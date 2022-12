De markt voor mobiele applicaties groeit, en de concurrentie om gebruikers wordt steeds groter. Volgens de statistieken is 20% van de projecten helemaal niet winstgevend. Wat te doen? Denk na over uw monetaire strategie in de ontwikkelingsfase !

Laten we het hebben over de huidige manieren om een mobiele app in 2021 te gelde te maken.

Plaatsing van advertenties in de applicatie

Het gaat er hier vooral om een evenwicht te bewaren tussen zichtbaarheid en onopvallendheid. Als u daarin slaagt, maakt u niet alleen winst, maar behoudt u ook de loyaliteit en verhoogt u de betrokkenheid van het publiek.

Voordelen:

Gratis toepassingen worden meer gedownload, en u kunt ze onmiddellijk na publicatie te gelde maken;

Gebruikers die begrijpen dat reclame uw manier is om geld te verdienen, zullen er niet door afgestoten worden;

Relevante advertenties zijn niet vervelend en kunnen de gebruikerservaring verbeteren;

U kunt experimenteren met veel verschillende formaten;

De gemakkelijkste manier in vergelijking met de rest.

Nadelen:

Niet geschikt voor de meeste niche toepassingen;

Lage inkomsten per gebruiker;

Het publiek kan de app verlaten vanwege opdringerige advertenties;

Veel mensen raken eraan gewend om niet op advertenties te letten of ze uit te schakelen/over te slaan;

Blokkeerders voor reclameverkeer kunnen advertenties in toepassingen verbergen.

Soorten advertenties in mobiele toepassingen

Banner: statische of geanimeerde afbeeldingen; een klassieker die verouderd en ineffectief is;

Beloning: voor het bekijken van een advertentie/klikken op een link/repost krijgt de gebruiker bonussen - virtuele valuta of toegangstijd tot functies;

Native: bootst een deel van de toepassing na; zijn taak is niet om de aandacht te trekken, maar integendeel - zodat op de advertentie wordt geklikt zonder te begrijpen wat het is;

Ingebouwd: bijvoorbeeld invoegen aan het begin van een video is een effectieve manier om geld te verdienen, mits verstandig gebruikt;

Interactief (spel): daarin zijn eenvoudige acties mogelijk; helpt de tijd te doden en verhoogt de belangstelling voor de advertentie;

Interstitial (tussentijds): weergegeven in overgangen tussen schermen of niveaus binnen de applicatie; vaak geanimeerd of interactief.

In-app aankopen

De meest voorkomende vorm van monetisatie is het kopen van items in mobiele games. Maar je kunt ook individuele functies of add-ons verkopen aan gebruikers.

Voordelen:

Laag risico;

Gebruikers zijn eraan gewend.

Nadelen:

Het is moeilijk te integreren om de hoofdfunctionaliteit van de app niet te schaden;

Zeer weinig gebruikers doen constante aankopen.

Percentage van de deal

Met deze vorm van monetisatie bouwt u een marktplaats en laat u uw gebruikers zoeken naar goederen of werk-voor-huur in de applicatie.

Voordelen:

Een goed afgestemd model werkt vanzelf;

Uw toepassing is gratis;

U kunt extra niche-advertenties plaatsen.

Nadelen:

Het is niet gemakkelijk om een gratis niche te vinden en te ontwikkelen;

Een technisch complex systeem van betalingen en integraties;

Het is belangrijk om vooraf het hele schema van interacties met partners en klanten te overdenken;

Negatieve beoordelingen zullen in uw richting zijn, niet in de richting van de werkelijke verkopers en aannemers.

Verschillende versies tegen verschillende prijzen

Een bekend monetariseringssysteem, waarbij de prijs voor een applicatie afhangt van de functies die aan de gebruiker worden geboden. De basisversie is meestal gratis of tegen een nominale prijs beschikbaar. Dit omvat ook de proefversies en Freemium (wanneer de basisversie gratis wordt verstrekt, en de volledige versie na betaling).

Voordelen:

Het laat de voordelen van de toepassing evalueren en verhoogt de loyaliteit;

Biedt gebruikers een keuze;

Dergelijke toepassingen trekken meer belangstelling dan volledig betaalde toepassingen;

Een flexibele aanpak waarmee u zich kunt aanpassen aan verschillende categorieën klanten.

Nadelen:

Daardoor betaalt meestal slechts een klein percentage van de gebruikers;

Het is moeilijk om de juiste balans te vinden tussen basis / proef en betaalde opties.

Abonnement

Vergelijkbaar met de vorige, alleen betalen gebruikers regelmatig voor geavanceerde functionaliteit.

Voordelen:

Regelmatige betalingen, wat vaak de LTV verhoogt;

U kunt een beloningssysteem gebruiken (gebruikersrangschikking, kortingen).

Nadelen:

Het is moeilijk om een loyaal, bereidwillig publiek te verzamelen;

De inhoud moet premium zijn, en er zijn regelmatige updates nodig;

Niet geschikt voor alle mobiele toepassingen.

Sponsoring

U maakt afspraken met adverteerders die uw gebruikers beloningen geven voor het uitvoeren van bepaalde acties in de applicatie. De inkomsten uit de gebruikte beloningen worden dan verdeeld tussen u en de adverteerder.

Voordelen:

Geschikt voor elke niche;

Hoge mate van gebruikersbetrokkenheid.

Nadelen:

Kan moeilijk zijn om sponsors te vinden met een vergelijkbare doelgroep.

Een geïntegreerde aanpak en ongebruikelijke oplossingen

Het is onwaarschijnlijk dat u een manier kunt vinden die 100% geschikt is voor het te gelde maken van uw applicatie. Combineer ze, experimenteer, en zet vooral uw creativiteit aan!

U kunt een beperkte editie of ontwerp maken (bijvoorbeeld Halloween-editie of in de stijl van strips), gebruikers toestaan zelf het betalingsbedrag te bepalen (ja, dat werkt heel goed), hun inkomensniveau en beroep achterhalen (bijvoorbeeld door te vragen een vragenlijst in te vullen) - op basis daarvan de toegang tot de functionaliteit uitbreiden of beperken.

Vergeet natuurlijk niet om tests uit te voeren en uw hypotheses te bevestigen met specifieke gegevens - en dan krijgt u de maximale winst!

