yêu cầu bảo mật thông tin sức khỏe được bảo vệ - PHI theo Quy tắc bảo mật HIPAA. Quy tắc Bảo mật HIPPA giải thích cách tiến hành. Chính xác hơn, Quy tắc bảo mật thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế để xử lý, duy trì và truyền thông tin sức khỏe được bảo vệ bằng điện tử (ePHI).

Các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật là các biện pháp bảo mật dữ liệu phải được áp dụng để ngành chăm sóc sức khỏe tuân thủ hướng dẫn này.

bảo vệ hành chính

Theo các biện pháp bảo vệ hành chính, các thực thể làm việc với thông tin sức khỏe được bảo vệ - PHI bắt buộc phải chỉ định một nhân viên đáng tin cậy và tổ chức một hệ thống quản lý bảo mật để ghi lại tất cả thông tin một cách an toàn. Các quy tắc bảo mật cũng bao gồm đào tạo nhân viên, quản lý và đánh giá các chính sách bảo mật. Hãy chắc chắn rằng bạn thuê một nhân viên đủ điều kiện để cảm nhận các cuộc tấn công mạng và xử lý chúng ngay lập tức để lưu thông tin nội bộ của bệnh viện của bạn. Nó bảo vệ dữ liệu của bạn không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba và bộ phận trái phép nào. Với các quy tắc ứng dụng tuân thủ HIPPA, nhân viên phải dự đoán các rủi ro và quản lý để khắc phục chúng kịp thời.

Bảo vệ vật lý

Biện pháp bảo vệ này cung cấp lưu trữ vật lý trong một trung tâm từ xa hoặc thông tin sức khỏe được bảo vệ bằng điện tử - ePHI được lưu trữ tại chỗ trên đám mây. Nếu bạn đang truy cập thông tin sức khỏe được bảo vệ bằng điện tử - ePHI từ thiết bị của mình, bạn phải tuân theo các chính sách bảo mật, chẳng hạn như xóa thông tin sức khỏe được bảo vệ bằng điện tử - ePHI khỏi thiết bị của bạn sau khi kết thúc hợp đồng. Máy trạm an toàn Máy trạm của bạn có quyền truy cập ePHI phải có hệ thống bảo mật chặt chẽ, bao gồm khóa cửa ra vào và cửa sổ phù hợp cũng như kiểm tra video để đảm bảo rằng máy tính và máy chủ được an toàn.

biện pháp bảo vệ kỹ thuật

Biện pháp bảo vệ này bao gồm các công nghệ liên quan đến tính toàn vẹn của đường truyền và quá trình kiểm tra được đảm bảo an toàn. Phải có giấy phép đối với cơ sở dữ liệu PHI an toàn để đảm bảo nhân viên chỉ truy cập dữ liệu được phép chứ không phải tất cả. Nó phải được mã hóa đầu cuối. Email đã tạo để truyền phải được bảo mật theo các giải pháp Nhắn tin tuân thủ HIPAA của phần mềm y tế.

Bảo mật công nghệ này là để kiểm soát thiệt hại trong trường hợp mất điện, khởi động lại hoặc cập nhật hệ thống, hoặc bất kỳ sự cố nào có thể gây ra lỗi. Nó đảm bảo dữ liệu và phục hồi cho các thực thể ở dạng chính xác. Ngoài ra, nó chỉ cung cấp cho người dùng được ủy quyền quyền truy cập duy nhất vào bộ phận có liên quan. Tất cả thông tin chỉ được truy cập bằng sinh trắc học, thẻ thông minh hoặc mật khẩu.

Phát triển phần mềm tuân thủ HIPAA

Để phát triển một giải pháp hoặc ứng dụng phần mềm chăm sóc sức khỏe, bạn phải đảm bảo rằng nó tuân thủ HIPAA để bảo vệ thông tin của bệnh nhân. Vì nếu bạn không tuân thủ và làm theo HIPAA có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nhiều tổ chức y tế trả tiền phạt do vi phạm quyền riêng tư trong HIPAA. Vì vậy, việc tạo ra một tổ chức chăm sóc sức khỏe trực tuyến cần nhiều hơn là chỉ xây dựng một ứng dụng hoặc giải pháp phần mềm y tế. Bạn phải duy trì tính bảo mật, quyền riêng tư và giá trị của PHI điện tử của mình trên ứng dụng.

AppMaster cung cấp các giải pháp phần mềm chăm sóc sức khỏe tuân thủ HIPAA và phát triển ứng dụng bằng công nghệ không cần mã . Tại AppMaster, chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm của bạn tuân thủ theo HIPAA để những vi phạm dữ liệu nghiêm trọng này không xảy ra.

Cách xây dựng hệ thống phần mềm tuân thủ HIPAA

Giả sử bạn muốn xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tuân thủ HIPAA của mình ngay từ đầu. Trong trường hợp đó, nó sẽ phụ thuộc vào các chức năng bạn muốn đưa vào và mục đích chính đằng sau việc phát triển ứng dụng tuân thủ HIPAA được gọi là hệ thống quản lý bệnh viện (HMS).

HMS là một công cụ tuyệt vời giúp bác sĩ, y tá và nhân viên y tế làm việc dễ dàng bất cứ khi nào họ muốn truy cập dữ liệu trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bệnh nhân. Các quy tắc chung để phát triển HMS là:

Nó nên được mở rộng cho mọi nhân viên y tế.

Thiết kế UI/UX phải được khai sáng một cách đáng ngưỡng mộ.

Nó phải chứa kiểm soát truy cập của người dùng.

Nó chứa một hệ thống an ninh đáng tin cậy.

Dữ liệu có thể được lưu trữ thường xuyên trên nền tảng của bên thứ ba.

Dữ liệu phải được mã hóa đầu cuối.

Giải pháp hoặc ứng dụng phần mềm y tế HMS phải có khả năng mang lại sự cải thiện cho quá trình tự động hóa phòng khám.

Việc phát triển phần mềm chăm sóc sức khỏe phải tuân thủ HIPAA.

Chi phí phát triển phần mềm phải hợp lý.

Việc phát triển phần mềm quan trọng đối với hệ thống phần mềm tuân thủ HIPAA hoặc ứng dụng chăm sóc sức khỏe có thể được thực hiện dễ dàng thông qua công nghệ không cần mã. Hãy coi AppMaster là nền tảng tốt nhất để tải ứng dụng di động hoặc ứng dụng web của bạn cho bất kỳ mục đích nào. Việc phát triển phần mềm hoặc ứng dụng quản lý chăm sóc sức khỏe cũng có thể được các nhà phát triển phần mềm chăm sóc sức khỏe tạo ra bằng phương pháp mã hóa truyền thống, nhưng hãy làm theo cách của bạn để hướng tới AppMaster, một nền tảng không cần mã, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí, thân thiện với người dùng và tiêu thụ ít hơn thời gian. AppMaster đảm bảo rằng ứng dụng bạn tạo từ nền tảng tuân theo tất cả các yêu cầu tuân thủ HIPAA được đề cập ở trên:

mã hóa vận chuyển

Trước khi truyền, tất cả PHI điện tử phải được mã hóa. Bước đầu tiên trong việc bảo mật thông tin sức khỏe nhạy cảm bằng giao thức SSL và HTTPS là đảm bảo rằng phần mềm tuân thủ HIPAA sẽ mã hóa thông tin đó trong quá trình truyền. Bạn nên xác minh rằng giao thức HTTPS được định cấu hình chính xác và không có phiên bản TLS lỗi thời hoặc không an toàn nào.

Sao lưu và lưu trữ

Sao lưu dữ liệu phải được đảm bảo, lưu giữ và chỉ có nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập. Đảm bảo chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền truy cập vào PHI nhạy cảm, bao gồm nhật ký, bản sao lưu, cơ sở dữ liệu và tất cả dữ liệu mà hệ thống của bạn lưu giữ. Có thể giữ nó ở những vị trí ngoài tầm kiểm soát của bạn, chẳng hạn như trên cùng một gói lưu trữ nhưng sử dụng máy chủ dùng chung với nhiều khách hàng. Dù thế nào đi chăng nữa, dữ liệu phải được mã hóa và không thể truy cập được bằng bất cứ giá nào.

Nhật ký hệ thống và danh tính

Về nhật ký hệ thống, ID và mật khẩu phải an toàn. Phần mềm tuân thủ HIPAA có các tiêu chí rất khắt khe về mức độ riêng tư cần duy trì. Hệ thống sẽ có thể theo dõi tất cả các nhật ký và sửa đổi được xây dựng cho PHI. Các yếu tố chính là:

Mật khẩu mạnh

Hạn chế số lần đăng nhập

Xác thực hai yếu tố (2FA)

Sinh trắc học đa phương thức - nhận dạng dấu vân tay, khuôn mặt hoặc giọng nói

Đăng nhập một lần (SSO)

phát hiện sự sống

Kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính

Chuỗi khối

Nó có thể trợ giúp với hệ thống quản lý sức khỏe (HMS) thông qua những điều sau:

Các bên thứ ba bán đáng tin cậy có thể tránh được

Mã hóa mật mã phát triển ngăn chặn hack

Bút danh để bảo vệ danh tính người dùng

Sửa đổi bản ghi khối

Bảo mật quyền dữ liệu của bệnh nhân

Các tập đoàn cạnh tranh về hỗ trợ và phân tích y tế

Các giao dịch sẽ được ghi lại

đáng tin cậy hơn

Minh bạch dữ liệu

xử lý

Để duy trì bảo mật dữ liệu sức khỏe và tuân thủ HIPAA, dữ liệu được sao lưu và lưu trữ phải hết hạn và bị hủy vĩnh viễn. Khi ai đó không còn sử dụng máy chủ, hãy đảm bảo dữ liệu được xử lý từ mọi vị trí mà dữ liệu được truyền đi vì có thể phải tạo bản sao lưu hoặc sao chép dữ liệu đó.

Thỏa thuận kinh doanh

Hệ thống phần mềm tuân thủ HIPAA và PHI điện tử phải được lưu trữ trên máy chủ của công ty có Thỏa thuận liên kết kinh doanh đã ký hoặc ít nhất là có máy chủ nội bộ an toàn. Các tùy chọn tốt nhất trong số các nhà cung cấp đáng tin cậy nhất là

Nền tảng đám mây của Google

Dịch vụ web của Amazon

Microsoft Azure

Cách duy trì tuân thủ HIPAA - Trải nghiệm của AppMaster

Xây dựng ứng dụng hoặc phần mềm tuân thủ HIPPA là một việc khác, nhưng việc bảo trì luôn cần thiết. Kết luận trong việc duy trì tuân thủ HIPAA là chú ý và kiểm tra, nhưng các phương pháp thủ công để làm như vậy sẽ tốn thời gian và không thân thiện với chi phí. Công nghệ AI tiên tiến sẽ cho phép thực hiện điều đó một cách hiệu quả thông qua tự động tìm kiếm thông tin của bệnh nhân, Quét tự động để giảm rủi ro và khôi phục dữ liệu tức thì thông qua sao lưu thường xuyên. Để bảo trì phần mềm tuân thủ HIPAA với các ứng dụng phần mềm chăm sóc sức khỏe tùy chỉnh của bạn, hãy để chúng tôi trích dẫn cho bạn trải nghiệm AppMaster và cách thực hiện.

Consentogram là một loại phương thức chấp thuận được thông báo tự động. Đây là giải pháp của AppMaster đối với ePHI mang lại khả năng tích hợp liền mạch với lưu trữ dữ liệu điện tử, duy trì thông tin có sẵn và giảm quy trình làm việc thủ công.

Phần sáng chế này được tạo ra trên mô hình trí tuệ nhân tạo và hoạt động hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDS), cùng với giảm thiểu rủi ro sơ suất dựa trên ML cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trên AppMaster, phần phụ trợ của Сonsentogram đã được phát triển và sau đó được tích hợp với hệ thống ePHI của các thiết lập chăm sóc sức khỏe và hoạt động trên các giao thức của HIPAA và HITECH. Sự hợp tác của AppMaster trong dự án mang lại hiệu quả về thời gian và chi phí, với việc bảo trì thành công được cung cấp theo định kỳ. Tìm hiểu thêm về Consentogram trên AppMaster .

Điểm mấu chốt

Để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe hoặc phần mềm hoặc ứng dụng liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bạn phải đảm bảo rằng hệ thống đó tuân thủ tất cả các khuyến nghị tuân thủ HIPAA. Nếu không làm như vậy, phần mềm hoặc ứng dụng chăm sóc sức khỏe sẽ không có hiệu lực lâu hơn và sẽ không đáp ứng các giao thức bảo mật và an toàn cho bệnh nhân cần thiết. Bằng cách thực hiện tuân thủ HIPAA và tạo ra một ứng dụng hoặc phần mềm đáp ứng tất cả các giao thức an toàn, gian lận, đánh cắp danh tính, hack hoặc vi phạm thông tin cá nhân sẽ ở mức tối thiểu. Điều này cũng sẽ bảo vệ tổ chức chăm sóc sức khỏe của bạn khỏi bị phạt tài chính có thể tránh được từ các cơ quan quản lý.

Nếu bạn muốn xây dựng ứng dụng chăm sóc sức khỏe hoặc chương trình phụ trợ, AppMaster có thể giúp bạn thực hiện điều đó. Nó có một công cụ lập trình trực quan mạnh mẽ và chương trình phụ trợ cho ứng dụng liên quan đến chăm sóc sức khỏe nếu bạn đảm bảo rằng ứng dụng của mình đáp ứng các giao thức tuân thủ HIPAA bắt buộc trong quá trình phát triển phần mềm. Kiểm tra các gói hợp lý và bắt đầu với ứng dụng của bạn ngay hôm nay!