Niemand kan garanderen dat onze mobiele app succesvol zal zijn zodra hij op de markt wordt gelanceerd, maar dat betekent niet dat we niet over de instrumenten beschikken om ons project te testen, te evalueren en te doorgronden voordat het officieel wordt gelanceerd, zodat we onze kansen op succes kunnen optimaliseren.

In deze termen is een van de meest testende hulpmiddelen die wij als mobiele app ontwikkelaars in handen hebben een MVP, Minimum Viable Product. Met een MVP kun je je idee en de functies van je app testen om na te gaan hoe je publiek erop reageert, hoe ze het hebben ervaren, en of en hoe het project kan worden verbeterd vóór de lancering.

In dit artikel onderzoeken we wat het MVP is en hoe je het kunt gebruiken om je project te verbeteren, en doorlopen we het MVP-ontwikkelingsproces, zodat je begrijpt hoe je je Minimum Viable Product kunt ontwerpen en bouwen.

Wat is een Minimum Viable Product?

Een Minimum Viable Product is een minimale versie van het product dat je ontwikkelt en waarmee je het op de markt kunt testen. Een levensvatbaar product MVP kan worden gebruikt op elk gebied, en het kan dezelfde voordelen opleveren: de MPV zou worden vrijgegeven aan een groep mensen die een representatie zijn van uw doelgroep (bijvoorbeeld, als uw doelgroep 'tieners' is, zult u uw Minimum Viable Product verspreiden onder een groep tieners).

Door deze praktijk kun je leren hoe het publiek reageert op het nieuwe product, hoe ze het gebruiken, en of en hoe je verwachtingen worden bevestigd of ontkend.

Hoe ziet een levensvatbaar product mvp eruit?

We hebben gezegd dat het MVP een minimale vorm van je product is, maar wat houdt het in?

Met het MVP ontwikkel je alleen de kernfuncties van je product, zodat het een soort basismodel kan worden dat het primaire doel dat je wilt bereiken kan vervullen. Als je bijvoorbeeld een app wilt lanceren die een bepaald probleem voor zijn gebruikers oplost, moet de MVP deze mogelijkheid bieden, maar hij kan vrij zijn van elke extra functie of elk element.

Mvp ontwikkelingsproces en mobiele app ontwikkeling

Het MVP ontwikkelingsproces is bijzonder belangrijk op het gebied van mobiele app ontwikkeling. Mobiele apps zijn producten (en diensten) die aan gebruikers worden geleverd om een probleem op te lossen of een behoefte te vervullen. Het Minimum Viable Product is de ideale test om de kernfuncties van de app te controleren en feedback te verzamelen van het doelpubliek.

Op dit gebied is een MVP een zeer eenvoudige versie van de app die je aan het bouwen bent. Het heeft alle kernfuncties en minimale features. Toch moet het publiek het kunnen gebruiken voor zijn doel, omdat dit de meest effectieve manier is om hun feedback te verzamelen.

In dit deel onderzoeken we hoe je minimum viable products voor je app definieert, omkadert en bouwt met een gedetailleerde stap-voor-stap gids. Een MVP-app kan beperkte functies hebben, maar dat betekent niet dat het productontwikkelingsproces moet worden onderschat: de keuzes die u in de planningsfasen maakt, hangen af van de kwaliteit en relevantie van uw feedback.

Hoe bouwt u een minimaal levensvatbaar product? Een stap-voor-stap gids

Marktonderzoek

Niet alleen begint het MVP ontwikkelingsproces met marktonderzoek, maar je hele app ontwikkelingsproject zou ermee moeten beginnen.

Marktonderzoek is wat u toelaat om te begrijpen wie zijn de mensen die gaan om uw app nodig hebben en hoe ze te bereiken. Vraag jezelf af, wie zijn deze mensen? Wat voor soort apparaat en platform gebruiken ze vaker? Wat hebben ze nodig? Wat willen ze?

Naast jezelf deze vragen stellen en erover nadenken, wil je ze natuurlijk ook daadwerkelijk stellen: doe marktonderzoek met enquêtes en door directe vragen te stellen. In 2022 is deze fase bijzonder gemakkelijk dankzij de sociale media. Daarmee kun je tonnen mensen bereiken en gratis en met minimale inspanning hun mening vragen.

Aan het einde van uw onderzoek kunt u uw doelgroep identificeren aan de hand van nauwkeurige parameters (leeftijd, geslacht, sociale status, baan, expertise, hobby...). Nu kunt u deze informatie gebruiken om hen de dienst/het product te leveren dat ze nodig hebben.

Beperk uw ideeën

Wanneer u uw minimum viable product ontwikkelt, beperkt u uw app tot de kern. Daarom moet je goed weten wat de kern is. Deze stap en de volgende helpen je daarbij.

In dit stadium is het belangrijk dat je je ideeën over je app beperkt. Vraag jezelf af:

Wat is de behoefte/het probleem dat mijn app oplost/vervult? Wie gaat mijn app gebruiken, en hoe? Waarom zouden ze mijn app kiezen boven tientallen (zo niet honderden) andere?

Bepaal de lijst met functies

Deze stap helpt je ook de kern van je mobiele app en MVP ontwikkelingsproces te bepalen, maar dan vanuit een meer technisch oogpunt.

Met de antwoorden die je in de vorige stap hebt gegeven, is het nu tijd om te definiëren wat voor functies de gebruiker moet krijgen. Met andere woorden, als je die vragen zou moeten beantwoorden met functies voor mobiele apps, welke zou je dan kiezen?

De functies die je hier kiest, zijn de functies die in je Minimum Viable Product moeten worden geïmplementeerd.

Breng de gebruikersstroom in kaart

Het is belangrijk dat je MVP productontwikkeling is opgebouwd rond je gebruikers en hun ervaring. Een van de meest effectieve manieren om ervoor te zorgen dat je gebruikers een goede ervaring hebben, is door hun reis als gebruiker in kaart te brengen.

Wat zijn de stappen die ze gaan nemen vanaf het moment dat ze de app openen tot het moment dat ze hun doel bereiken? Als je alles (visueel) in kaart hebt gebracht, kun je beter begrijpen hoe hun ervaring kan worden verbeterd. Je kunt je bijvoorbeeld realiseren dat je een proces met drie stappen hebt ontworpen om een actie uit te voeren, terwijl je er maar één nodig hebt.

Zodra uw user flow map is teruggebracht tot op het bot, hebt u het kader verkregen voor uw levensvatbare product MVP.

Bouw een minimaal levensvatbare app

Alleen dit is het moment om MVP te bouwen: de vorige stappen moeten de basis vormen voor de bouwfase die nu begint.

Dit is het eigenlijke MVP ontwikkelingsproces wanneer ontwikkelaars en UI techs aan het werk zijn. Houd er in deze fase rekening mee dat een minimum viable product geen versie van je product van mindere kwaliteit is. Kwaliteit moet altijd voorop staan; je brengt je idee alleen terug tot de kern, je mobiele app tot de kernfuncties.

De Minimum Viable Product-app lanceren

Als de MVP productontwikkeling is afgerond, ben je klaar om je MVP mobiele app te lanceren.

Dit is ook een stap die enige planning vereist: meer dan planning, dit is wanneer marketing- en communicatievaardigheden het succesvolle MVP bouwen schoppen. Je marketingstrategieën moeten gericht zijn op hetzelfde segment als waar je levensvatbare product MVP op gericht is.

Verzamel en analyseer feedback

Nee, het MVP productontwikkelingsproces eindigt niet met de lancering van het minimum viable product. Integendeel, deze stap kan worden beschouwd als de belangrijkste.

Nu is het het moment in je MVP productontwikkelingstraject waarop je feedback van je publiek moet verzamelen.

Je moet proberen zowel kwalitatieve als kwantitatieve feedback te verzamelen.

Kwalitatieve feedback bestaat uit meningen van gebruikers: waarom gebruiken ze de app, waarom vinden ze hem leuk, waarom niet, en hoe zouden ze hem verbeteren.

Kwantitatieve feedback moet bestaan uit meetbare en vergelijkbare gegevens: bijvoorbeeld het aantal gebruikers onder de 18 dat de app gebruikt, welke functies het meest worden gebruikt volgens cijfers, en meer...

Een ander belangrijk gegeven dat je in deze fase moet verzamelen is hoe gebruikers je app leren kennen: het kan je belangrijke marketinginzichten geven.

Het verzamelen van gegevens is natuurlijk niet genoeg: voor een succesvol MVP proces moet je die gegevens analyseren en er krachtige inzichten uit halen over hoe je je mobiele app kunt blijven verbeteren.

MVP productontwikkeling: is het alleen een test?

De MVP maakt deel uit van je productontwikkelingsproces, niet alleen als test. In feite is het doel van het levensvatbare product MVP ook om het potentieel van je app te laten zien aan investeerders. Je kunt zowel de kernfuncties van de app en hoe die werken als de feedback van de gebruikers laten zien. Op die manier wordt het een stuk eenvoudiger om mensen te vinden die bereid zijn hun geld in jouw project te investeren.

Last but not least kan de MVP in sommige gevallen ook de basis worden waarop je de uiteindelijke mobiele app ontwikkelt.

De tijd die je besteedt aan het bouwen van een MVP is een essentieel onderdeel van je productontwikkelingsproces. Met onze gids hopen we dat we je niet alleen de kennis hebben gegeven om het Minimum Viable Product voor je mobiel te bouwen, maar dat we je ook hebben geholpen het belang ervan te begrijpen en hoe het, als het met zorg en aandacht wordt uitgevoerd, kan leiden tot professionele en succesvolle resultaten.