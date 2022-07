Em 2022, espera-se que o AWP seja capaz de oferecer o melhor de dois mundos: a acessibilidade e conveniência da navegação na Web, com uma interface de utilizador mais rápida e resistente, como as aplicações móveis nativas, tornando-a muito aceitável. No entanto, até lá, pode valer a pena manter o desenvolvimento de aplicações móveis nativas se o seu projecto exigir velocidade ou alto desempenho.

Aplicações Web Progressivas Vs. Aplicações nativas: Tudo o que deve saber

As aplicações PWAs oferecem vários benefícios que as tornam muito melhores do que as aplicações móveis nativas. Porque são feitas usando a web, os PWA podem aceder a partir de qualquer browser de smartphone, independentemente do sistema operativo, e oferecem uma experiência semelhante à de um smartphone. Os utilizadores podem também instalar um AWP no ecrã inicial do seu telefone rápida e facilmente, adicionando um atalho ao ecrã inicial sem aceder a uma loja de aplicações.

Os AWP já começaram a substituir aplicações ou aplicações móveis nativas em algumas áreas, tais como aplicações de streaming de vídeo onde interfaces de utilizador pesadas são desnecessárias. No entanto, é essencial compreender que ainda há muito espaço para melhorias no futuro.

Será que o PWA irá substituir as aplicações nativas?

Embora os PWAs sejam melhores do que uma aplicação móvel nativa, não são necessariamente mais convenientes ou fáceis de utilizar. A sua aplicação empresarial pode obter grande flexibilidade ao criar uma aplicação móvel nativa, porque pode conceber a interface da forma como deseja tê-la. Não terá esta escolha de flexibilidade se decidir desenvolver um PWA do que uma aplicação móvel nativa para as suas necessidades empresariais.

Ao contrário de uma aplicação móvel nativa, os PWA Apps devem aderir a tecnologias de desenvolvimento de sítios na Internet como HTML e CSS, o que significa que não há forma de os personalizar para além de simples mudanças como cores e fontes. Não haverá uma opção de aceleração de hardware, embora as animações pareçam tão suaves como as aplicações móveis nativas.

Embora estes inconvenientes possam parecer muito para algumas empresas, não deve ser um grande problema para outras porque a maioria das empresas não precisarão de uma personalização pesada. Por exemplo, um negócio com muitos clientes e clientes não precisará de exibir o conteúdo de cada mensagem que a sua aplicação exibe. No entanto, os seus utilizadores continuarão a apreciar a conveniência de aceder ao conteúdo de forma consistente.

Qual é a diferença entre uma aplicação nativa e uma aplicação Web?

As PWAs são diferentes das aplicações nativas da Web de algumas formas significativas. Por exemplo, podem ser instalados num ecrã inicial como aplicações nativas, mas também podem ser executados offline como aplicações nativas. Outra grande diferença é que as Aplicações Progressivas de sítios da Internet utilizam o encaminhamento do lado do cliente para determinar o conteúdo que um utilizador está a ver, enquanto que as aplicações nativas da web dependem do encaminhamento do lado do servidor para fazer a mesma determinação.

Um PWA utilizará o encaminhamento do lado do cliente quando um utilizador visitar pela primeira vez o sítio da Internet, mas mudará para o encaminhamento do lado do servidor uma vez instalado num ecrã inicial. O roteamento do lado do cliente permite à Aplicação Progressiva da Internet, ao contrário das aplicações nativas, enviar comandos e dados do cliente para o servidor, enquanto que o roteamento do lado do servidor impede a Aplicação Progressiva da Internet de enviar quaisquer dados.

O conteúdo que se pode exibir numa Aplicação de sítio Internet Progressiva depende de quanta informação está disponível online. Por exemplo, suponha que está a utilizar um site de Internet de comércio electrónico para vender ursos de peluche. Nesse caso, o seu negócio poderá querer evitar criar uma Aplicação de sítio Internet Progressiva porque os produtos de ursinhos de peluche serão difíceis de exibir sem um servidor. Por outro lado, se estiver a criar uma aplicação para uma loja de roupa ou joalharia que venda produtos online, então provavelmente não há problema em criar uma Aplicação de Sítio Progressivo na Internet.

Deve-se criar uma aplicação para a aplicação nativa?

Se precisar de aceder a hardware específico num smartphone, então é provavelmente melhor evitar criar PWAs, mas ir para aplicações móveis nativas. Será também o caso se o seu negócio estiver a planear aceder a informação sensível que não é acessível através de um browser.

Para isso, pode passar por uma bem conhecida plataforma sem código, AppMaster, que o pode ajudar a construir rapidamente uma aplicação nativa ou uma aplicação móvel. A empresa oferece várias ferramentas para desenvolver facilmente aplicações móveis nativas que correspondam aos seus requisitos, incluindo uma ferramenta de arrastar e largar, um kit que lhe permite controlar a aplicação nativa e a sua concepção, e um editor offline para criar funcionalidades offline.

Benefícios da utilização da AppMaster:

Os utilizadores podem utilizá-lo para construir aplicações móveis nativas personalizáveis com facilidade.

Suporta Kotlin/Jetpack pode ser trabalhado com Swift UI acessível em todos os telemóveis.

A aplicação pode ser construída num curto espaço de tempo e pode ser lançada rapidamente na loja Google Play.

Suporta todos os tipos de sistemas operativos, i.e., Android e iOS.

Uma colecção abrangente de widgets está disponível para desenvolver e personalizar aplicações web.

As aplicações móveis nativas nesta plataforma podem aceder a todo o tipo de sensores e hardware no smartphone.

É possível desenvolver aplicações de sítios da Internet que podem ser executados em segundo plano.

Um novo nível de realização para a experiência de aplicações offline.

As empresas podem utilizar aplicações móveis nativas ou aplicações construídas aqui para aumentar o envolvimento do cliente.

Qual é a diferença entre uma aplicação Web e uma aplicação Web Progressiva?

Uma aplicação web é uma aplicação que é construída utilizando um navegador de rede padrão como o Internet Explorer, Chrome, Firefox, e Safari. A diferença entre uma aplicação web e uma progressiva é que esta última foi construída utilizando HTML5, CSS3, e JavaScript em vez da funcionalidade específica do navegador.

Gmail, Facebook Messenger, e a aplicação Mail da Apple são exemplos bem conhecidos de aplicações web que se podem facilmente reconhecer. São construídas usando JavaScript e HTML5. Têm o mesmo URL mas extensões de ficheiros diferentes. Uma extensão de aplicação web é .html, enquanto que a PWA's é uma aplicação de browser. O processo de as construir é totalmente diferente, o que reside no seu código fonte.

A tecnologia Progressive Web Application tornou-se popular desde que oferece uma forma mais leve de construir uma aplicação que funciona em todos os sistemas operativos. As aplicações progressivas da Web permitem aos utilizadores construir e manter um carrossel de sítios da Internet ao lado dos marcadores e separadores do seu navegador, concedendo-lhes armazenamento de dados persistentes e cache de tempo de carga. As aplicações PWAs também podem ser adicionadas aos ecrãs de início móveis e oferecer uma experiência de utilizador semelhante à de uma aplicação.

O PWA é melhor do que Reagir Nativo?

Se procura criar aplicações nativas, então, React Native é uma estrutura de código aberto que lhe permite construir aplicações iOS e Android num ecossistema que segue a estrutura React do Facebook. React Native é uma plataforma de comunicação unidireccional, o que significa que não há forma de o servidor comunicar de volta com o cliente. Esta funcionalidade tornará possível aos programadores a construção de aplicações multi-plataforma.

Por outro lado, as Aplicações Progressivas de sítios da Internet são tecnologias de rede que utilizam JavaScript tanto no telemóvel como no ambiente de trabalho. O PWA permite aos utilizadores aceder a páginas de rede a partir dos marcadores do seu navegador e permitir-lhes-á carregar o conteúdo instantaneamente sem necessidade de um servidor. Isto significa que pode construir e aceder a sítios da Internet utilizando qualquer sistema móvel ou operacional.

Qual é a Vantagem do PWA sobre uma aplicação nativa?

Os AWP permitem aos utilizadores aceder a um sítio da Internet sem problemas, sem a necessidade de uma aplicação ser lançada. Assim, permitirá ao utilizador aceder a sítios de Aplicações Progressivas da Web a partir de ecrãs iniciais e funcionar offline sem quaisquer problemas.

Os PWAs também permitem aos programadores concentrarem-se na construção das partes essenciais dos seus sítios, em vez de terem algo desenvolvido por vários programadores, incluindo criadores de aplicações nativas.

As aplicações PWAs são menos exigentes também para os programadores, quando comparadas com as aplicações nativas. Além disso, as aplicações móveis de aplicações progressivas para sítios da Internet ocupam menos espaço no disco rígido de um telemóvel e não requerem uma ligação à Internet quando abertas ou actualizadas.

Conclusão

Uma vez que os PWAs são construídos utilizando tecnologias web, há menos necessidade de os programadores construírem várias versões de aplicações móveis. Além disso, uma Aplicação Web Progressiva proporciona aos utilizadores uma experiência semelhante às aplicações nativas, tornando-a assim uma ferramenta poderosa para empresas e startups.

As aplicações PWAs são uma solução eficiente para os programadores que procuram reduzir o tempo e o dinheiro gastos na construção de aplicações móveis e sites na Internet. Contudo, as Aplicações Progressivas de Internet não são a solução mais adequada para uma aplicação intensiva em hardware que requer acesso a hardware específico.