Цифровые инновации стремительно формируют отрасль здравоохранения. Есть много недавних нововведений в платформах без кода, которые сотрясают рынок. Если говорить о последних двух десятилетиях, то произошли значительные изменения в доступе потребителей, сотрудничестве между пациентами и врачами и беспрецедентном восприятии здоровья пациентов благодаря инновационным технологиям, в частности, приложениям для защиты здоровья.

В сочетании с меняющимися ожиданиями от UX и улучшенными возможностями сбора данных достижения в области технологий поддержания здоровья привели к огромному развитию программных приложений для управления медицинскими услугами, что является благом для врачей и помощников по уходу. Более того, технологии защиты здоровья стимулируют улучшение стандартов медицинской помощи для улучшения результатов лечения пациентов и доступа к электронным медицинским картам. Давайте подробно рассмотрим достижения в области платформ без кода, которые сотрясают рынок, и тенденции ниже, чтобы вы могли узнать, как разработка программного обеспечения без кода может положительно повлиять на успех поставщиков медицинских услуг и предоставить доступ к электронным медицинским картам.

Как создать приложение для телемедицины?

Для пациента создание платформ без кода (программного обеспечения) для эффективного взаимодействия с пациентами, врачами, помощниками по уходу и поставщиками помощи по уходу дает много преимуществ. Платформы медицинской помощи без кода телездравоохранения сотрясают рынок, и они могут упростить процесс связи с врачами и пациентами и записи на прием вовремя. В недавнем опросе, проведенном в США, было обнаружено, что новым посетителям клиник приходится долго ждать, чтобы записаться на прием к фельдшерам или врачам. Итак, ознакомьтесь с приведенными ниже шагами, чтобы узнать, как создать приложение для телемедицины.

Шаг 1. Найдите разработчиков мобильных приложений

Если вы не являетесь инженером-программистом, вам необходимо передать задачу усовершенствования разработки мобильных приложений для платформ без кода по разумным ценам разработчикам мобильных приложений для здравоохранения, предоставив им как можно больше подробностей о вашем приложении для телемедицины. Вы также можете сделать это без внешней профессиональной поддержки с помощью AppMaster, который поставляется с реальным внутренним процессом, созданным искусственным интеллектом.

Шаг 2: Подготовьте объем проекта для платформы телемедицины

Вам необходимо связаться с разработчиком программного обеспечения для управления медицинскими услугами, чтобы подписать соглашение о неразглашении и определить объем проекта и расценки, уточнив детали проекта. Они расскажут вам о перечне функций медицинского приложения для телемедицинской платформы, его тарифах, а также о создании прототипов и макетов проектов.

Шаг 3: Войдите в стадию разработки

После того, как объем проекта и согласованные тарифы будут определены, команда разработчиков мобильных приложений разбивает функции приложения для здравоохранения на крошечные пользовательские истории для упрощения внедрения. Затем они разработают код для программного обеспечения, протестируют его и итерацию за итерацией исправят ошибку.

Шаг 4. Одобрите демо-версию приложения

Когда вы подготовитесь с MVP прикладного программного обеспечения для здравоохранения, команда разработчиков мобильных приложений продемонстрирует вам результаты во время демонстрации проекта. Они загрузят MVP проекта на рынок приложений и начнут применять более продвинутые функции только в том случае, если вы будете удовлетворены результатами.

Шаг 5. Запустите приложение Telehealth.

После того, как разработчики реализуют все функции приложения для здравоохранения из объема проекта в соответствии с вашими требованиями и расценками, они запустят реальную демонстрацию продукта, предоставив вашему приложению телемедицины данные, связанные с проектом, такие как доступ к магазинам приложений, базам данных, проектам и макеты тоже. Наконец-то вы можете найти свое приложение для телемедицины на торговых площадках приложений, готовых обслуживать пользователей.

Как разработать веб-сайт телемедицины?

Предположим, у вас есть небольшое представление о веб-дизайне, и в этом случае вам не нужно нанимать веб-дизайнера или разработчика, поскольку AppMaster может сделать ваши вещи более управляемыми с помощью приложения для здравоохранения без кода для поддержки поставщиков услуг по уходу и медицинских услуг. сотрудники. Используя этот программный инструмент без кода, вы можете создавать гибкие веб-приложения, такие как клиентские порталы и панели администратора, управляемые стандартным бэкэндом. С помощью этого инструмента вы можете быстро создать свой веб-сайт телемедицины без кода. Кроме того, он позволяет за считанные минуты четко спроектировать панель администратора с клиентским порталом и интерфейсом, ориентированным на клиента. Вы можете выполнить шаги, указанные ниже, для разработки платформ без кода.

Шаг 1: Сначала получите домен

Конечно, вам нужен домен для создания веб-сайта здравоохранения. Домен будет URL вашего сайта. Вы должны потратить немного денег, чтобы купить домен.

Шаг 2: Создайте сайт с помощью WordPress

В качестве CMS (системы управления контентом) вы можете использовать WordPress для добавления и редактирования контента, выбрав конкретную платформу хостинга и купив шаблон. Более того, WordPress предоставляет определенные бесплатные шаблоны, если вы хотите их использовать. В противном случае вы можете пойти на многие другие доступные сторонние торговые площадки для покупки.

Шаг 3. Улучшите впечатление и внешний вид вашего веб-сайта

Применение одной из лучших предварительно разработанных тем и цветовых палитр позволяет легко создать привлекательный веб-сайт здравоохранения всего за несколько кликов.

Шаг 4. Внесите изменения в режиме реального времени

Вы должны вносить изменения, изменять размер изображений, добавлять раздел и отменять все это прямо со страницы, когда хотите интегрировать свой бизнес для лучшей конверсии.

Какова будет стоимость создания приложения для телемедицины?

Планируете ли вы разработать приложение для телемедицины или нанять разработчика программного обеспечения, ориентированного на различные потоки пациентов или пациентов, стоимость создания приложения для телемедицины зависит от функций, которые вы хотите задействовать в приложении. Следовательно, необходимо учитывать дизайн, интеграцию, функции и сложность, чтобы сделать вывод о предполагаемом времени и стоимости разработки приложения телемедицины в интересах пациента или потока пациентов. Кроме того, географическое положение, из которого вы нанимаете разработчиков приложений, также имеет большое значение, когда речь идет о стоимости создания приложения.

Все вышеперечисленные факторы учитывают минимальную оценку стоимости разработки приложения для телемедицины, включая разработку серверной части, мобильной платформы и панели администратора. Но в то же время вы не можете считать это окончательной оценкой, поскольку она варьируется в зависимости от ваших функций, дизайна и требований к приложению, а также от того, какую пользу она может принести пациенту или группе пациентов. Ориентировочная стоимость будет составлять от 70 000 до 100 000 долларов США для одной платформы, если вы собираетесь нанять опытную компанию по разработке мобильных приложений, независимо от того, для iOS, Android или Интернета, с базовыми функциями и функциями. К счастью, вы можете значительно сэкономить на разработке, если воспользуетесь подходом без кода и обратитесь к платформе AppMaster.

Поставщики единого кода могут предоставить приложениям с небольшим количеством кода или без кода высокую производительность и гибкость. Как и приложения без кода, поставщики единого кода могут создавать приложения на основе единого кода, которыми относительно легко управлять и легко обновлять. Он требует меньше кода и предлагает вдвое более быстрые приложения с меньшей сложностью.

Что нужно учитывать при создании успешного приложения для телемедицины

Недавняя пандемия коронавируса привела к быстрому внедрению этой технологии, называемой приложением телемедицины. Тем не менее, есть несколько технологий, которые следует учитывать, чтобы сделать ваше приложение телемедицины успешным с акцентом на инфицированных людей, а именно:

Принятие искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта в настоящее время становятся важной частью жизни каждого человека. Это может помочь медицинским работникам и врачам лучше диагностировать пациентов. Кроме того, клиницисты и врачи могут использовать ИИ для диагностики различных заболеваний и соответствующего лечения, используя доступные данные о пациентах. Несомненно, сочетание удаленного мониторинга с машинным обучением и искусственным интеллектом повысит точность диагностики за счет снижения потребности в врачах-специалистах.

Удаленный мониторинг пациентов

RPM (Remote Patient Monitoring) — это одна из технологий, позволяющая накапливать данные о самочувствии пациента в одном месте и безопасно отправлять данные в электронном виде медицинскому персоналу в другом месте для дальнейших рекомендаций и оценки. Эта технология в телемедицинском приложении теперь позволяет пациентам получать доступ к лучшим поставщикам вспомогательной медицинской помощи, сидя в удаленных местах.

Интернет вещей

Когда телездравоохранение и IoT (Интернет вещей) объединяются, они могут открыть большие возможности для предоставления качественного и эффективного медицинского обслуживания пожилым людям. Исследователи Интернета вещей выводят на рынок множество инновационных устройств, чтобы помочь страдающим. Кроме того, пожилые люди не любят мигрировать с места на место после выхода на пенсию в поисках жилья, поэтому с помощью данных медицинские работники могут точно решить их проблемы.

Аналитика данных

С помощью анализа данных приложение телемедицины может генерировать огромное количество данных в виде рецептов пациентов, статистики естественного движения населения, записей и других медицинских данных, которые могут систематически использовать поставщики медицинских услуг и другой медицинский персонал. Это поможет вам изучить все варианты лечения и понять причины болезней и способы лечения пациентов. Кроме того, он предложит более эффективный метод приближения к благополучию людей путем внедрения модели, основанной на результатах.

Блокчейн

Технология блокчейна в приложении телемедицины обеспечивает безопасность, децентрализацию и неизменность. Он действует как распределенный реестр, который способствует более эффективной передаче данных, используемой поставщиками медицинских услуг и специалистами-практиками. Фактически, это может помочь мгновенно распространять данные в закодированном и безопасном формате. При таком внедрении в каждом блоке можно найти закодированную информацию о списке транзакций или истории болезни пациента.

Облачное хранилище

В настоящее время облако играет жизненно важную роль в различных отраслях, поскольку оно помогло им эффективно и удобно хранить данные, а также может быть получено между различными устройствами. Он может обеспечить гибкость, масштабируемость и эластичность телемедицине. Используя облачное хранилище, вы можете хранить данные пациентов на удаленных серверах, доступных через Интернет.

Здравоохранение

В отрасли здравоохранения используются самые современные платформы, не требующие программирования. Это возлагает большие надежды на пациентов и врачей, поскольку отрасль гораздо быстрее осваивает преобразования. Быстрые изменения в медицинском сообществе способствовали тому, что отрасль здравоохранения приняла эти изменения. Современная индустрия здравоохранения, использующая цифровые и телемедицинские приложения для виртуального здравоохранения, упрощает взаимодействие пациентов со своими врачами.

Феноменальные цифровые инновации — это непрерывный процесс, и раздел здравоохранения внедряет цифровые инновации в значительно ускоренной фазе. Происходящие изменения неизбежны, поскольку индустрия переходит на цифровые технологии. Принятие виртуального здравоохранения Telehealth общественностью свидетельствует о современном мире и подчеркивает феноменальный рост цифровых инноваций.

Резюме

Когда производители приложений для телемедицины начали внедрять цифровые инновации, это произвело революцию в том, как помощники по уходу должны лечить пациентов. Поэтому очень выгодно работать с проектом приложения для телемедицины, и вы можете сделать это просто с помощью AppMaster без кода без какого-либо кодирования. Вам больше не нужно быть веб-разработчиком, чтобы создавать приложения и веб-сайты.







