Embora a tecnologia esteja cada vez mais presente na nossa vida quotidiana, estamos a ajudar no que se está a chamar a "democratização da tecnologia", o que significa que, hoje em dia, cada vez mais pessoas podem não só utilizar mas também criar tecnologia.

Hoje em dia, qualquer pessoa pode criar um website, um website de comércio electrónico, e uma aplicação móvel ou uma aplicação web graças a ferramentas sem código. No entanto, quando se trata de codificação e construção de aplicações, ainda existem muitos conceitos errados. Muitos proprietários de empresas, e mesmo desenvolvedores, ainda estão convencidos, por exemplo, de que a codificação ainda é a melhor forma de criar uma aplicação. Ao mesmo tempo, as ferramentas sem código são um grande recurso mesmo para aqueles que têm um profundo conhecimento de linguagens de programação.

Este artigo irá expor os cinco maiores equívocos sobre o desenvolvimento sem código.

O que é o desenvolvimento sem código?

Como já deve ter adivinhado, no-code não é uma nova abordagem à codificação. Mas a sua popularidade está a crescer todos os anos. Em vez de construir uma aplicação a partir do zero e escrever linhas e linhas de código, o desenvolvimento sem código utiliza ferramentas sem código.

As ferramentas sem código são plataformas concebidas para permitir aos programadores com diferentes níveis de especialização criar aplicações web e aplicações móveis sem utilizar a abordagem tradicional de codificação. As plataformas sem código permitem aos utilizadores utilizar módulos, elementos de interface, e blocos lógicos previamente criados e testados pelos programadores destas plataformas para desenvolver as suas aplicações, incluindo a utilização de arrastar e largar.

Por falar em conceitos errados sobre no-code, por vezes confunde-se com a abordagem low-code. Mas há uma diferença entre as duas abordagens.

O código baixo, em particular, é semelhante ao não-código, mas:

as plataformas de código baixo proporcionam uma área onde os programadores podem e precisam de acrescentar código para desenvolver funcionalidades;

há menos automatização;

os programadores precisam de ter uma compreensão profunda das linguagens de programação.

Em comparação com o código baixo, o não-código permite que mais pessoas se aproximem do desenvolvimento de aplicações. O conhecimento necessário é apenas alguma familiaridade com a utilização de software e uma ideia clara do resultado final que o programador quer obter.

A melhor ferramenta não codificada: AppMaster

Quando não se trata de código, um dos aspectos mais importantes a considerar é qual a ferramenta de código que não irá utilizar. O resultado final dependerá em grande parte da sua qualidade.

O AppMaster é uma das ferramentas sem código mais recomendadas actualmente disponíveis. Foi concebido para facilitar o trabalho dos profissionais, permitindo que pessoas com menos experiência criem as suas aplicações móveis e que os programadores profissionais gastem menos tempo em tarefas de rotina.

O AppMaster oferece uma interface limpa, muitos módulos de integração, e a capacidade de obter o código fonte para a sua aplicação. Como vamos descobrir em breve, um dos maiores equívocos sobre ferramentas sem código é que não é necessária codificação. Como veremos no próximo parágrafo, a codificação existe mas é gerada automaticamente. A sua ferramenta sem código deverá fornecer acesso fácil ao código fonte para exportar o código gerado, aceder ao mesmo, e até editá-lo se estiver familiarizado com as linguagens de programação utilizadas.

5 maiores equívocos sobre não-código

O surgimento das plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código deu origem a vários equívocos. Aqui estão algumas delas:

Sem código significa que não há codificação alguma

Como já mencionámos, este é o primeiro grande equívoco sobre a ausência de código. Construir uma aplicação utilizando ferramentas sem código não significa que a codificação não esteja em lado nenhum. A codificação continua a ser a base da programação, mas é criada automaticamente em vez de ser escrita e adicionada manualmente pelo programador.

A codificação ainda existe, e se a ferramenta sem código que utiliza é de alta qualidade como o AppMaster, a codificação também é acessível.

Os programadores sem código precisam de ter uma profunda compreensão da codificação. Não! E esta é a principal diferença em relação a outras abordagens, não a ausência de codificação! Com ferramentas sem código, as pessoas que têm uma compreensão e conhecimentos básicos de linguagens de programação podem editar o código, exportá-lo, e usá-lo como quiserem. Em contraste, as pessoas que não conhecem nenhuma linguagem de programação podem ainda criar a aplicação de que necessitam, enquanto que a ferramenta sem código gera o código de retaguarda para elas.

O não-código elimina os programadores

O crescimento de ferramentas e abordagem sem código não quer eliminar o papel e a importância dos criadores. Pelo contrário, deve ser considerado em primeiro lugar um recurso para os programadores.

As ferramentas sem código permitem aos programadores realizar tarefas muito mais rapidamente e de forma mais eficiente. O seu trabalho torna-se acessível, e podem obter melhores resultados em menos tempo. Esta é uma situação vantajosa para os programadores e para aqueles que os contratam: os programadores podem fazer mais trabalho em menos tempo. Como consequência, podem baixar os seus preços e encontrar mais e mais clientes. Por outro lado, os empreendedores podem reduzir os custos de desenvolvimento da aplicação. Quando o processo se torna mais suave, e os custos se tornam mais baixos, a transição digital do negócio das formigas torna-se mais fácil.

Contudo, ferramentas sem código - que por vezes fornecem soluções de arrastar e largar que não requerem qualquer codificação manual e são, portanto, fáceis de utilizar - permitem a qualquer pessoa criar a aplicação de que necessita para o seu negócio.

As ferramentas sem código não permitem a personalização

Este é outro grande equívoco que impede que muitos explorem as vantagens das ferramentas sem código.

Falámos sobre o AppMaster acima neste artigo. Tomemos esta aplicação sem código de alta qualidade como exemplo para revelar este equívoco.

Como já mencionámos, ao criar a sua aplicação web ou aplicação móvel sem escrever código manualmente, o código é gerado automaticamente. Pode ter acesso a esse código, e pode:

exportá-lo;

editá-lo.

Dito isto, aplicações sem código como o AppMaster permitem uma personalização profunda a um nível duplo:

utilizando elementos sem código dentro da plataforma;

aceder ao código de back-end e editar dentro ou fora da plataforma sem código.

O no-code é para aplicações simples e leves

Outro equívoco popular é que nenhum código só pode ser usado quando é necessário desenvolver aplicações muito simples. Isto não é verdade: não só o no-code pode ser utilizado para aplicações complexas e projectos de websites, como também pode facilitar o processo e ajudá-lo a obter melhores resultados.

Ter uma plataforma sem código ajuda-o a simplificar a complexidade significativa em tarefas mais pequenas. Pode ter o controlo das tarefas únicas enquanto ainda tem uma visão e compreensão mais abrangente do seu projecto com uma ferramenta visual como uma ferramenta sem código pode ser.

Podemos ir ainda mais fundo do que isto. O não-código torna outro aspecto simples: a actualização. Quer crie um website ou aplicativo simples ou complexo, terá de o actualizar constantemente. Se é um programador, já sabe como a actualização manual do código pode ser exaustiva e sem fim. Com a actualização de ferramentas sem código, as aplicações móveis ou outros projectos tornam-se muito mais fáceis.

O não-código não deixa espaço para flexibilidade

A última concepção errada relativa à ausência de código é que ela limita o programador de algumas formas: por exemplo, porque as ferramentas sem código têm características limitadas; por conseguinte, o seu processo de desenvolvimento e criatividade estão limitados a essas características.

Há muito a dizer sobre isto. Antes de mais, a sua ferramenta sem código só pode limitar o seu trabalho se optar pela ferramenta errada. Quando opta pela plataforma sem código de alta qualidade, não tem limites.

Por que razão é que a no-code não prevê limites?

Suponha que tenha optado por uma plataforma sem código como a AppMaster (uma das melhores em circulação) e se limite a utilizar a interface fornecida (sem se codificar a si próprio). Nesse caso, tem limitações zero devido ao nível elevado dos elementos fornecidos e à integração entre eles. Evidentemente, é essencial que opte por uma plataforma sem código de qualidade como o AppMaster.

Como as ferramentas sem código como o AppMaster garantem o acesso ao código back-end, não tem limitações porque pode editar o código da forma que quiser. Pode ir ainda mais longe: exportar o código de back-end e continuar a desenvolver a sua aplicação web ou aplicação móvel fora da ferramenta sem código.

As plataformas sem código têm algum limite?

Para dar a resposta mais curta: as plataformas sem código têm limitações se escolher a plataforma de desenvolvimento de aplicações sem código errada. Como já mencionámos muitas vezes neste artigo, é vital que confie apenas em ferramentas sem código de topo de gama como o AppMaster. Que limitações poderá ter se escolher uma plataforma sem código de baixa qualidade?

Modelos limitativos

Quando se constrói uma aplicação com uma ferramenta sem código, começa-se normalmente a partir de um modelo fornecido. Deve evitar plataformas sem código cujos modelos são demasiado rígidos e não suficientemente flexíveis para ter total liberdade de personalização.

Só quer escolher ferramentas sem código que lhe dêem controlo total sobre a aplicação que está a construir. Porquê? Porque não quer limites à sua criatividade, mas também porque quer controlo total sobre a segurança e fiabilidade.

O controlo está nas mãos dos fornecedores de aplicações sem código quando não controla totalmente a aplicação que está a construir.

Falta de propriedade de código

Certifique-se de que a plataforma sem código que escolheu não só lhe permite construir com total liberdade e controlo sobre a aplicação que está a construir, mas também que permite o acesso ao código.

Só pode controlar totalmente o que está a construir com acesso ao código.

A sua empresa pode beneficiar do desenvolvimento sem código?

A abordagem de não-código está a tornar-se cada vez mais crítica, especialmente para as empresas. O principal benefício é que reduz o custo de criação de uma aplicação móvel personalizada ou aplicação web.

Hoje em dia, as empresas não conseguem sobreviver sem as redes sociais. Estar presente na Internet é vital, e a melhor maneira de o fazer é - em muitos casos - fornecer aos seus clientes uma aplicação web com a qual possam interagir ou uma aplicação móvel para navegar nas ofertas do negócio a partir do seu smartphone.

Contudo, a ausência de código não é apenas útil na construção de aplicações personalizadas para clientes empresariais. Como deve saber, por vezes, a automatização de alguns processos pode tornar o trabalho e o fluxo de trabalho na empresa muito mais suave, fácil e rápido; por conseguinte, a produtividade pode ser aumentada. A criação de aplicações personalizadas sem código é uma óptima solução para automatizar estes processos. As empresas já não precisam de contratar equipas de desenvolvimento dispendiosas para criar aplicações personalizadas simples para facilitar o seu fluxo de trabalho.

As empresas que ainda não começaram a sua transição digital estão provavelmente assustadas com os custos que uma tal mudança pode exigir. Para elas, é essencial saber que existe uma abordagem sem código que pode baixar o custo, ao mesmo tempo que melhora a qualidade dos resultados.

Conclusão

Este artigo tem sido para qualquer pessoa que precise de construir uma aplicação ou aplicação web personalizada para o seu negócio ou uso privado, mas tem medo de confiar em nenhuma ferramenta de codificação. O seu medo depende de algumas ideias sobre o desenvolvimento de software sem código que, no entanto, são concepções erradas. Esperamos que este artigo o tenha ajudado a compreender o valor da abordagem sem código. Também sublinhámos os limites que as ferramentas sem código podem ter, mas também lhe mostrámos como ultrapassá-los: confie apenas em plataformas sem código de topo de gama como o AppMaster.