A indústria tecnológica actual tem vindo a sofrer recentemente uma rápida transformação digital. O termo transformação digital é uma frase 'catch-all' que se refere à utilização de tecnologia digital nova e emergente para melhorar a forma de funcionamento de uma organização. A transformação digital tem-se tornado cada vez mais importante para as empresas que operam no mundo actual de ritmo acelerado.

Para se manterem competitivas, as empresas tiveram de se adaptar ao clima tecnológico em mudança, abraçando a transformação digital na indústria tecnológica a um ritmo ainda mais rápido. Isto tem resultado em mudanças operacionais nas funções e processos do dia-a-dia das organizações a todos os níveis. A transformação digital afectou a forma como as empresas se relacionam com os seus clientes, a eficiência da sua logística, processos de produção, canais de vendas, e até mesmo o seu marketing!

Mudança de Marketing com Ferramentas Sem Código e de Baixo Código



A transformação digital também aumentou o movimento de baixo código/no-código ao longo dos anos. De facto, tem tido o seu maior impacto no campo do Marketing. O movimento "low-code/no-code" simplificou a função necessária do marketing empresarial, reduzindo a necessidade de especialistas em desenvolvimento de software e codificação. Em vez disso, estas ferramentas sem código e de código baixo foram criadas para permitir aos utilizadores sem experiência em codificação fornecer soluções de software de marketing prontas mais rapidamente.

As ferramentas populares de código baixo tornadas populares pelos marketeiros são Salesforce, Wix, e Canva. Estas ferramentas de código baixo têm estado na vanguarda do movimento de código baixo/sem código como uma ferramenta de desenvolvimento de escolha para não codificadores. Um software ainda mais fácil de utilizar é um instrumento sem código que permite aos marketeers desenvolver aplicações comerciais sem conhecimentos técnicos. Estas ferramentas sem código não exigem que os programadores programem o software.

O que é Marketing Sem Código?



As ferramentas de desenvolvimento de software sem código ajudam os marqueteiros sem conhecimentos de codificação a criar aplicações e soluções móveis para os seus negócios. As ferramentas sem código nivelaram o 'campo de jogo' digital e tornaram mais fácil para as empresas adaptarem-se rapidamente às mudanças. Como resultado, o conjunto de competências de criação de soluções tecnológicas empresariais ágeis passou das mãos dos criadores de software para as equipas de marketing digital.





Um processo de desenvolvimento mais simplificado para aplicações de marketing permitiu a ascensão do 'desenvolvedor cidadão'. Com uma plataforma intuitiva, o marketing sem código permitirá às organizações criar aplicações empresariais e soluções de tecnologia móvel com pouco ou nenhum conhecimento técnico. Não há necessidade de marketing digital (programadores cidadãos) para escrever código para criar aplicações de software. Como resultado, os processos de marketing dentro de uma empresa são mais ágeis, económicos e flexíveis. O marketing digital sem código também fornece às empresas conhecimentos valiosos sobre as experiências dos clientes com os seus mais recentes produtos e serviços digitais.

O que é uma abordagem sem código?



Uma abordagem sem código coloca o foco novamente nos fluxos de trabalho em equipa e nas experiências dos clientes, enfatizando as necessidades destes utilizadores de software. Com a utilização de aplicações de software intuitivas, as ferramentas sem código permitem que uma empresa tenha maior autonomia sobre as suas operações. A abordagem sem código no desenvolvimento de aplicações centraliza a base de conhecimentos dentro de uma empresa, pelo que há pouca necessidade de externalizar a codificação ou contratar programadores externos.

Os marketeers digitais têm na ponta dos dedos as ferramentas sem código necessárias para gerar os conteúdos necessários para promover os seus negócios. Em vez de uma equipa inteira de programadores de software dedicados, a abordagem sem código baseia-se numa solução tecnológica que o comercializador digital pode manipular com facilidade.

Porque é que o "Low-Code No-Code" está a tornar-se popular?



Custo-eficácia



O desenvolvimento de código baixo, sem código, reduz o custo global de funcionamento de um negócio. As empresas podem adquirir ferramentas simples sem código para as suas necessidades de marketing digital sem contratar uma equipa dispendiosa de programadores para fazer a codificação. Os profissionais de marketing digital que utilizam ferramentas sem código de baixo código para criar aplicações comerciais reduzem substancialmente os custos associados com pessoal adicional e recrutamento.

Rápida reviravolta



Para as equipas de marketing, o desenvolvimento sem código de código baixo facilita a mudança de negócio de uma forma como nunca antes! No passado, a codificação e o desenvolvimento de software eram tratados por uma equipa de T.I. e levavam muito tempo a ser concluídos. Agora, as ferramentas e plataformas de código baixo sem código proporcionam aos comerciantes um processo ágil de desenvolvimento de aplicações que ajuda as empresas a pivotar rapidamente para satisfazer as necessidades de mudança dos seus clientes.

Relatórios exactos



O software de baixo código, sem código, também fornece dados precisos e ferramentas de relatórios detalhados. Estas fornecem um feedback vital e uma visão empresarial sobre a eficácia dos processos de fluxo de trabalho, produtividade e resposta do cliente. Estes dados permitem às empresas adaptarem-se para se manterem o mais rapidamente possível competitivas.

Facilidade de personalização



Ferramentas de código baixo, sem código, melhoram a experiência do utilizador a todos os níveis do processo de marketing empresarial. Sem necessidade de codificação, estas ferramentas facilitam a personalização relativamente fácil das características de qualquer aplicação de marketing digital. Com uma interface intuitiva de arrastar e largar e modelos predefinidos, os profissionais de marketing digital podem criar aplicações para satisfazer as necessidades dos utilizadores a que se destinam.

Processo Simplificado



Ferramentas de código baixo, sem código, simplificam, automatizam e racionalizam o processo de fluxo de trabalho das equipas de marketing. Estes fluxos de trabalho automatizados tornam significativamente mais fácil para os profissionais de marketing digital operar de forma coesa e eficiente em múltiplos projectos simultaneamente. As soluções sem tecnologia de código reduzem a necessidade de codificação ou as competências de um programador. Como resultado, as equipas de marketing digital podem concentrar-se nas suas operações principais com a máxima eficiência para beneficiar o negócio.

Quanto mais rápido é No-Code?



Há muitas vantagens em utilizar ferramentas sem código para o desenvolvimento de software e aplicações. As soluções não codificadas têm aumentado em popularidade e estão a ser adoptadas pelas empresas como a melhor solução para permanecerem competitivas dentro do mercado. O desenvolvimento sem código é significativamente mais rápido do que o processo tradicional de externalização da codificação de aplicações para outra equipa.

Com as ferramentas sem código, o tempo de entrega para o desenvolvimento de soluções de software é reduzido, uma vez que não há necessidade de codificação efectiva. Mesmo as empresas mais antigas e tradicionais implementaram rapidamente ferramentas sem código nas suas operações de marketing digital e observaram melhores experiências dos clientes. Com base nas suas muitas vantagens, muitas empresas tradicionais empregaram inovações sem código como o caminho do futuro.

Quais são as desvantagens do "Não-Código"?



Questões de Segurança

O facto de as ferramentas sem código exigirem pouco ou nenhum conhecimento de codificação é conveniente para os utilizadores. No entanto, uma vez que é criado para ser acessível a todos os utilizadores, incluindo todos os indivíduos que integram a equipa de marketing digital de uma empresa, isto deixa alguma preocupação com a segurança dos dados. Os hackers sem escrúpulos ou indivíduos descuidados dentro de uma equipa de marketing podem partilhar dados privados, manipular configurações ou bloquear o acesso de outros utilizadores da equipa à aplicação. As salvaguardas avançadas de segurança de dados são uma característica chave das aplicações que foram submetidas a testes rigorosos e codificação por programadores de software. Contudo, as ferramentas de software que não codificam dependem de um ambiente visual e são frequentemente mais simples e fáceis de infiltrar. Os profissionais de marketing confiam em ferramentas sem código pela sua conveniência e simplicidade, pelo que sacrificam algum nível de segurança no processo.

Autonomia Reduzida

As ferramentas sem código permitem que as empresas criem aplicações sem dependerem da experiência em codificação das suas equipas de marketing e outros departamentos. Contudo, a utilização de ferramentas de software pelas equipas de marketing pode fornecer uma grande solução não codificante, com certas limitações. Se uma ferramenta ou plataforma sem código sofrer uma alteração na sua codificação, software, ou termos de utilização por parte dos programadores originais, as empresas ficarão à sua mercê. Do mesmo modo, se o software não codificado se tornar obsoleto, as empresas serão forçadas a encontrar soluções alternativas e a começar tudo de novo com os seus processos. Além disso, se a ferramenta sem código acrescentar subitamente uma nova taxa exorbitante para o acesso a certas características da aplicação, o fluxo de trabalho ou a estratégia de marketing de uma empresa poderá ser perturbado.

Quais são as limitações da ausência de código?



Questões de Escalabilidade

As ferramentas de desenvolvimento de marketing sem código baseiam-se em ambientes de codificação visual simples em vez de plataformas de codificação baseadas em texto. Uma vez que a codificação já foi criada por programadores externos e apresentada como uma solução tecnológica modelo, cria problemas de personalização a longo prazo. As aplicações sem código funcionam melhor para aplicações de software simples e são menos flexíveis para funcionalidades de software mais complexas.

Difíceis de diferenciar

A facilidade de acessibilidade das ferramentas sem código permite a qualquer pessoa com dinheiro suficiente ter o mesmo acesso às ferramentas de marketing que o seu negócio tem. Isto também significa que as aplicações criadas utilizando os modelos predefinidos destas plataformas não codificadas podem parecer semelhantes às do seu concorrente!

Felizmente, existem soluções como o AppMaster que não estão limitadas na escalabilidade. O AppMaster não o vincula; ao contrário de outras plataformas, pode sempre levar o seu código fonte. Com o AppMaster, está tão protegido de vulnerabilidades como no desenvolvimento clássico. É mais do que o desenvolvimento sem código AppMaster é a geração de código assistido por IA que imita uma equipa de desenvolvimento; obtém o mesmo resultado por menos dinheiro e dez vezes mais rápido.

Conclusão

Apesar destas limitações, ferramentas sem código alteraram a forma como as empresas comercializam os seus produtos e serviços. Estas ferramentas também ajudam a racionalizar o fluxo de trabalho das equipas de marketing, minimizando a dependência da codificação ou dos criadores de software. Automatizam processos e poupam valiosos recursos de marketing, tais como tempo, energia, e dinheiro. Não importa a dimensão ou escala do seu negócio, estas ferramentas podem ajudar o seu negócio a fazer parte da transformação digital mundial!