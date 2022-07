A construção da sua carteira pessoal ou de um negócio requer a selecção do tipo certo de website. Agora que existem cerca de 1,7 mil milhões de websites em linha, pode ser um desafio determinar quais serão os websites mais benéficos para si. Isto porque há muitos modelos e tipos de websites a construir.

Conhecer os vários modelos e websites disponíveis pode ajudá-lo a escolher o que melhor se adequa às suas necessidades como designer ou proprietário de uma pequena empresa pessoal. Ao pesquisar o que outras pessoas escolhem e constroem para websites, tem um design com modelos ideais para cada negócio e para o seu mercado-alvo.

7 Tipos de Sítios Web e Como Criar o Sítio Certo

A criação de conteúdos para a Internet é conhecida como web design. A experiência do utilizador e o conteúdo de websites são frequentemente o foco da concepção de websites, embora o estabelecimento de um website exija capacidades e recursos adicionais, tais como o desenvolvimento de algoritmos, ter diferentes modelos, e programação de websites. A estética, a usabilidade, a estrutura e a informação dos sítios web podem afectar a experiência do cliente. O objectivo dos sítios web é construir modelos de conteúdo na web que sejam tão divertidos e úteis para os utilizadores quanto possível. Dependendo do objectivo e da construção do site, os web designers empregam frequentemente vários layouts e templates para o conseguir.

Diferentes Tipos de Sítios Web

Homepages

A página inicial de diferentes sites funciona como o núcleo central de um site de carteira e a face pública de um negócio. A sua página inicial não só direcciona o tráfego do site para outras páginas, como também pode funcionar como um funil de vendas. É aqui que o layout e os modelos são mais importantes, uma vez que a sua página inicial é onde a maioria dos visitantes desembarca.

O design de uma página inicial pode assumir várias formas, mas é crucial lembrar que serve como o principal ponto de navegação e foco para os utilizadores da web. Fornecer a proposta de valor única (UVP) e ser explícito sobre a estrutura do negócio. Na página inicial, criar a hierarquia e navegação do site; construir um logótipo, esquema de cores, e imagens mais apropriadas para o seu negócio pessoal. A página web estabelece o tom para a imagem da empresa. Assim, deve transmitir quem é através da linguagem e dos modelos gráficos. Uma ilustração notável deste tipo de design de site é Matcha Kari. Tome nota da navegação no topo da página principal, que estabelece o tom para o resto da página. Os visitantes podem obter um voucher pessoal, juntar-se à mailing list, ou ver um videoclip, que é o primeiro passo no funil de vendas.

Revistas Online

Um site de revista oferece artigos informativos e instrutivos, imagens, e vídeos. A indústria das revistas tem evoluído nos últimos 20 anos de um meio de impressão para um meio predominantemente digital. Os sítios Web instrutivos beneficiam da revista, especialmente os de institutos e organizações. Comece a construir uma estrutura simples ao considerar o desenvolvimento de websites de revistas. Independentemente do dia em que um utilizador visita o seu sítio, deve ver um modelo ou layout consistente, e cada peça de conteúdo deve ter um formato constante de construção e navegação. Para garantir que o seu conteúdo seja facilmente legível tanto em computadores como em smartphones, considere o grau de resposta do design global a vários tamanhos de ecrã.

Um exemplo de uma revista online inclui um modelo semelhante a uma construção tradicional. Uma imagem de herói e uma caixa delineando o conteúdo do artigo principal servem para chamar a atenção para o que está a acontecer no tema actual. Um estilo de grelha por baixo da peça destacada mostra uma imagem, o cabeçalho da coluna, e um rápido resumo do que os leitores descobrirão em cada artigo.

Sítios Web de comércio electrónico

Um site de comércio electrónico é onde os clientes podem fazer compras online e comprar bens ou serviços a partir dos seus sites pessoais de negócios. É simples explorar bens, ordenar por secções, enfatizar vendas especiais, e comprar coisas a partir de uma página de comércio electrónico fiável.

Um sistema de comércio electrónico de solução completa como o Etsy ou Shopify é uma forma simples de começar a navegar nos websites. A sua equipa pessoal pode listar marcas inovadoras e actualizar facilmente o stock online. Adicionalmente, devido à aparente conectividade do sistema, publicidade, logística e vendas são actualizados sobre o que está a ser bem sucedido. Os websites de comércio electrónico incluem vários modelos de design que podem ser personalizados para quase todos os negócios pessoais profissionais.

Um exemplo deste tipo de site de comércio electrónico é Alibaba. Eles oferecem uma grande variedade de coisas. Assim, a sua homepage pessoal apresenta vários produtos diferentes. Note como eles categorizam o design dos seus produtos, ao mesmo tempo que destacam os descontos do dia na sua página. Profissionalmente tiradas e expostas as mercadorias, cada fotografia é acompanhada por uma breve explicação que é seguida por mais informações na página do produto.

Blogs

Um blog contém posts, imagens, e vídeos que são frequentemente actualizados. Em comparação com as revistas pessoais, os blogues começaram com detalhes mais informais e pessoais. Mas desde então, as linhas têm-se esbatido, e ter um blogue é agora muito típico entre marcas e empresas bem conhecidas. Adicionar material especializado aos blogs aumenta a fiabilidade de um negócio pessoal ou de uma pessoa. Além disso, os blogues oferecem conteúdo para e-mails e actualizações de redes sociais.

Um blogue, entretanto, pode por vezes ser oneroso para uma carteira de pequenas empresas. Antes de pensar em criar um blogue, assegure-se de ter uma equipa e planeie manter o excelente trabalho. Um blogue desactualizado é preferível a não ter um em vez de oferecer alguns vídeos ou tutoriais.

Um blogue é normalmente simples e orientado para o conteúdo, tal como o Nourish Eats. O blog incorpora um deslizador rotativo à direita da página que percorre as muitas categorias em vez de utilizar um deslizador no topo do blogue. Constrói a interface do blog de tal forma que o deslizador, que roda constantemente a informação fresca do blog, mantém os leitores interessados. As setas podem ser utilizadas para navegar para qualquer post anterior ou seguinte no blog ou para se deslocar pelo site. Os blogues são tipicamente utilizados com um tom pessoal.

Portfolio Website

As carteiras pessoais são uma óptima forma de os artistas exibirem e discutirem os seus trabalhos. Artistas, músicos, escritores, cineastas, cineastas, marceneiros, etc., podem todos beneficiar de ter um website dedicado ao seu portefólio. Ao criar o seu website e perfil de carteira online, não é necessário listar todas as tarefas que já fez. Em vez disso, concentre-se em agrupar os itens em categorias e enfatizar o melhor trabalho dentro de cada área. Um sítio web de portfólio é naturalmente mais imaginativo. Portanto, este é o lugar para experimentar layouts invulgares e incorporar características intrigantes em websites de carteiras de produtos.

O website do portfólio para um programador, por exemplo, é a fusão ideal de originalidade e realizações de projectos de topo em websites. As imagens são destacadas à medida que o utilizador navega pela página. Pode ver as campanhas publicitárias do projecto no website do portfólio, clicando em qualquer imagem. Clique no ícone de navegação "sobre" no canto superior direito para ler mais sobre o programador, incluindo onde estudou, onde reside actualmente, e em que projectos trabalhou. Como o conteúdo do website do portfólio é conciso e a ênfase está no seu verdadeiro trabalho, esta disposição e método no website do portfólio são eficazes. Construir imagens que sejam mais acessíveis para as pessoas digerirem e recordarem do que apenas texto nos websites do portfólio.

Páginas de Aterragem

É desenvolvida uma carteira de páginas de destino para uma campanha de marketing que encoraja os utilizadores a levar a cabo uma acção específica. O conteúdo de uma página de destino deve ser mínimo e direccionar os utilizadores para a chamada para a acção (CTA) que se pretende que levem a cabo. Guarde itens não relacionados com o objectivo da campanha para outros sites e deixe muito espaço em branco em torno da sua CTA.

Este site pode ser visto na página de aterragem para o teste gratuito da Shopify. São fornecidos títulos simples e chamadas à acção, como "Iniciar um teste gratuito". Cada componente da página leva o visitante na mesma viagem concebida para os transformar em pistas qualificadas. Eles demonstram a disposição de um dos seus sítios de compras, utilizando fotografias actuais e na moda e acrescentando uma pitada de 3D com os óculos de sol no canto.

Sites de Redes Sociais

Com milhares de plataformas populares, existem cerca de 2,77 mil milhões de utilizadores nos meios de comunicação social. Independentemente do seu público-alvo, pode encontrar pessoas no Twitter, Instagram, Facebook, Instagram, ou WhatsApp. Embora não possa alterar as plataformas, pode influenciar o aspecto da sua página e produzir conteúdos que encorajem a partilha de meios de comunicação social.

Certifique-se de que as suas páginas web e as suas contas pessoais nas redes sociais têm um design semelhante para que os utilizadores possam reconhecer imediatamente a sua marca. Utilize o mesmo esquema de cores e logótipo. Escolha uma voz e um carácter que sejam consistentes em todo o conteúdo.

Construa material que se concentre em clipes divertidos, gráficos, piadas pessoais, pesquisa aprofundada, e ofertas gratuitas que são altamente susceptíveis de serem publicadas nos meios de comunicação social. Mais conselhos sobre como utilizar as redes sociais para promover o seu negócio pessoal na concepção de websites.

Por exemplo, a página do portfólio do Facebook apresenta uma intrigante variedade de material que complementa o esquema geral de cores e estilo visual da marca. Incluem memes específicos das redes sociais como "Hoje, vou partilhar a minha Nutella pessoal com...". No entanto, também fornecem tutoriais e sugestões para formas criativas de utilizar o seu produto. Note-se que também têm botões de redes sociais no design do seu website, tornando simples para os utilizadores o acesso aos mesmos em muitas plataformas.

Irei exigir conhecimentos técnicos?

Isto depende do objectivo do seu site. Aprender a programar HTML, CSS, JavaScript, e PHP - os fundamentos de praticamente todos os sítios web - seria o método mais complicado. Contudo, esta não é a única forma de construir um sítio web; mesmo que não seja altamente especializado em tecnologia, ainda assim pode criar uma página funcional. Está a utilizar um portfólio de sítios web, claro. Estas ferramentas são simples de utilizar se souber usar Word, Facebook, ou PowerPoint. Estas plataformas simples fornecem um balcão único para alojamento Web, um editor gráfico, e nomes de domínio por medida.

5 Passos para Começar com a Criação de Websites

A maioria das iniciativas de design seguem estes passos:

1. Crie um design para a organização e conteúdo da sua página.

2. Adquira um domínio web; idealmente, vá com a.com

3. Para a concepção, localizar um construtor (ou empresa CMS/hospedeiro).

4. Construa-o de forma amigável para motores de busca.

5. Construir um site de design ao vivo.

Seleccione o melhor tipo de site para o seu alvo demográfico.

Uma aparência agradável é apenas um aspecto de bom design; encoraja a interacção do utilizador e é adaptada especificamente às exigências do público alvo nos sítios web. Preste atenção à forma como outras empresas constroem os seus websites pessoais para que possa decidir rapidamente qual o estilo mais eficaz para um determinado trabalho. Poderá ter uma boa noção do site que terá o melhor desempenho para si, aprendendo o que outros conseguiram com vários sites. Existe uma aplicação que diz como os utilizadores podem utilizá-la para criar um portal administrativo para o seu site. Um AppMasterpode gerar uma aplicação para administração do sítio sem uma única linha de código, utilizando a função arrastar-e-soltar em sítios web. Facilita a navegação na página.