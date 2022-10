Qualquer boa aplicação precisa de um back-end hermético para a apoiar. E uma das partes mais importantes do desenvolvimento de back-end é a integração de um bom sistema de base de dados. O PostgreSQL é também conhecido como Postgres, e destaca-se pela sua extensibilidade e pelo grande apoio da comunidade por detrás do grupo de desenvolvimento global do PostgreSQL. PostgreSQL foi inicialmente chamado POSTGRES, referindo-se ao facto de ter sido criado como um substituto para o sistema Ingres na Universidade da Califórnia, Berkeley.

O título do projecto foi alterado para PostgreSQL em 1996 para representar melhor o seu suporte SQL. O sistema de base de dados oferece transacções que seguem as propriedades ACID - Atomicidade, Consistência, Isolamento, e Durabilidade. É criado para gerir uma variedade de cargas de trabalho, incluindo tudo, desde estações de trabalho separadas a armazéns de dados inteiros ou aplicações que têm vários utilizadores em simultâneo. É acessível em sistemas operativos como Windows, Linux, FreeBSD, e OpenBSD, além de ser a base de dados padrão para o macOS Server.

O que é o PostgreSQL?

PostgreSQL é uma poderosa base de dados relacional de código aberto de nível empresarial. Permite a utilização de SQL relacional e dados e consultas JSON não relacionais. O PostgreSQL tem uma forte comunidade por detrás dela. PostgreSQL é um sistema de gestão de bases de dados muito fiável com excelentes níveis de apoio, segurança e precisão. Vários telemóveis e aplicações web utilizam o PostgreSQL como base de dados por defeito. Muitas soluções geoespaciais e analíticas também fazem uso do PostgreSQL. A sua última versão é o PostgreSQL 15.

O PostgreSQL suporta tipos de dados sofisticados. De facto, a base de dados foi criada com um grande número de tipos de dados em mente. O seu desempenho de base de dados é semelhante ao dos seus concorrentes, tais como Oracle e SQL Server. AWS fornece um serviço de base de dados completamente mantido para PostgreSQL com o seu Serviço de Base de Dados Relacionais da Amazon. O PostgreSQL é também utilizado na construção do Amazon Aurora. Pode saber mais sobre a documentação do PostgreSQL aqui.

Características chave do PostgreSQL

Uma das razões pelas quais o PostgreSQL é tão popular é por causa do seu conjunto de características. A base de dados ajuda no desenvolvimento de aplicações, preservando a integridade dos dados. Permite aos administradores criar ambientes tolerantes a falhas. Também pode ser utilizada numa variedade de plataformas e aproveita todas as linguagens de programação comuns. Veremos a lista exacta disto mais adiante.

A base de dados também fornece um sistema de bloqueio extremamente avançado. Tem também controlo de simultaneidade com várias versões. O servidor de base de dados PostgreSQL também tem a funcionalidade de programação do lado do servidor maduro. Está em conformidade com a especificação ANSI SQL, e a arquitectura de rede cliente-servidor é também totalmente suportada.

O PostgreSQL também tem alta disponibilidade e um servidor de backup. Está em conformidade com a especificação ANSI-SQL2008 e orientado para objectos. A capacidade de ligação com outros armazéns de dados, tais como NoSQL, que serve como um hub unificado para sistemas poliglotas, é possível através do suporte JSON da base de dados. A informação de um cluster de bases de dados é sempre gerida por uma instância PostgreSQL. Um cluster de bases de dados é um grupo de registos que são mantidos no mesmo local no sistema de ficheiros.

Diferença em relação a SQL

Vimos que o PostgreSQL suporta as versões mais recentes do SQL. Mas como são exactamente as duas diferentes? A Oracle Corporation é agora proprietária do projecto MySQL, que tem várias versões premium disponíveis que exigem que os seus utilizadores paguem por ele. Ao mesmo tempo, o PostgreSQL é uma base de dados gratuita e de código aberto. Em contraste com o PostgreSQL, o MySQL só é totalmente compatível com o ACID quando utilizado com os motores de recolha de clusters NDB e InnoDB.

MySQL faz bem quando o desempenho de leitura é o único factor, como nas aplicações OLAP e OLTP. Ao mesmo tempo, o desempenho do PostgreSQL é óptimo em aplicações que necessitam do processamento de pesquisas sofisticadas. MySQL é mais dependente quando está a trabalhar com projectos de business intelligence, que tendem a ser difíceis de ler. O PostgreSQL, por outro lado, funciona melhor com aplicações analíticas e de armazenamento.

Para que é utilizado o PostgreSQL?

Várias marcas e empresas populares utilizam o PostgreSQL como parte do seu back-end. Isto inclui nomes como Netflix, Uber, Instagram, e muito mais. Uma vez que é uma base de dados, permite aos utilizadores armazenar vários tipos de dados. É especialmente popular porque armazena grandes quantidades de dados complicados. PostgreSQL tem várias aplicações de software que o utilizam. Isto inclui o seguinte.

Sector financeiro

PostgreSQL é um excelente DBMS para o sector financeiro. Como já mencionámos anteriormente, é completamente compatível com ACID, o que a torna a melhor opção para o processamento de transacções online ou OLTP. Além disso, pode realizar análises de bases de dados, e programas matemáticos como Matlab e R podem ser ligados a ele.

Armazenar dados do sistema de informação geográfica do governo (GIS)

O robusto GIS fornecido por PostgreSQL é conhecido como PostGIS. Inúmeras características estão incluídas neste módulo para tratar dados geométricos de várias formas. PostGIS adere a muitas normas SQL. Além disso, a comunidade Open Source oferece a forma mais simples de gerir Geodata, utilizando tanto QGIS como GeoServer.

Fabrico

As empresas industriais estão actualmente a utilizar o PostgreSQL para racionalizar todo o seu fluxo de trabalho. A utilização desta base de dados de fonte aberta como back-end de dados ajuda-as a optimizar ainda mais a eficiência da cadeia de fornecimento. Permite às empresas reduzir as suas despesas operacionais.

Desenvolvimento de sítios web e NoSQL

O dimensionamento é sem dúvida um grande problema se o seu site precisar de tratar um grande número de pedidos a cada segundo. A melhor opção, neste caso, é PostgreSQL. A base de dados funciona com todas as estruturas web contemporâneas, incluindo Django, Node.js, PHP, Hibernate, e muito mais. Além disso, fornece características de replicação que lhe permitem expandir tantos sistemas de gestão de bases de dados quantos desejar.

Informação científica

Quando estiver envolvido num esforço académico ou científico, ser-lhe-á exigida a produção de terabytes de informação. Consequentemente, é crucial para gerir estes dados da forma mais eficaz possível. As fantásticas características analíticas do PostgreSQL e o potente motor SQL são ideais para isto. A base de dados facilita-lhe o tratamento de muitos dados.

Benefícios da utilização de PostgreSQL

PostgreSQL tem várias vantagens importantes que a tornam muito atractiva para os seus utilizadores, desde a comunidade de fonte aberta até à sua fiabilidade. Através de uma licença de código-fonte aberto, PostgreSQL's source code é acessível gratuitamente. Devido a isto, é-lhe permitido utilizá-lo, alterá-lo, e empregá-lo como a sua empresa o exige. Também não necessita de muitas instruções para compreender PostgresSQL porque é simples de utilizar. A base de dados é fácil de manter e administrar, tanto para uso integrado como corporativo.

Aqui estão alguns dos principais benefícios que a base de dados oferece.

Características do bom PostgreSQL

PostgreSQL tem um conjunto de características muito forte. Isto inclui a sua capacidade de Multi-Version Concurrency Control (MVCC) e o seu desempenho de recapturar a base de dados "point-in-time". A base de dados tem também controlos de acesso granulares, espaços de tabela, e capacidades de reprodução assíncrona. Tanto em termos da quantidade de informação que pode tratar como do número de clientes simultâneos que pode suportar, PostgreSQL é muito escalável. A base de dados também permite conjuntos de caracteres internacionais, Unicode, bem como encriptações de cadeias de caracteres multi-byte. Pode também realizar transacções aninhadas, cópias de segurança em linha, e registo de dados com antecedência.

Base de dados de código aberto

É-lhe permitido empregar, alterar e utilizar PostgreSQL da forma que desejar, porque o seu código fonte é tornado acessível através de uma licença de código-fonte aberto. Nenhuma taxa de licenciamento está associada ao PostgreSQL, pelo que não há qualquer hipótese de sobre-emprego. A apaixonada comunidade PostgreSQL descobre e corrige frequentemente problemas, aumentando a segurança da base de dados.

Aderência às normas e fiabilidade

Como já mencionámos acima, uma das melhores características que o servidor de base de dados PostgreSQL oferece é o registo de dados write-ahead. Isto torna-o uma base de dados muito resistente a erros. Graças ao vasto número de participantes de código aberto, dispõe de um forte sistema de apoio comunitário integrado. Suporta também chaves estrangeiras, chave primária, uniões, vistas, e muito mais em várias linguagens de programação.

Estes termos significam o mesmo que numa base de dados SQL regular. Por exemplo, uma chave primária PostgreSQL é um campo de combinação de campos que pode identificar de forma distinta um registo. Contém a maioria dos tipos de dados suportados pelas versões mais recentes de SQL, nomeadamente tipos de dados como INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, e mais. Além disso, facilita o armazenamento de grandes coisas binárias como imagens, áudio, ou vídeos.

História de PostgreSQL

Na Universidade da Califórnia, Berkeley, o Professor Michael Stonebreaker supervisionou o início do programa PostgreSQL em 1986. O título inicial do projecto, POSTGRES, foi um aceno à anterior base de dados Ingres de Berkeley, criada em 1977. POSTGRES, que é agora uma das mais conhecidas bases de dados de código aberto, tem como objectivo incluir as funcionalidades mínimas necessárias para servir plenamente uma variedade de tipos de dados. Pretende tornar mais fácil a utilização de muitos tipos de dados.

Apesar de PostgreSQL ainda ser frequentemente referido como Postgres, o projecto foi remarcado para PostgreSQL em 1996 para enfatizar a sua compatibilidade com a linguagem de consulta SQL. As bases de dados gratuitas e de código aberto continuam a receber actualizações periódicas significativas e menores de uma comunidade empenhada e multicultural de programadores conhecida como o PostgreSQL Global Development Group. As versões 7.2 a 8.2 de PostgreSQL forneceram características como o Nonblocking e o apoio Schema.

Casos de uso popular para PostgreSQL

Alguns dos principais casos de utilização do PostgreSQL são descritos em baixo:

OLTP base de dados

PostgreSQL é o principal repositório de dados para aplicações de software em linha no âmbito da Internet. É utilizado por soluções e produtos utilizados tanto por startups como por empresas estabelecidas.

Base de dados geográficos

PostgreSQL permite entidades geográficas e pode ser utilizado como armazenamento de dados geoespaciais para operações baseadas em localização e sistemas de informação geográfica quando combinado com o módulo PostGIS (GIS).

Pólos federados

PostgreSQL pode ligar-se com outros armazéns de dados, particularmente NoSQL, e servir como centro federado para sistemas de bases de dados poliglotas graças à sua compatibilidade com Foreign Data Wrappers e JSON .

Pilha de código aberto LAPP

LAPP é uma abreviatura para Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python, e Perl. Pode construir aplicações de software dinâmicas e páginas web utilizando PostgreSQL, uma alternativa fiável à pilha LAMP.

Apoio linguístico

PostgreSQL é escrito em língua C, e a sua distribuição principal é composta por:

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

Aqui, PL representa as línguas processuais.

PostgreSQL suporta a maioria das línguas e protocolos de codificação populares, tais como:

Python

Java

Perl

.Net

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL e AppMaster

O desenvolvimentosem código tornou a criação de aplicações de software mais acessível ao público em geral. O que antes era algo que só os engenheiros de software podiam fazer, é agora um processo que tem uma curva de aprendizagem muito mais fácil. No-code desenvolvimento permite que as pessoas criem sítios web reactivos, bem como aplicações móveis e aplicações web.

Pode utilizar o AppMaster para criar automaticamente o código fonte para as suas aplicações. Os utilizadores podem exportar o código-fonte se assim o desejarem. Pode criar projectos surpreendentes sem código com AppMaster que estão inteiramente sob o seu controlo e propriedade.

Com o designer da base de dados AppMaster.io, pode facilmente conceber uma base de dados de nível empresarial complexa. A base de dados funciona em PostgreSQL, utilizando um avançado DBMS, o que aumenta significativamente a fiabilidade das suas aplicações e a tolerância a falhas. O DBMS tem uma licença aberta, e não tem de pagar mais pela sua utilização.

Implementação de um projecto para um serviço em nuvem e PostgreSQL

O motor da base de dados em AppMaster utiliza PostgreSQL 13, o que significa que pode carregar a sua aplicação em qualquer nuvem compatível PostgreSQL, como AWS ou Azure não só para AppMaster Cloud.

Conclusão , o que significa

PostgreSQL é sem dúvida uma das mais avançadas bases de dados relacionais de código aberto que também são gratuitas. Aqui analisámos a origem da base de dados e porque é uma boa escolha para uma aplicação. A sua compatibilidade com vários sistemas e desempenho de bases de dados para utilizar muitas linguagens de programação populares e middleware estão entre os seus muitos benefícios. A base de dados também é atractiva porque é gratuita. Também suporta dados JSON, que podem ser necessários para certos projectos.

PostgreSQLAs bases de dados de código-fonte aberto da S.A. também asseguram que está sempre a evoluir. A grande comunidade por detrás dela também será útil se estiver presa a qualquer momento com a base de dados. Se estiver a escolher entre as opções de base de dados disponíveis para a sua aplicação, o PostgreSQL é uma opção que deve ser seriamente considerada.