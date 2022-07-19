Как компания Consentogram создала управляемую искусственным интеллектом платформу для управления информированными согласиями

Consentogram - американский стартап в сфере здравоохранения, специализирующийся на автоматизации процесса получения информированного согласия. Решение расширяет функциональность существующих систем электронных медицинских карт (EHR) и предлагает бесшовную интеграцию в существующие клинические рабочие процессы.

Штаб-квартира компании находится в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Цели

Компания Consentogram верит в то, что уход за пациентами ориентирован на пациента и совместное принятие решений между пациентами, их семьями и поставщиками услуг. Прозрачный процесс общения между пациентом и поставщиком позволяет пациентам принимать лучшие решения о лечении.

Идея заключалась в создании системы предоставления информированного согласия с помощью искусственного интеллекта в месте оказания медицинской помощи, поддержки принятия клинических решений (CDS) и снижения рисков недобросовестной практики для поставщиков услуг в режиме реального времени на основе ML. Основная цель заключалась в создании ценности путем предоставления провайдерам наилучших возможных инструментов, способных повысить качество обслуживания и одновременно облегчить административное бремя.

Платформа использует современные стандарты совместимости в здравоохранении, включая FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), для расширения существующих систем EHR (Electronic Health Record) с помощью цифровых рабочих процессов информированного согласия.

Решение

В течение нескольких недель команда AppMaster Professional Services разрабатывала решение для заказчика, выпуская по несколько тестовых версий в день.

Бэкэнд разработанного сервиса интегрирован с системами EHR медицинских больниц и подключен по протоколу FHIR, что позволяет бесшовно интегрировать несколько медицинских систем и получать информацию о пациентах, врачах и текущей деятельности.

Результат

Первая полностью рабочая реализация с полной интеграцией EHR была запущена в течение 4 недель.

Команда профессиональных услуг AppMaster смогла сократить время разработки в два раза, используя AppMaster для создания бэкенда. Бюджет на создание решения был сокращен на 70%.

AppMaster пришел и помог нам создать решение. Они работали в рамках нашего бюджета, помогали нам не отставать от графика и выполнили все, как обещали, за 3 недели.

Доступность исходного кода облегчила интеграцию EHR и позволила заказчику запустить решение в облачной среде, которая соответствует требованиям HIPAA и HITECH.

Компоненты: Backend, веб-приложение, Webhooks, OAuth v2, запросы к внешним API, экспорт исходного кода, размещение приложения в инфраструктуре заказчика, пользовательский Frontend.

