Sind Sie auf der Suche nach Informationen über die Einhaltung des HIPAA oder nach Software für das Gesundheitswesen, die unter Einhaltung des HIPAA entwickelt wurde? Wenn JA, dann ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie. Wie die Statistiken zeigen, wenden sich immer mehr Gesundheitssysteme und -organisationen Online-Modellen zu, wie jede andere Organisation auf der Welt auch. Dies hat den Vorteil, dass die physische Interaktion mit dem Patienten reduziert wird. Dieses Konzept hat sich nach der COVID-19-Pandemie weiter durchgesetzt.

Software und Apps für das Gesundheitswesen sind weltweit sehr gefragt. Die virtuelle Gesundheitsfürsorge ist jedoch eine große Sache, da Leben und Gesundheit auf dem Spiel stehen. Hier kommt die Rolle der HIPAA-Compliance ins Spiel. Jeder Entwickler, egal ob er eine gesundheitsbezogene App oder eine Software für das Gesundheitswesen entwickelt, muss die HIPAA-Compliance einhalten, um auf den Markt zu kommen.

Was ist HIPAA?

HIPAA steht für Health Insurance Portability and Accountability Act. Es wurde erstmals 1996 verabschiedet. Der Hauptgrund für die Verabschiedung dieses Gesetzes ist, dass Softwareentwicklungsunternehmen Sicherheits- und Datenschutzregeln für eine bessere Verwaltung, Vertraulichkeit und Sicherheit von Patienteninformationen (PHI - patient-protected health information) benötigen.

Seit der ersten Verabschiedung sind jedoch verschiedene Änderungen und Aktualisierungen an der HIPAA-Compliance vorgenommen worden, da sich die Technologie verbessert hat und Bedrohungen für Software im Gesundheitswesen auftreten.

Anforderungen an Software zur Einhaltung des HIPAA

Es ist wichtig zu wissen, dass die Entwicklung von Software für das Gesundheitswesen die folgenden Anforderungen erfüllen muss, um dem HIPAA gerecht zu werden - Health Insurance Portability and Accountability Act. PHI (patientengeschützte Gesundheitsinformationen), die für die Einhaltung des HIPAA unerlässlich sind, sind:

Initialen - (Vor-, Mittel- und Nachname)

Anschrift

Postleitzahl

Geburtsdatum

Datum der Aufnahme oder Entlassung

Fotografien

Telefonnummer (Telefon und Fax)

E-Mail

Biometrische Daten (Fingerabdrücke, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Gesichtserkennung)

SSN - Sozialversicherungsnummer

MRN - Krankenaktennummer

HPBN - Leistungsempfängernummer der Krankenkasse

AN - Kontonummer

Lizenznummer

Geräte-Identifikatoren

Website-URLs und IP-Adresse

Checkliste für HIPAA-konforme Software

Für die erfolgreiche Entwicklung gesundheitsbezogener Software und zur Gewährleistung ihrer HIPAA-Konformität ist die unten aufgeführte Checkliste zur HIPAA-Konformität unbedingt zu beachten:

Datenzugriffskontrolle

Die erste HIPAA-Compliance-Checkliste ist die Zugriffskontrolle, die für die Genehmigung der Datennutzung zuständig ist. Dies kann unter anderem durch eine rollenbasierte Zugriffskontrolle verhindert werden.

Prüfung der Aktivitäten

Die nächste HIPAA-Compliance-Checkliste ist die Aktivitätsprüfung; Software- und App-Entwickler im Gesundheitswesen können sicherstellen, dass die Daten nur von den relevanten Personen und nicht von allen verwendet werden. Dies kann durch erfolgreiche Anmeldung, fehlgeschlagene Versuche und gespeicherte Informationen geschehen.

Systemintegrität

Der nächste Punkt auf der HIPAA-Compliance-Checkliste ist, dass die Daten und die Kommunikation von Ende zu Ende verschlüsselt sein müssen.

Mechanismus zum Schutz vor Verfälschung

Die Implementierung von Blockchain-Techniken und digitalen Signaturen kann Sicherheitsmängel in der Gesundheits-App oder -Software reduzieren.

Zuverlässige Benutzerautorisierung

Die Sicherheit kann durch Techniken wie starke Passwörter, mehrstufige Authentifizierung usw. erhöht werden.

Sichere Datenübertragung

Um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten, müssen die Daten regelmäßig durch eine vertrauenswürdige Einrichtung eines Dritten gesichert werden.

Wie man HIPAA-konform wird

Um eine HIPAA-konforme Anwendung oder Software zu erhalten, sind die folgenden Punkte erforderlich:

Datenschutzrichtlinien der Organisation

Die Organisation muss eine Datenschutzrichtlinie erstellen, um HIPAA-konform zu werden. Sobald diese erstellt ist, muss sie als Notice of Privacy Practices (NPP) verfügbar sein und von den Patienten unterzeichnet werden. In dieser Richtlinie muss erläutert werden, wie die Privatsphäre der Patienten behandelt wird und welche Rechte sie haben.

HIPAA-Datenschutzbeauftragter

Die Einhaltung des HIPAA ist manchmal schwer zu verstehen, daher sollte eine Organisation einen HIPAA-Datenschutzbeauftragten als Experten haben, der die Erstellung der Datenschutzrichtlinien des Unternehmens leitet und deren Umsetzung sicherstellt. Der Datenschutzbeauftragte ist auch für die Bearbeitung von NPPs, die Organisation von Schulungen und die Leitung interner Audits verantwortlich, um die Einhaltung des HIPAA zu gewährleisten.

Regelmäßige interne Audits

Nach der Zulassung zur HIPAA-Konformität muss eine Organisation des Gesundheitswesens regelmäßige interne Audits durchführen lassen, um Lücken in der Einhaltung zu erkennen. Gesundheitsorganisationen müssen dann dokumentierte Abhilfestrategien entwickeln, die Wege zur Behebung von HIPAA-Verstößen aufzeigen.

Geschäftsverträge aufrechterhalten

Stellen Sie vor der Weitergabe der Daten sicher, dass der Geschäftspartner medizinische Software HIPAA-konform ist, vor Datenverletzungen schützt und an Änderungen angepasst ist.

Protokoll zur Warnung vor Verstößen

Ein Verstoß gegen den HIPAA ist nicht immer ein Problem, vor allem dann nicht, wenn er versehentlich begangen wurde und die Organisation ihn beweisen kann.

Angemessene Dokumentation

Organisationen des Gesundheitswesens müssen alle HIPAA-Compliance-Maßnahmen melden und dokumentieren. Diese medizinischen Aufzeichnungen werden bei Audits und Beschwerdeanalysen geprüft.

Sie schreibt vor, dass die Rechte der Nutzer von Softwarelösungen für das Gesundheitswesen in Bezug auf ihre vertraulichen Daten, die so genannten geschützten Gesundheitsinformationen (protected health information - PHI), gewahrt bleiben müssen. Zu diesen Informationen gehören die aktuellen medizinischen Probleme eines Patienten, frühere Probleme, die Behandlungsgeschichte, die Transaktionsgeschichte usw. Sie fassen zusammen, wie die Daten verwendet werden und wer Zugang zu ihnen hat. Der Patient hat das Recht, auf seine Daten zuzugreifen und sie kopieren zu lassen. Die Datenschutzrichtlinien der Organisation müssen schriftlich niedergelegt, dokumentiert und dem Patienten mitgeteilt werden.

Die HIPAA-Sicherheitsregel

Gemäß der HIPAA-Sicherheitsrichtlinie sind Organisationen verpflichtet, geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) zu schützen. In der HIPPA-Sicherheitsregel wird erläutert, wie dabei vorzugehen ist. Genauer gesagt legt die Sicherheitsregel internationale Standards für den Umgang mit, die Pflege und die Übermittlung von elektronisch geschützten Gesundheitsinformationen (ePHI) fest.

Administrative, physische und technische Schutzvorkehrungen sind die Datensicherheitsmaßnahmen, die die Gesundheitsbranche ergreifen muss, um diese Richtlinie einzuhalten.

Administrativer Schutz

Gemäß den administrativen Schutzmaßnahmen ist es für Einrichtungen, die mit geschützten Gesundheitsinformationen arbeiten, obligatorisch, einen vertrauenswürdigen Beauftragten zu benennen und ein Sicherheitsmanagementsystem zu organisieren, um alle Informationen sicher aufzuzeichnen. Zu den Sicherheitsvorschriften gehören auch die Schulung der Mitarbeiter, die Verwaltung und die Bewertung der Sicherheitsrichtlinien. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Beauftragten einstellen, der in der Lage ist, Cyberangriffe zu erkennen und umgehend Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die internen Informationen Ihres Krankenhauses zu schützen. Er schützt Ihre Daten vor der Weitergabe an Dritte und nicht autorisierte Abteilungen. Angesichts der HIPPA-konformen App-Regeln muss der Beauftragte die Risiken vorhersehen und sie rechtzeitig beseitigen.

Physische Sicherung

Dieser Schutz sieht die physische Speicherung in einem entfernten Zentrum oder elektronisch geschützte Gesundheitsinformationen (ePHI) vor, die vor Ort in der Cloud gespeichert sind. Wenn Sie von Ihrem Gerät aus auf elektronisch geschützte Gesundheitsinformationen (ePHI) zugreifen, müssen Sie die Sicherheitsrichtlinien befolgen und beispielsweise die elektronisch geschützten Gesundheitsinformationen (ePHI) nach Beendigung des Vertrags von Ihrem Gerät löschen. Sichere Arbeitsplätze Ihre Arbeitsplätze mit Zugang zu ePHI müssen über ein strenges Sicherheitssystem verfügen, einschließlich ordnungsgemäßer Tür- und Fensterschlösser und Videoinspektion, um sicherzustellen, dass Computer und Server sicher sind.

Technische Sicherheitsvorkehrungen

Diese Sicherheitsvorkehrungen umfassen die Technologien für die Integrität der Übertragung und die Sicherheit der Prüfung. Es muss eine Genehmigung für sichere PHI-Datenbanken geben, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter nur auf die genehmigten Daten zugreifen und nicht auf alle. Sie muss Ende-zu-Ende verschlüsselt sein. Die für die Übertragung erstellte E-Mail muss gemäß den HIPAA-konformen Messaging-Lösungen für medizinische Software sicher sein.

Diese technologische Sicherheit dient der Schadensbegrenzung im Falle eines Stromausfalls, eines Neustarts oder einer Aktualisierung des Systems oder eines anderen Vorfalls, der einen Fehler verursachen könnte. Sie stellt sicher, dass die Daten in der richtigen Form an die Einrichtungen zurückgegeben werden. Außerdem erhalten nur autorisierte Benutzer einen eindeutigen Zugang zur jeweiligen Abteilung. Der Zugriff auf alle Informationen erfolgt nur mit biometrischen Merkmalen, Smartcards oder Passwörtern.

HIPAA-konforme Software-Entwicklung

Wenn Sie eine Softwarelösung oder App für das Gesundheitswesen entwickeln, müssen Sie sicherstellen, dass sie dem HIPAA entspricht, um die Daten der Patienten zu schützen. Denn wenn Sie den HIPAA nicht einhalten und befolgen, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Viele Gesundheitsorganisationen zahlen Bußgelder aufgrund von Datenschutzverletzungen im Rahmen des HIPAA. Um eine Online-Gesundheitsorganisation zu gründen, bedarf es also weit mehr als nur der Entwicklung einer App oder einer medizinischen Softwarelösung. Sie müssen die Vertraulichkeit, den Datenschutz und die Tugendhaftigkeit Ihrer elektronischen PHI in der App aufrechterhalten.

AppMaster bietet HIPAA-konforme Softwarelösungen für das Gesundheitswesen und App-Entwicklung mit No-Code-Technologie. Hier bei AppMaster stellen wir sicher, dass Ihr Produkt die HIPAA-Vorschriften erfüllt, damit es nicht zu diesen verheerenden Datenverletzungen kommt.

Wie man HIPAA-konforme Softwaresysteme erstellt

Angenommen, Sie möchten Ihr Gesundheitssystem von Anfang an HIPAA-konform gestalten. In diesem Fall hängt es von den Funktionen ab, die Sie einbeziehen möchten, und von dem Hauptzweck, der hinter der Entwicklung der HIPAA-konformen App steht, die als Krankenhausmanagementsystem (HMS) bezeichnet wird.

HMS ist ein großartiges Werkzeug, das Ärzten, Krankenschwestern und medizinischem Personal die Arbeit erleichtert, wann immer sie auf die Daten zugreifen wollen, wobei die Privatsphäre der Patienten und die Datensicherheit gewahrt bleiben. Die allgemeinen Regeln für die Entwicklung des HMS sind:

Es sollte für jedes medizinische Personal zugänglich sein.

Das UI/UX-Design muss bewundernswert aufschlussreich sein.

Es muss eine Benutzerzugriffskontrolle enthalten.

Es enthält ein zuverlässiges Sicherheitssystem.

Die Daten können regelmäßig auf Plattformen Dritter gespeichert werden.

Die Daten müssen Ende-zu-Ende verschlüsselt sein.

Die medizinische HMS-Softwarelösung oder -App muss in der Lage sein, Verbesserungen für die Klinikautomatisierung zu liefern.

Die Softwareentwicklung für das Gesundheitswesen muss HIPAA-konform sein.

Die Kosten für die Softwareentwicklung müssen angemessen sein.

Die Softwareentwicklung, die für ein HIPAA-konformes Softwaresystem oder eine App für das Gesundheitswesen entscheidend ist, kann leicht durch eine No-Code-Technologie durchgeführt werden. Betrachten Sie AppMaster als die beste Plattform, um Ihre mobile App oder Webanwendung für jeden Zweck zu erhalten. Die Entwicklung von Software für das Gesundheitsmanagement oder einer App kann auch durch eine traditionelle Codierungsmethode von Softwareentwicklern für das Gesundheitswesen erstellt werden, aber der Weg zu AppMaster, einer No-Code-Plattform, ist einfach zu bedienen, kosteneffektiv, benutzerfreundlich und zeitsparend. AppMaster stellt sicher, dass die von Ihnen auf der Plattform erstellte App alle oben genannten HIPAA-Anforderungen erfüllt:

Transportverschlüsselung

Vor der Übertragung sollten alle elektronischen PHI verschlüsselt werden. Der erste Schritt zur Sicherung sensibler Gesundheitsdaten mit SSL- und HTTPS-Protokollen besteht darin, sicherzustellen, dass HIPAA-konforme Software die Daten während der Übertragung verschlüsselt. Es ist ratsam zu überprüfen, ob das HTTPS-Protokoll korrekt konfiguriert ist und keine veralteten oder unsicheren TLS-Versionen vorhanden sind.

Sicherung und Speicherung

Die Datensicherung muss sichergestellt und aufbewahrt werden und darf nur von befugten Mitarbeitern eingesehen werden. Stellen Sie sicher, dass nur befugte Personen Zugang zu sensiblen PHI haben, einschließlich Protokollen, Backups, Datenbanken und allen Daten, die Ihr System speichert. Es ist möglich, die Daten an Orten aufzubewahren, die sich Ihrer Kontrolle entziehen, z. B. auf demselben Hosting-Plan, aber auf einem gemeinsam genutzten Server mit mehreren Kunden. In jedem Fall sollten die Daten verschlüsselt und um jeden Preis unzugänglich sein.

Systemprotokolle und Identität

Was die Systemprotokolle betrifft, so müssen auch die Kennungen und Passwörter sicher sein. HIPAA-konforme Software hat sehr strenge Kriterien für den Grad des Datenschutzes, der eingehalten werden muss. Das System sollte in der Lage sein, alle Protokolle und Änderungen, die an PHI vorgenommen werden, zu verfolgen. Die Schlüsselfaktoren sind:

Starkes Passwort

Begrenzung der Anmeldeversuche

Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2FA)

Multimodale Biometrie - Fingerabdruck-, Gesichts- oder Stimmerkennung

Einmalige Anmeldung (SSO)

Aktivitätserkennung

Attribut-basierte Zugriffskontrolle

Blockchain

Die Blockchain kann das Gesundheitsmanagementsystem (HMS) wie folgt unterstützen:

Halb-vertrauenswürdige Dritte können vermieden werden

Weiterentwickelte kryptographische Verschlüsselungen, die Hackerangriffe verhindern

Pseudonymität zum Schutz der Benutzeridentität

Ändern von Blocksätzen

Sicherung der Datenrechte von Patienten

Konkurrenzfähige Unternehmen für medizinische Hilfe und Analyse

Transaktionen werden aufgezeichnet

Vertrauenswürdiger

Transparenz der Daten

Vernichtung

Um die Sicherheit von Gesundheitsdaten und die Einhaltung des HIPAA zu gewährleisten, sollten gesicherte und archivierte Daten verfallen und endgültig entsorgt werden. Wenn jemand den Server nicht mehr nutzt, sollte sichergestellt werden, dass die Daten von jedem Ort, an den sie übertragen werden, entsorgt werden, da er möglicherweise Sicherungskopien erstellen oder kopieren muss.

Geschäftsvereinbarung

Die HIPAA-konformen Softwaresysteme und die elektronischen PHI müssen auf den Servern des Unternehmens mit einer unterzeichneten Geschäftspartnervereinbarung gehostet werden oder zumindest einen sicheren internen Server haben. Die besten Optionen unter den vertrauenswürdigsten Anbietern sind

Google Cloud-Plattform

Amazon Webdienste

Microsoft Azure

Wie man die HIPAA-Konformität aufrechterhält - AppMaster's Erfahrung

Die Erstellung der HIPPA-Compliance-App oder -Software ist eine andere Sache, aber die Wartung ist immer erforderlich. Die Aufrechterhaltung der HIPAA-Konformität erfordert Aufmerksamkeit und Kontrolle, aber die manuellen Methoden sind zeitaufwändig und nicht kostenfreundlich. Die fortschrittliche KI-Technologie ermöglicht eine effektive Umsetzung durch automatisches Durchsuchen der Patientendaten, automatisches Scannen zur Risikominderung und sofortige Datenwiederherstellung durch regelmäßige Backups. Für die Wartung von HIPAA-konformer Software mit Ihren benutzerdefinierten Softwareanwendungen für das Gesundheitswesen, lassen Sie uns Ihnen die AppMaster-Erfahrung und wie es gemacht wird.

Consentogram ist eine Art automatisches Einwilligungsverfahren. Dies war die Lösung von AppMaster in Bezug auf ePHI, die eine nahtlose Integration in die elektronische Datenspeicherung, die Pflege bereits vorhandener Informationen und die Reduzierung manueller Arbeitsabläufe ermöglicht.

Dieser Teil der Erfindung wurde auf der Grundlage eines Modells der künstlichen Intelligenz entwickelt und funktioniert als klinische Entscheidungshilfe (CDS) sowie als ML-basierte Risikominderung für Gesundheitsdienstleister. Auf AppMaster wurde das Backend des Сonsentogramms entwickelt und dann mit den ePHI-Systemen des Gesundheitswesens integriert und arbeitet mit den Protokollen von HIPAA und HITECH. Die Zusammenarbeit mit AppMaster bei diesem Projekt war zeit- und kosteneffizient und wurde in regelmäßigen Abständen erfolgreich gewartet. Erfahren Sie mehr über Consentogram auf AppMaster.

Die Quintessenz

Beim Aufbau Ihres Gesundheitsmanagementsystems oder einer Software oder App für das Gesundheitswesen müssen Sie sicherstellen, dass alle Empfehlungen zur Einhaltung des HIPAA erfüllt werden. Andernfalls ist die Software oder App für das Gesundheitswesen nicht länger gültig und entspricht nicht den erforderlichen Sicherheits- und Datenschutzprotokollen für Patienten. Durch die Umsetzung der HIPAA-Compliance und die Entwicklung einer App oder Software, die alle Sicherheitsprotokolle erfüllt, werden Betrug, Identitätsdiebstahl, Hacking oder Verletzungen des Schutzes persönlicher Daten auf ein Minimum reduziert. Dies schützt Ihre Gesundheitsorganisation auch vor vermeidbaren Geldstrafen durch die zuständigen Behörden.

Wenn Sie Ihre App oder Ihr Backend für das Gesundheitswesen erstellen möchten, kann AppMaster Ihnen dabei helfen. Es verfügt über ein leistungsstarkes visuelles Programmiertool und ein Backend für eine App im Gesundheitswesen, wenn Sie sicherstellen, dass Ihre App die erforderlichen HIPAA-Compliance-Protokolle während der Softwareentwicklung erfüllt. Sehen Sie sich die günstigen Pakete an und beginnen Sie noch heute mit Ihrer App!