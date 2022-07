Se você leu artigos sobre design de aplicativos, provavelmente já se deparou com toda a lista de termos diferentes: layout, protótipo, maquete, wireframe, esboço. Como eles são diferentes uns dos outros? Na verdade, quando se trata de desenvolvimento sem código, isso realmente não importa.

Você pode projetar completamente a parte visual no editor , fazer os ajustes e alterações como desejar a qualquer momento. Mesmo depois de publicar o aplicativo e os usuários começarem a usá-lo, você pode alterar a aparência e o layout das páginas sem o risco de perder dados!

Portanto, a forma como você apresenta o projeto antes de mudar para o editor não é tão importante. Pode ser um protótipo no Figma ou uma imagem no Photoshop, um desenho no Paint ou um esboço à mão livre, ou ainda um diagrama em uma planilha do Excel. O principal é que você tenha uma ideia clara de como deve funcionar.

Mas existem alguns pontos importantes a serem considerados.

Decida qual aplicativo você precisa: web ou celular

Você pode criar duas versões do aplicativo que serão interconectadas - alguns de seus usuários trabalharão em dispositivos móveis, outros em computadores pessoais, enquanto os dados serão compartilhados. Embora o design seja diferente.

Editores diferentes estão acostumados a construir aplicativos móveis e da web, é importante entender em termos gerais as especificações de seu trabalho antes de começar. Leia as seções sobre eles em nossa documentação .

Definir grupos de usuários

Divida os usuários em grupos, dependendo de quais funções estão disponíveis para eles e analise o quão diferentes eles são.

Não estamos falando apenas da divisão em usuários e administradores. Se o seu aplicativo for utilizado por clientes com diferentes níveis de acesso ou funcionários de diferentes departamentos, você pode ocultar ou exibir elementos individuais e até páginas inteiras, dependendo de quais funções e dados estão disponíveis para um determinado usuário.

Você precisa de exemplos ilustrativos

Encontre tantos aplicativos quanto possível que sejam semelhantes ao seu. Você pode usar um deles como base adicionando as funções que deseja ou pode combinar a funcionalidade de vários aplicativos em um. Faça uma shortlist com uma descrição das vantagens e desvantagens - ela será útil não só na hora de fazer um layout, mas também ao entrar em contato com o suporte técnico para aconselhamento, procura de performers e investidores para um projeto, e apenas para gerar novas ideias.

Descreva as páginas em detalhes

Você precisa entender claramente quais páginas estarão em seu aplicativo e quais informações devem ser exibidas em cada uma delas.

Normalmente, o aplicativo inclui:

Home page: Todos os usuários chegarão a esta página, sejam eles registrados ou não.

Portal de administração: gerencia as configurações e contas.

Páginas separadas para usuários com diferentes níveis de acesso.

As páginas pop-up aparecem quando certas ações são realizadas.

Não se esqueça de mensagens de serviço para usuários e janelas separadas com confirmação de ações (por exemplo, consentimento para enviar dados).

Não se esqueça da troca de dados

Pense sobre para onde seu aplicativo levará os dados e para onde os enviará. Todas as informações virão dos usuários? Quais processos podem ser automatizados?

Alguns dos dados podem ser obtidos de sites ou baixados de programas de contabilidade. Para simplificar o login do seu aplicativo, use a autorização de grandes serviços, como Google ou Facebook. Isso requer elementos de interface separados, por exemplo, botões "Carregar dados" ou "Login com o Facebook".

Se for difícil pensar em tudo de uma vez, crie um layout com um conjunto mínimo de funções necessárias e, separadamente, escreva suas ideias sobre o que você gostaria de adicionar no futuro. Se tiver alguma dificuldade - escreva para o canal de telegramas do nosso suporte técnico, teremos todo o gosto em ajudar!