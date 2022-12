Het UX-designproces begint met het begrijpen van de doelstellingen van een bedrijf en hoe een doelgroep het best kan worden bediend. Het is mogelijk gebruikers een goede en gedenkwaardige ervaring te bieden door de psychologie van een gebruiker te leren kennen en UX best practices toe te passen. Wij hebben deze bron samengesteld om u te helpen bij het UX-ontwerpproces - van begin tot eind.

Het doel van het UX ontwerp proces is dat gebruikers een betere online ervaring hebben.

De rol van een user experience designer is om het digitale landschap op te bouwen, gebruikers door de uitgestrektheid ervan te leiden en hen iets te bieden dat van invloed is op hoe zij zich voelen. De elementen waaruit een website bestaat, waaronder inhoud, ontwerp, structuur en navigatie, werken samen om een gedenkwaardige ervaring te bieden.

De gebruiker staat centraal in het ontwerp. Wanneer iemand snel de informatie kan vinden die hij nodig heeft, heeft hij zijn doel bereikt en mag hij niet verder gaan.

Wat was het doel van hun bezoek?

Welke informatie zoeken ze?

En welke oplossingen zoeken ze voor de problemen die ze misschien hebben?

UX richt zich op de gedachten van een gebruiker en creëert een ervaring die levert wat zij het liefst en het snelst willen.

De onderdelen van het ontwerp, zoals navigatiekeuzes, knoppen, combinaties van oproepen tot actie en interacties, leiden een gebruiker door het ontwerp - met inhoud die de inhoud aanvult. Voor een succesvolle UX moet u weten wat bezoekers willen en waarom ze op uw site zijn.

Bij elke discussie over gebruikerservaring moet ook het ontwerp van de gebruikersinterface worden besproken. Het doel van UI (user interface) is het ontwerp in detail te behandelen, van het gebruikte lettertype tot het uiterlijk en het gevoel van knoppen en andere interacties. UI-ontwerp houdt zich meer bezig met hoe iemand zich zal verbinden met het productontwerp, terwijl UX-ontwerp afstand neemt van deze aspecten en zich richt op hoe mensen ermee zullen omgaan. UX-ontwerpers bekijken wat klanten willen van een website en creëren tijdens het ontwerpproces een ervaring die aan die behoeften voldoet.

UX-ontwerp: wat telt

Om een overtuigend en succesvol ontwerp te maken, moet je begrijpen welke stappen het belangrijkst zijn.

Gebruikerservaring en branding zijn met elkaar verbonden

De relatie tussen branding en user experience is symbiotisch. Een website met een vreselijke gebruikerservaring kan de reputatie van bekende bedrijven schaden. Anderzijds kan een eenvoudige en efficiënte gebruikerservaring een jong bedrijf helpen. De twee elementen van marketing - branding en user experience - hebben alles te maken met percepties, en beide moeten consistent zijn wil een bedrijf gedijen.

Interactieontwerp

Aan het begin van het UX-ontwerpproces en gedurende het hele productontwikkelingsproces moeten UX-ontwerpers rekening houden met de branding van een bedrijf en hoe die in het ontwerp zal worden overgebracht.

Gebruikerservaring draait om het behalen van bedrijfsdoelstellingen

De website van een bedrijf moet deel uitmaken van zijn algemene strategie. Om een gedenkwaardig merk te creëren, moeten inhoud en functionaliteit samenwerken. Er moet een rationale zijn voor het UX-ontwerpproces en men moet begrijpen waarom dit werk noodzakelijk is. Een ontwerpteam en een ontwikkelingsteam moeten niet alleen vertrouwd zijn met design thinking, maar ook de grotere marketingdoelstellingen van een bedrijf begrijpen.

Kijk naar wat werkt en wat verbeterd moet worden als het om een herontwerp gaat. Bedenk wat er ontbreekt en hoe het ontwerpen van een betere gebruikerservaring kan helpen om deze problemen aan te pakken.

Ga na wat u wilt dat mensen op uw website doen, zoals een product kopen, zich aanmelden voor een dienst of meer informatie aanvragen. Het gaat erom wat u wilt dat ze ermee doen!

UX maakt het leven van gebruikers gemakkelijker

Als een interface intuïtief, gebruiksvriendelijk en goed logisch georganiseerd is, kan iedereen er zonder hindernissen doorheen navigeren. In plaats van ingewikkeld en lastig te zijn, creëert een UX de paden die een vlotte doorstroming mogelijk maken.

De verscheidenheid aan ontwerpvaardigheden van een UX-ontwerper stelt hem in staat de architectuur te creëren die echte mensen zullen volgen. Het wie, wat en wanneer van de ervaring zijn allemaal factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de evaluatie van bruikbaarheid. De gebruiker is wie, de inhoud is wat, en de volgorde en logica in de beleving van het visuele ontwerp zijn wanneer.

Empathie moet de ervaring van een gebruiker sturen

Een user experience designer moet in de schoenen van de uiteindelijke gebruiker gaan staan voordat hij aan het ontwikkelingsproces van een project begint. Ontwerpers moeten een diepe kennis hebben van de problemen en pijnen van hun klant om hen efficiënt bij te staan. Ontwerpers moeten een website kunnen bekijken vanuit het perspectief van een gebruiker en anticiperen op hoe deze door de website moet navigeren. Ze moeten de duizenden onderdelen zo samenvoegen dat ze zinvol zijn voor degenen die ze gebruiken.

UX-ontwerpers hebben een goed inzicht in hoe alle pagina's van een website samenwerken, maar ze zien nooit de kleine details op microniveau over het hoofd van hoe elke pagina mensen helpt hun doelstellingen te bereiken.

De website van deze dienst voor voedselabonnementen weerspiegelt bijvoorbeeld de levensstijl van mensen die geïnteresseerd zijn in een gezond dieet. Een foto van hun voedsel, eenvoudige lijnen en veel negatieve ruimte suggereren dat zij hun demografische doelgroep kennen en weten wat zij belangrijk vinden. Dit onderdeel benadrukt de kwaliteit van hun keuken, wat een belangrijk aandachtspunt is voor mensen die overwegen zich in te schrijven voor een maandelijkse voedingsservice.

Een publiek begrijpen betekent een ervaring ontwikkelen die zij nuttig en plezierig vinden wanneer zij er doorheen bladeren.

Gebruikersonderzoek is een essentieel onderdeel van het user experience design proces.

Het zou helpen als u een duidelijk beeld had van het publiek dat u wilt aantrekken. Zij zijn meer dan "gebruikers". Het is cruciaal om te begrijpen wat hun uitdagingen zijn en hoe ze van plan zijn te komen waar ze willen zijn. Ga maar uit van wat anderen willen en nodig hebben. We krijgen misschien een overhaaste kennis van hun wensen en eisen, maar door gebruikersonderzoek te doen krijgen we een beter inzicht in hun natuurlijke interesses en verlangens.

Gebruikersonderzoek en gebruikerscategorisering maken een gerichter ontwikkelingsproces mogelijk. In plaats van te vertrouwen op vooroordelen, helpen feitelijke gegevens te bepalen hoe een website wordt gebouwd en welke functies moeten worden toegevoegd.

We kunnen de onzekerheid wegnemen en leren over de problemen en verwachtingen van mensen door gebruikersonderzoek uit te voeren. Echte empathie is onmogelijk wanneer bedrijven niet begrijpen wie ze willen bereiken.

Het is essentieel om regelmatig gebruikersonderzoek te doen

Gebruikersonderzoek is een cruciale eerste stap in het ontwerpproces. Het maakt het mogelijk een product te creëren rond de verwachtingen van mensen en voorkomt frustratie met een ervaring die is afgestemd op hun specifieke behoeften.

Testen en onderzoek houden nooit op. Veranderende doelstellingen van belanghebbenden, consumentengedrag en de concurrentie kunnen ertoe leiden dat een ontwerp anders wordt ervaren. Een website die twee jaar geleden effectief was, is dat nu misschien niet meer. Om te bepalen of een ontwerp nog steeds relevant is voor de gebruikers, is voortdurend gebruikersonderzoek nodig.

Bepaal wat u wilt leren van gebruikersonderzoek

Weten welke vragen en informatie u van uw gebruikers wilt verkrijgen is essentieel voor het maximaliseren van gebruikersonderzoek. Net als bij elk ander proces moet succes worden gedefinieerd. Gebruikersonderzoek kan uit de hand lopen en een vorm van scope creep worden als er geen beperkingen of indicatoren zijn.

Interview met echte mensen

Wat is een betere aanpak voor interactie met uw publiek dan in dezelfde ruimte te zijn als zij? Bij gebruikersinterviews zitten meestal een paar mensen op een stoel en laten ze door een website bladeren terwijl leden van het team toekijken. De inactiviteit van de gebruiker is cruciaal. Zien hoe mensen met elkaar omgaan en real-time feedback krijgen, kan u helpen problemen met uw ontwerp op te sporen en eventueel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen voordat het live gaat.

Interviews met klanten en cliënten bieden inzicht in elementen die u misschien over het hoofd hebt gezien terwijl u weken of maanden onderzoek deed en aan het project werkte. Misschien is de navigatie niet zo eenvoudig als u zich had voorgesteld, of herkennen mensen de CTA's niet. Met een blik van buitenaf kunt u de moeilijkheden zien die typische gebruikers kunnen ondervinden bij het uitvoeren van de activiteiten die u wilt.

Creëer gebruikerspersona's

Een persona is een ruw idee van wie een typische gebruiker kan zijn, gebaseerd op uw gebruikersonderzoek. Zoals gemaakt door Vimala op Dribbble voor een reisbedrijf, biedt een persona een schat aan informatie over wie de typische gebruiker is. Door naar hun profiel te kijken, kunnen we ontdekken wie ze zijn en in wat voor soort reisartikelen of -diensten ze geïnteresseerd zijn.

Een persona is niet bedoeld om het gemiddelde van alle mensen weer te geven. Het is een deelverzameling van uw doelgroep. Persona's kunnen u helpen bij het ontwerpen van een bevredigende ervaring voor hoe u wilt dat een specifiek individu, of team, uw bedrijf ervaart.

Doe enquêtes

Enquêtes en vragenlijsten zijn ook een uitstekende manier om kritische informatie te verzamelen. Hiermee kunt u bepaalde vragen stellen over wat mensen zoeken of feedback krijgen over een specifiek ontwerp en of het voldoet aan de behoeften van de doelgroep.

Enquêtes kunnen bepaalde informatie verzamelen, zoals ja/nee antwoorden, beoordelingen en andere duidelijke antwoorden die kunnen worden gecombineerd en geanalyseerd. Enquêtes worden ook gebruikt om meer kwalitatieve informatie en deze statistieken te verkrijgen. Gebruikers kunnen hun ideeën en overtuigingen kwijt op een schoon canvas. Deze long-form informatie vult de eerder verzamelde kwantitatieve gegevens aan en verheldert ze.

Wanneer u deze vragen opstelt, moet u in gedachten houden dat u de mensen niet wilt leiden naar de antwoorden die u wenst. Houd de vragen neutraal en verstoken van uw wensen en vooroordelen. Laat ze reageren met hun eigen vooringenomenheid in plaats van die van u.

Creëer gebruikersstromen

Het zou helpen als u eerst besloot wat u wilt dat mensen doen en hoe ze dat moeten doen, voordat u beslist over de blauwdruk van een websiteontwerper. De gebruikersstroom is de reeks stappen die een persoon doorloopt wanneer hij uw website bezoekt, van een landingspagina naar andere secties van uw site - als u begrijpt welke routes een gebruiker moet afleggen, kunt u bepalen hoe uw ontwerp moet worden georganiseerd, wat zal helpen bij de ontwikkeling van wireframes en prototypes.

Gebruikersstromen tonen elke stap langs deze paden, of u nu een gebruikersstroom maakt om te laten zien hoe iemand een product koopt en bekijkt of hoe hij meer informatie over een bepaald onderwerp vindt. Er zijn verschillende hulpmiddelen voor UX-ontwerp op de markt, zoals FlowMapp, Stormboard en Whimsical. Als alternatief kunt u pen en papier gebruiken om dingen te ontwikkelen.

Informatie-architectuur begrijpen

Onze hersenen hebben een affiniteit voor orde en wanorde. We moeten begrijpen wat er gezegd wordt, of het nu gaat om een boek, een film die we zien of een website die we bezoeken. Het doel van informatiearchitectuur is om de onderdelen van een website zo te ordenen dat ze zinvol zijn voor iemand die er rondkijkt.

Vergelijk het met een zak blokken. Je krijgt een warboel als je die opent en eruit giet. U kunt ze op een zinvolle manier ordenen door ze te combineren, te categoriseren en te stapelen. Bij informatie-architectuur gaat het om het classificeren en logisch plaatsen van uw materiaal, passend bij u en uw eindgebruiker.

Het is een blik op enkele van de elementen die meespelen bij het ontwikkelen van een effectieve website:

Identificeren: Welke inhoud heeft u nodig om het verhaal van uw merk over te brengen? Zoek elk onderdeel uit dat nodig is om te communiceren wat u uw publiek wilt vertellen.

Classificeren: Dit is de stap waarin u uw materiaal moet categoriseren en opdelen, zodat het klaar is om in de lay-out te worden opgenomen.

In kaart brengen: Organiseer en structureer het materiaal en laat zien hoe elk concept of brok inhoud tot het volgende zal leiden.

Het proces van informatiearchitectuur omvat het ordenen van de inhoud in een zinvolle hiërarchie. Deze structuur beschrijft hoe mensen de geïntroduceerde concepten in een logische volgorde zullen consumeren.

Het sorteren van kaarten is een populaire aanpak om dit te bereiken, en het kan conventioneel worden gedaan met papier en pen of met behulp van software zoals Optimal Sort en UserZoom.

Wireframes voor websites

Een wireframe is een tweedimensionaal (2D) plan dat de structuur van elke pagina weergeeft, met visuele indicatoren zoals lijnen, rasters en vakken die aangeven waar inhoud, afbeeldingen en andere componenten zullen worden geplaatst. Ze kunnen een hoge resolutie hebben en gedetailleerd zijn, of een lage resolutie en minimalistisch voor elke pagina. Wireframes zijn een waardevol hulpmiddel voor zowel ontwerpers als ontwikkelaars. Ze fungeren als een raamwerk en bieden hen de structuur die ze nodig hebben om een website te maken.

Wireframing wordt onder meer gebruikt voor communicatie. Het is een visuele methode om iedereen, ongeacht hun functie, te laten zien hoe webpagina's worden opgebouwd.

Mockups en prototype ontwikkeling

Sommige mensen zijn onzeker over het onderscheid tussen een wireframe, een mockup en een prototype. Ze hebben allemaal een bepaalde functie.

Een wireframe schetst en organiseert elke pagina in een ontwerp in plaats van de gedetailleerde specificatie van Adobe Photoshop of Illustrator. Hoewel hun mogelijkheden variëren, bevatten ze meestal geen functionerende verbindingen of esthetische verbeteringen. Ze zijn er om te laten zien hoe elke pagina er in grote lijnen uit zal zien.

Een wireframe is één stap onder een mockup. Als u een dienst als Webflow gebruikt, die code genereert terwijl u ontwerpt, hoeft u deze stap niet te doen. Je krijgt dan een volledig functionele website. Mockups zijn grafische weergaven van ontwerpen die uitgaan van wat is vastgesteld met wireframes. Er kan enige functionaliteit zijn, zoals navigatie, maar de nadruk ligt op het weergeven van het ontwerp.

Prototypes zijn bijna volledige weergaven van een ontwerp. Alles, van informatiearchitectuur tot navigatie, interacties en belangrijke visuals en inhoudsblokken, wordt gedaan. Het is niet nodig om elk klein dingetje te hebben, maar alles waar een gebruiker mee zal willen interageren en van zal genieten moet toegankelijk zijn. De elementen die u wilt dat een gebruiker opmerkt tijdens de interactie met uw product zijn opgenomen. Dit impliceert functies zoals call-to-action knoppen, animaties en andere dynamische componenten. Met prototypes kunt u feedback ontvangen en wijzigingen aanbrengen voordat u live gaat. Bij prototyping kunt u low-fidelity en high-fidelity prototypes gebruiken. High-fidelity prototypes zijn bedoeld om in de echte wereld te worden getest en te laten zien hoe een product in de praktijk werkt. Low-fidelity prototypes daarentegen richten zich meer op functionaliteit dan op het uiterlijk.

Testen op bruikbaarheid

Als u een praktisch prototype hebt gemaakt, is het tijd om de bruikbaarheid te testen. Dit houdt in dat iemand die niet bekend is met het ontwerp het voor het eerst ervaart.

Gebruikstesten worden vaak persoonlijk of op afstand gedaan. Door anderen op de exacte locatie te hebben, kunt u observeren hoe mensen zich voelen terwijl ze het web gebruiken. Zo krijgt u onbevooroordeelde feedback over uw ontwerp en kunt u bepalen wat niet werkt.

Taken moeten in detail worden beschreven zodat mensen ze kunnen uitvoeren. Als u een e-commerce website bouwt, kunt u ze de stappen laten doorlopen van het toevoegen van goederen aan een winkelwagentje en het afrekenen. Of misschien wilt u dat ze een antwoord vinden op een veelgestelde vraag over uw product of dienst. Als u bekijkt hoe moeilijk of eenvoudig het voor een gebruiker is om het materiaal te verkennen, hebt u veel gegevens over de vraag of het ontwerp praktisch is en of er aanpassingen nodig zijn.

Bruikbaarheidstests kunnen gedurende het hele ontwerpproces worden uitgevoerd, maar zijn effectiever in de vroege stadia. In plaats van later, wanneer het meer volledig is opgebouwd, zijn wijzigingen in een vroeg stadium eenvoudiger aan te brengen. Wijzigingen in de structuur, navigatie en info-architectuur in de vroege fasen aanbrengen is minder tijdrovend dan alles aan het eind proberen te doen.

Gebruikers moeten centraal staan in het ontwerp van uw gebruikerservaring

Het is gemakkelijk om mee te gaan in de nieuwste online design trends en rages. In plaats van te streven naar de meest geavanceerde en stijlvolle website ontwerpen, is het beter om iets te creëren dat nooit het contact verliest met de verwachtingen van de gebruiker. De gebruikerservaring van uw website wordt bepaald door hoe gemakkelijk hij te gebruiken is, hoe goed georganiseerd hij is, en hoe consistent hij overkomt. De belangrijkste conclusie is dat gebruikerservaring te maken heeft met empathie - ervoor zorgen dat gebruikers alles krijgen wat ze nodig hebben voor een positieve en bevredigende ervaring.