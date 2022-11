Bent u op zoek naar een manier om de statistieken van uw mobiele app te analyseren? Zo JA, dan bent u op de juiste post. Na de succesvolle lancering van hun mobiele applicatie doet een slimme ondernemer er goed aan de app-gegevens te gebruiken om zakelijke inzichten te verzamelen.

Mobiele app metrics om te meten voor uw mobiele app efficiency monitoring

Met veel bedrijven die nieuwe mobiele apps lanceren om aan de vraag van gebruikers te voldoen, hoe kan een bedrijf weten of de app echt efficiënt is? Mobiele app metrics kunnen de gegevens leveren die bedrijven nodig hebben om het succes van hun mobiele apps te evalueren. Hoe werken mobiele app-metrics? Hoe kun je app-metrics maximaliseren om het succes van je mobiele app nauwkeurig te meten? Eerst moeten we een basisbegrip krijgen van app-metriek. Als u op zoek bent naar een gids voor mobiele app-metriek om de efficiëntie van uw mobiele app te meten, maak dan het onderstaande bericht gereed.

Wat zijn app statistieken?

App metrics zijn metingen die worden gebruikt om het succes, de retentie, de groei of de vraag van gebruikers van een app te meten. Mobiele app metrics kunnen worden gemeten door de percentages van betrokkenheid, conversie en acquisitie. App metrics bieden bedrijven waardevol inzicht in de prestaties van hun mobiele apps. Metrics sturen ook de besluitvorming voor bedrijven die kunnen reageren op de metrics die in de app-rapporten worden gegenereerd.

Het gebruik van mobiele app-metriek om de efficiëntie van mobiele apps te meten is een datagestuurde methode die sterk steunt op analyses. Deze analytics worden gegenereerd uit meetbare statistieken en vormen een klein deel van de totale gegevens over bedrijfsprestaties.

Hoe meet je het succes van een mobiele app?

Het succes van een mobiele app wordt gemeten aan de hand van de Key Performance Indicators van het bedrijf. De Key Performance Indicators - KPI omvatten alle metriek van het succes van een bedrijf. Deze omvatten de efficiëntie van zijn mobiele app en de tevredenheid van de gebruiker met de mobiele app. U kunt deze parameters handmatig observeren, maar het is beter om het met behulp van de app te doen en uw leven gemakkelijker te maken. Het succes van de mobiele applicatie wordt gemeten door te kijken naar de volgende stappen:

Bedrijfsdoelstellingen definiëren / Key performance indicators - KPI's

Zakelijke doelstellingen moeten duidelijk worden gedefinieerd in meetbare termen. Deze doelstellingen moeten vervolgens worden ingeperkt met betrekking tot de belangrijkste prestatie-indicatoren van de mobiele app van het bedrijf.

Selecteer relevante app metrics

Mobiele app metrics kunnen worden gebruikt om een breed scala aan gegevens te verzamelen. Bedrijven zullen moeten beslissen wat relevante app-metriekgegevens zijn om het succes van hun mobiele applicatie te evalueren. Sommige bedrijven kunnen prioriteit geven aan gebruikersbetrokkenheid als een belangrijke app metriek, terwijl een ander prioriteit zal geven aan het aantal mobiele app downloads. De meest relevante definitie van mobiele app-gegevens verschilt van bedrijf tot bedrijf.

App-metriek bijhouden

Om de metriek van mobiele apps nauwkeurig bij te houden, moet er een nauwkeurige en efficiënte manier zijn om de gegevens te verzamelen en op te slaan. Het bijhouden van app metrics gebeurt binnen de app en stelt gebruikers in staat om gemakkelijk rapporten te genereren wanneer dat nodig is. Met behulp van sorteerfilters wordt de relevante of gewenste informatie voor het genereren van rapporten over mobiele apps verzameld.

Vergelijken en contrasteren

De prestaties van de mobiele app moeten worden vergeleken met de relevante app metrics met de mobiele app key performance indicators - KPI's. Het succes van de mobiele app wordt gemeten op basis van eerder gedefinieerde normen, doelen en doelstellingen voor de mobiele bedrijfsapp.

Hoe meten mobiele apps de metriek?

Mobiele applicaties maken gebruik van datatracking en app-analyse om de statistieken binnen hun mobiele app-platforms te meten. De analytics op deze mobiele apps leggen relevante gegevens vast die kunnen worden gebruikt om te vergelijken met vooraf ingestelde bedrijfsdoelstellingen en key performance indicators - KPI's. Er zijn verschillende categorieën gebruikersgegevens die kunnen worden gegenereerd uit de gegevens van een mobiele applicatie.

Aankoopcijfers

Deze statistieken onderzoeken het aantal verkopen van app-gebruikers via in-app aankopen of downloads. Deze statistieken creëren een waardevol marketinginzicht om in te schatten hoeveel inkomsten kunnen worden gegenereerd uit toekomstige aankopen van die gebruiker. De metingen omvatten gemiddelde inkomsten per gebruiker, kosten per installatie en customer lifetime value.

Betrokkenheid

De mate waarin gebruikers de app gebruiken, blijven, terugkeren en met de app interageren, kan een schatting maken van het engagementpercentage. Dit is een waardevolle metriek voor bedrijven om te evalueren hoe tevreden gebruikers zijn met de app. Het kan ook worden gebruikt om het succes van een bepaalde marketing-, promotie- of prijsstrategie binnen de mobiele applicatie te meten.

App prestatiecijfers

Dit wordt gemeten door app latency, de tijd die een app nodig heeft om een zoekresultaat of gebruikersvraag terug te sturen. App crashes zijn ook een goede manier om de prestaties van uw app te evalueren op basis van het aantal keren dat de app onverwachts werd afgesloten tijdens het gebruik.

Aanvullende metrische metingen

App conversie statistieken

Deze statistieken evalueren het aantal keren dat gebruikers nodig hebben om vooraf ingestelde taken of doelen binnen een app te voltooien. Een e-commerce app kan bijvoorbeeld een dagelijkse check-in voor gebruikers creëren die wordt gestimuleerd door beloningen. De app-conversiemeter meet het aantal gebruikers dat dagelijks incheckt en is een goede indicator voor een goede app-conversie. Deze metriek is ook van toepassing op verkopen of in-app aankopen. Gebruikers kunnen worden geëvalueerd aan de hand van de gemiddelde waarde van hun bestellingen bij elk bezoek aan de app. Bedrijven kunnen die metriek gebruiken om hun verkoopconversie onder hun mobiele app-gebruikers in te schatten en toekomstige inkomsten te voorspellen.

IJdelheidscijfers

Met deze statistieken kunnen bedrijven 'opschepperrechten' hebben en er geweldig uitzien op marketingmateriaal bij het promoten van hun bedrijf of app! Ze bestaan uit statistieken die op zichzelf niet veel inzicht geven. Deze statistieken zijn echter wel overtuigende marketingstatistieken die kunnen worden gebruikt om leads om te zetten in daadwerkelijke verkoop. Vanity metrics kunnen het aantal downloads per dag of het aantal geregistreerde gebruikers van een app zijn.

Wat zijn enkele veel gebruikte statistieken om het succes van een mobiele uitrol te meten?

Veel gebruikte statistieken om het succes van de lancering van een nieuwe app te bepalen zijn de volgende:

Totaal aantal downloads van mobiele apps

De opname van gebruikers op basis van het aantal downloads van mobiele apps is een waardevolle metriek voor bedrijven. Deze bedrijven gebruiken de mobiele app metriek van het aantal individuele gebruikers die hun mobiele app hebben gedownload om het succes van de uitrol te meten. Ze kunnen het totale aantal mobiele app downloads over specifieke periodes of tijdens verschillende marketing promotiecampagnes bijhouden.

Deze mobiele app metrics zullen bedrijven een waardevol inzicht geven of hun app in een bepaalde periode de meeste voorkeur geniet. Deze statistieken kunnen verder worden uitgesplitst in dagen en zelfs verder inzicht geven in welk moment van de dag gebruikers de voorkeur geven aan het downloaden van de app. Bedrijven kunnen de app-metriek ook gebruiken om het succes van de marketingcampagne voor de lancering van de mobiele app te meten. Ze kunnen de totale downloads onderzoeken als reactie op de oproep tot actie van het bedrijf.

Totale mobiele app inschrijvingen / Registraties

Sommige gebruikers zetten de extra stap om niet alleen de app te downloaden, maar ook het registratie- of abonnementsproces te voltooien. Deze gebruikers leveren waardevolle mobiele app-metriek op voor bedrijven die de resultaten willen testen van de berichtgeving achter een bepaalde promotiecampagne of duurzame verkoopstrategie. Als een groot aantal gebruikers de extra stap heeft genomen om de applicatie te downloaden, kan dat betekenen dat de mobiele app succesvol was. Uit de statistieken van de mobiele app kan echter blijken dat de meerderheid van de gebruikers ervoor koos het registratieproces niet te voltooien. Als dat het geval is, kan dat te maken hebben met promotie, prijsstelling of een UI/UX-probleem van de mobiele app.

Hoe evalueert u de prestaties van een app?

Churnpercentage van mobiele apps

Deze mobiele app-metriek identificeert de snelheid waarmee nieuwe gebruikers het mobiele applicatieplatform verlaten. Dit verlaten van de mobiele applicatie kan het gevolg zijn van vele factoren. En kan een aanzienlijk inzicht verschaffen in de promotie-, verkoop- en marketingstrategie van het bedrijf. Als uit de mobiele app statistieken blijkt dat een groot aantal gebruikers de mobiele applicatie snel verlaat, kan dit wijzen op een probleem met het vasthouden van gebruikers. Dit kan te wijten zijn aan problemen met de gebruikerservaring op de app. Een hoge mobiele churn rate kan ook wijzen op problemen met de interface en bruikbaarheid van de applicatie. Hoe dan ook, het is aan bedrijven om de mobiele applicatie statistieken te gebruiken om de app prestaties te evalueren en te verbeteren.

Dagelijkse actieve gebruikers

Deze statistieken meten nauwkeurig het aantal dagelijkse gebruikers van een mobiele applicatie. Op basis van de verstrekte app-metriek krijgen bedrijven waardevolle informatie over de vraag of ze de aandacht van gebruikers krijgen en houden. Deze statistieken zijn een goede indicator van hoe goed een app presteert, omdat ze de betrokkenheid van gebruikers bijhouden. Het kan ook enig inzicht geven in het aantal gebruikers dat uw mobiele app aantrekkelijk, onderhoudend of educatief genoeg vindt. Een mobiele app met een hoge DAU geeft aan dat gebruikers de app leuk vinden en blijven terugkomen om hem te gebruiken. Marketingteams kunnen dan het succes van dat evaluatiegebied repliceren in andere gebieden van het bedrijf.

App crashes

Het aantal keren dat de app crasht, biedt bedrijven waardevolle mobiele app-metriek op basis van de werkelijke prestaties. Deze metriek kan bedrijven echter ook helpen fouten of glitches in hun mobiele apps snel op te sporen en te verhelpen. Door de mobiele app-metriek te gebruiken om problemen met de app te identificeren, zoals bugs, vertragingen, glitches of crashes, kunnen de prestaties worden verbeterd. Zodra bedrijven deze mobiele app-metriek in hun voordeel gebruiken, kunnen ze gemakkelijk en snel reageren op gebruikers- of technische problemen met hun apps.

Welke statistieken zou u gebruiken om het succes van een nieuwe app-functie te bepalen?

Engagementmetingen zijn een goed hulpmiddel om het succes van een mobiele applicatie onder app-gebruikers te evalueren.

Retentiegraad

Deze metriek voor mobiele toepassingen meet hoe lang gebruikers een app gedurende een bepaalde periode ten minste eenmaal bezoeken. Hogere retentiecijfers geven aan dat een groot aantal gebruikers actief betrokken is en tevreden is met de functies van de mobiele applicatie. Deze mobiele app-metriek helpt bedrijven het succes van nieuwe app-functies te meten en gerichte promoties voor gebruikers mogelijk te maken.

Gemiddeld sessiepercentage

Deze mobiele app metriek meet nauwkeurig de gemiddelde tijd die gebruikers doorbrengen met de mobiele applicatie. Gebruikers die enthousiast zijn over een nieuwe app-functie zullen een hogere retentiegraad hebben dan andere gebruikers.

Stickiness ratio

Het aantal gebruikers dat terugkeert naar een mobiele applicatie is een goede indicator voor de stickiness ratio. Hoe hoger de stickiness ratio, hoe succesvoller een nieuwe app feature kan worden geïnterpreteerd.

Aantal aandelen

Het aantal keren dat gebruikers een app delen is ook een belangrijke indicator dat gebruikers tevreden zijn met een nieuwe app-functie. Deze statistieken geven een positieve indicatie van het succes van een mobiele app. Als gebruikers tevreden zijn over een app-functie, is het waarschijnlijker dat zij deze in hun sociale kringen zullen delen.

Sessie lengte

Deze mobiele metriek meet de tijdsduur die gebruikers per bezoek aan uw app doorbrengen. Hoe langer de sessielengte, hoe beter het is voor bedrijven. Deze metriek geeft aan dat het bedrijf de aandacht van de gebruiker heeft getrokken. Bedrijven kunnen de inzichten uit deze mobiele metriek gebruiken om hun andere promotiestrategieën aan te passen en de bruikbaarheid van hun app-functies te optimaliseren om de sessielengte van gebruikers te vergroten.

App latentie

Dit verwijst naar de tijd die een app nodig heeft om een zoekresultaat of query van de API terug te sturen. Het is het beste om de latentie voor mobiele toepassingen zo laag mogelijk te houden. Het is al lang bekend dat hoe langer de latentie, hoe groter de churn of exit rate is.

Conclusie

Kortom, mobiele app-metrics zijn geweldige hulpmiddelen om de efficiëntie en de gebruikerstevredenheid van uw mobiele apps te controleren. Bij verstandig gebruik zijn ze een waardevol middel om zakelijk inzicht te genereren door eigenaren te helpen strategische beslissingen te nemen. Deze beslissingen zijn van invloed op app-gebruikers en informeren de marketing-, prijs-, verkoop- en klantenservice-strategieën.

De marketinginzichten die mobiele app-metriek biedt, kunnen worden gebruikt om nuttige rapporten te genereren. Bedrijven kunnen de concurrentie voorblijven door verstandig gebruik te maken van de analysefuncties in hun apps. Ze kunnen de statistieken ook gebruiken om beter contact te maken met gebruikers, klanten te behouden en aan te trekken en leads om te zetten in verkoop. Mobiele app-metrics zijn een van de beste tools die men kan gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen