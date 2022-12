De no-code app bouwers hebben massaal aandacht gekregen te midden van de pandemie vanwege hun wendbaarheid en snellere zakelijke oplossingen. Deze ontwikkelingsoplossingen hebben de beperkingen van traditionele mobiele app-ontwikkeling overwonnen. Dus, kleine en grote ondernemers hebben het belang van het omarmen van no-code app-bouw platforms voor hun zakelijke groei afgedwongen. Laten we beginnen met de basisprincipes van no-code app-ontwikkeling. Deze no-code app-bouwers bieden vooraf gemaakte sjablonen om een mobiele app te bouwen zonder coderingsvaardigheden.

Als we terugkijken, was app-ontwikkeling een kwestie van uitgebreide kennis over programmeertalen. Coderen vereist uitgebreide kennis van programmeertalen. Bovendien krijg je misschien niet de eerste keer een kwalitatieve mobiele app. Je vraagt je misschien af of het mogelijk is om een mobiele app te bouwen als je geen coderingsvaardigheden hebt. Het antwoord is ja! No code app bouwen heeft het mogelijk gemaakt om je idee om te zetten in realiteit. Als je de vaardigheden hebt om op het internet te surfen, kun je een app bouwen met behulp van een app maker. Als je verstand hebt van surfen op het internet, kun je een app maker gebruiken als een alternatieve optie voor traditionele ontwikkeling. In deze ultieme gids bespreken we de stappen om een mobiele app te bouwen met behulp van een no-code app maker, de beste app maker voor app bouwen, en de kosten van het bouwen van een mobiele app. Laten we dieper ingaan op de details:

Stappen om een mobiele app te bouwen met no-code app maker

Een mobiele app bouwen met no-code app maker is gemakkelijker en goedkoper dan traditionele app ontwikkeling. Er is een enorme markt voor no-code tools met voorgeprogrammeerde sjablonen waarmee u uw app kunt aanpassen.





AppMaster is de beste app maker waarmee ondernemers hun bedrijf kunnen laten groeien door digitalisering. Met deze app-bouwer kunt u een mobiele app maken via een eenvoudig ontwikkelingsproces. Volg deze eenvoudige zeven stappen om een mobiele app te bouwen voor uw persoonlijke of professionele behoeften:

Stap 1: Kies een no-code app bouwer

Aangezien no-code app ontwikkeling op zijn hoogtepunt is, raden wij u aan het beste no-code app bouwplatform te kiezen voor een snellere en goedkopere zakelijke oplossing. Het merkbare is dat niet alle app-bouwers de functies hebben om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen. Neem dus voldoende tijd bij het overwegen van meerdere no-code app-bouwplatforms. U kunt een no-code app-bouwer kiezen op basis van de volgende factoren:

1. Reputatie van de app-bouwer

Tegenwoordig is er een enorme markt beschikbaar voor no-code app-bouwers die bedrijfseigenaren helpen een mobiele app te bouwen in een kwestie van minuten. Maar bij het kiezen van een app-bouwplatform is het cruciaal om te kijken naar de merkreputatie via klantbeoordelingen en case studies. Bovendien kunt u de geloofwaardigheid van een mobiele app-bouwer controleren door de apps te downloaden die op dit platform zijn ontworpen om te testen hoe deze apps presteren. Als de app crasht, is het hoog tijd om te stoppen met dit app-bouwplatform.

2. Gebruikersinterface

Voordat u zich abonneert op een no-code app maker, gebruikt u de gratis proefperiode om een snelle rondleiding te nemen om te controleren of het een intuïtieve interface of een complex ontwerp heeft. Dit snelle bezoek aan een no-code app maker zal u helpen om te controleren of u zich comfortabel voelt bij het gebruik van de interface. Sommige software vereist het leren kennen van de functies, maar sommige platforms zijn ongetwijfeld gemakkelijker te gebruiken dan andere. Kies dus het platform voor app-ontwikkeling dat dynamisch en gebruiksvriendelijk is.

3. Kosten

Verschillende app-makers bieden meerdere abonnementsplannen om de mobiele apps aan te passen. Kies dus een redelijk prijsplan dat op de beste manier aan uw zakelijke behoeften voldoet. Als u bijvoorbeeld net een bedrijf bent begonnen, is het geen goed idee om een duur abonnement aan te schaffen. Bovendien kunt u onnodige functies elimineren om de ontwikkelingskosten te verlagen.

4. Aanpassingsopties

Niet alle app-makers bieden misschien functies die je wilt toevoegen aan je mobiele app. Dus, bij het kiezen van een mobiele app bouwer, zorg ervoor dat het geen beperkingen heeft op de functies. Het kiezen van de beste app-bouwer met onbeperkte opties zal u helpen een meer aangepast product te bouwen. Het is dus niet zo dat alle app-makers alle functies bieden die u wilt toevoegen aan de app. Maar, als u een app wilt bouwen met basisfuncties, zal dit niet uw zorg zijn. Maar als u op zoek bent naar geavanceerde functies, moet u het no-code app-bouwplatform met grote voorzichtigheid evalueren. Als u voor AppMaster kiest, kunt u er zeker van zijn dat het een van de meest invloedrijke en uiterst flexibele oplossingen op de markt is.

Stap 2: Kies een abonnement

Zodra u een no-code app-bouwer voor app-ontwikkeling hebt geselecteerd, is het tijd om een abonnementsplan te kiezen dat het beste bij uw behoeften past. Hiervoor kun je de tijd nemen om te plannen welke functies je in je app wilt en hoeveel ze mogen kosten. Als u bijvoorbeeld meerdere apps wilt bouwen, moet u zich abonneren op een duur prijsplan. Bovendien moet u de compatibiliteit van uw app met smartphones of tablets specificeren. De compatibiliteit van de app zal u helpen bij het kiezen van een abonnement.

Laten we een blik werpen op de abonnementen die AppMaster aanbiedt:

Verkennen: $5/maand



Startup: $165/maand



Bedrijf: $855/maand



Enterprise: Ontvang een offerte door 24/7 service

Het Explore-plan is geschikt als u op zoek bent naar een enkele mobiele app met community-ondersteuning. Als u op zoek bent naar meerdere apps, kunt u kiezen voor het Startup- of Business-plan, afhankelijk van uw zakelijke behoeften. Voor meer geavanceerde functies kunt u een offerte en 24/7 service krijgen. AppMaster is slechts één voorbeeld, maar andere app-makers kunnen verschillende abonnementsplannen hebben die u moet evalueren. Als uw specifieke behoeften niet duidelijk zijn, kunt u hulp vragen aan de technische agent.

Stap 3: Kies een sjabloon

Zodra u zich hebt geabonneerd op een no-code app-bouwplatform, kiest u een sjabloon dat voldoet aan uw zakelijke behoeften. App bouwen is slechts een kwestie van een paar klikken met behulp van een sjabloon. Met no-code app-makers kunnen particulieren en bedrijfseigenaren een mobiele app maken met nul coderingsvaardigheden.

Templates geven u een startpunt in app bouw met nul codering vaardigheden. Alle sjablonen hebben functies volgens het bedrijfstype. Bijvoorbeeld, een toerisme app sjabloon helpt de toeristen om hun favoriete bestemming te vinden, een salon app sjabloon helpt salons om hun klanten te boeken, en een voedsel app sjabloon ontvangt bestellingen voor voedsel levering. Als u de functies die u wilt toevoegen aan uw mobiele app niet kunt vinden, kunt u deze functies aanpassen aan uw eisen. Bovendien kunt u een mobiele app maken door de pagina's en functies van uw keuze toe te voegen.

Stap 4: Branding

Een sjabloon is slechts een eerste stap naar app-ontwerp. Alle belangrijke ontwerpelementen zijn vooraf gemaakt in de sjablonen; u moet het app-icoon, het kleurenschema en de lay-out wijzigen voor een meer gepersonaliseerde mobiele app. AppMaster heeft een WYSIWYG-editor (what you see is what you get) die in realtime een voorbeeld van de app geeft wanneer u wijzigingen aanbrengt. Met branding krijg je een meer gepersonaliseerd product door een geschikt kleurenschema, logo, lettertype en lay-out te kiezen. Het app-logo is iets dat mensen zien wanneer ze de app downloaden van Google Play of Apple App store. Het is dus belangrijk om een overtuigend logo te ontwerpen dat de aandacht van de gebruikers kan trekken. U vraagt zich misschien af hoe u een logo ontwerpt dat past bij uw bedrijf. Om een oogstrelend logo te ontwerpen, kunt u een online tool zoals Canva gebruiken. Het is gemakkelijk te gebruiken en biedt sjablonen voor verschillende soorten bedrijven.

Stap 5: Inhoud bewerken

Zodra u het app-logo, het kleurenschema en de lay-out hebt aangepast, is de volgende stap het bewerken van de app-inhoud. Elk sjabloon heeft vooraf geladen inhoud die u kunt bewerken volgens uw zakelijke aard. U kunt bijvoorbeeld de inhoud op de pagina Over ons bewerken om deze relevanter te maken voor uw bedrijf. Met no-code app-bouwplatforms kunt u nieuwe tabbladen toevoegen om uw mobiele app interactiever te maken voor de gebruikers.

Stap 6: Functies toevoegen

Nu kunt u alle geschikte functies toevoegen voor de groei van uw bedrijf. In dit opzicht is AppMaster de beste app-bouwer die uitgebreide functies biedt om een meer aangepaste mobiele app te bouwen. Het heeft een marktplaats als u een nieuwe functie aan uw app wilt toevoegen. Om een functie toe te voegen, klikt u op de knop Toevoegen van de App Componenten. Verder kunt u de app features bewerken vanuit het App Components menu.

Stap 7: Publiceer de app

Als je alle functies en inhoud aan je app hebt toegevoegd, is het tijd om hem te publiceren. Met een no-code app builder kan je app in één klik live gaan in de Apple App Store en Google. Voor onmiddellijke publicatie van uw app moet u op elk no-code app-bouwplatform een ontwikkelaarsaccount aanmaken. AppMaster vereenvoudigt de gebruikers van de app-publicatie met een gebruiksvriendelijke wizard. U moet het beleid van de Google App Store volgen om uw app levensvatbaar te maken voor uw klanten. AppMaster biedt technische documentatie van de app die u helpt te voldoen aan het standaardbeleid van de Google App store.

Na de lancering van de app hangt het succes van uw mobiele app sterk af van het aantal gebruikers dat de app downloadt in de Google Play Store. Zodra uw app live is, is de volgende stap app promotie. App-promotie helpt om het aantal klanten te verhogen en meer waarde toe te voegen aan uw bedrijf. Met AppMaster kunt u deze zeven stappen volgen om zelf een mobiele app te bouwen. Dit no-code app-bouwplatform is de beste app-maker om een sterke digitale aanwezigheid voor het bedrijf op te bouwen.

Kosten voor app-bouw

Er zijn verschillende ontwikkelingsopties beschikbaar als het gaat om het bouwen van een mobiele app. U kunt een ontwikkelaar inhuren, een freelancer, of een no-code app-bouwplatform gebruiken om een mobiele app te bouwen voor uw persoonlijke of professionele behoeften. Het kiezen van een online app bouwer kan de ontwikkelingskosten verlagen. De reden is dat een app-bouwer maandelijks of jaarlijks kosten in rekening brengt. De exacte kosten van een app-bouwplatform hangen af van uw gerichte abonnementsplan dat voldoet aan uw zakelijke of persoonlijke behoeften. In dit opzicht biedt AppMaster flexibele prijsplannen, en u kunt een abonnementsplan upgraden wanneer dat nodig is. U kunt elk abonnementsplan kiezen dat u helpt uw zakelijke doelen te bereiken. Als u bijvoorbeeld een enkele app-oplossing voor uw bedrijf nodig hebt, zal het plan Explore aan uw behoeften voldoen. Aan de andere kant, als u geavanceerde functies in uw mobiele app wilt, kunt u kiezen voor het business plan of het enterprise-level plan.

Traditionele app ontwikkeling vereist een team voor app bouw dat omvat:

iOS-ontwikkelaar



Android ontwikkelaar



Webontwikkelaar



Project manager



App-ontwerper



Kwaliteitsmedewerker



Testers



Onderhoudsteam



Soms moet u een extra ontwikkelaar inhuren voor de iOS en Android app ontwikkeling als uw ontwikkelaars stoppen, ziek worden, of op vakantie gaan. Maar als u een app builder gebruikt, hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Bovendien, als u een abonnement hebt genomen op een app-bouwer voor geavanceerde functies, hoeft u niet meer te betalen voor gebruikersverificatie, push-meldingen, app-updates en meer. No-code app-bouwplatforms kunnen een mobiele app bouwen voor $150 per maand.

Factoren die de app-bouwkosten beïnvloeden

Naast de ontwikkelingsmethode zijn er nog enkele andere factoren die de prijs van een mobiele app beïnvloeden:

App categorie



Ontwikkelingsmethode



App kenmerken



Ontwerp mobiele app



Onderhoudskosten



App complexiteit



Platform (Android en iOS )



Laten we dieper ingaan op de details van deze factoren:

1. App categorie

Mobiele apps spelen een centrale rol in de groei van bedrijven, en er zijn verschillende app-categorieën zoals muziek, onderwijs, lifestyle, gezondheid en fitness, reizen, sport en sociale media. De app ontwikkelingskosten zijn sterk afhankelijk van de categorie van uw app. Als u basisfuncties in uw app wilt, kunt u ze krijgen voor een paar dollar. Bijvoorbeeld, het bouwen van een stopwatch of rekenmachine vereist slechts basisfunctionaliteit. Deze mobiele apps zijn eenvoudig te ontwikkelen, dus ze hebben geen hoge ontwikkelingskosten. Maar als u geavanceerde functies aan uw apps wilt toevoegen, zoals pushmeldingen en in-app aankopen, stijgen de kosten om een mobiele app te bouwen. Het toevoegen van complexere functies verhoogt de complexiteit van de app en leidt tot hogere kosten. Complexe app-functies zijn bijvoorbeeld betalingen, GPS en in-app aankoopopties. Naast complexe functies zijn er nog andere factoren die de totale kosten van de app-ontwikkeling beïnvloeden:

Ontwerpkosten



Back-end ontwikkeling (maar AppMaster biedt dit in het door u gekozen abonnement)



Beveiligings protocollen



Testen



Onderhoud

Stel dat u een game-app, social media-app of e-commerce-app wilt bouwen; deze apps zullen duurder zijn dan de apps met de basisfuncties.

2. Kies een ontwikkelmethode

Er zijn tal van opties beschikbaar om een app te bouwen die voldoet aan uw persoonlijke of zakelijke behoeften. De ontwikkelmethode van de app heeft een directe invloed op de prijs van je app. Er zijn meerdere ontwikkelopties bij het bouwen van een app:

1. Zelf een app bouwen

Je kunt zelf een app bouwen als je een technische achtergrond hebt. Zelf een app bouwen is de goedkoopste goedkopere app oplossing.

2. Huur een ontwikkelaar in

Als je geen coderingsvaardigheden hebt, zullen de kosten van app-ontwikkeling aanzienlijk stijgen. U kunt de hulp inroepen van de app-ontwikkelaar of een team van app-ontwikkelaars. Dit gaat meer toevoegen aan uw app ontwikkelingskosten. De ontwikkelingskosten zijn afhankelijk van de locatie van de ontwikkelaars.

3. Huur een freelancer in

Als u een traditionele ontwikkeling verkiest boven een no-code app bouwplatform, kunt u een freelancer inhuren die niet te veel kost. U kunt een freelancer of een onafhankelijke aannemer vinden als u een budget van $ 10.000 hebt voor app-bouw. In deze prijsklasse is het inhuren van een ontwikkelaar geen geschikte optie, omdat zij meer in rekening brengen vanwege hun uitgebreide ervaring in het bouwen van apps.

Maar het probleem met freelancers is dat ze voor meerdere klanten werken, en uw app zal niet hun volledige aandacht krijgen. Wij raden het inhuren van freelancers aan als je direct je bedrijf wilt laten leven met een krap budget. Dus, als je een app wilt bouwen in een prijsklasse van $1.000 tot $10.000, kun je overwegen iemand in te huren met beperkte app-bouwvaardigheden. Uiteindelijk krijg je misschien een professionele mobiele app, maar er is nog steeds een risico met betrekking tot de kwaliteit van de app. U moet dus een beslissing nemen die aan uw persoonlijke of professionele behoeften kan voldoen tegen een betaalbare prijs.

4. Gebruik een No-Code App Building Platform

Om uw tijd en geld te besparen, kunt u het gebruik van een no-code app bouwplatform overwegen om betaalbaar aan uw behoeften te voldoen. App-makers zoals AppMaster verlagen de ontwikkelingskosten voor het bouwen van mobiele apps aanzienlijk. De reden hiervoor is dat deze platforms gratis app-sjablonen aanbieden; u hoeft uw mobiele app alleen maar aan te passen om hem persoonlijker te maken. U kunt elk professioneel ontworpen sjabloon proberen dat past bij uw zakelijke behoeften en beginnen met de ontwikkeling, zelfs als u geen coderingsvaardigheden hebt.

App-makers zoals AppMaster bieden vier abonnementsplannen die u kunt selecteren op basis van uw behoeften om de app aan te passen. No code app building platforms zijn de beste optie voor de kleine ondernemers die een kickstart hebben gemaakt en een krap budget hebben. Maar deze app-makers werken niet voor grote bedrijven en gaming-apps.

Conclusie

Tegenwoordig zijn no-code app-bouwplatforms immens populair geworden vanwege hun betaalbare zakelijke oplossingen. Na het doornemen van onze ultieme gids, hopen we dat je duidelijk bent over hoe je een mobiele app bouwt, de beste app-maker, de kosten van app-ontwikkeling en de factoren die de app-prijs beïnvloeden. Het is hoog tijd om uw verbeelding om te zetten in realiteit door middel van no-code app bouwen. AppMaster is de beste app maker met een intuïtieve interface waarmee je zelf een mobiele app kunt bouwen. Het mooie van dit no-code platform is dat het backend code en technische documentatie biedt die nuttig voor je kunnen zijn, zelfs als je dit app-bouw platform niet meer gebruikt.