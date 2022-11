Geld verdienen is een fundamenteel en noodzakelijk onderdeel van applicatieplanning, ontwikkeling en onderhoud. Zelfs als u een pas ontwikkelde app hebt, kunt u die te gelde maken. Het model voor het te gelde maken van apps is geen eenvoudig concept. Er zijn verschillende manieren om inkomsten uit een app te genereren. Wij hebben deze uitgebreide strategiegids voor het te gelde maken van apps opgesteld om u te helpen uw software met succes te gelde te maken en het rendement op uw investering te verhogen. De strategie van deze gids zal u door de meest voorkomende mobiele app monetisatie strategie leiden, wat u zal helpen beslissen welke optie voor u het beste is.

Wat is te gelde maken van applicaties?

Applicatiemonetisatie betekent letterlijk het omzetten van uw app in een geldmachine. U kunt app-gebruikers omzetten in betalende klanten en goed verdienen aan uw app. Het is niet zo eenvoudig als het plaatsen van een "Betaal nu" knop en wachten tot de inkomsten binnenkomen. Je moet de behoeften van app-gebruikers begrijpen en ze alles bieden wat ze zoeken, alleen dan zullen ze betalen. Verschillende methoden om je apps te gelde te maken zijn in-app advertenties, in-app aankopen, abonnementen en eenmalige betalingen.

Hoe verdien je geld met een mobiele app?

Nadat u de mobiele app hebt voltooid, hebt u een strategie nodig om uw app met succes te gelde te maken en inkomsten te genereren. Of u nu een betaalde of gratis app hebt gemaakt, u moet een app monetisatiestrategie ontwikkelen die uw gebruikers tevreden stelt en tegelijkertijd de winstgevendheid van uw bedrijf garandeert. Nieuwsapplicaties zijn bijvoorbeeld beter geschikt voor abonnementsdiensten en gated content, terwijl mobiele game-apps profiteren van in-app aankopen. Dit artikel zal u wegwijs maken in elk aspect van wat u moet weten over app monetization, inclusief verschillende app monetization modellen en definities voor belangrijke termen.

Hoeveel geld kunt u verdienen met een mobiele app?

Mobiele app ontwikkeling in de Verenigde Staten en het marktaandeel ervan groeien dagelijks. Volgens gegevens van 2014 tot oktober 2018 zijn de inkomsten uit wereldwijde mobiele e-commerce drastisch gestegen van 184 miljard US dollar tot 699 miljard US dollar. De top 200 applicaties in de Play Store verdienen ongeveer 82.500 dollar per dag. Aan de andere kant daalt dit sterk: de gemiddelde inkomsten in de top 800 applicaties dalen tot ongeveer 3.500 dollar.

Volgens Buildfree.com zijn de twee platforms goed voor 99% van het marktaandeel, waarbij Android 81,7% voor zijn rekening neemt. Bijgevolg verdient 16% van de Android- en 25% van de iOS-ontwikkelaars maandelijks meer dan 5.000 dollar met hun mobiele apps. Leveren downloads inkomsten op voor applicaties? Gratis applicaties genereren geen inkomsten per download. In tegenstelling tot betaalde applicaties verdienen mobiele apps met een abonnement geld voor elk gekocht abonnement. Als u de prijs van de applicatie in de Software Store of Google Play controleert, kunt u berekenen hoeveel inkomsten deze per download oplevert. Verschillende waardevolle manieren om Gratis Toepassingen te gelde te maken zijn onder meer reclame-advertenties, in-app aankopen, sponsoring en affiliate marketing.

Kan een mobiele app je rijk maken?

Wie wil niet rijk zijn in deze tijd zonder geld te investeren in het maken van software? Een succesvol zakenman zijn betekent tegenwoordig dat je met de tijd mee moet gaan; de ontwikkeling van mobiele apps is een essentieel hulpmiddel om het bedrijf te verbeteren. Eerst moet je de behoeften van de gebruikers begrijpen, dan out of the box denken en met het idee komen dat je potentiële klant dwingt om je app te downloaden. Neem een voorbeeld aan Instagram, TikTok en Snapchat. Deze apps zijn gemakkelijk te gebruiken; mensen zijn slechts een klik van elkaar verwijderd en hebben een geweldige gebruikerservaring. Plus, niet alleen entertainment, deze apps helpen mensen hun bedrijf en inkomsten te laten groeien door hun advertenties te bereiken bij de maximaal gerichte gebruikers. Het antwoord is dus: ja, mobiele app monetarisatie kan je rijk maken. Er zijn verschillende manieren om uw app te gelde te maken, maar wees voorzichtig; u moet gaan voor uw monetisatiestrategie per uw vereisten.

Wat zijn de vijf manieren om uw applicaties te gelde te maken?

Er zijn talrijke modellen voor het te gelde maken van mobiele apps beschikbaar. Laten we wat licht werpen op de vijf belangrijkste populaire strategieën voor het te gelde maken van apps. En bespreken hoe ze de groei en betrokkenheid van software kunnen beïnvloeden.

In-App aankopen

Dit model neemt verschillende vormen aan:

Een premium systeemfunctie.

Een nieuwe gratis gebruikerservaring zoals een niveau of een beloning.

Dit app monetisatiemodel is van toepassing op zowel gratis als betaalde toepassingen. Het beste voorbeeld van het gebruik van in-app aankoopmodellen zijn mobiele game-apps. Zodra de gebruiker verslaafd raakt aan het spel, koopt hij betaalde functies van de spellen zoals speldiamanten, kaarten, kleding, wapens, voertuigen, enz. Mensen kunnen flink verdienen aan dit app monetization model. ECommerce mobiele apps, zoals mobiele game apps, kunnen deze strategie en monetisatiemodellen hebben. Aankopen van gebruikers vallen ook in deze categorie.

In-App Reclame

Het meest winstgevende inkomstenmodel voor apps is in-app reclame. Eigenaren van mobiele apps gebruiken dit verdienmodel om geld te verdienen aan hun apps zonder de gebruikerservaring te verstoren. Een in-app advertentiestrategie is eenvoudig te implementeren; u hoeft alleen maar commerciële advertenties in uw mobiele apps weer te geven en betaald te krijgen van de advertentienetwerken. Zorg ervoor dat de advertenties relevant en gericht zijn op uw publiek. In-app advertenties zijn beschikbaar in vele formaten hieronder beschreven.

Interstitiële advertenties: Dit populaire monetisatiemodel toont advertenties op een volledig mobiel scherm. Veel topuitgevers maken gebruik van dit model en verdienen geld met hun apps.

Banneradvertenties: Deze monetisatiestrategie verstoort de gebruikerservaring niet. Het neemt slechts een klein gebied op een mobiel scherm in beslag. Deze advertenties moeten zichtbaar genoeg zijn om het publiek te bereiken en van hoge kwaliteit.

In-app video-advertenties: Het meest effectieve mobiele advertentieformaat. U kunt potentiële klanten overtuigen om uw app te downloaden of uw boodschap over te brengen via uw videoadvertentie - veel merken zoals YouTube, Facebook, Instagram en nog veel meer gebruiken deze strategie.

Freemium (gratis en premium)

Zoals het woord al zegt, is Freemium de combinatie van Free en Premium. App-dienstverleners bieden de gebruiker een aantal gratis basisfuncties, en een aantal geavanceerde functies zijn premium. Gebruikers moeten betalen voor de premium functies van de applicatie. Om inkomsten te genereren via dit monetisatiemodel, moeten de functies van de app de gebruiker boeien. De meeste gebruikers upgraden niet gemakkelijk naar de premium functies; app-ontwikkelaars zouden een maand lang een gratis premium versie moeten aanbieden. Zodat gebruikers de uitgebreide functies van opgewaardeerde versies ervaren en de premium versie blijven gebruiken.

Abonnement

Dit monetisatiemodel voor apps met een abonnement is vergelijkbaar met het monetisatiemodel Freemium. App-ontwikkelaars kunnen maandelijks of jaarlijks abonnementsgeld verdienen. Veel merken werken onder dit monetisatiemodel, zoals Netflix, Amazon, Adobe, Apple Music app, en vele anderen. Dit model is zowel succesvol als populair; zodra de gebruiker zich abonneert op de app, wordt hij in rekening gebracht, zelfs als hij de app gebruikt of niet, plus de gebruiker heeft de flexibiliteit om het abonnement voor een maand of langer te bevriezen als hij de app gedurende die tijd niet gebruikt. Dit monetisatiemodel is stabiel om te verdienen, maar het werkt voor de lange termijn, en app-eigenaars kunnen maandelijks of jaarlijks doorlopende inkomsten verdienen.

Het Betaalde Download App Model

Dit betaalde app model suggereert dat men moet betalen voor het downloaden van een app. Dit is een beetje moeilijk omdat de meeste mensen niet betalen voor het downloaden van een app. App-ontwikkelaars moeten een reeks betaalbare downloadkosten vaststellen, zodat mensen niet aarzelen om uw app te downloaden. Dit model is zeer succesvol in gaming apps, zoals Minecraft, GTA, en vele anderen. Niet alleen games maar ook veel andere nuttige apps worden betaald, en mensen downloaden ze naargelang hun behoeften. Dit model valt onder de directe monetisatiestrategie.

Hoe kan ik apps te gelde maken zonder advertenties?

U kunt uw apps te gelde maken zonder advertenties te gebruiken door een van de volgende methoden toe te passen:

In-app aankopen en het freemium business model (Dit is een uitstekende app monetization strategie zonder het weergeven van advertenties).

Affiliate marketing.

Sponsormodellen.

E-commerce en software merchandise.

Abonnementsmodellen.

Conclusie

Met een aantal bekende platforms of tools kunt u uw app te gelde maken. Als beginner kan het selecteren van een app monetisatiemodel en het werken aan je geselecteerde model een uitdaging zijn. Maar allereerst moet je zeker zijn van je product. Als je twijfels hebt over je kennis in code bij het ontwikkelen van mobiele applicaties en hulp nodig hebt bij het ontwikkelen van een mobiele app, kun je zoeken naar makkelijkere manieren om te beginnen, bijvoorbeeld no-code mobiele applicatieontwikkeling. Kies het juiste platform, en je zult je mobiele app snel te gelde kunnen maken. AppMaster is een perfect no-code platform voor u om uw reis te beginnen. Het heeft de beste mobiele backend om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.