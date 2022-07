Estes elementos aplicam-se principalmente à gestão de senhas quando falamos sobre a perspectiva de ID. Embora não seja um tópico que as pessoas gostem de discutir, é ainda assim crucial que o considere para o seu plano de segurança. Eles são a primeira linha de defesa para o seu e-mail, contas, e tudo o que é necessário para si.

Ainda actividade maliciosa a receber ordens no seu espaço original é instantaneamente detectada através da sua palavra-passe. Ouvimos frequentemente pessoas a falar sobre a importância de palavras-passe fortes. É também amplamente conhecido que os websites com critérios de palavra-passe são difíceis de violar. Deve assegurar-se de que, se for gestor ou prestar serviços a pessoas. Qualquer cliente que esteja a ser empregado pode conseguir tácticas altamente eficazes para manter afastadas as actividades maliciosas.

Como gerar um protector robusto dos seus dados pessoais?

Se quiser reduzir os riscos que podem ocorrer numa plataforma sem código. Verifique sempre os dados que são introduzidos na mesma. Deve seguir os passos essenciais que lhe são fornecidos pelo fornecedor das implicações de segurança. Além disso, deve manter o seu sistema constantemente actualizado se verificar dados frequentemente, uma vez que ajuda a evitar qualquer ameaça de segurança ao seu sistema, e-mail, ou website. Os cinco métodos seguintes são significativos a seguir para conseguir um sistema de aplicação móvel seguro, enquanto precisa de verificar dados e melhorar a segurança já existente.





Trabalhar com um gestor de aplicação seguro:

A primeira coisa que precisa de proteger no seu sistema é a sua aplicação. A aplicação nativa que é construída através de plataformas sem código é bastante vulnerável. Tem de garantir que não são expostos a qualquer ameaça à segurança através de correio electrónico. Se comparar a sua aplicação nativa com as da web, encontrará uma diferença significativa entre violação e segurança. O erro comum que as pessoas cometem ao gerar uma aplicação nativa sem código é ignorar a ideia de a manter segura.

Plataforma de limitações especificadas:



Todas as aplicações de desenvolvimento sem código vêm juntamente com algumas limitações. Por conseguinte, é necessário compreender estas limitações para se conseguir características de segurança de alto nível. É necessário conhecer várias abordagens à mudança de palavras-passe numa plataforma sem código, tal como o AppMaster. Estas abordagens são por vezes cenários de casos, suporte de localização GEO, e encriptação. Estes métodos são significativos no desenvolvimento. A distribuição da aplicação móvel é feita da forma correcta. Se tiver um objectivo de trabalhar no sistema iOS, terá de seguir dicas distintas para disponibilizar a sua aplicação na plataforma perfeita com uma melhor experiência de utilizador.

Segurar ligações de rede:



Não só precisa de proteger a sua aplicação móvel, mas também o servidor que está a fornecer a rede à aplicação. Precisa de assegurar que não é fornecido qualquer acesso não autorizado ao servidor. Para tal, utiliza o acesso API para proteger a sua informação. Se ainda não estiver satisfeito com isto, pode também utilizar VPN e outras opções de encriptação para manter o seu servidor seguro.

Criptografar todos os dados:

Tentar evitar a fuga de dados:



p>Por encriptação, referimo-nos a tudo tão pequeno como os seus campos e tão grande como os seus dados. Estes podem parecer irrelevantes para si. No entanto, os dados armazenados no seu servidor são vitais para determinar a audiência. Se mantiver as suas senhas de alteração de dados intactas e encriptadas, mesmo que os hackers consigam penetrar, eles não poderão fazer nada aos dados. O principal aspecto da encriptação é que ninguém pode quebrar a partilha sem ter uma chave fornecida ao utilizador. Se estiver disposto a partilhar os seus dados com certas empresas, irá gerar uma chave partilhada para a encriptação. Isto não termina aqui para fins de partilha. A má utilização é quase impossível para as chaves.

O mesmo que qualquer outra aplicação. Antes de aderir, é necessário seguir as permissões fornecidas pela aplicação. A ideia é garantir que a codificação feita na plataforma é transparente e não está a ser mal utilizada pelo público em geral.

Dicas para fazer uma senha forte:

1. Criar palavras-passe únicas:

>p>Criar senhas fortes é essencial para salvaguardar a nossa identidade online e evitar tornar-se alvos fáceis para hackers.

A melhor coisa quando se está prestes a mudar as palavras-passe é garantir a sua memória, mas ainda assim desafiando a quebrar. Em casos típicos, as senhas fortes são as que têm pelo menos 12 a 20 caracteres. Pode optar por adicionar mais caracteres com base na sua escolha. Ao mesmo tempo, também deve incluir números e símbolos dependendo da sua escolha.

Se pretende torná-la ainda mais segura, pode decifrar uma frase que lhe seja única em vez de ir para os caracteres. Pode dividir estas frases por símbolo e começar a sua palavra com uma letra maiúscula. Isto permite-lhe gerar uma palavra-passe longa, forte e memorável, que os hackers não conseguem decifrar facilmente.

2. Usar diferentes palavras-passe para diferentes contas:



P>Pessoas com muitos perfis criados em muitas plataformas de redes sociais escolhem gerar palavras-passe semelhantes. Isto é porque pensam que seria mais fácil e mais rápido aceder às suas plataformas. No entanto, não é sugerido, e poderia revelar-se extremamente arriscado. Imagine se alguém conseguir passar por uma das suas contas e tiver acesso a todas. Se colocar uma senha forte no seu Facebook ou contas bancárias não importa.

3>3. Considere a utilização de um Password Manager:



Gerentes de websites e passwords armazenam frequentemente os detalhes de login. Estes são utilizados para iniciar a sessão automaticamente. Permite-lhe evitar utilizar a sua palavra-passe repetidamente, e pode iniciar sessão com um clique. No entanto, sugere-se que coloque uma palavra-passe principal sobre a sua conta. Isto é feito ligando as suas contas a uma conta onde pode gerar uma senha mestra para elas.

4. Actualizar palavras-passe:



Se quiser certificar-se de que a sua conta está sempre segura e protegida. As suas hipóteses de ser pirateado aumentam anualmente se mantiver constante a palavra-passe.





5. Autenticação de dois factores:



A autenticação de dois factores funciona como uma camada extra para defender a sua segurança. Mesmo que alguém viole a sua conta e pirateie a senha, terá de passar pelo procedimento de autenticação com o seu dispositivo de segurança. Isto significa que só poderá utilizar facilmente a autenticação no seu dispositivo original. Desta forma, os hackers têm menos probabilidades de obter acesso às suas contas.

FAQs:

Como posso seleccionar a melhor abordagem para aumentar a segurança das palavras-passe?
algumas dicas para proteger as palavras-passe incluem:

Utilizar uma palavra-passe que tenha pelo menos oito caracteres.

Evite a utilização de termos genuínos.

Faça uso de letras maiúsculas e minúsculas.

>Faça padrões que não sejam sequenciais ou 'ordenados', mas sim aleatórios.

>ul>>li> Sempre que possível, utilize números e símbolos especiais.>li>Não utilize informações pessoais.

Quais são as três abordagens básicas para proteger palavras-passe?

Armazenar palavras-passe off-line num local seguro.

>li>e mantenha a sua palavra-passe da Internet em segurança.>li>>baixar e instalar software anti-malware.>p>>forte>Qual é a forma mais segura de manter as palavras-passe?>>br>Aplicações de topo de página como o AppMaster são sempre fiáveis para manter a sua palavra-passe segura. Todas as suas versões encriptadas de palavras-passe são guardadas num cofre gerido digitalmente. Pode gerar uma senha mestra para todas as suas contas.

Onde devo guardar as minhas senhas?>>br>Para compreender, imagine escrever a sua senha num pedaço de papel e mantê-la num local seguro. A melhor opção é gerar uma versão master através do Application Master.

>strong>É mais seguro escrever a minha palavra-passe?>>br>Sim, escrever todas as suas palavras-passe em papel e escondê-las em sua casa é mais seguro do que usar um gestor de palavras-passe. A palavra-passe que é anotada tem mais probabilidades de ser reutilizada.

Verdicto Final:



Existe actualmente um vasto mercado para aplicações móveis, juntamente com a necessidade de ter palavras-passe. A maior quota no mercado acaba por expô-las às ameaças e riscos de uma violação de dados. Qualquer negócio que pretenda ter sucesso precisa de adaptar plataformas inovadoras de desenvolvimento de aplicações como o AppMaster. A AppMaster pode proteger os seus meios de comunicação, dados e toda a informação importante sobre o negócio e o seu cliente. Se quiser gerar uma palavra-chave para manter as suas contas seguras, então o AppMaster é a sua melhor escolha para o desenvolvimento sem código.