O trabalho à distância tornou-se um tema popular nos últimos tempos. Os defensores do trabalho à distância têm exaltado as virtudes da flexibilidade, autonomia e liberdade que ele traz. Mas muitos detractores argumentam que o trabalho à distância é ineficaz, contraproducente e, em última análise, prejudicial para a cultura do trabalho. Este blog vai analisar os dois lados do debate e dar-lhe uma melhor ideia do que é realmente o trabalho à distância e se este pode ou não funcionar para si.

Coisas a preparar antes de trabalhar a partir de casa



Trabalhar a partir de casa soa como um sonho tornado realidade. É possível tomar conta das crianças, preparar-se para o dia, e depois chegar ao trabalho, mas isto nem sempre corre como planeado. Trabalhar a partir de casa não é tão fácil como parece, e poderá ter dificuldades com tudo. Vamos dar uma vista de olhos a algumas das coisas que precisa de preparar antes de começar a trabalhar a partir de casa, para que passe mais tempo realmente a trabalhar e menos tempo a preparar-se.

O que preciso de saber antes de trabalhar a partir de casa?



Muitas pessoas aspiram a tornar-se trabalhadores à distância e evitar o incómodo de chegar ao escritório todas as manhãs. No entanto, ainda se desconhecem os pré-requisitos para trabalhar a partir de casa, ainda assim será um desafio.

Compreenda-se a si mesmo



Compreender-se a si próprio e o seu estilo de trabalho é crucial para trabalhar a partir de casa. Não tem a liberdade de se estabelecer e tempo num escritório. No trabalho à distância, pode trabalhar o seu estilo de trabalho e começar a trabalhar em conformidade. Decida se pode trabalhar melhor de manhã ou à noite. Gosta de ambientes silenciosos, ou pode trabalhar melhor com pausas, alguma interacção, e música?

Que Gadgets e Tecnologia são Necessários?



Deve saber que aparelhos e tecnologia precisa no local de trabalho para trabalhar eficazmente a partir de casa. A primeira coisa é o seu espaço de trabalho e o seu mobiliário. Não é necessário mobiliário novo ou investimento significativo; talvez devesse simplesmente mudar e reorganizar o seu mobiliário existente. Mas outro aspecto vital é a tecnologia e uma excelente ligação à Internet. Obtenha uma boa ligação e um fundo ordenado se o seu trabalho envolver videochamadas. Fará com que o seu local de trabalho pareça profissional.

E quanto ao aspecto da segurança?



Muitos escritórios têm ligações seguras à Internet e outros arranjos de segurança para minimizar todos os tipos de riscos. Tente cuidar dessa segurança também durante o trabalho a partir de casa. Trabalhar a partir de casa é fácil e desafiante ao mesmo tempo.

Prepare-se Mentalmente



Quando não está mentalmente a trabalhar, a sua produtividade diminui. Assim, quando está sentado na sua mesa de trabalho, prepare a sua mente que está sentado para trabalhar. Portanto, minimize tudo o resto e concentre-se no seu trabalho para maximizar a produtividade e atingir os seus objectivos o mais depressa possível. Desta forma, completará o trabalho mais rapidamente e deixará o seu local de trabalho mais cedo.

Equilíbrio trabalho-vida







WFH não significa que deve estar sentado à sua secretária desde o amanhecer até ao anoitecer. Deve tentar completar o seu trabalho durante o seu horário de trabalho habitual e ter um excelente equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Caso contrário, trabalhar a partir de casa acabará por ser um pesadelo.

Fazer Horários e Rotinas



Para ser produtivo e satisfeito com o seu trabalho, deve fazer horários e rotinas para toda a semana ou, pelo menos, para cada dia seguinte. Assim, quando se sentar à sua secretária, saberá o que conseguirei realizar à tarde. À tarde, risque as tarefas concluídas e prepare um horário para o dia ou semana seguinte. Pequenos objectivos e realizações cada dia e cada semana vão mantê-lo a avançar.

Fazer e não fazer enquanto se trabalha a partir de casa?



Porque trabalha a partir de casa? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, quer seja um freelancer, um empregado a tempo parcial, ou um empregado a tempo inteiro. Se é como a maioria das pessoas, então a sua razão para trabalhar a partir de casa é poupar dinheiro. Embora isso seja compreensível, ainda precisa de ter algumas coisas em mente. Aqui estão algumas coisas a fazer e a não fazer quando se trabalha a partir de casa.

Não o torne incómodo



Se é um empregado remoto, então certifique-se de que está confortável. Se não for confortável trabalhar a partir de casa, pode não valer a pena. Por exemplo, se antes da WFH trabalhava 8 horas e passava o resto do dia sem qualquer tensão do escritório, e agora está em tensão 24/7, então é um problema. Seria melhor se encontrasse uma solução para isso. A melhor solução é preparar um calendário sólido, analisar a sua rotina de trabalho, e corrigi-la.

Não se sobrecarregue



Muitos empregados poupam tempo de deslocação mas arruínam a sua rotina. Eventualmente, têm de trabalhar mais e sobrecarregar-se a si próprios. Ajudaria se se esforçasse por estabelecer um horário de trabalho regular no qual começasse e terminasse à mesma hora e evitasse e-mails de trabalho no seu telefone na cama. É suposto ser o tempo da família.

Trabalhar em pedaços



Embora fazer pausas durante o trabalho seja bom, não deve dispersar as suas horas de trabalho desnecessariamente. Se for uma pausa para almoço ou hora para as crianças, está tudo bem. Mas se os seus amigos o estiverem a arrastar para alguma festa a uma hora estranha ou algo assim, terá de compensar de alguma forma essas horas. E isto pode tirar-lhe a alegria das horas de trabalho flexíveis.

Como se preparam os empregados para trabalhar a partir de casa?

Em primeiro lugar, deve haver uma razão sólida para passar dos escritórios físicos para o trabalho a partir de casa. Como vimos durante as numerosas empresas Covid-19 que se deslocaram à distância e em linha. E há uma tonelada de profissionais para trabalharem a partir de casa. No entanto, os empregadores devem comunicar todas as razões e profissionais aos empregados e prepará-los para trabalharem a partir de casa. Além disso, a empresa ou empregador precisa de

Fornecer apoio tecnológico

Configuração Solução a longo prazo

Estabelecer uma comunicação eficaz com a equipa

Ajuda no estabelecimento de um espaço de trabalho digital

Fornecer ferramentas digitais

E estabelecer uma excelente relação de trabalho



Qual é a parte mais difícil de trabalhar a partir de casa?



Há vários contras de trabalhar a partir de casa. O mais desafiante é a linha desfocada entre o trabalho e os tempos livres. Muitos empregados sentem que não sabemos quando estamos a trabalhar e quando estamos a desfrutar do nosso tempo com a família. Ambos se misturaram, e agora parece que estamos a trabalhar 24 horas por dia.

Além disso, se faltar uma comunicação e coordenação eficazes entre os membros da equipa, o trabalho a partir de casa torna-se uma dor de cabeça. No escritório, basta levantarmo-nos e ver o progresso de outros membros. Não seria possível fazer isso para trabalhar a partir de casa, o que complicaria as coisas. Outras distracções são as crianças e as tarefas domésticas. Muitas pessoas querem trabalhar a partir de casa, mas assim que o fazem, apercebem-se que não é só isso que está rachado para ser. Perde-se a camaradagem/amizade de estar perto de outras pessoas, e encontrar um equilíbrio entre a casa e o trabalho pode ser um desafio.

