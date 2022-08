A rápida transformação digital de diferentes empresas, indústrias e organizações está incentivando empresas e desenvolvedores a explorar métodos modernos de desenvolvimento que são mais rápidos e eficientes. Empresas com recursos limitados têm imensa dificuldade em acompanhar as diversas ferramentas e tecnologias de desenvolvimento para se manterem relevantes. Em comparação, os requisitos dos clientes e negócios também estão se tornando mais complexos devido à maior demanda por aplicativos personalizados para aprimorar a presença digital.

O bom é que agora o desenvolvimento de sites, aplicativos móveis e aplicativos da web é muito mais do que apenas usar linguagens de programação tradicionais para codificar um sistema. Em vez disso, o surgimento de plataformas sem código e plataformas de automação de código permite que todos os tipos de empresas usem ferramentas modernas sem código, como construtores de arrastar e soltar, para criar aplicativos sem nenhum conhecimento e habilidades técnicas significativas.

O objetivo final da automação sem código e da automação de código é criar soluções de software funcionais e facilitar a transformação digital. No entanto, é lógico questionar qual abordagem você deve usar para atender às suas necessidades. Continue lendo para aprender todas as diferenças entre nenhum código e automação de código e obter respostas para todas as suas perguntas sobre essas tecnologias de desenvolvimento amigáveis.

Crescente popularidade da abordagem de desenvolvimento sem código

A popularidade das plataformas de desenvolvimento sem código aborda o sério problema da falta de desenvolvedores globais de software. Como o nome sugere, nenhuma solução de desenvolvimento de código significa que você não precisa de nenhuma experiência ou conhecimento de código para desenvolver um aplicativo eficiente e confiável. É fácil criar software de acordo com seus requisitos por meio de uma interface de arrastar e soltar. Portanto, nenhuma ferramenta de automação de código nivelou muito o campo de atuação no setor de desenvolvimento, e agora qualquer pessoa com uma grande ideia pode desenvolver um aplicativo.

As plataformas sem código também são uma opção melhor do que as ferramentas de desenvolvimento low-code porque ainda é necessário conhecer linguagens de programação para usar plataformas low-code. Vamos discutir as diferenças entre low-code, no-code e automação de código para analisá-los e entendê-los com mais detalhes.

Tipos de abordagens de desenvolvimento

Para entender completamente as diferenças entre plataformas sem código e automação de código, é importante se familiarizar com três das principais abordagens de desenvolvimento.

Abordagem de desenvolvimento tradicional

O desenvolvimento de software tradicional normalmente depende de uma equipe de desenvolvedores especializados que desenvolvem inúmeras linhas de código desde o início. O desenvolvimento tradicional pode ser comparado a, digamos, construir uma casa. Trabalhar com arquitetos para escolher um projeto arquitetônico, contratar uma empresa de construção, fazer uma análise de custos completa e você supervisionar o projeto são essencialmente as etapas envolvidas na construção de uma casa. Empresas e corporações de grande porte geralmente têm departamentos de TI separados para requisitos de desenvolvimento de software.

A abordagem tradicional de desenvolvimento envolve:

Com base nas recomendações de especialistas em software e no exame das necessidades da empresa, decida sobre os requisitos e recursos do programa

Monte uma equipe de especialistas experientes para o seu departamento de TI

Estabeleça a pilha de tecnologia adequada, que inclui a linguagem de programação escolhida, bancos de dados, etc.

Obtenha uma estimativa de custo inicial para discutir com todas as partes interessadas antes de avançar com a abordagem de desenvolvimento tradicional

Esses aspectos mostram que o desenvolvimento e a programação tradicionais envolvem muitos métodos manuais demorados e caros.

Desenvolvimento de baixo código

A história do desenvolvimento low code mostra que ele foi criado para apoiar desenvolvedores profissionais na criação de soluções rápidas de software para diferentes tipos de negócios e clientes. Low code ajuda os profissionais a entregar e dimensionar aplicativos mais rapidamente para indivíduos e empresas usando modelos pré-criados e ferramentas de design simples de arrastar e soltar. Até mesmo a integração com outros aplicativos e serviços era simples e, como benefício adicional, você pode concluir todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software em um único local, desde o design e desenvolvimento até a implantação e manutenção. Essas tecnologias agora podem ser usadas para construir aplicativos por desenvolvedores profissionais e amadores. No entanto, você precisará de algum conhecimento de codificação para usar os recursos das ferramentas de baixo código corretamente.

Desenvolvimento sem código

O movimento sem código mostra que qualquer pessoa pode criar aplicativos web e móveis, que é a solução para resolver as preocupações com a escassez mundial de engenheiros de software. Nenhuma plataforma de código, como o próprio nome sugere, não exige nenhum conhecimento de codificação. Ao usar o desenvolvimento sem código, tudo o que é necessário é arrastar e soltar componentes em uma tela branca ou em um modelo pronto.

A lógica de negócios é expressa em inglês simples ou em outros idiomas suportados, e importar e selecionar outras especificações é simples. As pessoas podem se beneficiar de várias ferramentas sem código sem nenhum conhecimento de codificação, em contraste com as plataformas de baixo código, onde os desenvolvedores pagantes eram a única maneira de receber o melhor serviço.

Sem automação de código vs. automação de código

Agora que você está familiarizado com as abordagens de desenvolvimento de código baixo/sem código e tradicionais, você será capaz de entender as diferenças entre automação sem código e automação de código. Vamos comparar essas abordagens de desenvolvimento em termos de suas características.

Opções de personalização

Ferramentas que precisam de pouca ou nenhuma codificação não fornecem a quantidade de personalização que a codificação tradicional oferece. Os desenvolvedores de software tomavam todas as decisões finais, até os mínimos detalhes. Há, no entanto, um segundo lado da história. Isso leva a uma dependência excessiva do desenvolvedor. Independentemente de quão pequena seja a modificação, os programadores devem estar envolvidos. Isso pode fazer com que as equipes de TI trabalhem mais em mercados com expectativas em constante mudança. Envolver uma equipe tão grande pode dificultar o foco em uma lógica de negócios específica. Nenhuma automação de código permite que as empresas desenvolvam e implementem soluções de negócios eficientes sem gastar muitos recursos. Nenhuma abordagem de código pode ser usada por qualquer pessoa para criar aplicativos escaláveis e de alta qualidade.

Curva de aprendizado

Embora muitas pessoas hoje em dia queiram aprender a codificar e desenvolver aplicativos, é importante notar que aprender métodos tradicionais de desenvolvimento não é tão fácil. Você precisa estar totalmente comprometido com isso e acompanhar diferentes linguagens e estruturas de programação. Ele tem uma curva de aprendizado muito íngreme que envolve aprender e praticar diferentes linguagens para desenvolvimento de back-end, desenvolvimento de front-end e desenvolvimento de banco de dados. Por outro lado, você não precisa se preocupar com esses problemas em nenhum método de desenvolvimento de código. Você pode começar a usar as plataformas sem código e suas ferramentas de edição visual fáceis de usar para criar aplicativos sem codificar nada sozinho.

Sofisticação

Escusado será dizer que criar aplicativos usando plataformas de arrastar-soltar e sem código é mais simples do que o desenvolvimento tradicional baseado em codificação. No entanto, você pode ter que escolher o caminho difícil ao desenvolver aplicativos comerciais realmente sofisticados com recursos específicos. Uma das principais vantagens dos procedimentos de desenvolvimento tradicionais é a capacidade de codificar qualquer funcionalidade sofisticada concebível. No entanto, os avanços das soluções sem código também permitem que diferentes tipos de negócios e empresas criem aplicativos móveis e da Web que podem atender a requisitos comerciais complexos.

Alocação de Recursos Financeiros

Leva tempo para desenvolver aplicativos usando a abordagem de codificação completa. É difícil para os desenvolvedores escreverem códigos sofisticados para recursos e detalhes exclusivos. Também causa um alto custo de contratação de codificadores, desenvolvedores profissionais e gerentes de projeto. Os usuários podem criar aplicativos personalizados sozinhos, sem usar plataformas de automação de código. No máximo, uma startup pode se dar bem com um pequeno grupo de desenvolvedores amadores ou profissionais comprometidos. Você pode desenvolver processos automatizados, projetar e testar aplicativos e usar as versões gratuitas da maioria das plataformas sem código até estar pronto para iniciá-las. Comprar a versão paga dessas soluções de código ajudará você a obter acesso a recursos mais avançados para gerenciar sua inicialização sem código.

Tempo do projeto

O tempo do projeto desempenha um papel crítico na maioria dos projetos de desenvolvimento. A demanda e as circunstâncias dos negócios estão sempre mudando devido à natureza em constante evolução do mercado digital. Além disso, os usuários de negócios devem presumir que os rivais serão capazes de acompanhar as rápidas mudanças desse mercado para fazer a empresa avançar. Os usuários de negócios devem reagir de maneira rápida e eficaz às necessidades de negócios para acompanhar esses mercados em constante mudança. Se você está procurando um aplicativo rápido e eficiente, usar uma abordagem de desenvolvimento sem código é a melhor opção para você. Pelo contrário, se você escolher a abordagem de desenvolvimento tradicional, há uma grande chance de enfrentar atrasos devido a mudanças nos requisitos ou à falta de experiência dos desenvolvedores. Esses atrasos podem ser prejudiciais para o sucesso geral do seu negócio.

Segurança

O desenvolvimento tradicional visa garantir a total segurança do software criado usando um método sem código. É possível que todos os tipos de pessoas, tenham ou não conhecimento técnico, criem vulnerabilidades que desconhecem, já que a maioria dos desenvolvimentos emprega templates e plugins pré-fabricados. Para determinar as funções do desenvolvedor e o acesso externo, a maioria das tecnologias sem código inclui funcionalidades de permissão e controle de acesso. Enquanto isso, você deve ficar de olho em certificações como ISO 27001 e SOC2 Tipo 2. Com base nas normas do setor, sua existência confirma a segurança de uma ferramenta sem código. Nas técnicas tradicionais de desenvolvimento, a equipe de TI tem não apenas controle total sobre o código, mas também a capacidade de criar uma arquitetura de segurança específica. A única desvantagem é que as atualizações e correções para ferramentas sem código são instaladas automaticamente, mas para ferramentas tradicionais, o desenvolvedor deve voltar ao código para corrigir quaisquer falhas de segurança.

Integração

As plataformas sem código são as vencedoras quando se trata de fornecer uma ampla gama de opções de integração. Como nenhuma solução de código tem tudo a ver com opções de arrastar e soltar e oferecer ferramentas de código amigáveis, você pode confiar nelas para fazer alterações rápidas e integrar-se a outras plataformas. A maioria das plataformas sem código tem parcerias com empresas líderes e soluções de codificação populares para oferecer ferramentas de código confiáveis. Como resultado, você pode se beneficiar desses plug-ins pré-criados para acelerar o desenvolvimento de seu aplicativo da web ou aplicativos móveis.

Perguntas frequentes Nenhuma abordagem de desenvolvimento de código

As diferenças discutidas acima ajudarão você a entender completamente os diferentes tipos de abordagens de desenvolvimento e codificação.

O no-code tem futuro?

Sim! Não há dúvida sobre o fato de que as abordagens de desenvolvimento de código baixo/sem código são o futuro da indústria de codificação . Vários estudos apoiam essas afirmações. Por exemplo, uma análise de mercado abrangente da Business Wire mostra que a indústria sem código e de baixo código crescerá para US$ 27,23 bilhões até 2022, acima dos US$ 4,32 bilhões em 2017. Portanto, mostra que nenhum código é o futuro.

Por que não-código é o futuro?

Um relatório do Gartner prevê que até 2024, cerca de 75% das soluções de software serão construídas usando a abordagem sem código. Isso mostra que o uso de ferramentas de código de arrastar e soltar continuará aumentando. A seguir estão as principais razões pelas quais nenhum código é o futuro:

Alta demanda por aplicativos empresariais

A demanda por aplicativos corporativos sofisticados cresceu rapidamente. Muitas empresas precisam de soluções de desenvolvimento rápido e as técnicas tradicionais de codificação não são suficientes para atender a esses requisitos com urgência. Considerando que nenhuma plataforma de desenvolvimento de código torna mais fácil para os proprietários de empresas, bem como para os desenvolvedores profissionais, criar uma solução de software rapidamente e começar a se concentrar em outras atividades principais do negócio.

Escalabilidade

Você não precisará se preocupar com escalabilidade , padrões de codificação, layout de página, identidade visual ou tamanhos de tela se não usar ferramentas automatizadas de código. Como já foi observado, certas plataformas de desenvolvimento sem código incluem um sistema que lida com todos os aspectos do desenvolvimento.

Agilidade

As empresas devem se adaptar rapidamente ao ambiente de negócios em constante mudança e às mudanças nos requisitos dos clientes. As plataformas sem código permitem que os usuários de negócios modifiquem aplicativos de maneira rápida e simples, em contraste com o desenvolvimento tradicional. Os aplicativos podem ser facilmente atualizados e reprojetados devido aos recursos de desenvolvimento simples de arrastar e soltar das plataformas sem código. Como resultado, as empresas podem se beneficiar das possibilidades do mercado e eliminar quaisquer perigos.

Utilização adequada de recursos

Os usuários têm a opção de criar aplicativos usando uma interface de design intuitiva e amigável, graças às plataformas sem código. Isso possibilita que qualquer pessoa crie aplicativos sem ter um profundo conhecimento de codificação ou programação. Sem precisar contratar alguém de fora, uma corporação pode alocar pessoas com conhecimento direto do problema para desenvolver aplicativos e soluções de forma independente. As empresas podem garantir o melhor uso possível dos recursos internos, colocando em prática a criatividade e as habilidades de resolução de problemas durante o desenvolvimento de aplicativos.

O que são ferramentas de automação sem código?

Como uma ampla variedade de ferramentas sem código está disponível no mercado, você pode estar enfrentando problemas para identificar as melhores ferramentas de automação sem código. A seguir estão as 5 principais ferramentas de automação sem código que você deve conhecer.

AppMaster

Aplicativos sem código não precisam que o usuário tenha nenhum conhecimento de programação. AppMaster é uma plataforma que permite que consumidores e empreendedores criem aplicativos de alto nível sem a necessidade de escritores de código. A plataforma permite que os usuários gerem renda criando aplicativos para seus clientes sem a ajuda de programadores. Portanto, pode-se considerar isso também de uma perspectiva comercial. Você pode publicar os aplicativos sem código onde quer que estejam concluídos. Você pode armazenar o aplicativo na nuvem AppMaster, AWS, GCS e Azure, entre outros serviços em nuvem; como alternativa, você pode mantê-lo em uma nuvem privada. A documentação técnica também é gerada automaticamente e o código fonte está disponível a qualquer momento. Graças a esta função, você terá maior flexibilidade e não estará mais vinculado à plataforma.

AppyPie

Appy Pie acelera o desenvolvimento de aplicativos móveis em grande medida. Ele permite que você arraste e solte elementos no aplicativo, permitindo que você o inicie em questão de minutos. Como a plataforma permite que você crie caixas de bate-papo, sites e outras coisas, ela proporcionará à sua empresa uma vantagem sobre a concorrência. Além disso, auxilia no gerenciamento eficaz de atividades domésticas por meio da integração e automação inteligente do fluxo de trabalho, empregando gatilhos e ações. Você pode até vincular mais de 300 aplicativos para otimizar as atividades e acabar com o trabalho manual.

AppSheet

Para coletar dados com eficiência, o AppSheet se conecta facilmente ao Planilhas Google e ao Excel. Isso possibilita a construção de vários aplicativos e ajuda os desenvolvedores de aplicativos móveis e web a se manterem informados. Qualquer pessoa da sua equipe pode usar a plataforma para projetar e distribuir instantaneamente aplicativos multiplataforma. Nenhuma experiência em codificação ou familiaridade com linguagens de programação é necessária. Ele automatiza os procedimentos enquanto fornece uma experiência de usuário perfeita com seu rico conjunto de recursos.

Bolha

O Bubble garante total flexibilidade criativa para produzir conteúdo dinâmico e compatível com dispositivos móveis e layouts de aplicativos para criar aplicativos exclusivos e confiáveis. Você não precisa de nenhum conhecimento em HTML ou CSS, pois o Bubble é uma plataforma sem código. A plataforma também controla a hospedagem de sites e o processo de implantação. Armazenamento de dados, volume de tráfego e contagem de usuários são irrestritos. Ele oferece uma base escalável para programas multiusuário e é totalmente personalizável.

Mesa de ar

O gerenciamento de dados usando o Airtable está disponível para todas as organizações ou profissionais de marketing. Facilita a criação de bancos de dados e planilhas com caixas de seleção, links, anexos e códigos de barras. Quase funcionando como uma ferramenta de gerenciamento de projetos e workflow, entre muitas outras finalidades. A plataforma permite que equipes e indivíduos tenham flexibilidade para categorizar, filtrar e organizar as tarefas da maneira que acharem melhor. Melhor ainda, ele pode produzir imagens para muitos casos de uso e salvá-las para acesso rápido a qualquer momento.

Conclusão

Em última análise, escolher a melhor abordagem de desenvolvimento e plataforma específica para converter sua ideia em um produto real se resume aos seus requisitos específicos. Geralmente, você deve optar por uma plataforma sem código capaz de gerar um back-end para você e fornecer opções de arrastar e soltar para criar aplicativos fáceis de usar. Com o AppMaster, você pode contar com várias ferramentas e funções de edição visual para projetar aplicativos sofisticados e gerar back-ends eficientes com a ajuda de poderosos algoritmos de IA.